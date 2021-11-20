Польша: Экстракласса 2021-2022
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Stadion Dyskobolii
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Чиж ШимонПолузащитник
-
77 Папо ДжейсонПолузащитник
-
10 Коррин МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Томасик ПётрЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 ЖоржиньоПолузащитник
-
24 Колар МаркоПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Maciej Bartoszek
История личных встреч
Варта Познань
Висла Плоцк
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коррин Милан
|2
|0.14
|Гжесик Ян
|2
|0.14
|Зреляк Адам
|2
|0.14
|Кузимски Матеуш
|1
|0.07
|Иванов Роберт
|1
|0.07
|Чижички Матеуш
|1
|0.07
|Лавничак Алекс
|0
|0
|Чиж Шимон
|0
|0
Висла Плоцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Damian Warchol
|6
|0.43
|Секульски Лукаш
|5
|0.36
|Вольски Рафал
|3 (1)
|0.21
|Кривоцюк Антон
|2
|0.14
|Михальски Дамян
|1
|0.07
|Колар Марко
|1
|0.07
|Швох Матеуш
|1 (1)
|0.07
|Лагатор Душан
|1
|0.07
|Расак Дамиан
|1
|0.07
|Томасик Пётр
|0
|0
|Фурман Доминик
|0
|0
|Валло Кристиан
|0
|0
|Целеменцки Радослав
|0
|0
Карточки
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тралка Лукаш
|3
|1
|Купчак Матеуш
|4
|0
|Иванов Роберт
|4
|0
|Зреляк Адам
|3
|0
|Папо Джейсон
|3
|0
|Konrad Matuszewski
|3
|0
|Кьельб Якуб
|1
|1
|Родригез Марио
|1
|0
|Кузимски Матеуш
|1
|0
|Гжесик Ян
|1
|0
|Лавничак Алекс
|1
|0
Висла Плоцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жезничак Якуб
|5
|1
|Томасик Пётр
|4
|0
|Секульски Лукаш
|3
|0
|Швох Матеуш
|3
|0
|Фурман Доминик
|1
|1
|Вольски Рафал
|2
|0
|Лесняк Филип
|2
|0
|Damian Warchol
|2
|0
|Лагатор Душан
|2
|0
|Кривоцюк Антон
|2
|0
|Михальски Дамян
|2
|0
|Гербовски Фридерик
|2
|0
|Расак Дамиан
|1
|0
|Коцыля Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
11
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
33%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
67%
1
9%
76-90
Пропущено
7
18
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
14%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
2
29%
2
11%
31-45
2
29%
1
6%
46-60
1
14%
3
17%
61-75
1
14%
7
39%
76-90
Забито
7
12
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
29%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
14%
3
25%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
3
43%
1
8%
76-90
Пропущено
9
3
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
10
23
2 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 9
8 Не забивали 1
0
0%
2
9%
1-15
2
20%
7
30%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
2
20%
5
22%
46-60
1
10%
4
17%
61-75
5
50%
2
9%
76-90
Пропущено
16
21
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
6%
2
10%
1-15
1
6%
4
19%
16-30
4
25%
3
14%
31-45
5
31%
1
5%
46-60
2
13%
4
19%
61-75
3
19%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
Варта Познань
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Пяст - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Краковия - Варта Познань 2:0
Ракув - Варта Познань 3:0 Олимпия Грудзёнз - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Легия 0:2 Гурник Ленчна - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Погонь Щецин 1:1 Шлёнск - Варта Познань 2:2 Краковия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Шлёнск 2:3 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Варта Познань - Ракув 0:2
Висла Плоцк
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0
Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 6:5 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Пяст - Висла Плоцк 4:3 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Легия - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Подбескидзе - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:3 Гурник Забже - Висла Плоцк 0:2 Краковия - Висла Плоцк 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|14
|8
|5
|1
|28 - 8
|29
|2.
|Лехия Гданьск
|14
|8
|5
|1
|25 - 11
|29
|3.
|Ракув
|13
|7
|5
|1
|24 - 16
|26
|4.
|Погонь Щецин
|14
|7
|5
|2
|22 - 10
|26
|5.
|Радомьяк Радом
|14
|5
|7
|2
|18 - 13
|22
|6.
|Шлёнск
|14
|5
|6
|3
|25 - 20
|21
|7.
|Сталь Мелец
|14
|5
|5
|4
|18 - 19
|20
|8.
|Пяст
|14
|5
|3
|6
|21 - 20
|18
|9.
|Висла Плоцк
|0:0
|15
|5
|3
|7
|22 - 22
|18
|10.
|Ягеллония
|14
|4
|6
|4
|18 - 21
|18
|11.
|Висла Краков
|14
|5
|2
|7
|15 - 23
|17
|12.
|Краковия
|14
|4
|5
|5
|20 - 22
|17
|13.
|Заглембе Любин
|13
|5
|2
|6
|15 - 20
|17
|14.
|Гурник Забже
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|15.
|Варта Познань
|0:0
|15
|2
|6
|7
|9 - 17
|12
|16.
|Брук-Бет Термалица
|13
|2
|5
|6
|17 - 22
|11
|17.
|Легия
|12
|3
|0
|9
|12 - 22
|9
|18.
|Гурник Ленчна
|14
|1
|5
|8
|11 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|7
|5
|2
|0
|18 - 2
|17
|2.
|Лехия Гданьск
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|3.
|Висла Плоцк
|0:0
|7
|5
|2
|0
|13 - 2
|17
|4.
|Погонь Щецин
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|5.
|Радомьяк Радом
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|6.
|Сталь Мелец
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|7.
|Ягеллония
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|8.
|Висла Краков
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|9.
|Заглембе Любин
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|10.
|Гурник Забже
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|11.
|Шлёнск
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|12.
|Пяст
|8
|3
|1
|4
|14 - 14
|10
|13.
|Ракув
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|14.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|11 - 10
|8
|15.
|Брук-Бет Термалица
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|16.
|Гурник Ленчна
|8
|1
|4
|3
|7 - 16
|7
|17.
|Легия
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|18.
|Варта Познань
|0:0
|8
|0
|5
|3
|2 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|8
|5
|2
|1
|14 - 10
|17
|2.
|Лех
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|3.
|Лехия Гданьск
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|4.
|Шлёнск
|7
|3
|2
|2
|15 - 12
|11
|5.
|Погонь Щецин
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|6.
|Краковия
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|7.
|Пяст
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Варта Познань
|0:0
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|9.
|Сталь Мелец
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|10.
|Висла Краков
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|11.
|Заглембе Любин
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|12.
|Радомьяк Радом
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|13.
|Гурник Забже
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|14.
|Ягеллония
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|15.
|Легия
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|17.
|Гурник Ленчна
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|18.
|Висла Плоцк
|0:0
|8
|0
|1
|7
|9 - 20
|1