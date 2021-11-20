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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Лех
1:0
Конец матча

Стадион:
Пяст
0'
1:0
55' Гол
Амарал Жоау
90'+4
35
Беднарек
Филип
2
Joel
V
18
Саламон
Бартош
16
Милич
Антонио
5
Ребошу
Педру
6
Карлстрём
Йеспер
22
Муравски
Радослав
24
Амарал
Жоау
10
Рамирес
Даниэль
7
Каминьски
Якуб
9
Исхак
Микаэль
26
Плах
Франтишек
2
Мосур
Ариэль
5
Гук
Томаш
4
Червински
Якуб
98
Катранис
Александрос
24
Хэйтли
Том
18
Соколовски
Патрик
20
Кончковски
Мартин
17
Липски
Патрик
92
Кадзиор
Дамиан
9
Alberto
Toril
Лех
4-4-1-1
Пяст
4-2-3-1

История личных встреч

Лех
Пяст

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

26 матчей

57.7%
23.1%
19.2%
15 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

53.8%
26.9%
19.3%
14 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

53.8%
26.9%
19.3%
14 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

Э
0:0
Э
1:4
ЭГА
0:2
Э
3:0
Э
1:1
ЭГА
1:0
Э
4:0
Э
1:1
Э
0:0
Э
5:1
Э
0:3
Э
2:0
ЭГА
2:2
Э
2:0
Э
0:1
Э
3:2
Э
4:0
Э
4:0
Э
0:2
Э
0:3
Э
4:0
Э
1:1
Э
1:3
OE
1:2
К
0:4
OE
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 8 (1) 0.53
Амарал Жоау 7 0.47
Каминьски Якуб 5 0.33
Саламон Бартош 2 0.13
Ребошу Педру 1 0.07
Дуглас Барри 1 0.07
Квеквескири Ника 1 0.07
Муравски Радослав 1 0.07
Тиба Педру 1 0.07
Ба-Луа Адриэль 1 0.07
Скурась Михал 1 0.07
Рамирес Даниэль 0 0
Joel V 0 0
Милич Антонио 0 0
Шатка Любомир 0 0
Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alberto Toril 5 0.33
Вида Кристофер 3 0.2
Соколовски Патрик 3 0.2
Кадзиор Дамиан 2 (1) 0.13
Пырка Аркадиуш 2 0.13
Храпек Михал 2 0.13
Стоилькович Никола 1 0.07
Червински Якуб 1 0.07
Michael Ameyaw 1 0.07
Липски Патрик 0 0
Кончковски Мартин 0 0
Катранис Александрос 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Барри 4 0
Карлстрём Йеспер 3 0
Квеквескири Ника 1 1
Исхак Микаэль 2 0
Тиба Педру 2 0
Милич Антонио 2 0
Ребошу Педру 2 0
Joel V 0 1
Саламон Бартош 1 0
Шатка Любомир 1 0
Рамирес Даниэль 1 0
Скурась Михал 1 0
Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Храпек Михал 4 0
Соколовски Патрик 2 0
Alberto Toril 2 0
Стечик Доминик 2 0
Червински Якуб 1 0
Кадзиор Дамиан 1 0
Кончковски Мартин 1 0
Гук Томаш 1 0
Моква Томаш 1 0
Плах Франтишек 1 0
Miguel Munoz2 1 0
Пырка Аркадиуш 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
7
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 11
2
11%
1
14%
1-15
3
16%
2
29%
16-30
1
5%
2
29%
31-45
8
42%
0
0%
46-60
1
5%
1
14%
61-75
4
21%
1
14%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
1
14%
76-90

Забито

10
13
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
2
20%
5
38%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
3
30%
2
15%
46-60
2
20%
3
23%
61-75
1
10%
2
15%
76-90

Пропущено

6
15
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
17%
3
20%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
1
17%
4
27%
61-75
1
17%
4
27%
76-90

Забито

29
20
10 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 10
3 Не забивали 5
4
14%
6
30%
1-15
4
14%
2
10%
16-30
2
7%
3
15%
31-45
11
38%
2
10%
46-60
3
10%
4
20%
61-75
5
17%
3
15%
76-90

