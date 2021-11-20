Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:2
Перерыв
Стадион: Ян Брейдель
0:1
3' ГолМориока Риота
0:2
8' ГолБессиль Лоик
38' Желтая карточкаМатондо Рабби
18
Мьянге
Сенна
10
Хотич
Дино
34
Сомерс
Тибо
16
Коффи
Херве
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Деман ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
34 Беншаиб АминПолузащитник
-
30 Жийе ГийомПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Edward Still
Ход матча
3'
0:1
8'
0:2
38'
История личных встреч
Серкль Брюгге
Шарлеруа
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 15 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 13 побед
32 матча
46.9%
6.3%
46.8%
15 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
28.1%
43.8%
28.1%
9 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
37.5%
21.9%
40.6%
12 побед 7 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миллан Алехандро
|3 (2)
|0.2
|Деман Оливье
|3
|0.2
|Рубио Вальдо
|2
|0.13
|Сомерс Тибо
|2
|0.13
|Хотич Дино
|1
|0.07
|Витиньо Виктор II
|1
|0.07
|Даланн Йеспер
|1
|0.07
|Ванхутт Шарль
|1
|0.07
|Попович Борис
|1
|0.07
|Декостере Роббе
|0
|0
|Велковски Димитар
|0
|0
Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николсон Шамар
|8
|0.53
|Мориока Риота
|4
|0.27
|Голизадех Али
|4
|0.27
|Anass Zaroury
|3
|0.2
|Кайембе Йорис
|1
|0.07
|Adem Zorgane
|1
|0.07
|Бедья Крис
|1
|0.07
|Фалл Мамаду
|1
|0.07
|Ван Клеемпут Жюль
|1
|0.07
|Бессиль Лоик
|1
|0.07
|Jackson Tchatchoua
|0
|0
|Беншаиб Амин
|0
|0
|Martin Wasinski
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уткус Эдгарас
|5
|0
|Лопес Леонардо
|4
|0
|Даланн Йеспер
|4
|0
|Деман Оливье
|4
|0
|Хотич Дино
|3
|0
|David Sousa
|2
|0
|Рубио Вальдо
|2
|0
|Ванхутт Шарль
|2
|0
|Миллан Алехандро
|2
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0
|Велковски Димитар
|1
|0
|Витиньо Виктор II
|1
|0
|Кануте Франк
|1
|0
|Матондо Рабби
|1
|0
|Сомерс Тибо
|1
|0
|Денкей Кевин
|1
|0
|Попович Борис
|1
|0
Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голизадех Али
|3
|1
|Jackson Tchatchoua
|4
|0
|Мориока Риота
|2
|0
|Кнежевич Стефан
|2
|0
|Кайембе Йорис
|2
|0
|Зедадка Карим
|2
|0
|Ван Клеемпут Жюль
|1
|0
|Коффи Херве
|1
|0
|Андреу Стелиос
|1
|0
|Martin Wasinski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
14
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
1
25%
5
36%
1-15
1
25%
2
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
25%
1
7%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Пропущено
11
11
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
3
27%
0
0%
1-15
3
27%
1
9%
16-30
0
0%
5
45%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
27%
2
18%
76-90
Забито
10
12
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
7
58%
76-90
Пропущено
10
5
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
2
40%
76-90
Забито
14
26
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
2
14%
5
19%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
4
29%
1
4%
31-45
0
0%
7
27%
46-60
4
29%
1
4%
61-75
3
21%
10
38%
76-90
Пропущено
21
16
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
2
10%
6
38%
31-45
4
19%
2
13%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
6
29%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Тинен 3:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1
Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Гент - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4 Утрехт - Серкль Брюгге 3:1 Серкль Брюгге - Синт-Трейден 0:1 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:2 Брюгге - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серкль Брюгге 0:1 Стандард - Серкль Брюгге 3:2 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 1:2 Дюнкерк - Серкль Брюгге 1:1 Остенде - Серкль Брюгге 1:1
Шарлеруа
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Франкс-Борен - Шарлеруа 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0 Шарлеруа - Дендер 2:2 ЮРСЛ Визе - Шарлеруа 1:3
Шарлеруа - Эйпен 3:0 Шарлеруа - Ломмель 0:0 Шарлеруа - Ла-Лувьер Сентр 2:1 Серен Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Генк 2:0 Дессель - Шарлеруа 1:1 Кортрейк - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Мехелен 0:2 Хейст - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Брюгге 0:1 Гент - Шарлеруа 2:3 Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 5:2 Зульте-Варегем - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Шарлеруа 0:2 Шарлеруа - Антверпен 1:1 АХ Лёвен - Шарлеруа 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|14
|10
|1
|3
|33 - 13
|31
|2.
