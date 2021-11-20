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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Краснодар
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Спартак Москва
0'
10' Желтая карточка
Умяров Наиль
14'
39
Сафонов
Матвей
98
Петров
Сергей
31
Кайо
Силва
2
Сорокин
Егор
52
Де
Вильена
Тонни
53
Черников
Александр
3
Крыховяк
Гжегож
7
Кабелла
Реми
74
Сперцян
Эдуард
11
Ионов
Алексей
9
Кордоба
Джон
57
Селихов
Александр
3
Кофрие
Максимилиано
2
Жиго
Самуэль
14
Джикия
Георгий
8
Мозес
Виктор
18
Умяров
Наиль
22
Игнатов
Михаил
6
Айртон
Лукас
11
Ларссон
Джордан
24
Промес
Куинси
7
Соболев
Александр
Сергеевич
Краснодар
4-5-1
Спартак Москва
3-5-2

Ход матча

10'
 
Умяров Наиль

История личных встреч

Краснодар
Спартак Москва

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 9 побед

24 матча

29.2%
8.3%
62.5%
7 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
4 победы 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
6 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
6:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
К«П
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:4
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ТМК
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
4:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:4
ПЛ
4:0
К
2:1
К
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 5 (1) 0.36
Кабелла Реми 3 0.21
Сперцян Эдуард 3 0.21
Крыховяк Гжегож 3 (2) 0.21
Де Вильена Тонни 2 0.14
Ильин Владимир 2 0.14
Ионов Алексей 1 0.07
Газинский Юрий 1 0.07
Спайич Урош 1 0.07
Черников Александр 1 0.07
Классон Виктор 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Понсе Эсекель 4 0.29
Промес Куинси 3 0.21
Соболев Александр Сергеевич 2 (1) 0.14
Зобнин Роман 2 0.14
Джикия Георгий 1 0.07
Жиго Самуэль 1 0.07
Литвинов Руслан 1 0.07
Умяров Наиль 1 0.07
Айртон Лукас 1 0.07
Бакаев Зелимхан 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Рассказов Николай 0 0
Крал Алекс 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 6 1
Кабелла Реми 3 0
Газинский Юрий 3 0
Рамирес Кристиан 3 0
Сперцян Эдуард 3 0
Крыховяк Гжегож 1 1
Спайич Урош 1 1
Классон Виктор 2 0
Де Вильена Тонни 2 0
Кордоба Джон 2 0
Ильин Владимир 2 0
Петров Сергей 1 0
Сорокин Егор 1 0
Сафонов Матвей 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 6 0
Бакаев Зелимхан 4 0
Жиго Самуэль 4 0
Рассказов Николай 4 0
Кофрие Максимилиано 2 1
Литвинов Руслан 2 1
Джикия Георгий 3 0
Мозес Виктор 2 0
Хендрикс Йоррит 2 0
Зобнин Роман 2 0
Умяров Наиль 2 0
Мирзов Резиуан 1 0
Ларссон Джордан 1 0
Ломовицкий Александр 1 0
Айртон Лукас 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
4
7 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
1
11%
1
25%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
4
40%
76-90

Забито

14
12
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
1
7%
1
8%
1-15
2
14%
3
25%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
4
29%
2
17%
61-75
4
29%
4
33%
76-90

Пропущено

7
9
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
29%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Забито

23
16
12 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
3
13%
1
6%
1-15
5
22%
3
19%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
1
4%
3
19%
46-60
5
22%
3
19%
61-75
5
22%
5
31%
76-90

