Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:0
Перерыв
Стадион: Морис Дюфран
16' Желтая карточкаРаскин Николас
1:0
45' Гол в свои воротаАгбаду Эммануэль
2
Сике
Уго
14
Нкунку
Нильс
11
Доннум
Арон
19
Амалла
Селим
32
Бек
Андреас
24
Гнака
Силас
26
Колс
Йенс
39
Каембе
Эдо
11
Н'Дри
Конан
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Сике УгоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Нкунку НильсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Доннум АронНападающий
- Нападающий
-
19 Амалла СелимНападающий
- Запасные игроки
-
21 Фаи КоллинсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Бек АндреасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Гнака СиласЗащитник
-
26 Колс ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Н'Дри КонанНападающий
- Запасные игроки
-
99 Руфоссе ТомВратарь
-
28 Эрис ЖонатанЗащитник
-
35 Ламбер БорисЗащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
-
13 Кейта СибириПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Amadou Keita
-
-
Главный тренер: Stefan Kraemer
Ход матча
16'
45'
1:0
История личных встреч
Стандард
Эйпен
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
13 матчей
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|3
|0.2
|Амалла Селим
|2 (1)
|0.13
|Клаусс Жоао
|2 (1)
|0.13
|Тапсоба Абдул
|2
|0.13
|Доннум Арон
|1
|0.07
|Николя Гавори
|1
|0.07
|Лайфис Константинос
|1
|0.07
|Бастьен Самюэль
|1
|0.07
|Бокади Мервей
|1
|0.07
|Мулека Джексон
|1
|0.07
|Дюссенн Ноэ
|1 (1)
|0.07
|Карсела-Гонсалес Мехди
|0
|0
|Цимирот Гойко
|0
|0
|Сике Уго
|0
|0
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Превляк Смаил
|4 (1)
|0.27
|Каембе Эдо
|4
|0.27
|Агбаду Эммануэль
|4
|0.27
|Нгой Жульен
|2
|0.13
|Эрис Жонатан
|2
|0.13
|Петерс Стеф
|1
|0.07
|Бек Андреас
|1
|0.07
|Ламбер Борис
|1
|0.07
|Н'Дри Конан
|1
|0.07
|Колс Йенс
|1
|0.07
|Эмбало Карлос
|1
|0.07
|Нуху Айзек
|1
|0.07
|Амат Хорди
|0
|0
|Коне Мамаду
|0
|0
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Дахиль Амин
|4
|1
|Клаусс Жоао
|5
|0
|Сиссако Мусса
|3
|1
|Раскин Николас
|4
|0
|Сике Уго
|4
|0
|Амалла Селим
|3
|0
|Петерс Дауда
|3
|0
|Рафья Хамза
|3
|0
|Бастьен Самюэль
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Тапсоба Абдул
|2
|0
|Павлович Дамьян
|2
|0
|Фаи Коллинс
|0
|1
|Дюссенн Ноэ
|1
|0
|Цимирот Гойко
|1
|0
|Николя Гавори
|1
|0
|Лайфис Константинос
|1
|0
|Бодар Арно
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Мулека Джексон
|1
|0
|Нкунку Нильс
|1
|0
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Агбаду Эммануэль
|5
|0
|Нуху Айзек
|5
|0
|Амат Хорди
|3
|1
|Петерс Стеф
|4
|0
|Превляк Смаил
|4
|0
|Бек Андреас
|3
|0
|Ламбер Борис
|3
|0
|Колс Йенс
|2
|0
|Деом Жером
|2
|0
|Каембе Эдо
|2
|0
|Н'Дри Конан
|2
|0
|Эрис Жонатан
|1
|0
|Коне Мамаду
|1
|0
|Химмельман Робин
|1
|0
|Эмбало Карлос
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Роча Леонардо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
14
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
25%
2
14%
31-45
2
25%
3
21%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
3
38%
6
43%
76-90
Пропущено
12
10
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
3
30%
31-45
3
25%
1
10%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
4
33%
5
50%
76-90
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
2
25%
3
33%
76-90
Пропущено
11
12
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
3
27%
2
17%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
1
9%
3
25%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Забито
16
23
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
1
6%
1
4%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
3
19%
4
17%
31-45
4
25%
3
13%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
5
31%
9
39%
76-90
Пропущено
23
22
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
5
22%
2
9%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
3
13%
5
23%
31-45
4
17%
4
18%
46-60
4
17%
3
14%
61-75
4
17%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Брюгге - Стандард 2:2 Стандард - Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1
Стандард - АХ Лёвен 2:2 Мехелен - Стандард 3:1 Стандард - Синт-Трейден 1:2 Стандард - Андерлехт 0:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0 Стандард - Остенде 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Стандард 0:1 Стандард - Антверпен 2:5 Зульте-Варегем - Стандард 1:2 Стандард - Генк 1:1 Стандард - Ренн 3:3 Стандард - Мехелен 2:2 Ланс - Стандард 1:1 Стандард - Серкль Брюгге 3:2 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:0
Эйпен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Шарлеруа - Эйпен 3:0 Дендер - Эйпен 0:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3
Гент - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Эйпен - Антверпен 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 1:4 Эйпен - Синт-Трейден 2:1 Мехелен - Эйпен 1:3 Эйпен - Андерлехт 1:1 Брюгге - Эйпен 2:2 Синт-Трейден - Эйпен 1:1 Моленбек - Эйпен 0:1 Генк - Эйпен 2:0 Эйпен - Серен Юнайтед 2:1 Шарлеруа - Эйпен 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|14
|10
|1
|3
|33 - 13
|31
|2.
