Россия: Премьер-лига 2021-2022
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Стадион: Самара Арена
История личных встреч
Крылья Советов
Урал
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 3 победы
15 матчей
20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
13.3%
53.3%
33.4%
2 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарвели Владислав
|6
|0.43
|Сергеев Иван
|5 (2)
|0.36
|Ежов Роман
|2
|0.14
|Глушенков Максим
|2
|0.14
|Зиньковский Антон
|1
|0.07
|Чернов Никита
|1
|0.07
|Бегич Сильвие
|1
|0.07
|Горшков Юрий
|0
|0
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бикфалви Эрик
|2
|0.14
|Егорычев Андрей
|1
|0.07
|Панюков Андрей
|1
|0.07
|Максименко Артём
|1
|0.07
|Мишкич Даниэль
|0
|0
|Йовичич Бранко
|0
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|0
|0
Карточки
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иванисеня Дмитрий
|4
|1
|Горшков Юрий
|3
|0
|Пруцев Данил
|3
|0
|Зеффан Мехди
|2
|0
|Якуба Денис
|2
|0
|Чернов Никита
|2
|0
|Сергеев Иван
|2
|0
|Бегич Сильвие
|2
|0
|Солдатенков Александр
|2
|0
|Ломаев Иван
|2
|0
|Витюгов Максим
|2
|0
|Ежов Роман
|0
|1
|Божин Сергей
|1
|0
|Зиньковский Антон
|1
|0
|Глушенков Максим
|1
|0
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бикфалви Эрик
|4
|1
|Герасимов Алексей
|5
|0
|Мишкич Даниэль
|3
|0
|Йовичич Бранко
|2
|0
|Егорычев Андрей
|2
|0
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|Рыков Владимир
|1
|0
|Помазун Илья
|1
|0
|Гогличидзе Лео
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0
|Адамов Арсен
|1
|0
|Колесниченко Кирилл
|1
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|1
|0
|Кузьмичев Иван
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
2
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
0
0%
1
50%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
50%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
17%
2
29%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
8
4
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
2
25%
1
25%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
2
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
11
7
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
4
36%
3
43%
76-90
Забито
18
6
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 1
9 Забивали первыми 3
2 Не забивали 9
2
11%
2
33%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
4
22%
3
50%
31-45
6
33%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
1
6%
1
17%
76-90
Пропущено
17
14
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
2
12%
2
14%
1-15
2
12%
2
14%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
2
12%
2
14%
46-60
4
24%
3
21%
61-75
4
24%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Крылья Советов
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Химки - Крылья Советов 0:4 Крылья Советов - Химки 3:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1 Енисей - Крылья Советов 1:0
ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 Урал - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Зенит - Крылья Советов 2:1 Знамя Ногинск - Крылья Советов 0:10 Крылья Советов - Ростов 4:2 Локомотив Москва - Крылья Советов 2:0 Уфа - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Сочи 1:0 Рубин - Крылья Советов 1:1 Арсенал Тула - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Спартак Москва 0:1 Крылья Советов - Ахмат 1:2 Крылья Советов - Урал 0:1 Урал - Крылья Советов 3:1
Урал
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ессентуки - Урал 1:7 Урал - Зенит 0:0 Химки - Урал 0:0 КАМАЗ - Урал 1:0
Ахмат - Урал 1:0 Урал - ЦСКА Москва 0:1 Урал - Крылья Советов 1:1 Уфа - Урал 0:1 Урал - Арсенал Тула 2:0 Торпедо Владимир - Урал 0:2 Урал - Локомотив Москва 0:0 Рубин - Урал 4:0 Урал - Ростов 1:1 Урал - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Урал 1:0 Сочи - Урал 2:0 Урал - Нижний Новгород 1:1 Урал - Краснодар 0:3 Крылья Советов - Урал 0:1 Урал - Крылья Советов 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|34 - 16
|30
|2.
|Сочи
|Заявка
|14
|9
|0
|5
|24 - 16
|27
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 16
|26
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|20 - 13
|25
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|18 - 14
|23
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|19 - 16
|22
|7.
|Краснодар
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 13
|21
|8.
|Рубин
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 19
|19
|10.
|Ахмат
|Заявка
|14
|6
|0
|8
|15 - 20
|18
|11.
|Ростов
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|25 - 25
|16
|12.
|Уфа
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 19
|14
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 24
|14
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 26
|13
|15.
|Химки
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|11 - 22
|12
|16.
|Урал
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|5 - 15
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 8
|18
|2.
|Сочи
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 5
|15
|3.
|Рубин
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|8.
|Ахмат
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 8
|12
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|10.
|Краснодар
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|12.
|Уфа
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|13.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|14.
|Ростов
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|14 - 13
|7
|15.
|Урал
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 7
|7
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 10
|13
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|2
|6
|0
|9 - 7
|12
|3.
|Сочи
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 11
|12
|4.
|Зенит
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|5.
|Краснодар
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 8
|11
|6.
|Нижний Новгород
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|9.
|Ростов
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|11.
|Ахмат
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 12
|6
|12.
|Рубин
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|13.
|Уфа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|14.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|1 - 8
|4
|15.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 16
|4
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 16
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Крылья Советов - Урал
Исход игры
Крылья Советов
82.5% (52)
Ничья
9.5% (6)
Урал
7.9% (5)
Тотал 2.5
Больше
37.93% (22)
Меньше
62.07% (36)
Обе команды забьют
Да
39.66% (23)
Нет
60.34% (35)
Популярный счёт
1:0 Крылья Советов
33.3% (21)
2:1 Крылья Советов
22.2% (14)
2:0 Крылья Советов
17.5% (11)
1:2 Урал
6.3% (4)
1:1 Ничья
4.8% (3)
3:0 Крылья Советов
3.2% (2)
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