Пропущено

12
19
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
4
33%
1
5%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
4
33%
2
11%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
2
17%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Динамо Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1 ПФК Кубань - Краснодар 3:0 Нижний Новгород - Краснодар 1:4
Краснодар - Уфа 1:1 Краснодар - Рубин 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Сочи 3:0 Ленинградец - Краснодар 0:2 Ахмат - Краснодар 0:2 Ростов - Краснодар 1:1 Рубин - Краснодар 1:3 Краснодар - Рубин 2:0 Локомотив Москва - Краснодар 2:1 Краснодар - Арсенал Тула 3:2 Зенит - Краснодар 3:2 Краснодар - Химки 0:1 Урал - Краснодар 0:3 Нюрнберг - Краснодар 0:0 Краснодар - Сепси 1:2
Спартак Москва
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Ростов 1:1 Зенит - Спартак Москва 7:1
Спартак Москва - Лестер 3:4 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Ахмат - Спартак Москва 0:1 Наполи - Спартак Москва 2:3 Спартак Москва - Уфа 2:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Легия 0:1 Спартак Москва - Химки 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Урал 1:0 Бенфика - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Нижний Новгород 1:2 Спартак Москва - Бенфика 0:2 Крылья Советов - Спартак Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 10 3 2 39 - 17 33
2. Сочи Заявка 14 9 0 5 24 - 16 27
3. Динамо Москва Заявка 14 8 2 4 22 - 16 26
4. Локомотив Москва Заявка 15 6 7 2 21 - 15 25
5. ЦСКА Москва Заявка 14 7 2 5 18 - 14 23
6. Крылья Советов Заявка 15 7 2 6 20 - 17 23
7. Краснодар 0:0 Заявка 15 6 4 5 22 - 13 22
8. Ахмат Заявка 15 7 0 8 17 - 21 21
9. Спартак Москва 0:0 Заявка 15 5 5 5 16 - 19 20
10. Рубин Заявка 14 5 4 5 18 - 19 19
11. Ростов Заявка 14 4 4 6 25 - 25 16
12. Уфа Заявка 14 3 5 6 14 - 19 14
13. Нижний Новгород Заявка 15 4 2 9 16 - 29 14
14. Арсенал Тула Заявка 14 3 4 7 15 - 26 13
15. Химки Заявка 14 2 6 6 11 - 22 12
16. Урал Заявка 15 2 6 7 6 - 16 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 7 0 1 26 - 9 21
2. Сочи Заявка 6 5 0 1 15 - 5 15
3. Рубин Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
4. Локомотив Москва Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
5. Крылья Советов Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
6. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
7. ЦСКА Москва Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
8. Спартак Москва 0:0 Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
9. Ахмат Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
10. Краснодар 0:0 Заявка 7 3 2 2 9 - 5 11
11. Арсенал Тула Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
12. Уфа Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
13. Химки Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
14. Ростов Заявка 7 2 1 4 14 - 13 7
15. Урал Заявка 8 1 4 3 4 - 7 7
16. Нижний Новгород Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 10 13
2. Локомотив Москва Заявка 8 2 6 0 9 - 7 12
3. Сочи Заявка 8 4 0 4 9 - 11 12
4. Зенит Заявка 7 3 3 1 13 - 8 12
5. Краснодар 0:0 Заявка 8 3 2 3 13 - 8 11
6. Нижний Новгород Заявка 8 3 2 3 9 - 14 11
7. ЦСКА Москва Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
8. Крылья Советов Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
9. Ахмат Заявка 8 3 0 5 8 - 13 9
10. Ростов Заявка 7 2 3 2 11 - 12 9
11. Спартак Москва 0:0 Заявка 7 2 2 3 4 - 10 8
12. Рубин Заявка 6 1 2 3 6 - 11 5
13. Урал Заявка 7 1 2 4 2 - 9 5
14. Уфа Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
15. Химки Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
16. Арсенал Тула Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
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  • Первый тайм
  • Описание гола
    17'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    КОРДОБА!!!
  • Угловой
    17'
    Сафонов забрал мяч в руки после подачи Ларссона от углового флага.
  • 15'
    Черников на фланге в подкате выбил мяч у Мозеса.
  • Угловой
    14'
    После подачи Кабелла от углового флага мяч выбит на Черникова, который с восемнадцати метров с лёта пробил выше ворот.
  • 14'
    Сперцян справа навесил к воротам, а Джикия едва не срезал мяч в ближний угол своих ворот.
  • 13'
    Сперцян слева со штрафного пробил выше ворот.
  • Желтая карточка
    12'
    Умяров за игру рукой на фланге получил жёлтую карточку. Хотя повтор показывает, что Наиль сыграл плечом.
  • 11'
    Кабелла из-за пределов штрафной площади неточно пробил по воротам.
  • Офсайд
    10'
    Кордоба слева вышел к воротам, но арбитры усмотрели офсайд у нападающего "Краснодара".
  • 9'
    Прострел Мозеса справа к воротам перехватил Черников.
  • Угловой
    8'
    Кабелла исполнил подачу от углового флага. Нанести удар по воротам никому из хозяев не удалось.
  • 8'
    Соболев слева вышел на хорошую позицию, но удара с пятнадцати метров не последовало. Александр не попал по мячу.
  • 7'
    Умяров с тридцати метров низом пробил левее ворот.
  • 6'
    Быструю атаку провели гости. Умяров слева с дальней дистанции пробил по центру ворот. Сафонов забрал мяч в руки.
  • 5'
    Кабелла слева со штрафного подачу исполнил слабо. На подборе сыграл Ионов, но его дальний удар пришёлся в соперников.
  • Фол, нарушение
    3'
    Кофрие на фланге сбил Ионова.
  • 2'
    "Краснодар" играет в зелёно-чёрной форме, "Спартак" - в белых футболках и красных трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Краснодаре"!
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    10'
    Умяров Наиль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Краснодар 0:0 Спартак Москва онлайн


Прогнозы на матч Краснодар 0:0 Спартак Москва

Исход игры
Краснодар
50.6% (91)
Ничья
26.1% (47)
Спартак Москва
23.3% (42)
Тотал 2.5
Больше
58.09% (79)
Меньше
41.91% (57)
Обе команды забьют
Да
78.68% (107)
Нет
21.32% (29)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
25.6% (46)
1:1 Ничья
16.1% (29)
1:0 Краснодар
11.1% (20)
1:2 Спартак Москва
7.8% (14)
2:2 Ничья
6.1% (11)
2:0 Краснодар
2.2% (4)
0:2 Спартак Москва
1.7% (3)
2:3 Спартак Москва
1.1% (2)
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