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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Стандард
1:0
Конец матча

Стадион:
Эйпен
0'
16' Желтая карточка
Раскин Николас
1:0
45' Гол в свои ворота
Агбаду Эммануэль
53' Желтая карточка
Н'Дри Конан
90' Желтая карточка
Кейта Сибири
90'+6
30
Хенкинет
Лоран
2
Сике
Уго
6
Дюссенн
Ноэ
34
Лайфис
Константинос
14
Нкунку
Нильс
28
Бастьен
Самюэль
20
Бокади
Мервей
26
Раскин
Николас
11
Доннум
Арон
9
Клаусс
Жоао
19
Амалла
Селим
33
Нуруден
Абдул
32
Бек
Андреас
22
Агбаду
Эммануэль
5
Амат
Хорди
24
Гнака
Силас
26
Колс
Йенс
8
Петерс
Стеф
39
Каембе
Эдо
7
Нгой
Жульен
9
Превляк
Смаил
11
Н'Дри
Конан
Стандард
4-3-3
Эйпен
4-3-3

История личных встреч

Стандард
Эйпен

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

13 матчей

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПДА
0:4
К
0:1
ПДА
2:2
ПДА
1:2
ПДА
3:0
ПДА
3:0
ПДА
2:1
ПДА
3:2
ПДА
1:1
ЛП
2:2
ЛП
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 3 0.2
Амалла Селим 2 (1) 0.13
Клаусс Жоао 2 (1) 0.13
Тапсоба Абдул 2 0.13
Доннум Арон 1 0.07
Николя Гавори 1 0.07
Лайфис Константинос 1 0.07
Бастьен Самюэль 1 0.07
Бокади Мервей 1 0.07
Мулека Джексон 1 0.07
Дюссенн Ноэ 1 (1) 0.07
Карсела-Гонсалес Мехди 0 0
Цимирот Гойко 0 0
Сике Уго 0 0
Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Превляк Смаил 4 (1) 0.27
Каембе Эдо 4 0.27
Агбаду Эммануэль 4 0.27
Нгой Жульен 2 0.13
Эрис Жонатан 2 0.13
Петерс Стеф 1 0.07
Бек Андреас 1 0.07
Ламбер Борис 1 0.07
Н'Дри Конан 1 0.07
Колс Йенс 1 0.07
Эмбало Карлос 1 0.07
Нуху Айзек 1 0.07
Амат Хорди 0 0
Коне Мамаду 0 0

Карточки

Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Дахиль Амин 4 1
Клаусс Жоао 5 0
Сиссако Мусса 3 1
Раскин Николас 4 0
Сике Уго 4 0
Амалла Селим 3 0
Петерс Дауда 3 0
Рафья Хамза 3 0
Бастьен Самюэль 2 0
Доннум Арон 2 0
Тапсоба Абдул 2 0
Павлович Дамьян 2 0
Фаи Коллинс 0 1
Дюссенн Ноэ 1 0
Цимирот Гойко 1 0
Николя Гавори 1 0
Лайфис Константинос 1 0
Бодар Арно 1 0
Драгус Денис 1 0
Мулека Джексон 1 0
Нкунку Нильс 1 0
Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Агбаду Эммануэль 5 0
Нуху Айзек 5 0
Амат Хорди 3 1
Петерс Стеф 4 0
Превляк Смаил 4 0
Бек Андреас 3 0
Ламбер Борис 3 0
Н'Дри Конан 3 0
Колс Йенс 2 0
Деом Жером 2 0
Каембе Эдо 2 0
Эрис Жонатан 1 0
Коне Мамаду 1 0
Химмельман Робин 1 0
Эмбало Карлос 1 0
Нгой Жульен 1 0
Роча Леонардо 1 0
Кейта Сибири 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
15
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
25%
3
20%
31-45
2
25%
3
20%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
3
38%
6
40%
76-90

Пропущено

13
10
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
3
30%
31-45
3
23%
1
10%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
4
31%
5
50%
76-90

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
2
25%
3
33%
76-90

Пропущено

11
12
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
3
27%
2
17%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
1
9%
3
25%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Забито

16
24
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
1
6%
1
4%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
3
19%
5
21%
31-45
4
25%
3
13%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
5
31%
9
38%
76-90