|Брюгге
|15
|7
|6
|2
|26 - 19
|27
|3.
|Антверпен
|14
|8
|3
|3
|25 - 16
|27
|4.
|Мехелен
|15
|8
|2
|5
|27 - 25
|26
|5.
|Шарлеруа
|15
|7
|5
|3
|27 - 19
|26
|6.
|Гент
|15
|6
|3
|6
|23 - 16
|21
|7.
|Генк
|14
|6
|3
|5
|28 - 23
|21
|8.
|Андерлехт
|14
|5
|6
|3
|27 - 20
|21
|9.
|Эйпен
|0:1
|15
|6
|3
|6
|24 - 22
|21
|10.
|Кортрейк
|14
|5
|5
|4
|17 - 16
|20
|11.
|Стандард
|1:0
|15
|5
|5
|5
|17 - 23
|20
|12.
|Синт-Трейден
|14
|5
|3
|6
|15 - 20
|18
|13.
|АХ Лёвен
|15
|3
|8
|4
|19 - 25
|17
|14.
|Остенде
|14
|5
|2
|7
|18 - 25
|17
|15.
|Серен Юнайтед
|15
|5
|1
|9
|19 - 28
|16
|16.
|Зульте-Варегем
|15
|3
|5
|7
|23 - 35
|14
|17.
|Серкль Брюгге
|15
|2
|4
|9
|16 - 23
|10
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|14
|1
|3
|10
|13 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|5
|0
|2
|17 - 6
|15
|3.
|Антверпен
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|4.
|Гент
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|5.
|Брюгге
|7
|3
|4
|0
|14 - 8
|13
|6.
|АХ Лёвен
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|7.
|Андерлехт
|7
|3
|3
|1
|19 - 11
|12
|8.
|Кортрейк
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|9.
|Шарлеруа
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|10.
|Генк
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|11.
|Остенде
|7
|3
|1
|3
|10 - 13
|10
|12.
|Серен Юнайтед
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|13.
|Стандард
|1:0
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|14.
|Эйпен
|0:1
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|15.
|Зульте-Варегем
|8
|1
|2
|5
|12 - 23
|5
|16.
|Синт-Трейден
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|1
|0
|6
|3 - 11
|3
|18.
|Серкль Брюгге
|8
|0
|2
|6
|5 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|16
|2.
|Шарлеруа
|8
|4
|3
|1
|16 - 13
|15
|3.
|Брюгге
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|4.
|Антверпен
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|5.
|Эйпен
|0:1
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|6.
|Синт-Трейден
|7
|4
|1
|2
|7 - 7
|13
|7.
|Стандард
|1:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 11
|11
|8.
|Генк
|7
|3
|1
|3
|15 - 14
|10
|9.
|Мехелен
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|10.
|Зульте-Варегем
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|11.
|Андерлехт
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|12.
|Серкль Брюгге
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|13.
|Кортрейк
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|14.
|Гент
|8
|2
|2
|4
|7 - 7
|8
|15.
|Остенде
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|16.
|Серен Юнайтед
|8
|2
|0
|6
|8 - 19
|6
|17.
|АХ Лёвен
|7
|0
|5
|2
|8 - 14
|5
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|0
|3
|4
|10 - 18
|3