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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Спарта Роттердам
0:1
Конец матча

Стадион:
Твенте
0'
82' Желтая карточка
Масурас Яннис
0:1
83' Пенальти
Ван Волфсвинкель Рикки
89' Желтая карточка
Влап Михел
90'+7
1
Окойе
Мадука
7
Масурас
Яннис
3
Вриндс
Барт
4
Бёгелсдейк
Том
5
Пинту
Мика
8
Мейнанс
Свен
2
Абелс
Дирк
6
Оассар
Адиль
10
Сметс
Бриан
11
Эмега
Эмануэль
9
Тай
Леннарт
1
Уннерсталл
Ларс
2
Трупе
Джованни
35
Mees
Hilgers
3
Проппер
Робин
17
Остерволде
Джейден
19
Зерруки
Рамиз
6
Брама
Вут
23
Садилек
Михал
39
Daan
Rots
13
Ван
Волфсвинкель
Рикки
18
Лимниос
Димитрис
Спарта Роттердам
4-4-2
Твенте
4-3-3

Ход матча

64'
 
Влап Михел
Зерруки Рамиз
67'
Мейерс Арон
Мейнанс Свен
 
74'
Энгельс Марио
Эмега Эмануэль
 
82'
Масурас Яннис
 
83'
0:1
Ван Волфсвинкель Рикки
83'
 
Плегесуэло Хулио
Mees Hilgers
84'
 
Черны Вацлав
Daan Rots
85'
Mo Osman3
Оассар Адиль
 
85'
Ван Крой Вито
Масурас Яннис
 
85'
Гаудмейн Кензо
Пинту Мика
 
89'
 
Влап Михел
90'
 
Клеонизе Денильо
Лимниос Димитрис

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

История личных встреч

Спарта Роттердам
Твенте

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

17 матчей

29.4%
17.6%
53%
5 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

Э
0:0
Э
0:2
Э
2:0
Э
2:1
ПД
0:3
ПД
2:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:0
Э
3:1
Э
3:0
К
0:4
Э
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
6:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вриндс Барт 3 0.23
Сметс Бриан 2 0.15
Тай Леннарт 2 0.15
Эмега Эмануэль 2 0.15
Мейнанс Свен 1 0.08
Ван Крой Вито 1 0.08
Мейерс Арон 0 0
Энгельс Марио 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 5 (3) 0.38
Проппер Робин 4 0.31
Влап Михел 2 0.15
Лимниос Димитрис 2 0.15
Daan Rots 2 0.15
Мисиджан Вирджил 1 0.08
Mees Hilgers 1 0.08
Manfred Ugalde 1 0.08
Зерруки Рамиз 1 0.08
Мениг Квинси 0 0
Трупе Джованни 0 0
Садилек Михал 0 0
Смал Гийс 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абелс Дирк 6 0
Оассар Адиль 4 0
Ван Крой Вито 3 0
Окойе Мадука 3 0
Пинту Мика 1 1
Сметс Бриан 2 0
Бёгелсдейк Том 2 0
Мейерс Арон 0 1
Вриндс Барт 1 0
Хейлен Майкл 1 0
Масурас Яннис 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Мейнанс Свен 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зерруки Рамиз 3 1
Садилек Михал 4 0
Ван Волфсвинкель Рикки 3 0
Илич Лука 1 1
Проппер Робин 2 0
Мениг Квинси 2 0
Влап Михел 2 0
Manfred Ugalde 2 0
Брама Вут 1 0
Лимниос Димитрис 1 0
Трупе Джованни 1 0
Смал Гийс 1 0
Остерволде Джейден 1 0
Mees Hilgers 1 0
Daan Rots 1 0
Luca Everink 1 0
Рон Янс 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
12
5 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
3
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
3
50%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

10
13
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
15%
46-60
2
20%
5
38%
61-75
4
40%
3
23%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
1
20%
3
38%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
38%
76-90

Пропущено

10
5
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
10%
2
40%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
1
20%
76-90

Забито

11
20
8 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 9
6 Не забивали 1
1
9%
6
30%
1-15
4
36%
1
5%
16-30
3
27%
4
20%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
1
9%
2
10%
61-75
2
18%
4
20%
76-90