|Брюгге
|15
|7
|6
|2
|26 - 19
|27
|3.
|Антверпен
|14
|8
|3
|3
|25 - 16
|27
|4.
|Мехелен
|15
|8
|2
|5
|27 - 25
|26
|5.
|Шарлеруа
|2:0
|15
|7
|5
|3
|27 - 18
|26
|6.
|Генк
|14
|6
|3
|5
|28 - 23
|21
|7.
|Андерлехт
|14
|5
|6
|3
|27 - 20
|21
|8.
|Эйпен
|14
|6
|3
|5
|24 - 21
|21
|9.
|Кортрейк
|14
|5
|5
|4
|17 - 16
|20
|10.
|Синт-Трейден
|14
|5
|3
|6
|15 - 20
|18
|11.
|Гент
|14
|5
|3
|6
|21 - 15
|18
|12.
|АХ Лёвен
|14
|3
|8
|3
|18 - 22
|17
|13.
|Стандард
|14
|4
|5
|5
|16 - 23
|17
|14.
|Остенде
|14
|5
|2
|7
|18 - 25
|17
|15.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|5
|6
|22 - 33
|14
|16.
|Серен Юнайтед
|14
|4
|1
|9
|16 - 27
|13
|17.
|Серкль Брюгге
|0:2
|15
|2
|4
|9
|15 - 23
|10
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|14
|1
|3
|10
|13 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|5
|0
|2
|17 - 6
|15
|3.
|Антверпен
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|4.
|Гент
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|5.
|Брюгге
|7
|3
|4
|0
|14 - 8
|13
|6.
|АХ Лёвен
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|7.
|Андерлехт
|7
|3
|3
|1
|19 - 11
|12
|8.
|Кортрейк
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|9.
|Шарлеруа
|2:0
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|10.
|Генк
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|11.
|Остенде
|7
|3
|1
|3
|10 - 13
|10
|12.
|Серен Юнайтед
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|13.
|Эйпен
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|14.
|Стандард
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|15.
|Зульте-Варегем
|7
|1
|2
|4
|11 - 21
|5
|16.
|Синт-Трейден
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|1
|0
|6
|3 - 11
|3
|18.
|Серкль Брюгге
|0:2
|8
|0
|2
|6
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|16
|2.
|Шарлеруа
|2:0
|8
|4
|3
|1
|16 - 12
|15
|3.
|Брюгге
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|4.
|Антверпен
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|5.
|Эйпен
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|6.
|Синт-Трейден
|7
|4
|1
|2
|7 - 7
|13
|7.
|Стандард
|7
|3
|2
|2
|8 - 11
|11
|8.
|Генк
|7
|3
|1
|3
|15 - 14
|10
|9.
|Мехелен
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|10.
|Зульте-Варегем
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|11.
|Андерлехт
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|12.
|Серкль Брюгге
|0:2
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|13.
|Кортрейк
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|14.
|Остенде
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|15.
|Гент
|7
|1
|2
|4
|5 - 6
|5
|16.
|АХ Лёвен
|7
|0
|5
|2
|8 - 14
|5
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|0
|3
|4
|10 - 18
|3
|18.
|Серен Юнайтед
|7
|1
|0
|6
|5 - 18
|3