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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Сталь Мелец
1:2
Второй тайм: 54'

Стадион:
Лехия Гданьск
0'
1:0
13' Гол
Ситек Максимилиан
29' Желтая карточка
Крюэзиу Эгзон
36' Желтая карточка
Маковский Томаш
36' Желтая карточка
Корт Давид
1:1
37' Гол
Дурмуш Илкай
39' Желтая карточка
Жиро Матеуш
1:2
45' Гол
Терраццино Марко
54'
13
Стрончек
Рафал
32
Де
Амо
Хонатан
21
Матрас
Матеуш
5
Жиро
Матеуш
45
Вжесиньски
Конрад
18
Корт
Давид
20
Томашевич
Гжегож
23
Гетингер
Крыстян
11
Ситек
Максимилиан
10
Мак
Матеуш
99
Пясецки
Фабиан
12
Куцяк
Душан
17
Жуковски
Матеуш
5
Копац
Бартош
4
Кристерс
Тоберс
2
Петшак
Рафаль
36
Маковский
Томаш
8
Крюэзиу
Эгзон
99
Дурмуш
Илкай
33
Терраццино
Марко
20
Конрадо
28
Пайшау
Флавиу
Сталь Мелец
3-4-2-1
Лехия Гданьск
4-2-3-1

История личных встреч

Сталь Мелец
Лехия Гданьск

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Э
0:1
Э
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мак Матеуш 5 0.33
Томашевич Гжегож 4 (3) 0.27
Пясецки Фабиан 3 (1) 0.2
Ситек Максимилиан 3 0.2
Де Амо Хонатан 1 0.07
Колев Александар 1 0.07
Флис Марцин 1 0.07
Жиро Матеуш 1 0.07
Гетингер Крыстян 0 0
Урбаньчик Мацей 0 0
Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зволински Лукаш 6 0.4
Пайшау Флавиу 4 (1) 0.27
Гаёс Мацей 3 0.2
Терраццино Марко 3 0.2
Дурмуш Илкай 2 0.13
Кубицки Ярослав 2 0.13
Жуковски Матеуш 2 0.13
Конрадо 1 0.07
Kacper Sezonienko 1 0.07
Маковский Томаш 1 0.07
Сисей Йозеф 0 0
Малоча Марио 0 0
Петшак Рафаль 0 0
Мусолитин Николай 0 0

Карточки

Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиро Матеуш 3 1
Флис Марцин 4 0
Мак Матеуш 3 0
Гетингер Крыстян 3 0
Урбаньчик Мацей 2 0
Пясецки Фабиан 2 0
Чорбаджийски Божидар 2 0
Будзински Марчин 1 0
Янковски Мацей 1 0
Матрас Матеуш 1 0
Глива Михал 1 0
Де Амо Хонатан 1 0
Колев Александар 1 0
Корт Давид 1 0
Томашевич Гжегож 1 0
Доманьски Мацей 1 0
Косцельны Камиль 1 0
Ситек Максимилиан 1 0
Стрончек Рафал 1 0
Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубицки Ярослав 5 0
Малоча Марио 4 0
Kacper Sezonienko 4 0
Конрадо 3 0
Налепа Михал 3 0
Куцяк Душан 2 0
Гаёс Мацей 2 0
Жуковски Матеуш 2 0
Bassekou Diabate 2 0
Пайшау Флавиу 1 0
Зволински Лукаш 1 0
Дурмуш Илкай 1 0
Крюэзиу Эгзон 1 0
Кристерс Тоберс 1 0
Маковский Томаш 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
11
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
30%
3
27%
31-45
2
20%
4
36%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Забито

11
12
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
2
18%
3
25%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
4
36%
2
17%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
18%
4
33%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
3
33%
2
33%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Забито

21
23
13 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 10
5 Не забивали 2
5
24%
3
13%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
7
33%
5
22%
31-45
4
19%
5
22%
46-60
2
10%
2
9%
61-75
2
10%
6
26%
76-90

