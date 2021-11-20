  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2021-2022

Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Серкль Брюгге
1:2
Конец матча

Стадион:
Шарлеруа
0'
0:1
3' Гол
Мориока Риота
0:2
8' Гол
Бессиль Лоик
38' Желтая карточка
Матондо Рабби
51' Желтая карточка
Илаймахаритра Марко
54' Желтая карточка
Бессиль Лоик
75' Желтая карточка
Мориока Риота
89' Желтая карточка
Кайембе Йорис
1:2
90' Гол
Даланн Йеспер
90'+5
1
Дидийон
Томас
2
Витиньо
Виктор
II
4
Даланн
Йеспер
3
David
Sousa
18
Мьянге
Сенна
10
Хотич
Дино
22
Лопес
Леонардо
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
11
Матондо
Рабби
34
Сомерс
Тибо
29
Миллан
Алехандро
16
Коффи
Херве
3
Кнежевич
Стефан
21
Андреу
Стелиос
5
Бессиль
Лоик
38
Jackson
Tchatchoua
26
Илаймахаритра
Марко
6
Adem
Zorgane
12
Кайембе
Йорис
44
Мориока
Риота
8
Голизадех
Али
15
Дескотт
Антони
Серкль Брюгге
4-4-2
Шарлеруа
3-4-1-2

История личных встреч

Серкль Брюгге
Шарлеруа

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 15 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 13 побед

32 матча

46.9%
6.3%
46.8%
15 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

28.1%
43.8%
28.1%
9 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.5%
21.9%
40.6%
12 побед 7 ничьих 13 побед

История матчей

ТМК
0:2
ПДА
3:4
ПДА
3:0
ТМС
0:4
ПДА
3:0
ПДА
0:3
ПДА
3:1
ПДА
2:1
ТМК
0:2
ТМК
0:3
ТМК
2:1
КБ
2:0
К
2:0
ЛЖ
0:2
ЛЖ
0:2
КБ
2:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:4
ЛЖ
3:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:4
ПЛ
2:2
К
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миллан Алехандро 3 (2) 0.2
Деман Оливье 3 0.2
Рубио Вальдо 2 0.13
Даланн Йеспер 2 0.13
Сомерс Тибо 2 0.13
Хотич Дино 1 0.07
Витиньо Виктор II 1 0.07
Ванхутт Шарль 1 0.07
Попович Борис 1 0.07
Велковски Димитар 0 0
Декостере Роббе 0 0
Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николсон Шамар 8 0.53
Мориока Риота 4 0.27
Голизадех Али 4 0.27
Anass Zaroury 3 0.2
Кайембе Йорис 1 0.07
Adem Zorgane 1 0.07
Бедья Крис 1 0.07
Фалл Мамаду 1 0.07
Ван Клеемпут Жюль 1 0.07
Бессиль Лоик 1 0.07
Jackson Tchatchoua 0 0
Кнежевич Стефан 0 0
Беншаиб Амин 0 0
Дескотт Антони 0 0
Martin Wasinski 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уткус Эдгарас 5 0
Лопес Леонардо 4 0
Даланн Йеспер 4 0
Деман Оливье 4 0
Хотич Дино 3 0
David Sousa 2 0
Рубио Вальдо 2 0
Ванхутт Шарль 2 0
Миллан Алехандро 2 0
Ван дер Брюгген Ханнес 1 0
Велковски Димитар 1 0
Витиньо Виктор II 1 0
Кануте Франк 1 0
Матондо Рабби 1 0
Сомерс Тибо 1 0
Денкей Кевин 1 0
Попович Борис 1 0
Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голизадех Али 3 1
Jackson Tchatchoua 4 0
Мориока Риота 3 0
Кайембе Йорис 3 0
Кнежевич Стефан 2 0
Зедадка Карим 2 0
Илаймахаритра Марко 1 0
Ван Клеемпут Жюль 1 0
Коффи Херве 1 0
Бессиль Лоик 1 0
Андреу Стелиос 1 0
Martin Wasinski 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
16
3 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
1
20%
7
44%
1-15
1
20%
2
13%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
20%
1
6%
61-75
1
20%
3
19%
76-90

Пропущено

13
12
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
5
38%
0
0%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
23%
3
25%
76-90

Забито

10
12
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
7
58%
76-90

Пропущено

10
5
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
2
40%
76-90

Забито

15
28
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
2
13%
7
25%
1-15
1
7%
2
7%
16-30
4
27%
1
4%
31-45
0
0%
7
25%
46-60
4
27%
1
4%
61-75
4
27%
10
36%
76-90

