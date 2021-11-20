Сперцян справа навесил к воротам, а Джикия едва не срезал мяч в ближний угол своих ворот.

После подачи Кабелла от углового флага мяч выбит на Черникова, который с восемнадцати метров с лёта пробил выше ворот.

Черников на фланге в подкате выбил мяч у Мозеса.

Сафонов забрал мяч в руки после подачи Ларссона от углового флага.

13' Сперцян слева со штрафного пробил выше ворот.

12' Умяров за игру рукой на фланге получил жёлтую карточку. Хотя повтор показывает, что Наиль сыграл плечом.

11' Кабелла из-за пределов штрафной площади неточно пробил по воротам.

10' Кордоба слева вышел к воротам, но арбитры усмотрели офсайд у нападающего "Краснодара".

9' Прострел Мозеса справа к воротам перехватил Черников.

8' Кабелла исполнил подачу от углового флага. Нанести удар по воротам никому из хозяев не удалось.

8' Соболев слева вышел на хорошую позицию, но удара с пятнадцати метров не последовало. Александр не попал по мячу.

7' Умяров с тридцати метров низом пробил левее ворот.

6' Быструю атаку провели гости. Умяров слева с дальней дистанции пробил по центру ворот. Сафонов забрал мяч в руки.

5' Кабелла слева со штрафного подачу исполнил слабо. На подборе сыграл Ионов, но его дальний удар пришёлся в соперников.

3' Кофрие на фланге сбил Ионова.

2' "Краснодар" играет в зелёно-чёрной форме, "Спартак" - в белых футболках и красных трусах.