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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Зульте-Варегем
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Гент
0' 14'
1
Боссут
Сэмми
24
Плетинкс
Эвауд
15
Бойя
Франк
27
Де
Бок
Лоренс
14
Сиранни
Алессандро
23
Фадера
Алию
6
Юбер
Давид
98
Думбия
Идрисса
17
Жан-Люк
Домпе
9
Воссен
Йелле
93
Гано
Зиньо
1
Болат
Синан
21
Ханше-Ольсен
Андреас
5
Нгадеу
Майкл
2
Окуму
Джозеф
14
Кастро-Монтес
Алессио
13
Де
Сар
Жюльен
24
Кумс
Свен
25
Фортуна
Нуриу
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
29
Депуатр
Лоран
34
Тиссудали
Тарик
Зульте-Варегем
3-5-2
Гент
3-4-1-2

История личных встреч

Зульте-Варегем
Гент

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
9 побед 9 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

37 матчей

35.1%
24.3%
40.6%
13 побед 9 ничьих 15 побед

Первый тайм

27%
40.5%
32.5%
10 побед 15 ничьих 12 побед

Второй тайм

24.3%
40.5%
35.2%
9 побед 15 ничьих 13 побед

История матчей

ПДА
2:7
ПДА
0:3
ТМК
2:1
ПДА
2:0
ПДА
2:2
ПДА
1:3
ПДА
1:1
ПДА
0:1
ПДА
0:1
ЛППОЧГ
5:2
ЛППОЧГ
0:2
ЛП
1:1
ЛП
3:0
ЛП
4:2
ЛП
1:1
ЛП
2:2
К
1:0
ЛП
1:1
ЛЖ
2:1
ЛЖ
3:1
ЛЖ
0:1
КБ
0:0
КБ
0:1
ЛЖ
3:2
ЛЖ
0:1
ЛЖ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
5:3
ПЛ
5:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Зульте-Варегем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воссен Йелле 10 (2) 0.67
Гано Зиньо 7 0.47
Сиссако Абдулайе 2 0.13
Кутеса Дерек 2 0.13
Плетинкс Эвауд 1 0.07
Жан-Люк Домпе 0 0
Срарфи Бассем 0 0
Юбер Давид 0 0
Кристенсен Лассе 0 0
Говеа Омар 0 0
Сиранни Алессандро 0 0
Dion De Neve 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссудали Тарик 4 0.27
Депуатр Лоран 3 0.2
Фортуна Нуриу 2 0.13
Кастро-Монтес Алессио 2 0.13
Безус Роман 2 (1) 0.13
Де Сар Жюльен 2 (1) 0.13
Нгадеу Майкл 1 0.07
Бруно Джанни 1 0.07
Ханше-Ольсен Андреас 1 0.07
Лемайич Дарко 1 0.07
Самуаз Матисс 1 0.07
Чакветадзе Георгий 0 0
Вадис Оджиджа-Офоэ 0 0
Опери Кристофер 0 0

Карточки

Зульте-Варегем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссако Абдулайе 4 1
Де Бок Лоренс 4 0
Хамфриз Кэмерон 4 0
Срарфи Бассем 4 0
Воссен Йелле 2 1
Юбер Давид 3 0
Фадера Алию 3 0
Ван Акен Йост 1 1
Гано Зиньо 2 0
Бойя Франк 0 1
Сек Ибраима 1 0
Кристенсен Лассе 1 0
Сормо Бент 1 0
Сиранни Алессандро 1 0
Плетинкс Эвауд 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумс Свен 4 0
Де Сар Жюльен 4 0
Нгадеу Майкл 3 0
Болат Синан 2 0
Годо Бруно 2 0
Ханше-Ольсен Андреас 2 0
Овусу Элиша 2 0
Самуаз Матисс 2 0
Чакветадзе Георгий 0 1
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0
Номбе Мбойо 1 0
Тиссудали Тарик 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Опери Кристофер 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
5
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
2
40%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
1
20%
76-90

Пропущено

21
6
5 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
5%
2
33%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
6
29%
1
17%
46-60
6
29%
2
33%
61-75
4
19%
1
17%
76-90

Забито

12
16
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
2
17%
2
13%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
17%
5
31%
61-75
4
33%
2
13%
76-90

Пропущено

11
9
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
27%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
2
18%
2
22%
76-90

Забито

23
21
7 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
1 Не забивали 5
2
9%
3
14%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
3
13%
5
24%
31-45
3
13%
3
14%
46-60
5
22%
5
24%
61-75
8
35%
3
14%
76-90

