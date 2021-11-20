Второй тайм

97' Твенте владели мячом большую часть игры и выиграли.

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Плегесуэло Хулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Удар от ворот произведет Твенте

95' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Матч возобновлен

94' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Игрок из команды Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

92' Матч возобновлен

92' Ларс Уннерсталль отбил мяч на угловой после удара Мохаммед Осман из штрафной площади.

92' Ван Волфсвинкель Рикки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Ох, нехорошо это выглядит. Лимниос Димитрис получил травму и медбригада забирает его с поля.

91' Лимниос Димитрис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Бёгелсдейк Том бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

89' Сметс Бриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

89' Влап Михел - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

89' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Удар от ворот произведет Твенте

85' Тактическая замена. Пинту Мика уходит с поля и его заменяет Кензо Гудмийн

83' 'Г О О О О О Л - Ван Волфсвинкель Рикки из команды Твенте забивает с пенальти! Он пробил правой. Мадука Окойe был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

82' Рефери не любит споров - именно за это Масурас Яннис сейчас получил желтую

82' После проверки VAR судья изменил решение - Твенте пробьет пенальти!

80' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

79' Масурас Яннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Пинту Мика выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Масурас Яннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Лимниос Димитрис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

76' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Пинту Мика выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Игрок Лимниос Димитрис из команды Твенте неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

70' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Брама Вут из команды Твенте пробил из-за штрафной площади, мяч срикошетил, но вратарь успел среагировать и отбил мяч.

65' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Матч возобновлен

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Брама Вут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Остерволде Джейден выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Игрок из команды Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

57' Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Зерруки Рамиз выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Игрок из команды Твенте вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

51' Удар от ворот произведет Твенте

48' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

48' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

46' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля