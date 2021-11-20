Польша: Экстракласса 2021-2022
1:0
Первый тайм: 44'
Стадион: Городской стадион Белостока
9' Красная карточкаФрыдрых Михал
17' Желтая карточкаKacper Tabis
23' Желтая карточкаАвгустин Блажей
34' Желтая карточкаЧерных Фёдор
1:0
41' ГолАвгустин Блажей
25
Цэру
Богдан
20
Kacper
Tabis
10
Черных
Фёдор
43
Шот
Давид
40
Йебоа
Яв
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Kacper TabisПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Черных ФёдорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Жиро МихалНападающий
-
-
Главный тренер: Мамрот Иренеуш
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Шот ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Йебоа ЯвПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Шота СерафинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
7 Хуги ДорПолузащитник
-
91 Форбс БраунНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
Ход матча
12'
17'
23'
34'
41'
1:0
История личных встреч
Ягеллония
Висла Краков
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Второй тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
33 матча
27.3%
24.2%
48.5%
9 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
24.2%
30.3%
45.5%
8 побед 10 ничьих 15 побед
Второй тайм
27.3%
42.4%
30.3%
9 побед 14 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|7
|0.47
|Черных Фёдор
|4 (1)
|0.27
|Пржикрыл Томаш
|3
|0.2
|Романчук Тарас
|2
|0.13
|Пуэрто Исраэль
|1
|0.07
|Бида Бартош
|1
|0.07
|Настич Боян
|0
|0
|Поспишил Мартин
|0
|0
|Жиро Михал
|0
|0
Висла Краков
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йебоа Яв
|4 (1)
|0.27
|Фрыдрых Михал
|3
|0.2
|Климент Ян
|2
|0.13
|Форбс Браун
|2
|0.13
|Шкварка Михал
|1
|0.07
|Садлок Мацей
|1
|0.07
|Жуков Георгий
|1
|0.07
|Млыньски Матеуш
|1
|0.07
|Хуги Дор
|0
|0
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Грушковски Конрад
|0
|0
Карточки
Ягеллония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Августин Блажей
|5
|1
|Пуэрто Исраэль
|4
|1
|Черных Фёдор
|4
|0
|Kacper Tabis
|3
|0
|Пржикрыл Томаш
|2
|0
|Поспишил Мартин
|2
|0
|Квецень Бартош
|2
|0
|Романчук Тарас
|2
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Топоркевич Кшиштоф
|2
|0
|Настич Боян
|1
|0
|Цэру Богдан
|1
|0
|Бида Бартош
|1
|0
|Струски Кароль
|1
|0
Висла Краков
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Махдиуи Ашраф
|5
|0
|Грушковски Конрад
|5
|0
|Форбс Браун
|4
|0
|Фрыдрых Михал
|2
|1
|Шота Серафин
|2
|1
|Садлок Мацей
|3
|0
|Климент Ян
|2
|0
|Жуков Георгий
|2
|0
|Млыньски Матеуш
|2
|0
|Кишек Павел
|1
|0
|Шкварка Михал
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Савич Стефан V
|1
|0
|Соболь Хуберт
|1
|0
|Плевка Патрик
|1
|0
|Шот Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
8
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
1
13%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
4
50%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
2
17%
1
13%
76-90
Пропущено
9
12
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
3
33%
3
25%
31-45
2
22%
4
33%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
11%
1
8%
76-90
Забито
6
8
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
4
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Пропущено
12
10
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
3
30%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
3
25%
1
10%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
3
25%
3
30%
76-90
Забито
18
16
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
4
22%
5
31%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
5
28%
5
31%
46-60
3
17%
3
19%
61-75
3
17%
3
19%
76-90
Пропущено
21
22
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
1
5%
3
14%
1-15
3
14%
4
18%
16-30
6
29%
4
18%
31-45
4
19%
4
18%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
4
19%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Шлёнск - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Пяст 3:3 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1
Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Лех 1:0 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Краковия - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Гурник Забже 1:3 Ягеллония - Брук-Бет Термалица 1:0 Ягеллония - Ракув 3:0 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 2:1 Гурник Забже - Ягеллония 3:1 Ягеллония - Ракув 0:0 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Ягеллония - Сталь Мелец 3:3 Висла Плоцк - Ягеллония 2:2
Висла Краков
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Висла Краков - Краковия 1:0 Тыхы - Висла Краков 1:3 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Шлёнск 0:5
Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Лех - Висла Краков 5:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2 Висла Краков - Легия 1:0 Гурник Ленчна - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Висла Краков 2:1 Висла Краков - Ракув 1:2 Висла Краков - Наполи 1:2 Брук-Бет Термалица - Висла Краков 2:2 Висла Краков - Заглембе Любин 3:0 Пяст - Висла Краков 2:3 Висла Краков - Лех 1:2 Легия - Висла Краков 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|14
|8
|5
|1
|28 - 8
|29
|2.