Пропущено

8
22
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 12
2
25%
1
5%
1-15
1
13%
3
14%
16-30
1
13%
5
23%
31-45
1
13%
3
14%
46-60
1
13%
5
23%
61-75
2
25%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Гурник Ленчна - Лех 1:1 Сталь Мелец - Лех 0:0 Скерневице - Лех 0:2 Лех - Висла Плоцк 4:1
Легия - Лех 0:1 Лех - Шлёнск 4:0 СКРА Ченстохова - Лех 0:3 Ягеллония - Лех 1:0 Лех - Висла Краков 5:0 Ракув - Лех 2:2 Лех - Погонь Щецин 1:1 Лех - Лехия Гданьск 2:0 Брук-Бет Термалица - Лех 1:3 Лех - Краковия 2:0 Гурник Забже - Лех 1:3 Лех - Радомьяк Радом 0:0 Лех - Митьюлланд 3:2 Лех - Гурник Забже 1:1 Висла Краков - Лех 1:2 Лех - Сталь Мелец 1:2
Пяст
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пяст - Варта Познань 0:1 Ягеллония - Пяст 3:3 Заглембе Сосновец - Пяст 0:1 Пяст - Легия 4:1
Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Пяст - Краковия 2:4 Wloclavia Wloclawek - Пяст 0:2 Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Гурник Забже - Пяст 0:1 Пяст - Шлёнск 1:1 Пяст - Висла Плоцк 4:3 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Пяст - Ракув 2:3 Пяст - Висла Краков 2:3 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Подбескидзе 2:0 Заглембе Любин - Пяст 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 15 9 5 1 29 - 8 32
2. Лехия Гданьск 15 8 6 1 28 - 14 30
3. Ракув 13 7 5 1 24 - 16 26
4. Погонь Щецин 14 7 5 2 22 - 10 26
5. Радомьяк Радом 14 5 7 2 18 - 13 22
6. Шлёнск 14 5 6 3 25 - 20 21
7. Сталь Мелец 15 5 6 4 21 - 22 21
8. Ягеллония 15 5 6 4 21 - 22 21
9. Висла Плоцк 15 6 2 7 24 - 23 20
10. Пяст 15 5 3 7 21 - 21 18
11. Висла Краков 15 5 2 8 16 - 26 17
12. Краковия 14 4 5 5 20 - 22 17
13. Заглембе Любин 13 5 2 6 15 - 20 17
14. Гурник Забже 13 4 3 6 14 - 17 15
15. Брук-Бет Термалица 13 2 5 6 17 - 22 11
16. Варта Познань 15 2 5 8 10 - 19 11
17. Легия 12 3 0 9 12 - 22 9
18. Гурник Ленчна 14 1 5 8 11 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 8 6 2 0 19 - 2 20
2. Лехия Гданьск 7 5 2 0 13 - 5 17
3. Висла Плоцк 7 5 2 0 13 - 2 17
4. Погонь Щецин 6 5 1 0 16 - 4 16
5. Ягеллония 9 4 4 1 15 - 10 16
6. Радомьяк Радом 7 4 3 0 11 - 5 15
7. Сталь Мелец 8 4 2 2 12 - 11 14
8. Шлёнск 7 2 4 1 10 - 8 10
9. Заглембе Любин 6 3 1 2 9 - 7 10
10. Пяст 8 3 1 4 14 - 14 10
11. Висла Краков 7 3 1 3 8 - 10 10
12. Гурник Забже 7 3 1 3 7 - 7 10
13. Ракув 5 2 3 0 10 - 6 9
14. Краковия 6 2 2 2 11 - 10 8
15. Брук-Бет Термалица 7 2 2 3 12 - 14 8
16. Гурник Ленчна 8 1 4 3 7 - 16 7
17. Легия 6 2 0 4 7 - 10 6
18. Варта Познань 8 0 4 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 8 5 2 1 14 - 10 17
2. Лехия Гданьск 8 3 4 1 15 - 9 13
3. Лех 7 3 3 1 10 - 6 12
4. Шлёнск 7 3 2 2 15 - 12 11
5. Погонь Щецин 8 2 4 2 6 - 6 10
6. Краковия 8 2 3 3 9 - 12 9
7. Пяст 7 2 2 3 7 - 7 8
8. Сталь Мелец 7 1 4 2 9 - 11 7
9. Заглембе Любин 7 2 1 4 6 - 13 7
10. Радомьяк Радом 7 1 4 2 7 - 8 7
11. Варта Познань 7 2 1 4 7 - 9 7
12. Висла Краков 8 2 1 5 8 - 16 7
13. Гурник Забже 6 1 2 3 7 - 10 5
14. Ягеллония 6 1 2 3 6 - 12 5
15. Легия 6 1 0 5 5 - 12 3
16. Брук-Бет Термалица 6 0 3 3 5 - 8 3
17. Висла Плоцк 8 1 0 7 11 - 21 3
18. Гурник Ленчна 6 0 1 5 4 - 15 1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Лех 1:0 Пяст онлайн


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