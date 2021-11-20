Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:0
19' ГолСангаре Ибрахим
25' Желтая карточкаИкома Луис
2:0
30' ГолБрума Арминду
45' Желтая карточкаВиттек Максимилиан
16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филипп
17
Жуниор
Мауро
25
Доан
Рицу
27
Гётце
Марио
21
Беро
Матуш
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
29 Мвене ФилиппЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Жуниор МауроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Доан РицуПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Прёппер ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
-
16 Ороз АлоисЗащитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
-
20 Гбоо ЯннПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Япи РомарикПолузащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Уйсман ДанНападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
19'
1:0
25'
30'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
1 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 5
-
0 Угловые 5
-
4 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
История личных встреч
ПСВ
Витесс
20 матчей
95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
28 матчей
67.9%
21.4%
10.7%
19 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
42.9%
46.4%
10.7%
12 побед 13 ничьих 3 победы
Второй тайм
60.7%
21.4%
17.9%
17 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брума Арминду
|5
|0.38
|Захави Эран
|4
|0.31
|Гакпо Коди
|3
|0.23
|Вертессен Йорбе
|3
|0.23
|Боскальи Оливье
|3
|0.23
|Сангаре Ибрахим
|3
|0.23
|Винисиус Карлос
|2
|0.15
|Рамальо Андре
|2
|0.15
|Доан Рицу
|2
|0.15
|Мадуэке Нони
|2
|0.15
|Ван Гинкел Марко
|1
|0.08
|Прёппер Дэви
|1
|0.08
|Томас Райан
|1
|0.08
|Тезе Джордан
|0
|0
|Гётце Марио
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Мвене Филипп
|0
|0
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икома Луис
|5 (1)
|0.38
|Фредериксен Николай
|4
|0.31
|Гбоо Янн
|2
|0.15
|Дарфалу Усама
|1
|0.08
|Базур Рихедли
|1
|0.08
|Духи Данило
|1
|0.08
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|Даса Элазар
|0
|0
|Расмуссен Якоб
|0
|0
|Фон Моос Юлиан
|0
|0
|Манхуф Миллион
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Гинкел Марко
|3
|0
|Гётце Марио
|2
|0
|Макс Филипп
|2
|0
|Рамальо Андре
|2
|0
|Обиспо Армандо
|2
|0
|Брума Арминду
|1
|0
|Боскальи Оливье
|1
|0
|Сангаре Ибрахим
|1
|0
|Винисиус Карлос
|1
|0
|Жуниор Мауро
|1
|0
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беро Матуш
|6
|1
|Базур Рихедли
|4
|0
|Виттек Максимилиан
|4
|0
|Расмуссен Якоб
|3
|0
|Тронстад Сондре
|3
|0
|Икома Луис
|3
|0
|Духи Данило
|1
|1
|Бёйтинк Томас
|1
|1
|Таннан Уссама
|2
|0
|Ороз Алоис
|2
|0
|Дарфалу Усама
|1
|0
|Шуберт Маркус
|1
|0
|Уйсман Дан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
8
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
10%
1
13%
1-15
5
25%
2
25%
16-30
1
5%
1
13%
31-45
4
20%
3
38%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
7
35%
1
13%
76-90
Пропущено
12
8
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
25%
1
13%
1-15
2
17%
3
38%
16-30
2
17%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Забито
14
7
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
14%
3
43%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
3
21%
1
14%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Пропущено
7
12
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
29%
3
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
3
25%
76-90
Забито
34
15
14 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
4
12%
4
27%
1-15
7
21%
2
13%
16-30
3
9%
2
13%
31-45
5
15%
5
33%
46-60
4
12%
1
7%
61-75
11
32%
1
7%
76-90
Пропущено
19
20
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
16%
3
15%
1-15
3
16%
5
25%
16-30
2
11%
5
25%
31-45
2
11%
3
15%
46-60
3
16%
1
5%
61-75
6
32%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Монако - ПСВ 0:0 ПСВ - Твенте 5:2 Аякс - ПСВ 5:0
ПСВ - Монако 1:2 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Штурм - ПСВ 1:4 Виллем II - ПСВ 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 ПСВ - Фейеноорд 0:4 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:3 ПСВ - Гронинген 5:2 ПСВ - Бенфика 0:0 ПСВ - Камбюр 4:1 Бенфика - ПСВ 2:1 Хераклес - ПСВ 0:2 Митьюлланд - ПСВ 0:1 Аякс - ПСВ 0:4
Витесс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Витесс - Этуаль Филант 1:1 Витесс - Утрехт 2:1 Витесс - Kiko 1:1 Тоттенхэм - Витесс 3:2
Херенвен - Витесс 1:2 Витесс - Мажестик 0:1 Расинг Бобо-Диулассо - Витесс 1:0 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Кадиого 3:1 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2 Витесс - Салитас 1:5 Витесс - Фейеноорд 2:1 Витесс - Ренн 1:2 ЮСФА - Витесс 3:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Гронинген - Витесс 0:1 Витесс - Твенте 1:4 Мура - Витесс 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|13
|10
|0
|3
|33 - 20
|30
|2.
