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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Локомотив Москва
 
Позже

Стадион:
Ахмат
1
Гилерме
Маринато
45
Сильянов
Александр
3
Кастро
Пабло
27
Мурило
Серкейра
31
Рыбус
Мацей
73
Петров
Максим
Вячеславович
24
Ненахов
Максим
71
Тикнизян
Наир
8
Бека
Алексис
25
Камано
Франсуа
7
Керк
Джирано
88
Шелия
Гиорги
8
Богосавац
Мирослав
15
Семёнов
Андрей
20
Нижич
Зоран
96
Быстров
Марат
94
Тимофеев
Артём
11
Коновалов
Игорь
59
Харин
Евгений
47
Уткин
Даниил
14
Полярус
Артём
68
Архипов
Артём
Локомотив Москва
4-2-3-1
Ахмат
4-2-3-1

История личных встреч

Локомотив Москва
Ахмат

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
35.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 2 победы

27 матчей

51.9%
29.6%
18.5%
14 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

33.3%
48.1%
18.6%
9 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
48.1%
7.5%
12 побед 13 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
К
3:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:4
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 7 (1) 0.5
Жемалетдинов Рифат 5 0.36
Камано Франсуа 2 0.14
Керк Джирано 1 0.07
Лисакович Виталий 1 0.07
Едвай Тин 1 0.07
Марадишвили Константин 1 0.07
Рыбус Мацей 0 0
Куликов Даниил 0 0
Крыховяк Гжегож 0 0
Миранчук Антон 0 0
Мурило Серкейра 0 0
Бека Алексис 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уткин Даниил 4 0.29
Конате Мохамед II 4 0.29
Коновалов Игорь 2 (1) 0.14
Себаи Сенин 1 0.07
Карапузов Владислав 1 0.07
Лысцов Виталий 1 0.07
Янку Габриэль 1 0.07
Бериша Бернард 0 0
Харин Евгений 0 0
Архипов Артём 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 6 2
Едвай Тин 3 1
Рыбус Мацей 4 0
Кастро Пабло 4 0
Куликов Даниил 4 0
Бека Алексис 4 0
Камано Франсуа 3 0
Гилерме Маринато 1 1
Зе Луиш Жозе 2 0
Живоглядов Дмитрий 2 0
Жемалетдинов Рифат 2 0
Керк Джирано 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Магкеев Станислав 1 0
Мурило Серкейра 1 0
Петров Максим Вячеславович 1 0
Анджорин Фаустино 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нижич Зоран 5 1
Харин Евгений 2 1
Уциев Ризван 3 0
Лысцов Виталий 3 0
Коновалов Игорь 3 0
Конате Мохамед II 3 0
Шелия Гиорги 1 1
Семёнов Андрей 2 0
Полярус Артём 2 0
Тимофеев Артём 2 0
Уткин Даниил 2 0
Быстров Марат 2 0
Швец Антон 1 0
Бериша Бернард 1 0
Себаи Сенин 1 0
Тодорович Дарко 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Альсултанов Ислам 1 0
Садулаев Лечи 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
18%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
45%
1
14%
76-90

Пропущено

6
11
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
3
50%
3
27%
76-90

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
11%
16-30
1
13%
4
44%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
1
13%
3
33%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
4
50%
4
50%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

19
16
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
2 Не забивали 5
2
11%
1
6%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
3
16%
6
38%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
6
32%
4
25%
76-90

