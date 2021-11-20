Польша: Экстракласса 2021-2022
1:2
Второй тайм: 54'
Стадион: Stadion Stali Mielec
1:0
13' ГолСитек Максимилиан
29' Желтая карточкаКрюэзиу Эгзон
36' Желтая карточкаМаковский Томаш
36' Желтая карточкаКорт Давид
1:1
37' ГолДурмуш Илкай
39' Желтая карточкаЖиро Матеуш
1:2
45' ГолТерраццино Марко
18
Корт
Давид
10
Мак
Матеуш
12
Куцяк
Душан
99
Дурмуш
Илкай
20
Конрадо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Корт ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мак МатеушПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Koki Hinokio
-
Главный тренер: Adam Majewski
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дурмуш ИлкайПолузащитник
- Полузащитник
-
20 КонрадоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Tomasz Kaczmarek
Ход матча
13'
1:0
29'
36'
36'
37'
1:1
39'
45'
История личных встреч
Сталь Мелец
Лехия Гданьск
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мак Матеуш
|5
|0.33
|Томашевич Гжегож
|4 (3)
|0.27
|Пясецки Фабиан
|3 (1)
|0.2
|Ситек Максимилиан
|3
|0.2
|Де Амо Хонатан
|1
|0.07
|Колев Александар
|1
|0.07
|Флис Марцин
|1
|0.07
|Жиро Матеуш
|1
|0.07
|Гетингер Крыстян
|0
|0
|Урбаньчик Мацей
|0
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зволински Лукаш
|6
|0.4
|Пайшау Флавиу
|4 (1)
|0.27
|Гаёс Мацей
|3
|0.2
|Терраццино Марко
|3
|0.2
|Дурмуш Илкай
|2
|0.13
|Кубицки Ярослав
|2
|0.13
|Жуковски Матеуш
|2
|0.13
|Конрадо
|1
|0.07
|Kacper Sezonienko
|1
|0.07
|Маковский Томаш
|1
|0.07
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Малоча Марио
|0
|0
|Петшак Рафаль
|0
|0
|Мусолитин Николай
|0
|0
Карточки
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиро Матеуш
|3
|1
|Флис Марцин
|4
|0
|Мак Матеуш
|3
|0
|Гетингер Крыстян
|3
|0
|Урбаньчик Мацей
|2
|0
|Пясецки Фабиан
|2
|0
|Чорбаджийски Божидар
|2
|0
|Будзински Марчин
|1
|0
|Янковски Мацей
|1
|0
|Матрас Матеуш
|1
|0
|Глива Михал
|1
|0
|Де Амо Хонатан
|1
|0
|Колев Александар
|1
|0
|Корт Давид
|1
|0
|Томашевич Гжегож
|1
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Косцельны Камиль
|1
|0
|Ситек Максимилиан
|1
|0
|Стрончек Рафал
|1
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубицки Ярослав
|5
|0
|Малоча Марио
|4
|0
|Kacper Sezonienko
|4
|0
|Конрадо
|3
|0
|Налепа Михал
|3
|0
|Куцяк Душан
|2
|0
|Гаёс Мацей
|2
|0
|Жуковски Матеуш
|2
|0
|Bassekou Diabate
|2
|0
|Пайшау Флавиу
|1
|0
|Зволински Лукаш
|1
|0
|Дурмуш Илкай
|1
|0
|Крюэзиу Эгзон
|1
|0
|Кристерс Тоберс
|1
|0
|Маковский Томаш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
11
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
30%
3
27%
31-45
2
20%
4
36%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Забито
11
12
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
2
18%
3
25%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
4
36%
2
17%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
18%
4
33%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
3
33%
2
33%
61-75
1
11%
1
17%
76-90
Забито
21
23
13 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 10
5 Не забивали 2
5
24%
3
13%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
7
33%
5
22%
31-45
4
19%
5
22%
46-60
2
10%
2
9%
61-75
2
10%
6
26%
76-90
Пропущено
16
13
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
1
6%
1
8%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
3
19%
2
15%
31-45
3
19%
2
15%
46-60
3
19%
4
31%
61-75
3
19%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Сталь Мелец
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Лех 0:0 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2
Краковия - Сталь Мелец 3:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Сталь Мелец - Висла Краков 2:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Брук-Бет Термалица - Сталь Мелец 1:1 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Легия 0:0 Сталь Мелец - Ракув 0:1 Лех - Сталь Мелец 1:2 Сталь Мелец - Погонь Щецин 1:0
Лехия Гданьск
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Свит Новы-Двор - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1
Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2 Лех - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Краковия 3:0 Шлёнск - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:3 Лехия Гданьск - Легия 0:1 Лех - Лехия Гданьск 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|2:1
|15
|9
|5
|1
|27 - 12
|32
|2.
