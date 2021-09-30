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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Крылья Советов
 
Позже

Стадион:
Урал

История личных встреч

Крылья Советов
Урал

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 3 победы

15 матчей

20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

13.3%
53.3%
33.4%
2 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
1:1
ТМК
0:1
ТМК
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ТМС
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарвели Владислав 6 0.43
Сергеев Иван 5 (2) 0.36
Ежов Роман 2 0.14
Глушенков Максим 2 0.14
Зиньковский Антон 1 0.07
Чернов Никита 1 0.07
Бегич Сильвие 1 0.07
Горшков Юрий 0 0
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бикфалви Эрик 2 0.14
Егорычев Андрей 1 0.07
Панюков Андрей 1 0.07
Максименко Артём 1 0.07
Мишкич Даниэль 0 0
Йовичич Бранко 0 0
Гаджимурадов Рамазан 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванисеня Дмитрий 4 1
Горшков Юрий 3 0
Пруцев Данил 3 0
Зеффан Мехди 2 0
Якуба Денис 2 0
Чернов Никита 2 0
Сергеев Иван 2 0
Бегич Сильвие 2 0
Солдатенков Александр 2 0
Ломаев Иван 2 0
Витюгов Максим 2 0
Ежов Роман 0 1
Божин Сергей 1 0
Зиньковский Антон 1 0
Глушенков Максим 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бикфалви Эрик 4 1
Герасимов Алексей 5 0
Мишкич Даниэль 3 0
Йовичич Бранко 2 0
Егорычев Андрей 2 0
Годзюр Ярослав 1 0
Рыков Владимир 1 0
Помазун Илья 1 0
Гогличидзе Лео 1 0
Мамин Артём 1 0
Ибрахимай Илльдрен 1 0
Адамов Арсен 1 0
Колесниченко Кирилл 1 0
Гаджимурадов Рамазан 1 0
Кузьмичев Иван 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
2
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
0
0%
1
50%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
50%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
17%
2
29%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

8
4
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
2
25%
1
25%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
2
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

11
7
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
4
36%
3
43%
76-90

Забито

18
6
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 1
9 Забивали первыми 3
2 Не забивали 9
2
11%
2
33%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
4
22%
3
50%
31-45
6
33%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
1
6%
1
17%
76-90

Пропущено

17
14
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
2
12%
2
14%
1-15
2
12%
2
14%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
2
12%
2
14%
46-60
4
24%
3
21%
61-75
4
24%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Химки - Крылья Советов 0:4 Крылья Советов - Химки 3:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1 Енисей - Крылья Советов 1:0
ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 Урал - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Зенит - Крылья Советов 2:1 Знамя Ногинск - Крылья Советов 0:10 Крылья Советов - Ростов 4:2 Локомотив Москва - Крылья Советов 2:0 Уфа - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Сочи 1:0 Рубин - Крылья Советов 1:1 Арсенал Тула - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Спартак Москва 0:1 Крылья Советов - Ахмат 1:2 Крылья Советов - Урал 0:1 Урал - Крылья Советов 3:1
Урал
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ессентуки - Урал 1:7 Урал - Зенит 0:0 Химки - Урал 0:0 КАМАЗ - Урал 1:0
Ахмат - Урал 1:0 Урал - ЦСКА Москва 0:1 Урал - Крылья Советов 1:1 Уфа - Урал 0:1 Урал - Арсенал Тула 2:0 Торпедо Владимир - Урал 0:2 Урал - Локомотив Москва 0:0 Рубин - Урал 4:0 Урал - Ростов 1:1 Урал - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Урал 1:0 Сочи - Урал 2:0 Урал - Нижний Новгород 1:1 Урал - Краснодар 0:3 Крылья Советов - Урал 0:1 Урал - Крылья Советов 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 14 9 3 2 34 - 16 30
2. Сочи Заявка 14 9 0 5 24 - 16 27
3. Динамо Москва Заявка 14 8 2 4 22 - 16 26
4. Локомотив Москва Заявка 14 6 7 1 20 - 13 25
5. ЦСКА Москва Заявка 14 7 2 5 18 - 14 23
6. Крылья Советов Заявка 14 7 1 6 19 - 16 22
7. Краснодар Заявка 14 6 3 5 22 - 13 21
8. Рубин Заявка 14 5 4 5 18 - 19 19
9. Спартак Москва Заявка 14 5 4 5 16 - 19 19
10. Ахмат Заявка 14 6 0 8 15 - 20 18
11. Ростов Заявка 14 4 4 6 25 - 25 16
12. Уфа Заявка 14 3 5 6 14 - 19 14
13. Нижний Новгород Заявка 14 4 2 8 15 - 24 14
14. Арсенал Тула Заявка 14 3 4 7 15 - 26 13
15. Химки Заявка 14 2 6 6 11 - 22 12
16. Урал Заявка 14 2 5 7 5 - 15 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 6 0 1 21 - 8 18
2. Сочи Заявка 6 5 0 1 15 - 5 15
3. Рубин Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
4. Локомотив Москва Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
5. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
6. ЦСКА Москва Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
7. Спартак Москва Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
8. Ахмат Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
9. Крылья Советов Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
10. Краснодар Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
11. Арсенал Тула Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
12. Уфа Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
13. Химки Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
14. Ростов Заявка 7 2 1 4 14 - 13 7
15. Урал Заявка 8 1 4 3 4 - 7 7
16. Нижний Новгород Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 10 13
2. Локомотив Москва Заявка 8 2 6 0 9 - 7 12
3. Сочи Заявка 8 4 0 4 9 - 11 12
4. Зенит Заявка 7 3 3 1 13 - 8 12
5. Краснодар Заявка 8 3 2 3 13 - 8 11
6. Нижний Новгород Заявка 7 3 2 2 8 - 9 11
7. ЦСКА Москва Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
8. Крылья Советов Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
9. Ростов Заявка 7 2 3 2 11 - 12 9
10. Спартак Москва Заявка 6 2 1 3 4 - 10 7
11. Ахмат Заявка 7 2 0 5 6 - 12 6
12. Рубин Заявка 6 1 2 3 6 - 11 5
13. Уфа Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
14. Урал Заявка 6 1 1 4 1 - 8 4
15. Химки Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
16. Арсенал Тула Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 ноября 2021, осталось 2 дня 12 часов 17 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 63
    Крылья Советов 82.5% (52)
    X 9.5% (6)
    Урал 7.9% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    Урал
    1.70
    4.04
    6.20
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Крылья Советов - Урал онлайн


    Прогнозы на матч Крылья Советов - Урал

    Исход игры
    Крылья Советов
    82.5% (52)
    Ничья
    9.5% (6)
    Урал
    7.9% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.93% (22)
    Меньше
    62.07% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    39.66% (23)
    Нет
    60.34% (35)
    Популярный счёт
    1:0 Крылья Советов
    33.3% (21)
    2:1 Крылья Советов
    22.2% (14)
    2:0 Крылья Советов
    17.5% (11)
    1:2 Урал
    6.3% (4)
    1:1 Ничья
    4.8% (3)
    3:0 Крылья Советов
    3.2% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
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