Пропущено

20
18
6 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
3
15%
2
11%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
1
5%
1
6%
31-45
2
10%
4
22%
46-60
4
20%
5
28%
61-75
8
40%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ноордвейк - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - ТЕК 4:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:2
Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Спарта Роттердам - Харденберг 2:1 Гелдерс Венендалсе - Спарта Роттердам 0:2 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 1:4 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Катвийк - Спарта Роттердам 5:0 Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Гелдерс Венендалсе - Спарта Роттердам 0:3 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Козаккен Бойз 3:1 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1
Твенте
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 5:2 Осс - Твенте 0:2 Твенте - НЕК Неймеген 1:2
Твенте - Виллем II 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Херенвен - Твенте 2:3 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1 Витесс - Твенте 1:4 Твенте - Утрехт 1:0 Камбюр - Твенте 2:0 Твенте - Аякс 1:1 Фортуна Ситтард - Твенте 2:1 Твенте - Лацио 0:1 Твенте - Венеция 0:1 Арминия - Твенте 1:1 АДО Ден Хааг - Твенте 0:2 АДО Ден Хааг - Твенте 2:2 ХСК-21 - Твенте 0:2 Спарта Энсхеде - Твенте 1:8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 13 10 0 3 33 - 20 30
2. Аякс 12 8 3 1 37 - 2 27
3. Фейеноорд 11 8 1 2 27 - 13 25
4. Утрехт 12 7 2 3 27 - 14 23
5. Витесс 13 7 1 5 14 - 21 22
6. НЕК Неймеген 1:0 13 6 3 4 17 - 18 21
7. Твенте 13 6 3 4 20 - 18 21
8. Камбюр 12 6 0 6 21 - 26 18
9. Виллем II 12 5 3 4 15 - 20 18
10. Гоу Эхед Иглс 12 5 2 5 17 - 22 17
11. АЗ Алкмаар 0:1 12 5 0 7 22 - 19 15
12. Хераклес 2:1 12 4 2 6 13 - 17 14
13. Херенвен 12 4 2 6 14 - 19 14
14. Ваалвейк 12 2 5 5 14 - 17 11
15. Гронинген 12 2 5 5 11 - 19 11
16. Спарта Роттердам 13 2 4 7 11 - 20 10
17. Фортуна Ситтард 1:2 12 2 3 7 14 - 27 9
18. ПЕК Зволле 12 1 1 10 7 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 7 6 0 1 21 - 11 18
2. Утрехт 6 5 1 0 21 - 6 16
3. Аякс 7 5 1 1 27 - 1 16
4. Фейеноорд 5 4 1 0 13 - 6 13
5. Хераклес 2:1 7 4 1 2 9 - 8 13
6. Гоу Эхед Иглс 6 4 0 2 12 - 8 12
7. Твенте 6 3 2 1 8 - 5 11
8. Виллем II 6 3 1 2 6 - 10 10
9. АЗ Алкмаар 0:1 5 3 0 2 13 - 7 9
10. Камбюр 6 3 0 3 13 - 11 9
11. НЕК Неймеген 1:0 6 2 2 2 6 - 5 8
12. Фортуна Ситтард 1:2 6 2 1 3 7 - 15 7
13. Витесс 6 2 1 3 7 - 12 7
14. Ваалвейк 6 2 1 3 5 - 6 7
15. Гронинген 6 1 4 1 5 - 4 7
16. Херенвен 6 2 0 4 8 - 12 6
17. Спарта Роттердам 7 1 3 3 6 - 10 6
18. ПЕК Зволле 6 1 1 4 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 7 5 0 2 7 - 9 15
2. НЕК Неймеген 1:0 7 4 1 2 11 - 13 13
3. Фейеноорд 6 4 0 2 14 - 7 12
4. ПСВ 6 4 0 2 12 - 9 12
5. Аякс 5 3 2 0 10 - 1 11
6. Твенте 7 3 1 3 12 - 13 10
7. Камбюр 6 3 0 3 8 - 15 9
8. Херенвен 6 2 2 2 6 - 7 8
9. Виллем II 6 2 2 2 9 - 10 8
10. Утрехт 6 2 1 3 6 - 8 7
11. АЗ Алкмаар 0:1 7 2 0 5 9 - 12 6
12. Гоу Эхед Иглс 6 1 2 3 5 - 14 5
13. Ваалвейк 6 0 4 2 9 - 11 4
14. Гронинген 6 1 1 4 6 - 15 4
15. Спарта Роттердам 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Фортуна Ситтард 1:2 6 0 2 4 7 - 12 2
17. Хераклес 2:1 5 0 1 4 4 - 9 1
18. ПЕК Зволле 6 0 0 6 4 - 15 0
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Спарта Роттердам 0:1 Твенте онлайн


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