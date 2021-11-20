Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:0
Первый тайм: 14'
Стадион: King Power at Den Dreef
90
Ромо
Рафаэль
14
Влитинк
Тибо
30
Диш
Гийом
18
Поати
Морган
88
Мазиз
Юссеф
- Основной состав
-
90 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Влитинк ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Резаи КавехНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Марк Брис
- Основной состав
-
30 Диш ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Поати МорганПолузащитник
-
88 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Джаллоу АблиПолузащитник
-
-
28 Elias Spago
-
51 Robin Denuit
-
Главный тренер: Кондом Хорди
История личных встреч
АХ Лёвен
Серен Юнайтед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каба Сори
|4 (1)
|0.29
|Анри Тома
|3 (1)
|0.21
|Мерсье Ксавье
|2
|0.14
|Мертенс Матье
|2
|0.14
|Шрейверс Сьебе
|2
|0.14
|Шенгелия Леван
|2
|0.14
|Озкаджар Дженк
|2
|0.14
|Де Сарт Алексис
|1
|0.07
|Резаи Кавех
|0
|0
|Шакла Софьян
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Де Норре Каспер
|0
|0
|Аль-Тамари Мусса
|0
|0
Серен Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мазиз Юссеф
|5
|0.36
|Микаутадзе Жорж
|5 (1)
|0.36
|Муандилмаджи Мариус
|2
|0.14
|Джаллоу Абли
|2
|0.14
|Fabrice Sambu
|1
|0.07
|Gerald Kilota
|0
|0
|Бернье Антуан
|0
|0
|Ibrahima Cisse1
|0
|0
Карточки
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малинов Кристиян
|3
|1
|Аль-Тамари Мусса
|3
|1
|Деваст Себастьен
|2
|1
|Нгава Пьер-Айвес
|3
|0
|Шрейверс Сьебе
|3
|0
|Мертенс Матье
|3
|0
|Де Сарт Алексис
|2
|0
|Де Норре Каспер
|2
|0
|Mandela Keita
|2
|0
|Шакла Софьян
|0
|1
|Ромо Рафаэль
|1
|0
|Мерсье Ксавье
|1
|0
|Анри Тома
|1
|0
|Шенгелия Леван
|1
|0
|Уэдраого Дилан
|1
|0
|Озкаджар Дженк
|1
|0
|Патрис Луи
|1
|0
Серен Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буланже Бенжамен
|3
|1
|Gerald Kilota
|4
|0
|Мазиз Юссеф
|3
|0
|Муандилмаджи Мариус
|3
|0
|Ibrahima Cisse1
|3
|0
|Wagane Faye
|3
|0
|Yahya Nadrani
|3
|0
|Джаллоу Абли
|2
|0
|Дель Фабро Дарио
|1
|0
|Theo Pierrot
|1
|0
|Бернье Антуан
|1
|0
|Поати Морган
|1
|0
|Диш Гийом
|1
|0
|Микаутадзе Жорж
|1
|0
|Zakaria Silini
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
6
1 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
2
20%
3
50%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
4
40%
1
17%
76-90
Пропущено
8
17
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
2
25%
3
18%
31-45
1
13%
2
12%
46-60
2
25%
3
18%
61-75
1
13%
8
47%
76-90
Забито
9
10
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
22%
2
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
33%
3
30%
76-90
Пропущено
13
10
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
15%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
2
15%
3
30%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
4
31%
1
10%
76-90
Забито
19
16
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 7
2
11%
2
13%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
16%
4
25%
31-45
3
16%
5
31%
46-60
3
16%
1
6%
61-75
7
37%
4
25%
76-90
Пропущено
21
27
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
14%
2
7%
1-15
1
5%
3
11%
16-30
6
29%
3
11%
31-45
3
14%
5
19%
46-60
3
14%
5
19%
61-75
5
24%
9
33%
76-90
Результаты последних матчей
АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
АХ Лёвен - Остенде 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Льерс Кемпензонен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Синт-Трейден 4:1
Стандард - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Мехелен - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Кортрейк 2:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Эйпен 1:4 Генк - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Шарлеруа 1:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 1:1 Фортуна - АХ Лёвен 3:0 АХ Лёвен - Валансьен 1:0 АХ Лёвен - Рюпель Бом 4:1 АХ Лёвен - Olympia Wijgmaal 5:1 АХ Лёвен - Васланд-Беверен 1:2
Серен Юнайтед
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Серен Юнайтед - Гент 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Синт-Трейден 3:2 Серен Юнайтед - Шарлеруа 1:3
Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:2 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 2:1 Серен Юнайтед - Остенде 2:3 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Мехелен 1:0 Кортрейк - Серен Юнайтед 2:0 Метц - Серен Юнайтед 1:1 Эйпен - Серен Юнайтед 2:1 Ломмель - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Льерс Кемпензонен 0:0 Серен Юнайтед - Дейнзе 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|14
|10
|1
|3
|33 - 13
|31
|2.