Пропущено

23
17
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
5
22%
0
0%
1-15
3
13%
2
12%
16-30
2
9%
6
35%
31-45
4
17%
2
12%
46-60
3
13%
2
12%
61-75
6
26%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Тинен 3:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1
Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Гент - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4 Утрехт - Серкль Брюгге 3:1 Серкль Брюгге - Синт-Трейден 0:1 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:2 Брюгге - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серкль Брюгге 0:1 Стандард - Серкль Брюгге 3:2 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 1:2 Дюнкерк - Серкль Брюгге 1:1 Остенде - Серкль Брюгге 1:1
Шарлеруа
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Франкс-Борен - Шарлеруа 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0 Шарлеруа - Дендер 2:2 ЮРСЛ Визе - Шарлеруа 1:3
Шарлеруа - Эйпен 3:0 Шарлеруа - Ломмель 0:0 Шарлеруа - Ла-Лувьер Сентр 2:1 Серен Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Генк 2:0 Дессель - Шарлеруа 1:1 Кортрейк - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Мехелен 0:2 Хейст - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Брюгге 0:1 Гент - Шарлеруа 2:3 Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 5:2 Зульте-Варегем - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Шарлеруа 0:2 Шарлеруа - Антверпен 1:1 АХ Лёвен - Шарлеруа 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 14 10 1 3 33 - 13 31
2. Брюгге 15 7 6 2 26 - 19 27
3. Антверпен 14 8 3 3 25 - 16 27
4. Мехелен 15 8 2 5 27 - 25 26
5. Шарлеруа 15 7 5 3 27 - 19 26
6. Генк 14 6 3 5 28 - 23 21
7. Андерлехт 14 5 6 3 27 - 20 21
8. Эйпен 14 6 3 5 24 - 21 21
9. Кортрейк 14 5 5 4 17 - 16 20
10. Гент 0:0 15 5 4 6 21 - 15 19
11. АХ Лёвен 0:0 15 3 9 3 18 - 22 18
12. Синт-Трейден 14 5 3 6 15 - 20 18
13. Стандард 14 4 5 5 16 - 23 17
14. Остенде 14 5 2 7 18 - 25 17
15. Зульте-Варегем 0:0 15 3 6 6 22 - 33 15
16. Серен Юнайтед 0:0 15 4 2 9 16 - 27 14
17. Серкль Брюгге 15 2 4 9 16 - 23 10
18. Беерсхот-Вильрейк 14 1 3 10 13 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 8 5 1 2 16 - 11 16
2. Унион Сент-Жиллуаз 7 5 0 2 17 - 6 15
3. Антверпен 7 4 2 1 12 - 7 14
4. Гент 0:0 7 4 1 2 16 - 9 13
5. АХ Лёвен 0:0 8 3 4 1 10 - 8 13
6. Брюгге 7 3 4 0 14 - 8 13
7. Андерлехт 7 3 3 1 19 - 11 12
8. Кортрейк 7 3 3 1 10 - 7 12
9. Шарлеруа 7 3 2 2 11 - 6 11
10. Генк 7 3 2 2 13 - 9 11
11. Остенде 7 3 1 3 10 - 13 10
12. Серен Юнайтед 0:0 7 3 1 3 11 - 9 10
13. Эйпен 7 2 2 3 10 - 11 8
14. Стандард 7 1 3 3 8 - 12 6
15. Зульте-Варегем 0:0 8 1 3 4 11 - 21 6
16. Синт-Трейден 7 1 2 4 8 - 13 5
17. Беерсхот-Вильрейк 7 1 0 6 3 - 11 3
18. Серкль Брюгге 8 0 2 6 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 7 5 1 1 16 - 7 16
2. Шарлеруа 8 4 3 1 16 - 13 15
3. Брюгге 8 4 2 2 12 - 11 14
4. Антверпен 7 4 1 2 13 - 9 13
5. Эйпен 7 4 1 2 14 - 10 13
6. Синт-Трейден 7 4 1 2 7 - 7 13
7. Стандард 7 3 2 2 8 - 11 11
8. Генк 7 3 1 3 15 - 14 10
9. Мехелен 7 3 1 3 11 - 14 10
10. Зульте-Варегем 0:0 7 2 3 2 11 - 12 9
11. Андерлехт 7 2 3 2 8 - 9 9
12. Серкль Брюгге 7 2 2 3 11 - 10 8
13. Кортрейк 7 2 2 3 7 - 9 8
14. Остенде 7 2 1 4 8 - 12 7
15. Гент 0:0 8 1 3 4 5 - 6 6
16. АХ Лёвен 0:0 7 0 5 2 8 - 14 5
17. Серен Юнайтед 0:0 8 1 1 6 5 - 18 4
18. Беерсхот-Вильрейк 7 0 3 4 10 - 18 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Матондо Рабби получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Бессиль Лоик бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Мориока Риота бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Серкль Брюгге 1:2 Шарлеруа онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 