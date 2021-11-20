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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Ягеллония
3:1
Конец матча

Стадион:
Висла Краков
0'
9' Красная карточка
Фрыдрых Михал
17' Желтая карточка
Kacper Tabis
24' Желтая карточка
Августин Блажей
34' Желтая карточка
Черных Фёдор
1:0
41' Гол
Августин Блажей
1:1
45' Гол
Шот Давид
54' Желтая карточка
Настич Боян
2:1
59' Гол
Пржикрыл Томаш
67' Желтая карточка
Млыньски Матеуш
76' Желтая карточка
Цэру Богдан
79' Желтая карточка
Форбс Браун
85' Желтая карточка
Шот Давид
3:1
87' Гол
Жиро Михал
90'+4
1
Стейнбор
Павел
25
Цэру
Богдан
3
Августин
Блажей
2
Паздан
Михал
20
Kacper
Tabis
26
Поспишил
Мартин
6
Романчук
Тарас
5
Настич
Боян
14
Пржикрыл
Томаш
9
Бида
Бартош
10
Черных
Фёдор
31
Mikolaj
Bieganski
43
Шот
Давид
25
Фрыдрых
Михал
4
Садлок
Мацей
15
Ганоушек
Матей
8
Эль-Махдиуи
Ашраф
40
Йебоа
Яв
80
Плевка
Патрик
92
Шкварка
Михал
11
Млыньски
Матеуш
9
Климент
Ян
Ягеллония
3-4-2-1
Висла Краков
4-1-4-1

История личных встреч

Ягеллония
Висла Краков

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Второй тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

33 матча

27.3%
24.2%
48.5%
9 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

24.2%
30.3%
45.5%
8 побед 10 ничьих 15 побед

Второй тайм

27.3%
42.4%
30.3%
9 побед 14 ничьих 10 побед

История матчей

Э
2:0
Э
1:1
Э
3:0
Э
3:2
Э
2:2
Э
1:0
Э
0:1
Э
2:0
Э
0:0
ЭГА
2:0
Э
3:1
Э
2:1
ЭГБ
1:0
Э
5:1
Э
1:4
ЭГА
2:1
Э
2:2
Э
0:2
Э
5:2
Э
1:1
Э
2:2
КП
2:4
КП
2:0
Э
3:1
Э
2:0
Э
2:1
Э
0:0
Э
2:1
OE
1:0
OE
0:2
OE
1:2
КЛ
5:0
КЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 7 0.47
Черных Фёдор 4 (1) 0.27
Пржикрыл Томаш 4 0.27
Романчук Тарас 2 0.13
Жиро Михал 1 0.07
Пуэрто Исраэль 1 0.07
Августин Блажей 1 0.07
Бида Бартош 1 0.07
Настич Боян 0 0
Поспишил Мартин 0 0
Висла Краков
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йебоа Яв 4 (1) 0.27
Фрыдрых Михал 3 0.2
Климент Ян 2 0.13
Форбс Браун 2 0.13
Шкварка Михал 1 0.07
Садлок Мацей 1 0.07
Жуков Георгий 1 0.07
Млыньски Матеуш 1 0.07
Шот Давид 1 0.07
Хуги Дор 0 0
Ганоушек Матей 0 0
Грушковски Конрад 0 0

Карточки

Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Августин Блажей 5 1
Пуэрто Исраэль 4 1
Черных Фёдор 5 0
Kacper Tabis 3 0
Пржикрыл Томаш 2 0
Настич Боян 2 0
Поспишил Мартин 2 0
Квецень Бартош 2 0
Цэру Богдан 2 0
Романчук Тарас 2 0
Имас Хесус 2 0
Топоркевич Кшиштоф 2 0
Бида Бартош 1 0
Струски Кароль 1 0
Висла Краков
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Форбс Браун 5 0
Эль-Махдиуи Ашраф 5 0
Грушковски Конрад 5 0
Фрыдрых Михал 2 1
Шота Серафин 2 1
Садлок Мацей 3 0
Млыньски Матеуш 3 0
Климент Ян 2 0
Жуков Георгий 2 0
Шот Давид 2 0
Кишек Павел 1 0
Шкварка Михал 1 0
Йебоа Яв 1 0
Савич Стефан V 1 0
Соболь Хуберт 1 0
Плевка Патрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
9
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
1
11%
16-30
4
27%
1
11%
31-45
3
20%
4
44%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
3
20%
1
11%
76-90

Пропущено

10
15
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
4
40%
4
27%
31-45
2
20%
5
33%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
10%
2
13%
76-90

Забито

6
8
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
4
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Пропущено

12
10
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
3
30%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
3
25%
1
10%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
3
25%
3
30%
76-90

Забито

21
17
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
4
19%
5
29%
29%
16-30
4
19%
1
6%
31-45
6
29%
5
29%
29%
46-60
3
14%
3
18%
61-75
4
19%
3
18%
76-90

