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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
ПСВ
2:0
Конец матча

Стадион:
Витесс
0'
1:0
19' Гол
Сангаре Ибрахим
25' Желтая карточка
Икома Луис
2:0
30' Гол
Брума Арминду
45' Желтая карточка
Виттек Максимилиан
90'+4
16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филипп
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
17
Жуниор
Мауро
6
Сангаре
Ибрахим
15
Гутьеррес
Эрик
25
Доан
Рицу
27
Гётце
Марио
19
Брума
Арминду
9
Винисиус
Карлос
1
Шуберт
Маркус
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
6
Расмуссен
Якоб
2
Даса
Элазар
21
Беро
Матуш
8
Тронстад
Сондре
32
Виттек
Максимилиан
11
Фредериксен
Николай
29
Бёйтинк
Томас
7
Икома
Луис
ПСВ
4-2-3-1
Витесс
3-4-3

Ход матча

19'
Сангаре Ибрахим
1:0
25'
 
Икома Луис
30'
Брума Арминду
(Винисиус Карлос)
2:0
45'
 
Виттек Максимилиан
46'
 
Уйсман Дан
Фредериксен Николай
46'
 
Фон Моос Юлиан
Бёйтинк Томас
74'
Вертессен Йорбе
Брума Арминду
 
80'
 
Дарфалу Усама
Даса Элазар
80'
 
Япи Ромарик
Базур Рихедли
85'
Ромеро Максимильяно
Винисиус Карлос
 
90'
Прёппер Дэви
Доан Рицу
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 5
  • 4 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

История личных встреч

ПСВ
Витесс

20 матчей

95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

28 матчей

67.9%
21.4%
10.7%
19 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

42.9%
46.4%
10.7%
12 побед 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

60.7%
21.4%
17.9%
17 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

Э
3:1
Э
2:1
ТМС
1:1
Э
1:2
Э
5:0
Э
3:3
Э
1:0
Э
2:1
Э
2:4
Э
1:0
Э
0:2
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:6
Э
2:2
Э
1:2
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:2
Э
0:0
Э
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брума Арминду 5 0.38
Захави Эран 4 0.31
Гакпо Коди 3 0.23
Вертессен Йорбе 3 0.23
Боскальи Оливье 3 0.23
Сангаре Ибрахим 3 0.23
Винисиус Карлос 2 0.15
Рамальо Андре 2 0.15
Доан Рицу 2 0.15
Мадуэке Нони 2 0.15
Ван Гинкел Марко 1 0.08
Прёппер Дэви 1 0.08
Томас Райан 1 0.08
Тезе Джордан 0 0
Гётце Марио 0 0
Макс Филипп 0 0
Мвене Филипп 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икома Луис 5 (1) 0.38
Фредериксен Николай 4 0.31
Гбоо Янн 2 0.15
Дарфалу Усама 1 0.08
Базур Рихедли 1 0.08
Духи Данило 1 0.08
Виттек Максимилиан 0 0
Даса Элазар 0 0
Расмуссен Якоб 0 0
Фон Моос Юлиан 0 0
Манхуф Миллион 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Гинкел Марко 3 0
Гётце Марио 2 0
Макс Филипп 2 0
Рамальо Андре 2 0
Обиспо Армандо 2 0
Брума Арминду 1 0
Боскальи Оливье 1 0
Сангаре Ибрахим 1 0
Винисиус Карлос 1 0
Жуниор Мауро 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беро Матуш 6 1
Базур Рихедли 4 0
Виттек Максимилиан 4 0
Расмуссен Якоб 3 0
Тронстад Сондре 3 0
Икома Луис 3 0
Духи Данило 1 1
Бёйтинк Томас 1 1
Таннан Уссама 2 0
Ороз Алоис 2 0
Дарфалу Усама 1 0
Шуберт Маркус 1 0
Уйсман Дан 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
8
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
10%
1
13%
1-15
5
25%
2
25%
16-30
1
5%
1
13%
31-45
4
20%
3
38%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
7
35%
1
13%
76-90

Пропущено

12
8
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
25%
1
13%
1-15
2
17%
3
38%
16-30
2
17%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Забито

14
7
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
14%
3
43%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
3
21%
1
14%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

7
12
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
29%
3
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
3
25%
76-90

Забито

34
15
14 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
4
12%
4
27%
1-15
7
21%
2
13%
16-30
3
9%
2
13%
31-45
5
15%
5
33%
46-60
4
12%
1
7%
61-75
11
32%
1
7%
76-90