|Лехия Гданьск
|14
|8
|5
|1
|25 - 11
|29
|3.
|Ракув
|13
|7
|5
|1
|24 - 16
|26
|4.
|Погонь Щецин
|14
|7
|5
|2
|22 - 10
|26
|5.
|Радомьяк Радом
|14
|5
|7
|2
|18 - 13
|22
|6.
|Ягеллония
|1:0
|15
|5
|6
|4
|19 - 21
|21
|7.
|Шлёнск
|14
|5
|6
|3
|25 - 20
|21
|8.
|Сталь Мелец
|14
|5
|5
|4
|18 - 19
|20
|9.
|Висла Плоцк
|15
|6
|2
|7
|24 - 23
|20
|10.
|Пяст
|14
|5
|3
|6
|21 - 20
|18
|11.
|Висла Краков
|0:1
|15
|5
|2
|8
|15 - 24
|17
|12.
|Краковия
|14
|4
|5
|5
|20 - 22
|17
|13.
|Заглембе Любин
|13
|5
|2
|6
|15 - 20
|17
|14.
|Гурник Забже
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|15.
|Брук-Бет Термалица
|13
|2
|5
|6
|17 - 22
|11
|16.
|Варта Познань
|15
|2
|5
|8
|10 - 19
|11
|17.
|Легия
|12
|3
|0
|9
|12 - 22
|9
|18.
|Гурник Ленчна
|14
|1
|5
|8
|11 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|7
|5
|2
|0
|18 - 2
|17
|2.
|Лехия Гданьск
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|3.
|Висла Плоцк
|7
|5
|2
|0
|13 - 2
|17
|4.
|Погонь Щецин
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|5.
|Ягеллония
|1:0
|9
|4
|4
|1
|13 - 9
|16
|6.
|Радомьяк Радом
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|7.
|Сталь Мелец
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|8.
|Шлёнск
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|9.
|Заглембе Любин
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|10.
|Пяст
|8
|3
|1
|4
|14 - 14
|10
|11.
|Висла Краков
|0:1
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|12.
|Гурник Забже
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|13.
|Ракув
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|14.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|11 - 10
|8
|15.
|Брук-Бет Термалица
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|16.
|Гурник Ленчна
|8
|1
|4
|3
|7 - 16
|7
|17.
|Легия
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|18.
|Варта Познань
|8
|0
|4
|4
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|8
|5
|2
|1
|14 - 10
|17
|2.
|Лех
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|3.
|Лехия Гданьск
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|4.
|Шлёнск
|7
|3
|2
|2
|15 - 12
|11
|5.
|Погонь Щецин
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|6.
|Краковия
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|7.
|Пяст
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Сталь Мелец
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|9.
|Заглембе Любин
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|10.
|Радомьяк Радом
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|11.
|Варта Познань
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|12.
|Висла Краков
|0:1
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|13.
|Гурник Забже
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|14.
|Ягеллония
|1:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|15.
|Легия
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|17.
|Висла Плоцк
|8
|1
|0
|7
|11 - 21
|3
|18.
|Гурник Ленчна
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1