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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
АХ Лёвен
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Серен Юнайтед
0' 14'
90
Ромо
Рафаэль
5
Нгава
Пьер-Айвес
6
Деваст
Себастьен
35
Озкаджар
Дженк
14
Влитинк
Тибо
8
Шрейверс
Сьебе
27
Mandela
Keita
24
Де
Норре
Каспер
10
Мерсье
Ксавье
33
Мертенс
Матье
9
Каба
Сори
30
Диш
Гийом
26
Дель
Фабро
Дарио
20
Yahya
Nadrani
24
Буланже
Бенжамен
12
Бернье
Антуан
44
Ibrahima
Cisse1
8
Gerald
Kilota
18
Поати
Морган
88
Мазиз
Юссеф
10
Муандилмаджи
Мариус
9
Микаутадзе
Жорж
АХ Лёвен
3-4-2-1
Серен Юнайтед
3-4-1-2

История личных встреч

АХ Лёвен
Серен Юнайтед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ВД
2:3

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каба Сори 4 (1) 0.29
Анри Тома 3 (1) 0.21
Мерсье Ксавье 2 0.14
Мертенс Матье 2 0.14
Шрейверс Сьебе 2 0.14
Шенгелия Леван 2 0.14
Озкаджар Дженк 2 0.14
Де Сарт Алексис 1 0.07
Резаи Кавех 0 0
Шакла Софьян 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Де Норре Каспер 0 0
Аль-Тамари Мусса 0 0
Серен Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мазиз Юссеф 5 0.36
Микаутадзе Жорж 5 (1) 0.36
Муандилмаджи Мариус 2 0.14
Джаллоу Абли 2 0.14
Fabrice Sambu 1 0.07
Gerald Kilota 0 0
Бернье Антуан 0 0
Ibrahima Cisse1 0 0

Карточки

АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малинов Кристиян 3 1
Аль-Тамари Мусса 3 1
Деваст Себастьен 2 1
Нгава Пьер-Айвес 3 0
Шрейверс Сьебе 3 0
Мертенс Матье 3 0
Де Сарт Алексис 2 0
Де Норре Каспер 2 0
Mandela Keita 2 0
Шакла Софьян 0 1
Ромо Рафаэль 1 0
Мерсье Ксавье 1 0
Анри Тома 1 0
Шенгелия Леван 1 0
Уэдраого Дилан 1 0
Озкаджар Дженк 1 0
Патрис Луи 1 0
Серен Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буланже Бенжамен 3 1
Gerald Kilota 4 0
Мазиз Юссеф 3 0
Муандилмаджи Мариус 3 0
Ibrahima Cisse1 3 0
Wagane Faye 3 0
Yahya Nadrani 3 0
Джаллоу Абли 2 0
Дель Фабро Дарио 1 0
Theo Pierrot 1 0
Бернье Антуан 1 0
Поати Морган 1 0
Диш Гийом 1 0
Микаутадзе Жорж 1 0
Zakaria Silini 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
6
1 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
2
20%
3
50%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
4
40%
1
17%
76-90

Пропущено

8
17
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
2
25%
3
18%
31-45
1
13%
2
12%
46-60
2
25%
3
18%
61-75
1
13%
8
47%
76-90

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
22%
2
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
33%
3
30%
76-90

Пропущено

13
10
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
15%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
2
15%
3
30%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
4
31%
1
10%
76-90

Забито

19
16
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 7
2
11%
2
13%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
16%
4
25%
31-45
3
16%
5
31%
46-60
3
16%
1
6%
61-75
7
37%
4
25%
76-90

Пропущено

21
27
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
14%
2
7%
1-15
1
5%
3
11%
16-30
6
29%
3
11%
31-45
3
14%
5
19%
46-60
3
14%
5
19%
61-75
5
24%
9
33%
76-90