|Лех
|14
|8
|5
|1
|28 - 8
|29
|3.
|Ракув
|13
|7
|5
|1
|24 - 16
|26
|4.
|Погонь Щецин
|14
|7
|5
|2
|22 - 10
|26
|5.
|Радомьяк Радом
|14
|5
|7
|2
|18 - 13
|22
|6.
|Ягеллония
|15
|5
|6
|4
|21 - 22
|21
|7.
|Шлёнск
|14
|5
|6
|3
|25 - 20
|21
|8.
|Висла Плоцк
|15
|6
|2
|7
|24 - 23
|20
|9.
|Сталь Мелец
|1:2
|15
|5
|5
|5
|19 - 21
|20
|10.
|Пяст
|14
|5
|3
|6
|21 - 20
|18
|11.
|Висла Краков
|15
|5
|2
|8
|16 - 26
|17
|12.
|Краковия
|14
|4
|5
|5
|20 - 22
|17
|13.
|Заглембе Любин
|13
|5
|2
|6
|15 - 20
|17
|14.
|Гурник Забже
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|15.
|Брук-Бет Термалица
|13
|2
|5
|6
|17 - 22
|11
|16.
|Варта Познань
|15
|2
|5
|8
|10 - 19
|11
|17.
|Легия
|12
|3
|0
|9
|12 - 22
|9
|18.
|Гурник Ленчна
|14
|1
|5
|8
|11 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|7
|5
|2
|0
|18 - 2
|17
|2.
|Лехия Гданьск
|2:1
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|3.
|Висла Плоцк
|7
|5
|2
|0
|13 - 2
|17
|4.
|Погонь Щецин
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|5.
|Ягеллония
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|6.
|Радомьяк Радом
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|7.
|Сталь Мелец
|1:2
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|8.
|Шлёнск
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|9.
|Заглембе Любин
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|10.
|Пяст
|8
|3
|1
|4
|14 - 14
|10
|11.
|Висла Краков
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|12.
|Гурник Забже
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|13.
|Ракув
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|14.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|11 - 10
|8
|15.
|Брук-Бет Термалица
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|16.
|Гурник Ленчна
|8
|1
|4
|3
|7 - 16
|7
|17.
|Легия
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|18.
|Варта Познань
|8
|0
|4
|4
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|8
|5
|2
|1
|14 - 10
|17
|2.
|Лехия Гданьск
|2:1
|8
|4
|3
|1
|14 - 7
|15
|3.
|Лех
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|4.
|Шлёнск
|7
|3
|2
|2
|15 - 12
|11
|5.
|Погонь Щецин
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|6.
|Краковия
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|7.
|Пяст
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Сталь Мелец
|1:2
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|9.
|Заглембе Любин
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|10.
|Радомьяк Радом
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|11.
|Варта Познань
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|12.
|Висла Краков
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|13.
|Гурник Забже
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|14.
|Ягеллония
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|15.
|Легия
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|17.
|Висла Плоцк
|8
|1
|0
|7
|11 - 21
|3
|18.
|Гурник Ленчна
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1