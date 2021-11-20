Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Спарта
82' Желтая карточкаМасурас Яннис
0:1
83' ПенальтиВан Волфсвинкель Рикки
89' Желтая карточкаВлап Михел
10
Сметс
Бриан
35
Mees
Hilgers
39
Daan
Rots
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сметс БрианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Кореманс ТимВратарь
-
14 Хейлен МайклЗащитник
-
15 Мейерс АронЗащитник
-
12 Жанс ЛоранЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Mo Osman3
-
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Mees HilgersЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Daan RotsНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
43 Думич ДариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Влап МихелПолузащитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
82'
83'
89'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 5
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
История личных встреч
Спарта Роттердам
Твенте
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
17 матчей
29.4%
17.6%
53%
5 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вриндс Барт
|3
|0.23
|Сметс Бриан
|2
|0.15
|Тай Леннарт
|2
|0.15
|Эмега Эмануэль
|2
|0.15
|Мейнанс Свен
|1
|0.08
|Ван Крой Вито
|1
|0.08
|Мейерс Арон
|0
|0
|Энгельс Марио
|0
|0
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Волфсвинкель Рикки
|5 (3)
|0.38
|Проппер Робин
|4
|0.31
|Влап Михел
|2
|0.15
|Лимниос Димитрис
|2
|0.15
|Daan Rots
|2
|0.15
|Мисиджан Вирджил
|1
|0.08
|Mees Hilgers
|1
|0.08
|Manfred Ugalde
|1
|0.08
|Зерруки Рамиз
|1
|0.08
|Мениг Квинси
|0
|0
|Трупе Джованни
|0
|0
|Садилек Михал
|0
|0
|Смал Гийс
|0
|0
Карточки
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абелс Дирк
|6
|0
|Оассар Адиль
|4
|0
|Ван Крой Вито
|3
|0
|Окойе Мадука
|3
|0
|Пинту Мика
|1
|1
|Сметс Бриан
|2
|0
|Бёгелсдейк Том
|2
|0
|Мейерс Арон
|0
|1
|Вриндс Барт
|1
|0
|Хейлен Майкл
|1
|0
|Масурас Яннис
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
|Гаудмейн Кензо
|1
|0
|Мейнанс Свен
|1
|0
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зерруки Рамиз
|3
|1
|Садилек Михал
|4
|0
|Ван Волфсвинкель Рикки
|3
|0
|Илич Лука
|1
|1
|Проппер Робин
|2
|0
|Мениг Квинси
|2
|0
|Влап Михел
|2
|0
|Manfred Ugalde
|2
|0
|Брама Вут
|1
|0
|Лимниос Димитрис
|1
|0
|Трупе Джованни
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Остерволде Джейден
|1
|0
|Mees Hilgers
|1
|0
|Daan Rots
|1
|0
|Luca Everink
|1
|0
|Рон Янс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
12
5 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
3
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
3
50%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
10
13
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
15%
46-60
2
20%
5
38%
61-75
4
40%
3
23%
76-90
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
1
20%
3
38%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
38%
76-90
Пропущено
10
5
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
10%
2
40%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
1
20%
76-90
Забито
11
20
8 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 9
6 Не забивали 1
1
9%
6
30%
1-15
4
36%
1
5%
16-30
3
27%
4
20%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
1
9%
2
10%
61-75
2
18%
4
20%
76-90
Пропущено
20
18
6 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
3
15%
2
11%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
1
5%
1
6%
31-45
2
10%
4
22%
46-60
4
20%
5
28%
61-75
8
40%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Роттердам
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ноордвейк - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - ТЕК 4:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:2
Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Спарта Роттердам - Харденберг 2:1 Гелдерс Венендалсе - Спарта Роттердам 0:2 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 1:4 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Катвийк - Спарта Роттердам 5:0 Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Гелдерс Венендалсе - Спарта Роттердам 0:3 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Козаккен Бойз 3:1 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1
Твенте
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 5:2 Осс - Твенте 0:2 Твенте - НЕК Неймеген 1:2
Твенте - Виллем II 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Херенвен - Твенте 2:3 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1 Витесс - Твенте 1:4 Твенте - Утрехт 1:0 Камбюр - Твенте 2:0 Твенте - Аякс 1:1 Фортуна Ситтард - Твенте 2:1 Твенте - Лацио 0:1 Твенте - Венеция 0:1 Арминия - Твенте 1:1 АДО Ден Хааг - Твенте 0:2 АДО Ден Хааг - Твенте 2:2 ХСК-21 - Твенте 0:2 Спарта Энсхеде - Твенте 1:8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|13
|10
|0
|3
|33 - 20
|30
|2.
