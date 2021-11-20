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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Спарта Роттердам
 
Позже

Стадион:
Твенте
1
Окойе
Мадука
7
Масурас
Яннис
3
Вриндс
Барт
4
Бёгелсдейк
Том
5
Пинту
Мика
8
Мейнанс
Свен
2
Абелс
Дирк
6
Оассар
Адиль
10
Сметс
Бриан
9
Тай
Леннарт
11
Эмега
Эмануэль
1
Уннерсталл
Ларс
2
Трупе
Джованни
35
Mees
Hilgers
3
Проппер
Робин
17
Остерволде
Джейден
19
Зерруки
Рамиз
6
Брама
Вут
23
Садилек
Михал
39
Daan
Rots
13
Ван
Волфсвинкель
Рикки
18
Лимниос
Димитрис
Спарта Роттердам
4-3-1-2
Твенте
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

История личных встреч

Спарта Роттердам
Твенте

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

17 матчей

29.4%
17.6%
53%
5 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

Э
0:0
Э
0:2
Э
2:0
Э
2:1
ПД
0:3
ПД
2:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:0
Э
3:1
Э
3:0
К
0:4
Э
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
6:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вриндс Барт 3 0.25
Сметс Бриан 2 0.17
Тай Леннарт 2 0.17
Эмега Эмануэль 2 0.17
Мейнанс Свен 1 0.08
Ван Крой Вито 1 0.08
Мейерс Арон 0 0
Энгельс Марио 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 4 (2) 0.33
Проппер Робин 4 0.33
Влап Михел 2 0.17
Лимниос Димитрис 2 0.17
Daan Rots 2 0.17
Мисиджан Вирджил 1 0.08
Mees Hilgers 1 0.08
Manfred Ugalde 1 0.08
Зерруки Рамиз 1 0.08
Мениг Квинси 0 0
Трупе Джованни 0 0
Садилек Михал 0 0
Смал Гийс 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абелс Дирк 6 0
Оассар Адиль 4 0
Ван Крой Вито 3 0
Окойе Мадука 3 0
Пинту Мика 1 1
Сметс Бриан 2 0
Бёгелсдейк Том 2 0
Мейерс Арон 0 1
Вриндс Барт 1 0
Хейлен Майкл 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Мейнанс Свен 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зерруки Рамиз 3 1
Садилек Михал 4 0
Ван Волфсвинкель Рикки 3 0
Илич Лука 1 1
Проппер Робин 2 0
Мениг Квинси 2 0
Manfred Ugalde 2 0
Брама Вут 1 0
Лимниос Димитрис 1 0
Трупе Джованни 1 0
Влап Михел 1 0
Смал Гийс 1 0
Остерволде Джейден 1 0
Mees Hilgers 1 0
Daan Rots 1 0
Luca Everink 1 0
Рон Янс 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
11
5 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
3
27%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
3
50%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
13
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
2
22%
5
38%
61-75
3
33%
3
23%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
1
20%
3
38%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
38%
76-90

Пропущено

10
5
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
10%
2
40%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
1
20%
76-90

Забито

11
19
8 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
5 Не забивали 1
1
9%
6
32%
1-15
4
36%
1
5%
16-30
3
27%
4
21%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
2
18%
3
16%
76-90

