Мог пробивать Йовичич с линии штрафной после навеса с угла поля, но махнул он мимо мяча в борьбе с защитником.

Проникающий пас последовал от Егорычева в штрафную на Бикфалви, но мяч спокойно перехватил Бегич.

Зацепился Сергеев за мяч перед чужой штрафной и сбросил на Пруцева, но тому в подкате не позволил пробить Августыняк.

На фланге получил по ногам Зиньковский в подкате от Гогличидзе. Штрафной удар исполнять будут самарцы.

Со штрафного Зиньковский подавал на дальнюю штангу, но Помазун вышел из ворот и кулаком вынес мяч на фланг.

29' Догнал мяч у лицевой линии Кулаков и подал на ближнюю штангу, но здесь пробить Бикфалви не позволил Чернов.

28' Дальний заброс выполнил Августыняк на ход Бикфалви, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

27' Тонко отдавал Пруцев в штрафную на Сергеева, но в последний момент мяч перехватил в подкате Кузьмичев.

26' С углового Горшков навесил в очередной раз на дальнюю штангу, где после серии рикошетов замыкал Сарвели, но мяч полетел выше перекладины.

25' Последовал навес на дальнюю штангу от Горшкова, но здесь был только Мамин, который грудью скинул мяч в руки голкиперу.

24' Прорывался по флангу на скорости Кулаков и прострелил вдоль ворот, но мяч застрял в ногах защитника.

23' Диагональ исполнял с правого фланга Кулаков на ход Бикфалви, но тот проиграл борьбу за мяч Бейлу.

22' Выиграл подбор у штрафной соперника Пруцев и пробил по воротам. Мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.

21' Накрутил Ежов соперника на фланге и подал в штрафную, но до удара по воротам дело так и не дошло.

20' С фланга навесил Егорычев в штрафную соперника. но прочитал эпизод Ломаев и забрал мяч в свои руки.

19' Пробивал по воротам головой Сергеев после навеса от Горшкова, но мяч стал легкой добычей для голкипера.

18' С углового навесил Ежов на ближнюю штангу, но здесь выше всех прыгнул Августыняк и вынес сферу в центр поля.

17' Убегал от соперника по флангу Бейл, но далеко отпустил от себя мяч, который покинул пределы поля. Будет удар от ворот.

16' Мягко забросил Егорычев в штрафную, куда врывался Бикфалви, но пробить ему с разворота не позволил в силовой борьбе Чернов.

15' Забросил по флангу Гогличидзе на Колесниченко, но того опередил Бейл и вынес сферу за боковую линию.

14' Ушел от соперника по флангу Зиньковский и подал в центр штрафной, но здесь пробить Сергееву не позволил Адамов.

13' В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу.

12' Сместился с левого фланга к центру штрафной Зиньковский и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Мамин.

11' С левого фланга Зиньковский отдавал низом под удар Сарвели, но тот проиграл борьбу за мяч Адамову.

10' Мог убегать на ворота соперника Бикфалви после паса от Йовичича, но не удалось ему оторваться от защитника и пробить.

9' В центре поля получил по ногам Пруцев от Августыняка, который тут же получил желтую карточку от арбитра.

8' Убегал по флангу Зиньковский и прострелил в центр штрафной, но здесь никто из партнеров не смог пробить.

7' Забросил в штрафную соперника с центра поля Пруцев на ход Сарвели, но того от мяча оттеснил корпусом Адамов.

6' С угла поля навесил Горшков на дальнюю штангу, где пробил уже Бегич, но крайне неточным вышел этот выстрел.

5' Пробивал головой Кузьмичев с дальней штанги после навеса с угла поля, но мяч полетел в сантиметрах над перекладиной.

4' С левого фланга прострелил Гогличидзе в центр штрафной, но здесь на угловой вынес сферу в подкате Чернов.

3' Проникающий пас в штрафную исполнял Ежов на ход Сарвели, но прочитал эпизод Кузьмичев и вынес его в центр поля.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе оранжевый комплект формы.