Пропущено

32
15
11 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
4
13%
5
33%
1-15
2
6%
0
0%
16-30
5
16%
2
13%
31-45
8
25%
1
7%
46-60
7
22%
4
27%
61-75
6
19%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Моленбек - Зульте-Варегем 1:2 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2
Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4 Остенде - Зульте-Варегем 0:2 Зульте-Варегем - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Брюгге 0:4 Синт-Трейден - Зульте-Варегем 1:3 Зульте-Варегем - Стандард 1:2 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Утрехт 0:0 Зульте-Варегем - Шарлеруа 3:2 Брюгге - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 1:2
Гент
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Серен Юнайтед - Гент 0:0 Гент - Партизан 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Гент - Спувен-Мопертинген 4:0
Генк - Гент 0:3 Партизан - Гент 0:1 Гент - Эйпен 2:0 Антверпен - Гент 1:0 Гент - Анортосис 2:0 Гент - Серкль Брюгге 2:1 Андерлехт - Гент 1:1 Кортрейк - Гент 1:0 Флора Таллин - Гент 0:1 Гент - Шарлеруа 2:3 Гент - Брюгге 6:1 Гент - Ракув 3:0 Ракув - Гент 1:0 Гент - Мехелен 2:0 РФШ Рига - Гент 0:1 Остенде - Гент 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 14 10 1 3 33 - 13 31
2. Брюгге 15 7 6 2 26 - 19 27
3. Антверпен 14 8 3 3 25 - 16 27
4. Мехелен 15 8 2 5 27 - 25 26
5. Шарлеруа 15 7 5 3 27 - 19 26
6. Генк 14 6 3 5 28 - 23 21
7. Андерлехт 14 5 6 3 27 - 20 21
8. Эйпен 14 6 3 5 24 - 21 21
9. Кортрейк 14 5 5 4 17 - 16 20
10. Гент 0:0 15 5 4 6 21 - 15 19
11. АХ Лёвен 0:0 15 3 9 3 18 - 22 18
12. Синт-Трейден 14 5 3 6 15 - 20 18
13. Стандард 14 4 5 5 16 - 23 17
14. Остенде 14 5 2 7 18 - 25 17
15. Зульте-Варегем 0:0 15 3 6 6 22 - 33 15
16. Серен Юнайтед 0:0 15 4 2 9 16 - 27 14
17. Серкль Брюгге 15 2 4 9 16 - 23 10
18. Беерсхот-Вильрейк 14 1 3 10 13 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 8 5 1 2 16 - 11 16
2. Унион Сент-Жиллуаз 7 5 0 2 17 - 6 15
3. Антверпен 7 4 2 1 12 - 7 14
4. Гент 0:0 7 4 1 2 16 - 9 13
5. АХ Лёвен 0:0 8 3 4 1 10 - 8 13
6. Брюгге 7 3 4 0 14 - 8 13
7. Андерлехт 7 3 3 1 19 - 11 12
8. Кортрейк 7 3 3 1 10 - 7 12
9. Шарлеруа 7 3 2 2 11 - 6 11
10. Генк 7 3 2 2 13 - 9 11
11. Остенде 7 3 1 3 10 - 13 10
12. Серен Юнайтед 0:0 7 3 1 3 11 - 9 10
13. Эйпен 7 2 2 3 10 - 11 8
14. Стандард 7 1 3 3 8 - 12 6
15. Зульте-Варегем 0:0 8 1 3 4 11 - 21 6
16. Синт-Трейден 7 1 2 4 8 - 13 5
17. Беерсхот-Вильрейк 7 1 0 6 3 - 11 3
18. Серкль Брюгге 8 0 2 6 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 7 5 1 1 16 - 7 16
2. Шарлеруа 8 4 3 1 16 - 13 15
3. Брюгге 8 4 2 2 12 - 11 14
4. Антверпен 7 4 1 2 13 - 9 13
5. Эйпен 7 4 1 2 14 - 10 13
6. Синт-Трейден 7 4 1 2 7 - 7 13
7. Стандард 7 3 2 2 8 - 11 11
8. Генк 7 3 1 3 15 - 14 10
9. Мехелен 7 3 1 3 11 - 14 10
10. Зульте-Варегем 0:0 7 2 3 2 11 - 12 9
11. Андерлехт 7 2 3 2 8 - 9 9
12. Серкль Брюгге 7 2 2 3 11 - 10 8
13. Кортрейк 7 2 2 3 7 - 9 8
14. Остенде 7 2 1 4 8 - 12 7
15. Гент 0:0 8 1 3 4 5 - 6 6
16. АХ Лёвен 0:0 7 0 5 2 8 - 14 5
17. Серен Юнайтед 0:0 8 1 1 6 5 - 18 4
18. Беерсхот-Вильрейк 7 0 3 4 10 - 18 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Зульте-Варегем
Ничья
Гент
7.37
5.50
1.41
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Зульте-Варегем 0:0 Гент онлайн


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