Пропущено

24
22
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
5
21%
2
9%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
4
17%
5
23%
31-45
4
17%
4
18%
46-60
4
17%
3
14%
61-75
4
17%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Стандард
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Брюгге - Стандард 2:2 Стандард - Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1
Стандард - АХ Лёвен 2:2 Мехелен - Стандард 3:1 Стандард - Синт-Трейден 1:2 Стандард - Андерлехт 0:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0 Стандард - Остенде 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Стандард 0:1 Стандард - Антверпен 2:5 Зульте-Варегем - Стандард 1:2 Стандард - Генк 1:1 Стандард - Ренн 3:3 Стандард - Мехелен 2:2 Ланс - Стандард 1:1 Стандард - Серкль Брюгге 3:2 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:0
Эйпен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Шарлеруа - Эйпен 3:0 Дендер - Эйпен 0:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3
Гент - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Эйпен - Антверпен 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 1:4 Эйпен - Синт-Трейден 2:1 Мехелен - Эйпен 1:3 Эйпен - Андерлехт 1:1 Брюгге - Эйпен 2:2 Синт-Трейден - Эйпен 1:1 Моленбек - Эйпен 0:1 Генк - Эйпен 2:0 Эйпен - Серен Юнайтед 2:1 Шарлеруа - Эйпен 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 14 10 1 3 33 - 13 31
2. Брюгге 15 7 6 2 26 - 19 27
3. Антверпен 14 8 3 3 25 - 16 27
4. Мехелен 15 8 2 5 27 - 25 26
5. Шарлеруа 15 7 5 3 27 - 19 26
6. Гент 15 6 3 6 23 - 16 21
7. Генк 14 6 3 5 28 - 23 21
8. Андерлехт 14 5 6 3 27 - 20 21
9. Эйпен 15 6 3 6 24 - 22 21
10. Кортрейк 14 5 5 4 17 - 16 20
11. Стандард 15 5 5 5 17 - 23 20
12. Синт-Трейден 14 5 3 6 15 - 20 18
13. АХ Лёвен 15 3 8 4 19 - 25 17
14. Остенде 14 5 2 7 18 - 25 17
15. Серен Юнайтед 15 5 1 9 19 - 28 16
16. Зульте-Варегем 15 3 5 7 23 - 35 14
17. Серкль Брюгге 15 2 4 9 16 - 23 10
18. Беерсхот-Вильрейк 14 1 3 10 13 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 8 5 1 2 16 - 11 16
2. Унион Сент-Жиллуаз 7 5 0 2 17 - 6 15
3. Антверпен 7 4 2 1 12 - 7 14
4. Гент 7 4 1 2 16 - 9 13
5. Брюгге 7 3 4 0 14 - 8 13
6. АХ Лёвен 8 3 3 2 11 - 11 12
7. Андерлехт 7 3 3 1 19 - 11 12
8. Кортрейк 7 3 3 1 10 - 7 12
9. Шарлеруа 7 3 2 2 11 - 6 11
10. Генк 7 3 2 2 13 - 9 11
11. Остенде 7 3 1 3 10 - 13 10
12. Серен Юнайтед 7 3 1 3 11 - 9 10
13. Стандард 8 2 3 3 9 - 12 9
14. Эйпен 7 2 2 3 10 - 11 8
15. Зульте-Варегем 8 1 2 5 12 - 23 5
16. Синт-Трейден 7 1 2 4 8 - 13 5
17. Беерсхот-Вильрейк 7 1 0 6 3 - 11 3
18. Серкль Брюгге 8 0 2 6 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 7 5 1 1 16 - 7 16
2. Шарлеруа 8 4 3 1 16 - 13 15
3. Брюгге 8 4 2 2 12 - 11 14
4. Антверпен 7 4 1 2 13 - 9 13
5. Эйпен 8 4 1 3 14 - 11 13
6. Синт-Трейден 7 4 1 2 7 - 7 13
7. Стандард 7 3 2 2 8 - 11 11
8. Генк 7 3 1 3 15 - 14 10
9. Мехелен 7 3 1 3 11 - 14 10
10. Зульте-Варегем 7 2 3 2 11 - 12 9
11. Андерлехт 7 2 3 2 8 - 9 9
12. Серкль Брюгге 7 2 2 3 11 - 10 8
13. Кортрейк 7 2 2 3 7 - 9 8
14. Гент 8 2 2 4 7 - 7 8
15. Остенде 7 2 1 4 8 - 12 7
16. Серен Юнайтед 8 2 0 6 8 - 19 6
17. АХ Лёвен 7 0 5 2 8 - 14 5
18. Беерсхот-Вильрейк 7 0 3 4 10 - 18 3
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Агбаду Эммануэль уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    16'
    Раскин Николас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Стандард 1:0 Эйпен онлайн


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