Пропущено

19
18
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
3
16%
2
11%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
1
5%
1
6%
31-45
2
11%
4
22%
46-60
4
21%
5
28%
61-75
7
37%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ноордвейк - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - ТЕК 4:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:2
Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Спарта Роттердам - Харденберг 2:1 Гелдерс Венендалсе - Спарта Роттердам 0:2 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 1:4 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Катвийк - Спарта Роттердам 5:0 Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Гелдерс Венендалсе - Спарта Роттердам 0:3 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Козаккен Бойз 3:1 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1
Твенте
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 5:2 Осс - Твенте 0:2 Твенте - НЕК Неймеген 1:2
Твенте - Виллем II 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Херенвен - Твенте 2:3 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1 Витесс - Твенте 1:4 Твенте - Утрехт 1:0 Камбюр - Твенте 2:0 Твенте - Аякс 1:1 Фортуна Ситтард - Твенте 2:1 Твенте - Лацио 0:1 Твенте - Венеция 0:1 Арминия - Твенте 1:1 АДО Ден Хааг - Твенте 0:2 АДО Ден Хааг - Твенте 2:2 ХСК-21 - Твенте 0:2 Спарта Энсхеде - Твенте 1:8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 13 10 0 3 33 - 20 30
2. Аякс 12 8 3 1 37 - 2 27
3. Фейеноорд 11 8 1 2 27 - 13 25
4. Утрехт 12 7 2 3 27 - 14 23
5. Витесс 13 7 1 5 14 - 21 22
6. Камбюр 12 6 0 6 21 - 26 18
7. НЕК Неймеген 12 5 3 4 16 - 18 18
8. Виллем II 12 5 3 4 15 - 20 18
9. Твенте 12 5 3 4 19 - 18 18
10. Гоу Эхед Иглс 12 5 2 5 17 - 22 17
11. АЗ Алкмаар 11 5 0 6 22 - 18 15
12. Херенвен 12 4 2 6 14 - 19 14
13. Хераклес 11 3 2 6 11 - 16 11
14. Ваалвейк 12 2 5 5 14 - 17 11
15. Гронинген 12 2 5 5 11 - 19 11
16. Спарта Роттердам 12 2 4 6 11 - 19 10
17. Фортуна Ситтард 11 2 3 6 13 - 25 9
18. ПЕК Зволле 12 1 1 10 7 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 7 6 0 1 21 - 11 18
2. Утрехт 6 5 1 0 21 - 6 16
3. Аякс 7 5 1 1 27 - 1 16
4. Фейеноорд 5 4 1 0 13 - 6 13
5. Гоу Эхед Иглс 6 4 0 2 12 - 8 12
6. Твенте 6 3 2 1 8 - 5 11
7. Хераклес 6 3 1 2 7 - 7 10
8. Виллем II 6 3 1 2 6 - 10 10
9. АЗ Алкмаар 4 3 0 1 13 - 6 9
10. Камбюр 6 3 0 3 13 - 11 9
11. НЕК Неймеген 6 2 2 2 6 - 5 8
12. Витесс 6 2 1 3 7 - 12 7
13. Ваалвейк 6 2 1 3 5 - 6 7
14. Фортуна Ситтард 6 2 1 3 7 - 15 7
15. Гронинген 6 1 4 1 5 - 4 7
16. Херенвен 6 2 0 4 8 - 12 6
17. Спарта Роттердам 6 1 3 2 6 - 9 6
18. ПЕК Зволле 6 1 1 4 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 7 5 0 2 7 - 9 15
2. Фейеноорд 6 4 0 2 14 - 7 12
3. ПСВ 6 4 0 2 12 - 9 12
4. Аякс 5 3 2 0 10 - 1 11
5. НЕК Неймеген 6 3 1 2 10 - 13 10
6. Камбюр 6 3 0 3 8 - 15 9
7. Херенвен 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Виллем II 6 2 2 2 9 - 10 8
9. Твенте 6 2 1 3 11 - 13 7
10. Утрехт 6 2 1 3 6 - 8 7
11. АЗ Алкмаар 7 2 0 5 9 - 12 6
12. Гоу Эхед Иглс 6 1 2 3 5 - 14 5
13. Ваалвейк 6 0 4 2 9 - 11 4
14. Гронинген 6 1 1 4 6 - 15 4
15. Спарта Роттердам 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Фортуна Ситтард 5 0 2 3 6 - 10 2
17. Хераклес 5 0 1 4 4 - 9 1
18. ПЕК Зволле 6 0 0 6 4 - 15 0
  • Первый тайм
  • 2'
    Твенте контролирует мяч.
  • 1'
    Твенте контролирует мяч.
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
  • 1'
    Твенте начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Спарта Роттердам
Ничья
Твенте
2.76
3.26
2.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Спарта Роттердам - Твенте онлайн


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