Россия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: РЖД Арена
История личных встреч
Локомотив Москва
Ахмат
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
35.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 2 победы
27 матчей
51.9%
29.6%
18.5%
14 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
33.3%
48.1%
18.6%
9 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
44.4%
48.1%
7.5%
12 побед 13 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смолов Фёдор
|7 (1)
|0.5
|Жемалетдинов Рифат
|5
|0.36
|Камано Франсуа
|2
|0.14
|Керк Джирано
|1
|0.07
|Лисакович Виталий
|1
|0.07
|Едвай Тин
|1
|0.07
|Марадишвили Константин
|1
|0.07
|Рыбус Мацей
|0
|0
|Куликов Даниил
|0
|0
|Крыховяк Гжегож
|0
|0
|Миранчук Антон
|0
|0
|Мурило Серкейра
|0
|0
|Бека Алексис
|0
|0
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уткин Даниил
|4
|0.29
|Конате Мохамед II
|4
|0.29
|Коновалов Игорь
|2 (1)
|0.14
|Себаи Сенин
|1
|0.07
|Карапузов Владислав
|1
|0.07
|Лысцов Виталий
|1
|0.07
|Янку Габриэль
|1
|0.07
|Бериша Бернард
|0
|0
|Харин Евгений
|0
|0
|Архипов Артём
|0
|0
Карточки
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|6
|2
|Едвай Тин
|3
|1
|Рыбус Мацей
|4
|0
|Кастро Пабло
|4
|0
|Куликов Даниил
|4
|0
|Бека Алексис
|4
|0
|Камано Франсуа
|3
|0
|Гилерме Маринато
|1
|1
|Зе Луиш Жозе
|2
|0
|Живоглядов Дмитрий
|2
|0
|Жемалетдинов Рифат
|2
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Лисакович Виталий
|1
|0
|Магкеев Станислав
|1
|0
|Мурило Серкейра
|1
|0
|Петров Максим Вячеславович
|1
|0
|Анджорин Фаустино
|1
|0
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нижич Зоран
|5
|1
|Харин Евгений
|2
|1
|Уциев Ризван
|3
|0
|Лысцов Виталий
|3
|0
|Коновалов Игорь
|3
|0
|Конате Мохамед II
|3
|0
|Шелия Гиорги
|1
|1
|Семёнов Андрей
|2
|0
|Полярус Артём
|2
|0
|Тимофеев Артём
|2
|0
|Уткин Даниил
|2
|0
|Быстров Марат
|2
|0
|Швец Антон
|1
|0
|Бериша Бернард
|1
|0
|Себаи Сенин
|1
|0
|Тодорович Дарко
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
|Альсултанов Ислам
|1
|0
|Садулаев Лечи
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
7
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
18%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
45%
1
14%
76-90
Пропущено
6
11
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
3
50%
3
27%
76-90
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
11%
16-30
1
13%
4
44%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
1
13%
3
33%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
4
50%
4
50%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
19
16
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
2 Не забивали 5
2
11%
1
6%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
3
16%
6
38%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
6
32%
4
25%
76-90
Пропущено
14
19
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
0
0%
2
11%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
5
36%
5
26%
31-45
0
0%
6
32%
46-60
3
21%
3
16%
61-75
4
29%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Галатасарай - Локомотив Москва 1:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1
Локомотив Москва - Галатасарай 0:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Химки - Локомотив Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Краснодар 2:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1 Уфа - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Арсенал Тула 3:1 Зенит - Локомотив Москва 3:0
Ахмат
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Уфа - Ахмат 1:0 Ротор - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 1:0
Химки - Ахмат 2:0 Ахмат - Спартак Москва 0:1 Ростов - Ахмат 1:2 Кайрат Москва - Ахмат 0:3 Ахмат - Краснодар 0:2 Зенит - Ахмат 3:1 Ахмат - Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Рубин - Ахмат 2:1 Ахмат - Сочи 1:2 Крылья Советов - Ахмат 1:2 Ахмат - Аль-Фатех 2:2 Ахмат - Богемианс-1905 1:3 Ахмат - Слован Либерец 1:2 Ахмат - Спартак Москва 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|34 - 16
|30
|2.
|Сочи
|Заявка
|14
|9
|0
|5
|24 - 16
|27
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 16
|26
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|20 - 13
|25
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|18 - 14
|23
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|19 - 16
|22
|7.
|Краснодар
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 13
|21
|8.
|Рубин
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 19
|19
|10.
|Ахмат
|Заявка
|14
|6
|0
|8
|15 - 20
|18
|11.
|Ростов
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|25 - 25
|16
|12.
|Уфа
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 19
|14
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 24
|14
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 26
|13
|15.
|Химки
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|11 - 22
|12
|16.
|Урал
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|5 - 15
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 8
|18
|2.
|Сочи
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 5
|15
|3.
|Рубин
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|8.
|Ахмат
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 8
|12
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|10.
|Краснодар
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|12.
|Уфа
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|13.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|14.
|Ростов
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|14 - 13
|7
|15.
|Урал
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 7
|7
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 10
|13
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|2
|6
|0
|9 - 7
|12
|3.
|Сочи
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 11
|12
|4.
|Зенит
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|5.
|Краснодар
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 8
|11
|6.
|Нижний Новгород
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|9.
|Ростов
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|11.
|Ахмат
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 12
|6
|12.
|Рубин
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|13.
|Уфа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|14.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|1 - 8
|4
|15.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 16
|4
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 16
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
- — Вылет в ФНЛ
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Ахмат
Исход игры
Локомотив Москва
94.3% (50)
Ничья
5.7% (3)
Ахмат
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
45.1% (23)
Меньше
54.9% (28)
Обе команды забьют
Да
49.02% (25)
Нет
50.98% (26)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
37.7% (20)
2:0 Локомотив Москва
30.2% (16)
1:0 Локомотив Москва
17% (9)
1:1 Ничья
5.7% (3)
3:1 Локомотив Москва
3.8% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!