Пропущено

19
20
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
16%
3
15%
1-15
3
16%
5
25%
16-30
2
11%
5
25%
31-45
2
11%
3
15%
46-60
3
16%
1
5%
61-75
6
32%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Монако - ПСВ 0:0 ПСВ - Твенте 5:2 Аякс - ПСВ 5:0
ПСВ - Монако 1:2 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Штурм - ПСВ 1:4 Виллем II - ПСВ 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 ПСВ - Фейеноорд 0:4 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:3 ПСВ - Гронинген 5:2 ПСВ - Бенфика 0:0 ПСВ - Камбюр 4:1 Бенфика - ПСВ 2:1 Хераклес - ПСВ 0:2 Митьюлланд - ПСВ 0:1 Аякс - ПСВ 0:4
Витесс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Витесс - Этуаль Филант 1:1 Витесс - Утрехт 2:1 Витесс - Kiko 1:1 Тоттенхэм - Витесс 3:2
Херенвен - Витесс 1:2 Витесс - Мажестик 0:1 Расинг Бобо-Диулассо - Витесс 1:0 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Кадиого 3:1 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2 Витесс - Салитас 1:5 Витесс - Фейеноорд 2:1 Витесс - Ренн 1:2 ЮСФА - Витесс 3:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Гронинген - Витесс 0:1 Витесс - Твенте 1:4 Мура - Витесс 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 13 10 0 3 33 - 20 30
2. Аякс 12 8 3 1 37 - 2 27
3. Фейеноорд 11 8 1 2 27 - 13 25
4. Утрехт 12 7 2 3 27 - 14 23
5. Витесс 13 7 1 5 14 - 21 22
6. Камбюр 12 6 0 6 21 - 26 18
7. НЕК Неймеген 12 5 3 4 16 - 18 18
8. Виллем II 12 5 3 4 15 - 20 18
9. Твенте 12 5 3 4 19 - 18 18
10. Гоу Эхед Иглс 12 5 2 5 17 - 22 17
11. АЗ Алкмаар 11 5 0 6 22 - 18 15
12. Херенвен 12 4 2 6 14 - 19 14
13. Хераклес 11 3 2 6 11 - 16 11
14. Ваалвейк 12 2 5 5 14 - 17 11
15. Гронинген 12 2 5 5 11 - 19 11
16. Спарта Роттердам 12 2 4 6 11 - 19 10
17. Фортуна Ситтард 11 2 3 6 13 - 25 9
18. ПЕК Зволле 12 1 1 10 7 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 7 6 0 1 21 - 11 18
2. Утрехт 6 5 1 0 21 - 6 16
3. Аякс 7 5 1 1 27 - 1 16
4. Фейеноорд 5 4 1 0 13 - 6 13
5. Гоу Эхед Иглс 6 4 0 2 12 - 8 12
6. Твенте 6 3 2 1 8 - 5 11
7. Хераклес 6 3 1 2 7 - 7 10
8. Виллем II 6 3 1 2 6 - 10 10
9. АЗ Алкмаар 4 3 0 1 13 - 6 9
10. Камбюр 6 3 0 3 13 - 11 9
11. НЕК Неймеген 6 2 2 2 6 - 5 8
12. Витесс 6 2 1 3 7 - 12 7
13. Ваалвейк 6 2 1 3 5 - 6 7
14. Фортуна Ситтард 6 2 1 3 7 - 15 7
15. Гронинген 6 1 4 1 5 - 4 7
16. Херенвен 6 2 0 4 8 - 12 6
17. Спарта Роттердам 6 1 3 2 6 - 9 6
18. ПЕК Зволле 6 1 1 4 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 7 5 0 2 7 - 9 15
2. Фейеноорд 6 4 0 2 14 - 7 12
3. ПСВ 6 4 0 2 12 - 9 12
4. Аякс 5 3 2 0 10 - 1 11
5. НЕК Неймеген 6 3 1 2 10 - 13 10
6. Камбюр 6 3 0 3 8 - 15 9
7. Херенвен 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Виллем II 6 2 2 2 9 - 10 8
9. Твенте 6 2 1 3 11 - 13 7
10. Утрехт 6 2 1 3 6 - 8 7
11. АЗ Алкмаар 7 2 0 5 9 - 12 6
12. Гоу Эхед Иглс 6 1 2 3 5 - 14 5
13. Ваалвейк 6 0 4 2 9 - 11 4
14. Гронинген 6 1 1 4 6 - 15 4
15. Спарта Роттердам 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Фортуна Ситтард 5 0 2 3 6 - 10 2
17. Хераклес 5 0 1 4 4 - 9 1
18. ПЕК Зволле 6 0 0 6 4 - 15 0
Новости матча
  • Первый тайм
  • 49'
    Контроль мяча: ПСВ: 60%, Витесс: 40%.
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Рамальо Андре нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 46'
    Брума Арминду из команды ПСВ сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Винисиус Карлос мяча так и не получил
  • 46'
    Брума Арминду из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 45'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: ПСВ: 59%, Витесс: 41%.
  • Желтая карточка
    45'
    Виттек Максимилиан из команды Витесс получает желтую после опасной игры.
  • Фол, нарушение
    45'
    Виттек Максимилиан из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Гутьеррес Эрик пострадал.
  • 44'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 44'
    Витесс контролирует мяч.
  • 43'
    Брума Арминду нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 43'
    Винисиус Карлос из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 43'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Винисиус Карлос и Брума Арминду из команды ПСВ.
  • 43'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 42'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 41'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    41'
    Доан Рицу возвращается на поле.
  • 41'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    41'
    Ох, нехорошо это выглядит. Доан Рицу получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 40'
    Контроль мяча: ПСВ: 62%, Витесс: 38%.
  • Травма, повреждение
    40'
    Доан Рицу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 40'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 40'
    Дроммел Йоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 39'
    Виттек Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    39'
    Сангаре Ибрахим наказан за толчок Даса Элазар
  • 38'
    Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Шуберт Маркус взял и забрал мяч на выходе
  • 37'
    Доан Рицу из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 36'
    Опасность предотвращена - Базур Рихедли из команды Витесс вступил в отбор удачно
  • 36'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Доан Рицу мяча так и не получил
  • 35'
    Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе
  • 35'
    Даса Элазар из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Контроль мяча: ПСВ: 64%, Витесс: 36%.
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Духи Данило из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Гётце Марио
