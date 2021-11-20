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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
АЗ Алкмаар
0:1
Первый тайм: 17'

Стадион:
НЕК Неймеген
0'
0:1
9' Гол
Брюин Джорди
17'
1
Виндаль-Йенсен
Петер
2
Сугавара
Юкинари
3
Хацидиакос
Пантелис
4
Инди
Мартинс
5
Вайндал
Оуэн
6
Мидтше
Фредрик
20
Класи
Йорди
28
Гудмундссон
Альберт
10
Де
Вит
Дани
11
Карлссон
Йеспер
III
9
Павлидис
Вангелис
1
Брандерхорст
Маттейс
28
Ван
Рой
Барт
4
Маркес
Иван
26
Одентал
Кас
16
Эль-Каруани
Суфьян
20
Шоне
Лассе
10
Окита
Жонатан
8
Баррето
Эдгар
6
Брюин
Джорди
11
Маттссон
Магнус
9
Ali
Akman
АЗ Алкмаар
4-2-3-1
НЕК Неймеген
4-1-4-1

Ход матча

9'
0:1
Брюин Джорди

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

История личных встреч

АЗ Алкмаар
НЕК Неймеген

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

20 матчей

45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
4:1
Э
2:1
Э
2:0
Э
0:3
Э
2:4
К
2:1
Э
1:1
Э
3:2
Э
1:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
4:0
Э
2:2
Э
0:1
Э
0:0
Э
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
5:2
ПЛ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Вит Дани 6 0.5
Павлидис Вангелис 4 0.33
Карлссон Йеспер III 4 (1) 0.33
Рейндерс Тиджани 2 0.17
Гудмундссон Альберт 2 (1) 0.17
Вайндал Оуэн 1 0.08
Класи Йорди 1 0.08
Витри Аслак Фонн 1 0.08
Абухлал Закария 1 0.08
Мидтше Фредрик 0 0
Сугавара Юкинари 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 4 0.31
Ali Akman 4 0.31
Тавшан Элаис 3 0.23
Брюин Джорди 1 0.08
Вет Хавьер 1 0.08
Вердонк Калвин 1 0.08
Маттссон Магнус 1 0.08
Одентал Кас 1 0.08
Дуэлунд Миккель 0 0
Ван Рой Барт 0 0
Эль-Каруани Суфьян 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудмундссон Альберт 4 0
Мидтше Фредрик 3 0
Хацидиакос Пантелис 3 0
Павлидис Вангелис 2 0
Де Вит Дани 2 0
Вайндал Оуэн 2 0
Сугавара Юкинари 2 0
Класи Йорди 0 1
Инди Мартинс 1 0
Летсерт Тимо 1 0
Абухлал Закария 1 0
Рейндерс Тиджани 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Окита Жонатан 3 0
Маркес Иван 3 0
Баррето Эдгар 2 0
Ван Рой Барт 2 0
Одентал Кас 2 0
Эль-Каруани Суфьян 2 0
Мейер Роджер 1 0
Шоне Лассе 1 0
Брандерхорст Маттейс 1 0
Вет Хавьер 1 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Брюин Джорди 1 0
Ali Akman 1 0
Тавшан Элаис 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
11
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
4
31%
1
9%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
2
15%
2
18%
31-45
2
15%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
31%
1
9%
76-90

Пропущено

6
12
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
3
50%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
3
25%
76-90

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
11%
1
17%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Пропущено

12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
2
17%
1
20%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
25%
2
40%
61-75
3
25%
1
20%
76-90

Забито

22
17
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
5
23%
2
12%
1-15
3
14%
3
18%
16-30
4
18%
4
24%
31-45
4
18%
5
29%
29%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
6
27%
2
12%
76-90