|Брюгге
|15
|7
|6
|2
|26 - 19
|27
|3.
|Антверпен
|14
|8
|3
|3
|25 - 16
|27
|4.
|Мехелен
|15
|8
|2
|5
|27 - 25
|26
|5.
|Шарлеруа
|15
|7
|5
|3
|27 - 19
|26
|6.
|Генк
|14
|6
|3
|5
|28 - 23
|21
|7.
|Андерлехт
|14
|5
|6
|3
|27 - 20
|21
|8.
|Эйпен
|14
|6
|3
|5
|24 - 21
|21
|9.
|Кортрейк
|14
|5
|5
|4
|17 - 16
|20
|10.
|Гент
|0:0
|15
|5
|4
|6
|21 - 15
|19
|11.
|АХ Лёвен
|0:0
|15
|3
|9
|3
|18 - 22
|18
|12.
|Синт-Трейден
|14
|5
|3
|6
|15 - 20
|18
|13.
|Стандард
|14
|4
|5
|5
|16 - 23
|17
|14.
|Остенде
|14
|5
|2
|7
|18 - 25
|17
|15.
|Зульте-Варегем
|0:0
|15
|3
|6
|6
|22 - 33
|15
|16.
|Серен Юнайтед
|0:0
|15
|4
|2
|9
|16 - 27
|14
|17.
|Серкль Брюгге
|15
|2
|4
|9
|16 - 23
|10
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|14
|1
|3
|10
|13 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|5
|0
|2
|17 - 6
|15
|3.
|Антверпен
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|4.
|Гент
|0:0
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|5.
|АХ Лёвен
|0:0
|8
|3
|4
|1
|10 - 8
|13
|6.
|Брюгге
|7
|3
|4
|0
|14 - 8
|13
|7.
|Андерлехт
|7
|3
|3
|1
|19 - 11
|12
|8.
|Кортрейк
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|9.
|Шарлеруа
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|10.
|Генк
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|11.
|Остенде
|7
|3
|1
|3
|10 - 13
|10
|12.
|Серен Юнайтед
|0:0
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|13.
|Эйпен
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|14.
|Стандард
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|15.
|Зульте-Варегем
|0:0
|8
|1
|3
|4
|11 - 21
|6
|16.
|Синт-Трейден
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|1
|0
|6
|3 - 11
|3
|18.
|Серкль Брюгге
|8
|0
|2
|6
|5 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|16
|2.
|Шарлеруа
|8
|4
|3
|1
|16 - 13
|15
|3.
|Брюгге
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|4.
|Антверпен
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|5.
|Эйпен
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|6.
|Синт-Трейден
|7
|4
|1
|2
|7 - 7
|13
|7.
|Стандард
|7
|3
|2
|2
|8 - 11
|11
|8.
|Генк
|7
|3
|1
|3
|15 - 14
|10
|9.
|Мехелен
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|10.
|Зульте-Варегем
|0:0
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|11.
|Андерлехт
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|12.
|Серкль Брюгге
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|13.
|Кортрейк
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|14.
|Остенде
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|15.
|Гент
|0:0
|8
|1
|3
|4
|5 - 6
|6
|16.
|АХ Лёвен
|0:0
|7
|0
|5
|2
|8 - 14
|5
|17.
|Серен Юнайтед
|0:0
|8
|1
|1
|6
|5 - 18
|4
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|0
|3
|4
|10 - 18
|3