  • 33'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 33'
    Фредериксен Николай нанес удар головой, но Джоэл Дроммел спокойно отбил мяч.
  • 32'
    Даса Элазар из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Витесс контролирует мяч.
  • 31'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол ПСВ будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    31'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 30'
    Контроль мяча: ПСВ: 67%, Витесс: 33%.
  • 30'
    Отличный командный гол!
  • 30'
    Винисиус Карлос сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    30'
    ГОООООЛ ПСВ забивает
  • 30'
    Винисиус Карлос из команды ПСВ делает передачу одноклубнику.
  • 30'
    Гётце Марио из команды ПСВ делает отличный кросс...
  • 29'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 28'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 28'
    Витесс выполняет удар от ворот.
  • 27'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 27'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Дроммел Йоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 26'
    Бёйтинк Томас из команды Витесс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 26'
    Матч возобновлен
  • 25'
    Контроль мяча: ПСВ: 68%, Витесс: 32%.
  • Желтая карточка
    25'
    Икома Луис из команды Витесс получает желтую после опасной игры.
  • Травма, повреждение
    25'
    Жуниор Мауро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 25'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    25'
    Икома Луис из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Жуниор Мауро пострадал.
  • 24'
    Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
  • 23'
    Витесс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    22'
    Фредериксен Николай наказан за толчок Гутьеррес Эрик
  • 22'
    Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Винисиус Карлос из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 22'
    ПСВ начинает контратаку
  • 21'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 21'
    Доан Рицу из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 20'
    Контроль мяча: ПСВ: 68%, Витесс: 32%.
  • 20'
    Этот гол претендует на звание "Гола года"!
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Сангаре Ибрахим из команды ПСВ правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
  • 19'
    Плохо сыграл Расмуссен Якоб - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 19'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 19'
    ПСВ начинает контратаку
  • 18'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 16'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Шуберт Маркус взял и забрал мяч на выходе
  • 16'
    Опасность предотвращена - Базур Рихедли из команды Витесс вступил в отбор удачно
  • 16'
    Винисиус Карлос из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    ПСВ начинает контратаку
  • 15'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: ПСВ: 69%, Витесс: 31%.
  • 14'
    Гётце Марио из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 14'
    Гётце Марио из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 14'
    Доан Рицу нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 14'
    Гутьеррес Эрик из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 13'
    Хорошую попытку сделал Гётце Марио. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 13'
    Винисиус Карлос из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 12'
    Доан Рицу из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 12'
    ПСВ контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Рамальо Андре из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Икома Луис
  • 11'
    Винисиус Карлос из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 10'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: ПСВ: 64%, Витесс: 36%.
  • Офсайд
    9'
    Винисиус Карлос из команды ПСВ в офсайде
  • 9'
    Боскальи Оливье делает длинную передачу вперед
  • 9'
    ПСВ контролирует мяч.
  • Травма, повреждение
    8'
    Расмуссен Якоб возвращается на поле.
  • 8'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    8'
    Ох, нехорошо это выглядит. Расмуссен Якоб получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    8'
    Расмуссен Якоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 7'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 7'
    Хорошую попытку сделал Доан Рицу. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 7'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Доан Рицу и Гётце Марио из команды ПСВ.
  • 6'
    Винисиус Карлос из команды ПСВ направляет мяч в штрафную площадку, но Шуберт Маркус выбегает и ловит мяч
  • 6'
    Брума Арминду из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 5'
    Базур Рихедли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Брума Арминду из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Контроль мяча: ПСВ: 49%, Витесс: 51%.
  • Офсайд
    5'
    Бёйтинк Томас из команды Витесс в офсайде
  • 4'
    Фредериксен Николай нанес удар, мяч был парирован, но Джоэл Дроммел не удержал его в руках.
  • 4'
    Икома Луис из команды Витесс делает пас партнеру.
  • 4'
    Икома Луис из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
  • 4'
    Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Витесс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч ПСВ 2:0 Витесс онлайн


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