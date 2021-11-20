Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Матч возобновлен

41' Ох, нехорошо это выглядит. Доан Рицу получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Доан Рицу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Дроммел Йоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Виттек Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Шуберт Маркус взял и забрал мяч на выходе

35' Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе

33' Фредериксен Николай нанес удар головой, но Джоэл Дроммел спокойно отбил мяч.

31' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол ПСВ будет все-таки засчитан.

31' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

30' Отличный командный гол!

29' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Витесс выполняет удар от ворот.

27' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Дроммел Йоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Матч возобновлен

25' Жуниор Мауро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

22' Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Доан Рицу из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

20' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

19' Г О О О О Л - Сангаре Ибрахим из команды ПСВ правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

19' Плохо сыграл Расмуссен Якоб - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

18' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Шуберт Маркус взял и забрал мяч на выходе

15' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Гётце Марио из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

13' Хорошую попытку сделал Гётце Марио . Удар в створ, но вратарь начеку

8' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Ох, нехорошо это выглядит. Расмуссен Якоб получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Расмуссен Якоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Хорошую попытку сделал Доан Рицу . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Базур Рихедли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Фредериксен Николай нанес удар, мяч был парирован, но Джоэл Дроммел не удержал его в руках.

4' Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Витесс начинает с центра поля