Пропущено

16
13
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
1
6%
1
8%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
3
19%
2
15%
31-45
3
19%
2
15%
46-60
3
19%
4
31%
61-75
3
19%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Сталь Мелец
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Лех 0:0 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2
Краковия - Сталь Мелец 3:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Сталь Мелец - Висла Краков 2:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Брук-Бет Термалица - Сталь Мелец 1:1 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Легия 0:0 Сталь Мелец - Ракув 0:1 Лех - Сталь Мелец 1:2 Сталь Мелец - Погонь Щецин 1:0
Лехия Гданьск
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Свит Новы-Двор - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1
Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2 Лех - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Краковия 3:0 Шлёнск - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:3 Лехия Гданьск - Легия 0:1 Лех - Лехия Гданьск 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лехия Гданьск 2:1 15 9 5 1 27 - 12 32
2. Лех 14 8 5 1 28 - 8 29
3. Ракув 13 7 5 1 24 - 16 26
4. Погонь Щецин 14 7 5 2 22 - 10 26
5. Радомьяк Радом 14 5 7 2 18 - 13 22
6. Ягеллония 15 5 6 4 21 - 22 21
7. Шлёнск 14 5 6 3 25 - 20 21
8. Висла Плоцк 15 6 2 7 24 - 23 20
9. Сталь Мелец 1:2 15 5 5 5 19 - 21 20
10. Пяст 14 5 3 6 21 - 20 18
11. Висла Краков 15 5 2 8 16 - 26 17
12. Краковия 14 4 5 5 20 - 22 17
13. Заглембе Любин 13 5 2 6 15 - 20 17
14. Гурник Забже 13 4 3 6 14 - 17 15
15. Брук-Бет Термалица 13 2 5 6 17 - 22 11
16. Варта Познань 15 2 5 8 10 - 19 11
17. Легия 12 3 0 9 12 - 22 9
18. Гурник Ленчна 14 1 5 8 11 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 7 5 2 0 18 - 2 17
2. Лехия Гданьск 2:1 7 5 2 0 13 - 5 17
3. Висла Плоцк 7 5 2 0 13 - 2 17
4. Погонь Щецин 6 5 1 0 16 - 4 16
5. Ягеллония 9 4 4 1 15 - 10 16
6. Радомьяк Радом 7 4 3 0 11 - 5 15
7. Сталь Мелец 1:2 8 4 1 3 10 - 10 13
8. Шлёнск 7 2 4 1 10 - 8 10
9. Заглембе Любин 6 3 1 2 9 - 7 10
10. Пяст 8 3 1 4 14 - 14 10
11. Висла Краков 7 3 1 3 8 - 10 10
12. Гурник Забже 7 3 1 3 7 - 7 10
13. Ракув 5 2 3 0 10 - 6 9
14. Краковия 6 2 2 2 11 - 10 8
15. Брук-Бет Термалица 7 2 2 3 12 - 14 8
16. Гурник Ленчна 8 1 4 3 7 - 16 7
17. Легия 6 2 0 4 7 - 10 6
18. Варта Познань 8 0 4 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 8 5 2 1 14 - 10 17
2. Лехия Гданьск 2:1 8 4 3 1 14 - 7 15
3. Лех 7 3 3 1 10 - 6 12
4. Шлёнск 7 3 2 2 15 - 12 11
5. Погонь Щецин 8 2 4 2 6 - 6 10
6. Краковия 8 2 3 3 9 - 12 9
7. Пяст 6 2 2 2 7 - 6 8
8. Сталь Мелец 1:2 7 1 4 2 9 - 11 7
9. Заглембе Любин 7 2 1 4 6 - 13 7
10. Радомьяк Радом 7 1 4 2 7 - 8 7
11. Варта Познань 7 2 1 4 7 - 9 7
12. Висла Краков 8 2 1 5 8 - 16 7
13. Гурник Забже 6 1 2 3 7 - 10 5
14. Ягеллония 6 1 2 3 6 - 12 5
15. Легия 6 1 0 5 5 - 12 3
16. Брук-Бет Термалица 6 0 3 3 5 - 8 3
17. Висла Плоцк 8 1 0 7 11 - 21 3
18. Гурник Ленчна 6 0 1 5 4 - 15 1
Лучшие коэффициенты
Сталь Мелец
Ничья
Лехия Гданьск
3.20
4.65
2.26
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сталь Мелец 1:2 Лехия Гданьск онлайн


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