Россия: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 14'
Стадион: Краснодар
10' Желтая карточкаУмяров Наиль
31
Кайо
Силва
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кайо СилваЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Умяров НаильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Ребров АртёмВратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Кутепов ИльяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Витория Руй
Ход матча
10'
История личных встреч
Краснодар
Спартак Москва
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 9 побед
24 матча
29.2%
8.3%
62.5%
7 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
16.7%
41.7%
41.6%
4 победы 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
6 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|5 (1)
|0.36
|Кабелла Реми
|3
|0.21
|Сперцян Эдуард
|3
|0.21
|Крыховяк Гжегож
|3 (2)
|0.21
|Де Вильена Тонни
|2
|0.14
|Ильин Владимир
|2
|0.14
|Ионов Алексей
|1
|0.07
|Газинский Юрий
|1
|0.07
|Спайич Урош
|1
|0.07
|Черников Александр
|1
|0.07
|Классон Виктор
|0
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Понсе Эсекель
|4
|0.29
|Промес Куинси
|3
|0.21
|Соболев Александр Сергеевич
|2 (1)
|0.14
|Зобнин Роман
|2
|0.14
|Джикия Георгий
|1
|0.07
|Жиго Самуэль
|1
|0.07
|Литвинов Руслан
|1
|0.07
|Умяров Наиль
|1
|0.07
|Айртон Лукас
|1
|0.07
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|Ломовицкий Александр
|0
|0
|Рассказов Николай
|0
|0
|Крал Алекс
|0
|0
Карточки
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черников Александр
|6
|1
|Кабелла Реми
|3
|0
|Газинский Юрий
|3
|0
|Рамирес Кристиан
|3
|0
|Сперцян Эдуард
|3
|0
|Крыховяк Гжегож
|1
|1
|Спайич Урош
|1
|1
|Классон Виктор
|2
|0
|Де Вильена Тонни
|2
|0
|Кордоба Джон
|2
|0
|Ильин Владимир
|2
|0
|Петров Сергей
|1
|0
|Сорокин Егор
|1
|0
|Сафонов Матвей
|1
|0
|Корнюшин Даниил
|1
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соболев Александр Сергеевич
|6
|0
|Бакаев Зелимхан
|4
|0
|Жиго Самуэль
|4
|0
|Рассказов Николай
|4
|0
|Кофрие Максимилиано
|2
|1
|Литвинов Руслан
|2
|1
|Джикия Георгий
|3
|0
|Мозес Виктор
|2
|0
|Хендрикс Йоррит
|2
|0
|Зобнин Роман
|2
|0
|Умяров Наиль
|2
|0
|Мирзов Резиуан
|1
|0
|Ларссон Джордан
|1
|0
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|Айртон Лукас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
4
7 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
1
11%
1
25%
76-90
Пропущено
5
10
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
4
40%
76-90
Забито
14
12
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
1
7%
1
8%
1-15
2
14%
3
25%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
4
29%
2
17%
61-75
4
29%
4
33%
76-90
Пропущено
7
9
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
29%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Забито
23
16
12 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
3
13%
1
6%
1-15
5
22%
3
19%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
1
4%
3
19%
46-60
5
22%
3
19%
61-75
5
22%
5
31%
76-90
Пропущено
12
19
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
4
33%
1
5%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
4
33%
2
11%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
2
17%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Динамо Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1 ПФК Кубань - Краснодар 3:0 Нижний Новгород - Краснодар 1:4
Краснодар - Уфа 1:1 Краснодар - Рубин 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Сочи 3:0 Ленинградец - Краснодар 0:2 Ахмат - Краснодар 0:2 Ростов - Краснодар 1:1 Рубин - Краснодар 1:3 Краснодар - Рубин 2:0 Локомотив Москва - Краснодар 2:1 Краснодар - Арсенал Тула 3:2 Зенит - Краснодар 3:2 Краснодар - Химки 0:1 Урал - Краснодар 0:3 Нюрнберг - Краснодар 0:0 Краснодар - Сепси 1:2
Спартак Москва
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Ростов 1:1 Зенит - Спартак Москва 7:1
Спартак Москва - Лестер 3:4 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Ахмат - Спартак Москва 0:1 Наполи - Спартак Москва 2:3 Спартак Москва - Уфа 2:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Легия 0:1 Спартак Москва - Химки 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Урал 1:0 Бенфика - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Нижний Новгород 1:2 Спартак Москва - Бенфика 0:2 Крылья Советов - Спартак Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|39 - 17
|33
|2.
|Сочи
|Заявка
|14
|9
|0
|5
|24 - 16
|27
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 16
|26
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|21 - 15
|25
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|18 - 14
|23
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|20 - 17
|23
|7.
|Краснодар
|0:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 13
|22
|8.
|Ахмат
|Заявка
|15
|7
|0
|8
|17 - 21
|21
|9.
|Спартак Москва
|0:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|16 - 19
|20
|10.
|Рубин
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|11.
|Ростов
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|25 - 25
|16
|12.
|Уфа
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 19
|14
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 29
|14
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 26
|13
|15.
|Химки
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|11 - 22
|12
|16.
|Урал
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|6 - 16
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|26 - 9
|21
|2.
|Сочи
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 5
|15
|3.
|Рубин
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|5.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|8.
|Спартак Москва
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|9.
|Ахмат
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 8
|12
|10.
|Краснодар
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 5
|11
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|12.
|Уфа
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|13.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|14.
|Ростов
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|14 - 13
|7
|15.
|Урал
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 7
|7
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 10
|13
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|2
|6
|0
|9 - 7
|12
|3.
|Сочи
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 11
|12
|4.
|Зенит
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|5.
|Краснодар
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 8
|11
|6.
|Нижний Новгород
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 14
|11
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|9.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 13
|9
|10.
|Ростов
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|11.
|Спартак Москва
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 10
|8
|12.
|Рубин
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|13.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 9
|5
|14.
|Уфа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|15.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 16
|4
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 16
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Краснодар 0:0 Спартак Москва
Исход игры
Краснодар
50.6% (91)
Ничья
26.1% (47)
Спартак Москва
23.3% (42)
Тотал 2.5
Больше
58.09% (79)
Меньше
41.91% (57)
Обе команды забьют
Да
78.68% (107)
Нет
21.32% (29)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
25.6% (46)
1:1 Ничья
16.1% (29)
1:0 Краснодар
11.1% (20)
1:2 Спартак Москва
7.8% (14)
2:2 Ничья
6.1% (11)
2:0 Краснодар
2.2% (4)
0:2 Спартак Москва
1.7% (3)
2:3 Спартак Москва
1.1% (2)
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