|Аякс
|12
|8
|3
|1
|37 - 2
|27
|3.
|Фейеноорд
|11
|8
|1
|2
|27 - 13
|25
|4.
|Утрехт
|12
|7
|2
|3
|27 - 14
|23
|5.
|Витесс
|13
|7
|1
|5
|14 - 21
|22
|6.
|Камбюр
|12
|6
|0
|6
|21 - 26
|18
|7.
|НЕК Неймеген
|12
|5
|3
|4
|16 - 18
|18
|8.
|Виллем II
|12
|5
|3
|4
|15 - 20
|18
|9.
|Твенте
|12
|5
|3
|4
|19 - 18
|18
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|12
|5
|2
|5
|17 - 22
|17
|11.
|АЗ Алкмаар
|11
|5
|0
|6
|22 - 18
|15
|12.
|Херенвен
|12
|4
|2
|6
|14 - 19
|14
|13.
|Хераклес
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|14.
|Ваалвейк
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|15.
|Гронинген
|12
|2
|5
|5
|11 - 19
|11
|16.
|Спарта Роттердам
|12
|2
|4
|6
|11 - 19
|10
|17.
|Фортуна Ситтард
|11
|2
|3
|6
|13 - 25
|9
|18.
|ПЕК Зволле
|12
|1
|1
|10
|7 - 22
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|7
|6
|0
|1
|21 - 11
|18
|2.
|Утрехт
|6
|5
|1
|0
|21 - 6
|16
|3.
|Аякс
|7
|5
|1
|1
|27 - 1
|16
|4.
|Фейеноорд
|5
|4
|1
|0
|13 - 6
|13
|5.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|6.
|Твенте
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|7.
|Хераклес
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|8.
|Виллем II
|6
|3
|1
|2
|6 - 10
|10
|9.
|АЗ Алкмаар
|4
|3
|0
|1
|13 - 6
|9
|10.
|Камбюр
|6
|3
|0
|3
|13 - 11
|9
|11.
|НЕК Неймеген
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|12.
|Витесс
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|13.
|Ваалвейк
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|14.
|Фортуна Ситтард
|6
|2
|1
|3
|7 - 15
|7
|15.
|Гронинген
|6
|1
|4
|1
|5 - 4
|7
|16.
|Херенвен
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|17.
|Спарта Роттердам
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|18.
|ПЕК Зволле
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|7
|5
|0
|2
|7 - 9
|15
|2.
|Фейеноорд
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|3.
|ПСВ
|6
|4
|0
|2
|12 - 9
|12
|4.
|Аякс
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|5.
|НЕК Неймеген
|6
|3
|1
|2
|10 - 13
|10
|6.
|Камбюр
|6
|3
|0
|3
|8 - 15
|9
|7.
|Херенвен
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|8.
|Виллем II
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|9.
|Твенте
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|10.
|Утрехт
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|11.
|АЗ Алкмаар
|7
|2
|0
|5
|9 - 12
|6
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|1
|2
|3
|5 - 14
|5
|13.
|Ваалвейк
|6
|0
|4
|2
|9 - 11
|4
|14.
|Гронинген
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|15.
|Спарта Роттердам
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Фортуна Ситтард
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|17.
|Хераклес
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|6
|0
|0
|6
|4 - 15
|0