|Аякс
|12
|8
|3
|1
|37 - 2
|27
|3.
|Фейеноорд
|11
|8
|1
|2
|27 - 13
|25
|4.
|Утрехт
|12
|7
|2
|3
|27 - 14
|23
|5.
|Витесс
|13
|7
|1
|5
|14 - 21
|22
|6.
|НЕК Неймеген
|1:0
|13
|6
|3
|4
|17 - 18
|21
|7.
|Твенте
|13
|6
|3
|4
|20 - 18
|21
|8.
|Камбюр
|12
|6
|0
|6
|21 - 26
|18
|9.
|Виллем II
|12
|5
|3
|4
|15 - 20
|18
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|12
|5
|2
|5
|17 - 22
|17
|11.
|АЗ Алкмаар
|0:1
|12
|5
|0
|7
|22 - 19
|15
|12.
|Хераклес
|2:1
|12
|4
|2
|6
|13 - 17
|14
|13.
|Херенвен
|12
|4
|2
|6
|14 - 19
|14
|14.
|Ваалвейк
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|15.
|Гронинген
|12
|2
|5
|5
|11 - 19
|11
|16.
|Спарта Роттердам
|13
|2
|4
|7
|11 - 20
|10
|17.
|Фортуна Ситтард
|1:2
|12
|2
|3
|7
|14 - 27
|9
|18.
|ПЕК Зволле
|12
|1
|1
|10
|7 - 22
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|7
|6
|0
|1
|21 - 11
|18
|2.
|Утрехт
|6
|5
|1
|0
|21 - 6
|16
|3.
|Аякс
|7
|5
|1
|1
|27 - 1
|16
|4.
|Фейеноорд
|5
|4
|1
|0
|13 - 6
|13
|5.
|Хераклес
|2:1
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|6.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|7.
|Твенте
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|8.
|Виллем II
|6
|3
|1
|2
|6 - 10
|10
|9.
|АЗ Алкмаар
|0:1
|5
|3
|0
|2
|13 - 7
|9
|10.
|Камбюр
|6
|3
|0
|3
|13 - 11
|9
|11.
|НЕК Неймеген
|1:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|12.
|Фортуна Ситтард
|1:2
|6
|2
|1
|3
|7 - 15
|7
|13.
|Витесс
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|14.
|Ваалвейк
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|15.
|Гронинген
|6
|1
|4
|1
|5 - 4
|7
|16.
|Херенвен
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|17.
|Спарта Роттердам
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|18.
|ПЕК Зволле
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|7
|5
|0
|2
|7 - 9
|15
|2.
|НЕК Неймеген
|1:0
|7
|4
|1
|2
|11 - 13
|13
|3.
|Фейеноорд
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|4.
|ПСВ
|6
|4
|0
|2
|12 - 9
|12
|5.
|Аякс
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|6.
|Твенте
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|7.
|Камбюр
|6
|3
|0
|3
|8 - 15
|9
|8.
|Херенвен
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|9.
|Виллем II
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|10.
|Утрехт
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|11.
|АЗ Алкмаар
|0:1
|7
|2
|0
|5
|9 - 12
|6
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|1
|2
|3
|5 - 14
|5
|13.
|Ваалвейк
|6
|0
|4
|2
|9 - 11
|4
|14.
|Гронинген
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|15.
|Спарта Роттердам
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Фортуна Ситтард
|1:2
|6
|0
|2
|4
|7 - 12
|2
|17.
|Хераклес
|2:1
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|6
|0
|0
|6
|4 - 15
|0