Результаты последних матчей

АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
АХ Лёвен - Остенде 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Льерс Кемпензонен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Синт-Трейден 4:1
Стандард - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Мехелен - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Кортрейк 2:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Эйпен 1:4 Генк - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Шарлеруа 1:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 1:1 Фортуна - АХ Лёвен 3:0 АХ Лёвен - Валансьен 1:0 АХ Лёвен - Рюпель Бом 4:1 АХ Лёвен - Olympia Wijgmaal 5:1 АХ Лёвен - Васланд-Беверен 1:2
Серен Юнайтед
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Серен Юнайтед - Гент 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Синт-Трейден 3:2 Серен Юнайтед - Шарлеруа 1:3
Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:2 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 2:1 Серен Юнайтед - Остенде 2:3 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Мехелен 1:0 Кортрейк - Серен Юнайтед 2:0 Метц - Серен Юнайтед 1:1 Эйпен - Серен Юнайтед 2:1 Ломмель - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Льерс Кемпензонен 0:0 Серен Юнайтед - Дейнзе 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 14 10 1 3 33 - 13 31
2. Брюгге 15 7 6 2 26 - 19 27
3. Антверпен 14 8 3 3 25 - 16 27
4. Мехелен 15 8 2 5 27 - 25 26
5. Шарлеруа 15 7 5 3 27 - 19 26
6. Генк 14 6 3 5 28 - 23 21
7. Андерлехт 14 5 6 3 27 - 20 21
8. Эйпен 14 6 3 5 24 - 21 21
9. Кортрейк 14 5 5 4 17 - 16 20
10. Гент 0:0 15 5 4 6 21 - 15 19
11. АХ Лёвен 0:0 15 3 9 3 18 - 22 18
12. Синт-Трейден 14 5 3 6 15 - 20 18
13. Стандард 14 4 5 5 16 - 23 17
14. Остенде 14 5 2 7 18 - 25 17
15. Зульте-Варегем 0:0 15 3 6 6 22 - 33 15
16. Серен Юнайтед 0:0 15 4 2 9 16 - 27 14
17. Серкль Брюгге 15 2 4 9 16 - 23 10
18. Беерсхот-Вильрейк 14 1 3 10 13 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 8 5 1 2 16 - 11 16
2. Унион Сент-Жиллуаз 7 5 0 2 17 - 6 15
3. Антверпен 7 4 2 1 12 - 7 14
4. Гент 0:0 7 4 1 2 16 - 9 13
5. АХ Лёвен 0:0 8 3 4 1 10 - 8 13
6. Брюгге 7 3 4 0 14 - 8 13
7. Андерлехт 7 3 3 1 19 - 11 12
8. Кортрейк 7 3 3 1 10 - 7 12
9. Шарлеруа 7 3 2 2 11 - 6 11
10. Генк 7 3 2 2 13 - 9 11
11. Остенде 7 3 1 3 10 - 13 10
12. Серен Юнайтед 0:0 7 3 1 3 11 - 9 10
13. Эйпен 7 2 2 3 10 - 11 8
14. Стандард 7 1 3 3 8 - 12 6
15. Зульте-Варегем 0:0 8 1 3 4 11 - 21 6
16. Синт-Трейден 7 1 2 4 8 - 13 5
17. Беерсхот-Вильрейк 7 1 0 6 3 - 11 3
18. Серкль Брюгге 8 0 2 6 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 7 5 1 1 16 - 7 16
2. Шарлеруа 8 4 3 1 16 - 13 15
3. Брюгге 8 4 2 2 12 - 11 14
4. Антверпен 7 4 1 2 13 - 9 13
5. Эйпен 7 4 1 2 14 - 10 13
6. Синт-Трейден 7 4 1 2 7 - 7 13
7. Стандард 7 3 2 2 8 - 11 11
8. Генк 7 3 1 3 15 - 14 10
9. Мехелен 7 3 1 3 11 - 14 10
10. Зульте-Варегем 0:0 7 2 3 2 11 - 12 9
11. Андерлехт 7 2 3 2 8 - 9 9
12. Серкль Брюгге 7 2 2 3 11 - 10 8
13. Кортрейк 7 2 2 3 7 - 9 8
14. Остенде 7 2 1 4 8 - 12 7
15. Гент 0:0 8 1 3 4 5 - 6 6
16. АХ Лёвен 0:0 7 0 5 2 8 - 14 5
17. Серен Юнайтед 0:0 8 1 1 6 5 - 18 4
18. Беерсхот-Вильрейк 7 0 3 4 10 - 18 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
АХ Лёвен
Ничья
Серен Юнайтед
1.75
4.15
4.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АХ Лёвен 0:0 Серен Юнайтед онлайн


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