Пропущено

18
17
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
5
28%
4
24%
1-15
2
11%
3
18%
16-30
2
11%
3
18%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
4
22%
2
12%
61-75
5
28%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - ЧФР Клуж 2:0 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0
ЧФР Клуж - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1 Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Яблонец 1:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2 Раннерс - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:3 Херенвен - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Селтик 2:1 Селтик - АЗ Алкмаар 2:0 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - Торино 2:1 АЗ Алкмаар - Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар - ОФИ 2:0
НЕК Неймеген
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Капелле - НЕК Неймеген 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 1:2
НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:0 Аякс - НЕК Неймеген 5:0 НЕК Неймеген - ОФИ 2:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:0 Амстердамсхе - НЕК Неймеген 2:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 4:1 НЕК Неймеген (аматоры) - НЕК Неймеген 1:13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 13 10 0 3 33 - 20 30
2. Аякс 12 8 3 1 37 - 2 27
3. Фейеноорд 11 8 1 2 27 - 13 25
4. Утрехт 12 7 2 3 27 - 14 23
5. Витесс 13 7 1 5 14 - 21 22
6. НЕК Неймеген 1:0 13 6 3 4 17 - 18 21
7. Твенте 0:0 13 5 4 4 19 - 18 19
8. Камбюр 12 6 0 6 21 - 26 18
9. Виллем II 12 5 3 4 15 - 20 18
10. Гоу Эхед Иглс 12 5 2 5 17 - 22 17
11. АЗ Алкмаар 0:1 12 5 0 7 22 - 19 15
12. Херенвен 12 4 2 6 14 - 19 14
13. Хераклес 11 3 2 6 11 - 16 11
14. Ваалвейк 12 2 5 5 14 - 17 11
15. Гронинген 12 2 5 5 11 - 19 11
16. Спарта Роттердам 0:0 13 2 5 6 11 - 19 11
17. Фортуна Ситтард 11 2 3 6 13 - 25 9
18. ПЕК Зволле 12 1 1 10 7 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 7 6 0 1 21 - 11 18
2. Утрехт 6 5 1 0 21 - 6 16
3. Аякс 7 5 1 1 27 - 1 16
4. Фейеноорд 5 4 1 0 13 - 6 13
5. Гоу Эхед Иглс 6 4 0 2 12 - 8 12
6. Твенте 0:0 6 3 2 1 8 - 5 11
7. Хераклес 6 3 1 2 7 - 7 10
8. Виллем II 6 3 1 2 6 - 10 10
9. АЗ Алкмаар 0:1 5 3 0 2 13 - 7 9
10. Камбюр 6 3 0 3 13 - 11 9
11. НЕК Неймеген 1:0 6 2 2 2 6 - 5 8
12. Витесс 6 2 1 3 7 - 12 7
13. Ваалвейк 6 2 1 3 5 - 6 7
14. Гронинген 6 1 4 1 5 - 4 7
15. Спарта Роттердам 0:0 7 1 4 2 6 - 9 7
16. Фортуна Ситтард 6 2 1 3 7 - 15 7
17. Херенвен 6 2 0 4 8 - 12 6
18. ПЕК Зволле 6 1 1 4 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 7 5 0 2 7 - 9 15
2. НЕК Неймеген 1:0 7 4 1 2 11 - 13 13
3. Фейеноорд 6 4 0 2 14 - 7 12
4. ПСВ 6 4 0 2 12 - 9 12
5. Аякс 5 3 2 0 10 - 1 11
6. Камбюр 6 3 0 3 8 - 15 9
7. Твенте 0:0 7 2 2 3 11 - 13 8
8. Херенвен 6 2 2 2 6 - 7 8
9. Виллем II 6 2 2 2 9 - 10 8
10. Утрехт 6 2 1 3 6 - 8 7
11. АЗ Алкмаар 0:1 7 2 0 5 9 - 12 6
12. Гоу Эхед Иглс 6 1 2 3 5 - 14 5
13. Ваалвейк 6 0 4 2 9 - 11 4
14. Гронинген 6 1 1 4 6 - 15 4
15. Спарта Роттердам 0:0 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Фортуна Ситтард 5 0 2 3 6 - 10 2
17. Хераклес 5 0 1 4 4 - 9 1
18. ПЕК Зволле 6 0 0 6 4 - 15 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
АЗ Алкмаар
Ничья
НЕК Неймеген
1.40
5.20
8.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АЗ Алкмаар 0:1 НЕК Неймеген онлайн


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