Пропущено

22
25
11 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
1
5%
3
12%
1-15
3
14%
4
16%
16-30
7
32%
5
20%
31-45
4
18%
5
20%
46-60
3
14%
3
12%
61-75
4
18%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ягеллония
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Шлёнск - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Пяст 3:3 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1
Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Лех 1:0 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Краковия - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Гурник Забже 1:3 Ягеллония - Брук-Бет Термалица 1:0 Ягеллония - Ракув 3:0 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 2:1 Гурник Забже - Ягеллония 3:1 Ягеллония - Ракув 0:0 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Ягеллония - Сталь Мелец 3:3 Висла Плоцк - Ягеллония 2:2
Висла Краков
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Висла Краков - Краковия 1:0 Тыхы - Висла Краков 1:3 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Шлёнск 0:5
Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Лех - Висла Краков 5:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2 Висла Краков - Легия 1:0 Гурник Ленчна - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Висла Краков 2:1 Висла Краков - Ракув 1:2 Висла Краков - Наполи 1:2 Брук-Бет Термалица - Висла Краков 2:2 Висла Краков - Заглембе Любин 3:0 Пяст - Висла Краков 2:3 Висла Краков - Лех 1:2 Легия - Висла Краков 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 14 8 5 1 28 - 8 29
2. Лехия Гданьск 14 8 5 1 25 - 11 29
3. Ракув 13 7 5 1 24 - 16 26
4. Погонь Щецин 14 7 5 2 22 - 10 26
5. Радомьяк Радом 14 5 7 2 18 - 13 22
6. Ягеллония 15 5 6 4 21 - 22 21
7. Шлёнск 14 5 6 3 25 - 20 21
8. Сталь Мелец 14 5 5 4 18 - 19 20
9. Висла Плоцк 15 6 2 7 24 - 23 20
10. Пяст 14 5 3 6 21 - 20 18
11. Висла Краков 15 5 2 8 16 - 26 17
12. Краковия 14 4 5 5 20 - 22 17
13. Заглембе Любин 13 5 2 6 15 - 20 17
14. Гурник Забже 13 4 3 6 14 - 17 15
15. Брук-Бет Термалица 13 2 5 6 17 - 22 11
16. Варта Познань 15 2 5 8 10 - 19 11
17. Легия 12 3 0 9 12 - 22 9
18. Гурник Ленчна 14 1 5 8 11 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 7 5 2 0 18 - 2 17
2. Лехия Гданьск 7 5 2 0 13 - 5 17
3. Висла Плоцк 7 5 2 0 13 - 2 17
4. Погонь Щецин 6 5 1 0 16 - 4 16
5. Ягеллония 9 4 4 1 15 - 10 16
6. Радомьяк Радом 7 4 3 0 11 - 5 15
7. Сталь Мелец 7 4 1 2 9 - 8 13
8. Шлёнск 7 2 4 1 10 - 8 10
9. Заглембе Любин 6 3 1 2 9 - 7 10
10. Пяст 8 3 1 4 14 - 14 10
11. Висла Краков 7 3 1 3 8 - 10 10
12. Гурник Забже 7 3 1 3 7 - 7 10
13. Ракув 5 2 3 0 10 - 6 9
14. Краковия 6 2 2 2 11 - 10 8
15. Брук-Бет Термалица 7 2 2 3 12 - 14 8
16. Гурник Ленчна 8 1 4 3 7 - 16 7
17. Легия 6 2 0 4 7 - 10 6
18. Варта Познань 8 0 4 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 8 5 2 1 14 - 10 17
2. Лех 7 3 3 1 10 - 6 12
3. Лехия Гданьск 7 3 3 1 12 - 6 12
4. Шлёнск 7 3 2 2 15 - 12 11
5. Погонь Щецин 8 2 4 2 6 - 6 10
6. Краковия 8 2 3 3 9 - 12 9
7. Пяст 6 2 2 2 7 - 6 8
8. Сталь Мелец 7 1 4 2 9 - 11 7
9. Заглембе Любин 7 2 1 4 6 - 13 7
10. Радомьяк Радом 7 1 4 2 7 - 8 7
11. Варта Познань 7 2 1 4 7 - 9 7
12. Висла Краков 8 2 1 5 8 - 16 7
13. Гурник Забже 6 1 2 3 7 - 10 5
14. Ягеллония 6 1 2 3 6 - 12 5
15. Легия 6 1 0 5 5 - 12 3
16. Брук-Бет Термалица 6 0 3 3 5 - 8 3
17. Висла Плоцк 8 1 0 7 11 - 21 3
18. Гурник Ленчна 6 0 1 5 4 - 15 1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Шот Давид бьет в цель!
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Августин Блажей бьет в цель!
  • Желтая карточка
    34'
    Черных Фёдор получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Августин Блажей получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Kacper Tabis получил желтую карточку от судьи
  • 12'
    Йебоа Яв уходит с поля. Шота Серафин выходит вместо него
  • 9'
    УДАЛЕНИЕ! - Фрыдрых Михал увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ягеллония 3:1 Висла Краков онлайн


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