Пропущено

14
19
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
0
0%
2
11%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
5
36%
5
26%
31-45
0
0%
6
32%
46-60
3
21%
3
16%
61-75
4
29%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Галатасарай - Локомотив Москва 1:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1
Локомотив Москва - Галатасарай 0:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Химки - Локомотив Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Краснодар 2:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1 Уфа - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Арсенал Тула 3:1 Зенит - Локомотив Москва 3:0
Ахмат
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Уфа - Ахмат 1:0 Ротор - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 1:0
Химки - Ахмат 2:0 Ахмат - Спартак Москва 0:1 Ростов - Ахмат 1:2 Кайрат Москва - Ахмат 0:3 Ахмат - Краснодар 0:2 Зенит - Ахмат 3:1 Ахмат - Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Рубин - Ахмат 2:1 Ахмат - Сочи 1:2 Крылья Советов - Ахмат 1:2 Ахмат - Аль-Фатех 2:2 Ахмат - Богемианс-1905 1:3 Ахмат - Слован Либерец 1:2 Ахмат - Спартак Москва 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 10 3 2 39 - 17 33
2. Сочи Заявка 14 9 0 5 24 - 16 27
3. Динамо Москва Заявка 14 8 2 4 22 - 16 26
4. Локомотив Москва Заявка 14 6 7 1 20 - 13 25
5. ЦСКА Москва Заявка 14 7 2 5 18 - 14 23
6. Крылья Советов Заявка 15 7 2 6 20 - 17 23
7. Краснодар Заявка 14 6 3 5 22 - 13 21
8. Рубин Заявка 14 5 4 5 18 - 19 19
9. Спартак Москва Заявка 14 5 4 5 16 - 19 19
10. Ахмат Заявка 14 6 0 8 15 - 20 18
11. Ростов Заявка 14 4 4 6 25 - 25 16
12. Уфа Заявка 14 3 5 6 14 - 19 14
13. Нижний Новгород Заявка 15 4 2 9 16 - 29 14
14. Арсенал Тула Заявка 14 3 4 7 15 - 26 13
15. Химки Заявка 14 2 6 6 11 - 22 12
16. Урал Заявка 15 2 6 7 6 - 16 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 7 0 1 26 - 9 21
2. Сочи Заявка 6 5 0 1 15 - 5 15
3. Рубин Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
4. Локомотив Москва Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
5. Крылья Советов Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
6. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
7. ЦСКА Москва Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
8. Спартак Москва Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
9. Ахмат Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
10. Краснодар Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
11. Арсенал Тула Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
12. Уфа Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
13. Химки Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
14. Ростов Заявка 7 2 1 4 14 - 13 7
15. Урал Заявка 8 1 4 3 4 - 7 7
16. Нижний Новгород Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 10 13
2. Локомотив Москва Заявка 8 2 6 0 9 - 7 12
3. Сочи Заявка 8 4 0 4 9 - 11 12
4. Зенит Заявка 7 3 3 1 13 - 8 12
5. Краснодар Заявка 8 3 2 3 13 - 8 11
6. Нижний Новгород Заявка 8 3 2 3 9 - 14 11
7. ЦСКА Москва Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
8. Крылья Советов Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
9. Ростов Заявка 7 2 3 2 11 - 12 9
10. Спартак Москва Заявка 6 2 1 3 4 - 10 7
11. Ахмат Заявка 7 2 0 5 6 - 12 6
12. Рубин Заявка 6 1 2 3 6 - 11 5
13. Урал Заявка 7 1 2 4 2 - 9 5
14. Уфа Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
15. Химки Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
16. Арсенал Тула Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
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  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики! Приглашаю Вас на интересный поединок в рамках пятнадцатого тура РПЛ, "Локомотив" примет "Ахмат". текстовую трансляцию для Вас проведу я, Федосов Дмитрий!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 ноября 2021, осталось 18 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 154
Локомотив Москва 89.6% (138)
X 6.5% (10)
Ахмат 3.9% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
Ахмат
2.60
3.35
3.58
Все Коэффициенты
Новости
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Локомотив Москва - Ахмат онлайн


Прогнозы на матч Локомотив Москва - Ахмат

Исход игры
Локомотив Москва
89.2% (140)
Ничья
7% (11)
Ахмат
3.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
41.73% (58)
Меньше
58.27% (81)
Обе команды забьют
Да
46.04% (64)
Нет
53.96% (75)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
29.3% (46)
1:0 Локомотив Москва
24.2% (38)
2:0 Локомотив Москва
21.7% (34)
1:1 Ничья
4.5% (7)
3:1 Локомотив Москва
4.5% (7)
1:2 Ахмат
1.9% (3)
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5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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