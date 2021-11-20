Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:0
Первый тайм: 14'
Стадион: Elindus Arena
15
Бойя
Франк
23
Фадера
Алию
93
Гано
Зиньо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Бойя ФранкЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Фадера АлиюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
93 Гано ЗиньоНападающий
- Запасные игроки
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Сек ИбраимаПолузащитник
-
19 Кутеса ДерекНападающий
-
-
54 Dion De Neve
-
Главный тренер: Дюри Франки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бруно ДжанниНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
История личных встреч
Зульте-Варегем
Гент
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
9 побед 9 ничьих 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
37 матчей
35.1%
24.3%
40.6%
13 побед 9 ничьих 15 побед
Первый тайм
27%
40.5%
32.5%
10 побед 15 ничьих 12 побед
Второй тайм
24.3%
40.5%
35.2%
9 побед 15 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зульте-Варегем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воссен Йелле
|10 (2)
|0.67
|Гано Зиньо
|7
|0.47
|Сиссако Абдулайе
|2
|0.13
|Кутеса Дерек
|2
|0.13
|Плетинкс Эвауд
|1
|0.07
|Жан-Люк Домпе
|0
|0
|Срарфи Бассем
|0
|0
|Юбер Давид
|0
|0
|Кристенсен Лассе
|0
|0
|Говеа Омар
|0
|0
|Сиранни Алессандро
|0
|0
|Dion De Neve
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссудали Тарик
|4
|0.27
|Депуатр Лоран
|3
|0.2
|Фортуна Нуриу
|2
|0.13
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0.13
|Безус Роман
|2 (1)
|0.13
|Де Сар Жюльен
|2 (1)
|0.13
|Нгадеу Майкл
|1
|0.07
|Бруно Джанни
|1
|0.07
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.07
|Лемайич Дарко
|1
|0.07
|Самуаз Матисс
|1
|0.07
|Чакветадзе Георгий
|0
|0
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|0
|0
|Опери Кристофер
|0
|0
Карточки
Зульте-Варегем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссако Абдулайе
|4
|1
|Де Бок Лоренс
|4
|0
|Хамфриз Кэмерон
|4
|0
|Срарфи Бассем
|4
|0
|Воссен Йелле
|2
|1
|Юбер Давид
|3
|0
|Фадера Алию
|3
|0
|Ван Акен Йост
|1
|1
|Гано Зиньо
|2
|0
|Бойя Франк
|0
|1
|Сек Ибраима
|1
|0
|Кристенсен Лассе
|1
|0
|Сормо Бент
|1
|0
|Сиранни Алессандро
|1
|0
|Плетинкс Эвауд
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кумс Свен
|4
|0
|Де Сар Жюльен
|4
|0
|Нгадеу Майкл
|3
|0
|Болат Синан
|2
|0
|Годо Бруно
|2
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|2
|0
|Овусу Элиша
|2
|0
|Самуаз Матисс
|2
|0
|Чакветадзе Георгий
|0
|1
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0
|Номбе Мбойо
|1
|0
|Тиссудали Тарик
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Опери Кристофер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
5
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
2
40%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
1
20%
76-90
Пропущено
21
6
5 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
5%
2
33%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
6
29%
1
17%
46-60
6
29%
2
33%
61-75
4
19%
1
17%
76-90
Забито
12
16
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
2
17%
2
13%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
17%
5
31%
61-75
4
33%
2
13%
76-90
Пропущено
11
9
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
27%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
2
18%
2
22%
76-90
Забито
23
21
7 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
1 Не забивали 5
2
9%
3
14%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
3
13%
5
24%
31-45
3
13%
3
14%
46-60
5
22%
5
24%
61-75
8
35%
3
14%
76-90
Пропущено
32
15
11 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
4
13%
5
33%
1-15
2
6%
0
0%
16-30
5
16%
2
13%
31-45
8
25%
1
7%
46-60
7
22%
4
27%
61-75
6
19%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Моленбек - Зульте-Варегем 1:2 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2
Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4 Остенде - Зульте-Варегем 0:2 Зульте-Варегем - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Брюгге 0:4 Синт-Трейден - Зульте-Варегем 1:3 Зульте-Варегем - Стандард 1:2 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Утрехт 0:0 Зульте-Варегем - Шарлеруа 3:2 Брюгге - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 1:2
Гент
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Серен Юнайтед - Гент 0:0 Гент - Партизан 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Гент - Спувен-Мопертинген 4:0
Генк - Гент 0:3 Партизан - Гент 0:1 Гент - Эйпен 2:0 Антверпен - Гент 1:0 Гент - Анортосис 2:0 Гент - Серкль Брюгге 2:1 Андерлехт - Гент 1:1 Кортрейк - Гент 1:0 Флора Таллин - Гент 0:1 Гент - Шарлеруа 2:3 Гент - Брюгге 6:1 Гент - Ракув 3:0 Ракув - Гент 1:0 Гент - Мехелен 2:0 РФШ Рига - Гент 0:1 Остенде - Гент 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|14
|10
|1
|3
|33 - 13
|31
|2.
