  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2021-2022

Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Варта Познань
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Висла Плоцк
0' 6'
Варта Познань
Висла Плоцк

История личных встреч

Варта Познань
Висла Плоцк

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

Э
2:0
Э
1:3
ПЛ
3:3
FL
1:2
FL
2:0
FL
1:1
ВД
0:1
ВД
3:2
ВД
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коррин Милан 2 0.14
Гжесик Ян 2 0.14
Зреляк Адам 2 0.14
Кузимски Матеуш 1 0.07
Иванов Роберт 1 0.07
Чижички Матеуш 1 0.07
Лавничак Алекс 0 0
Чиж Шимон 0 0
Висла Плоцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Damian Warchol 6 0.43
Секульски Лукаш 5 0.36
Вольски Рафал 3 (1) 0.21
Кривоцюк Антон 2 0.14
Михальски Дамян 1 0.07
Колар Марко 1 0.07
Швох Матеуш 1 (1) 0.07
Лагатор Душан 1 0.07
Расак Дамиан 1 0.07
Томасик Пётр 0 0
Фурман Доминик 0 0
Валло Кристиан 0 0
Целеменцки Радослав 0 0

Карточки

Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тралка Лукаш 3 1
Купчак Матеуш 4 0
Иванов Роберт 4 0
Зреляк Адам 3 0
Папо Джейсон 3 0
Konrad Matuszewski 3 0
Кьельб Якуб 1 1
Родригез Марио 1 0
Кузимски Матеуш 1 0
Гжесик Ян 1 0
Лавничак Алекс 1 0
Висла Плоцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезничак Якуб 5 1
Томасик Пётр 4 0
Секульски Лукаш 3 0
Швох Матеуш 3 0
Фурман Доминик 1 1
Вольски Рафал 2 0
Лесняк Филип 2 0
Damian Warchol 2 0
Лагатор Душан 2 0
Кривоцюк Антон 2 0
Михальски Дамян 2 0
Гербовски Фридерик 2 0
Расак Дамиан 1 0
Коцыля Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
11
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
33%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
67%
1
9%
76-90

Пропущено

7
18
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
14%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
2
29%
2
11%
31-45
2
29%
1
6%
46-60
1
14%
3
17%
61-75
1
14%
7
39%
76-90

Забито

7
12
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
29%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
14%
3
25%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
3
43%
1
8%
76-90

Пропущено

9
3
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

10
23
2 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 9
8 Не забивали 1
0
0%
2
9%
1-15
2
20%
7
30%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
2
20%
5
22%
46-60
1
10%
4
17%
61-75
5
50%
2
9%
76-90

Пропущено

16
21
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
6%
2
10%
1-15
1
6%
4
19%
16-30
4
25%
3
14%
31-45
5
31%
1
5%
46-60
2
13%
4
19%
61-75
3
19%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Варта Познань
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Пяст - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Краковия - Варта Познань 2:0
Ракув - Варта Познань 3:0 Олимпия Грудзёнз - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Легия 0:2 Гурник Ленчна - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Погонь Щецин 1:1 Шлёнск - Варта Познань 2:2 Краковия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Шлёнск 2:3 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Варта Познань - Ракув 0:2
Висла Плоцк
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0
Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 6:5 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Пяст - Висла Плоцк 4:3 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Легия - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Подбескидзе - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:3 Гурник Забже - Висла Плоцк 0:2 Краковия - Висла Плоцк 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 14 8 5 1 28 - 8 29
2. Лехия Гданьск 14 8 5 1 25 - 11 29
3. Ракув 13 7 5 1 24 - 16 26
4. Погонь Щецин 14 7 5 2 22 - 10 26
5. Радомьяк Радом 14 5 7 2 18 - 13 22
6. Шлёнск 14 5 6 3 25 - 20 21
7. Сталь Мелец 14 5 5 4 18 - 19 20
8. Пяст 14 5 3 6 21 - 20 18
9. Висла Плоцк 0:0 15 5 3 7 22 - 22 18
10. Ягеллония 14 4 6 4 18 - 21 18
11. Висла Краков 14 5 2 7 15 - 23 17
12. Краковия 14 4 5 5 20 - 22 17
13. Заглембе Любин 13 5 2 6 15 - 20 17
14. Гурник Забже 13 4 3 6 14 - 17 15
15. Варта Познань 0:0 15 2 6 7 9 - 17 12
16. Брук-Бет Термалица 13 2 5 6 17 - 22 11
17. Легия 12 3 0 9 12 - 22 9
18. Гурник Ленчна 14 1 5 8 11 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 7 5 2 0 18 - 2 17
2. Лехия Гданьск 7 5 2 0 13 - 5 17
3. Висла Плоцк 0:0 7 5 2 0 13 - 2 17
4. Погонь Щецин 6 5 1 0 16 - 4 16
5. Радомьяк Радом 7 4 3 0 11 - 5 15
6. Сталь Мелец 7 4 1 2 9 - 8 13
7. Ягеллония 8 3 4 1 12 - 9 13
8. Висла Краков 7 3 1 3 8 - 10 10
9. Заглембе Любин 6 3 1 2 9 - 7 10
10. Гурник Забже 7 3 1 3 7 - 7 10
11. Шлёнск 7 2 4 1 10 - 8 10
12. Пяст 8 3 1 4 14 - 14 10
13. Ракув 5 2 3 0 10 - 6 9
14. Краковия 6 2 2 2 11 - 10 8
15. Брук-Бет Термалица 7 2 2 3 12 - 14 8
16. Гурник Ленчна 8 1 4 3 7 - 16 7
17. Легия 6 2 0 4 7 - 10 6
18. Варта Познань 0:0 8 0 5 3 2 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 8 5 2 1 14 - 10 17
2. Лех 7 3 3 1 10 - 6 12
3. Лехия Гданьск 7 3 3 1 12 - 6 12
4. Шлёнск 7 3 2 2 15 - 12 11
5. Погонь Щецин 8 2 4 2 6 - 6 10
6. Краковия 8 2 3 3 9 - 12 9
7. Пяст 6 2 2 2 7 - 6 8
8. Варта Познань 0:0 7 2 1 4 7 - 9 7
9. Сталь Мелец 7 1 4 2 9 - 11 7
10. Висла Краков 7 2 1 4 7 - 13 7
11. Заглембе Любин 7 2 1 4 6 - 13 7
12. Радомьяк Радом 7 1 4 2 7 - 8 7
13. Гурник Забже 6 1 2 3 7 - 10 5
14. Ягеллония 6 1 2 3 6 - 12 5
15. Легия 6 1 0 5 5 - 12 3
16. Брук-Бет Термалица 6 0 3 3 5 - 8 3
17. Гурник Ленчна 6 0 1 5 4 - 15 1
18. Висла Плоцк 0:0 8 0 1 7 9 - 20 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Варта Познань
Ничья
Висла Плоцк
2.80
3.25
2.95
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Варта Познань 0:0 Висла Плоцк онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 