|Брюгге
|15
|7
|6
|2
|26 - 19
|27
|3.
|Антверпен
|14
|8
|3
|3
|25 - 16
|27
|4.
|Мехелен
|15
|8
|2
|5
|27 - 25
|26
|5.
|Шарлеруа
|15
|7
|5
|3
|27 - 19
|26
|6.
|Генк
|14
|6
|3
|5
|28 - 23
|21
|7.
|Андерлехт
|14
|5
|6
|3
|27 - 20
|21
|8.
|Эйпен
|14
|6
|3
|5
|24 - 21
|21
|9.
|Кортрейк
|14
|5
|5
|4
|17 - 16
|20
|10.
|Гент
|0:0
|15
|5
|4
|6
|21 - 15
|19
|11.
|АХ Лёвен
|0:0
|15
|3
|9
|3
|18 - 22
|18
|12.
|Синт-Трейден
|14
|5
|3
|6
|15 - 20
|18
|13.
|Стандард
|14
|4
|5
|5
|16 - 23
|17
|14.
|Остенде
|14
|5
|2
|7
|18 - 25
|17
|15.
|Зульте-Варегем
|0:0
|15
|3
|6
|6
|22 - 33
|15
|16.
|Серен Юнайтед
|0:0
|15
|4
|2
|9
|16 - 27
|14
|17.
|Серкль Брюгге
|15
|2
|4
|9
|16 - 23
|10
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|14
|1
|3
|10
|13 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|5
|0
|2
|17 - 6
|15
|3.
|Антверпен
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|4.
|Гент
|0:0
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|5.
|АХ Лёвен
|0:0
|8
|3
|4
|1
|10 - 8
|13
|6.
|Брюгге
|7
|3
|4
|0
|14 - 8
|13
|7.
|Андерлехт
|7
|3
|3
|1
|19 - 11
|12
|8.
|Кортрейк
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|9.
|Шарлеруа
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|10.
|Генк
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|11.
|Остенде
|7
|3
|1
|3
|10 - 13
|10
|12.
|Серен Юнайтед
|0:0
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|13.
|Эйпен
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|14.
|Стандард
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|15.
|Зульте-Варегем
|0:0
|8
|1
|3
|4
|11 - 21
|6
|16.
|Синт-Трейден
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|1
|0
|6
|3 - 11
|3
|18.
|Серкль Брюгге
|8
|0
|2
|6
|5 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|16
|2.
|Шарлеруа
|8
|4
|3
|1
|16 - 13
|15
|3.
|Брюгге
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|4.
|Антверпен
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|5.
|Эйпен
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|6.
|Синт-Трейден
|7
|4
|1
|2
|7 - 7
|13
|7.
|Стандард
|7
|3
|2
|2
|8 - 11
|11
|8.
|Генк
|7
|3
|1
|3
|15 - 14
|10
|9.
|Мехелен
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|10.
|Зульте-Варегем
|0:0
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|11.
|Андерлехт
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|12.
|Серкль Брюгге
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|13.
|Кортрейк
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|14.
|Остенде
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|15.
|Гент
|0:0
|8
|1
|3
|4
|5 - 6
|6
|16.
|АХ Лёвен
|0:0
|7
|0
|5
|2
|8 - 14
|5
|17.
|Серен Юнайтед
|0:0
|8
|1
|1
|6
|5 - 18
|4
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|0
|3
|4
|10 - 18
|3