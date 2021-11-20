Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:1
Первый тайм: 17'
Стадион: АФАС
0:1
9' ГолБрюин Джорди
20
Класи
Йорди
10
Де
Вит
Дани
28
Ван
Рой
Барт
26
Одентал
Кас
20
Шоне
Лассе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Класи ЙордиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Реус БоВратарь
- Защитник
-
22 Летсерт ТимоЗащитник
-
25 Остинг ТейсЗащитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Полузащитник
-
18 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Дёйн ЙеллеНападающий
-
Главный тренер: Pascal Jansen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Руфс РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Вет ХавьерПолузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
-
17 Ромени ОлеНападающий
-
23 Бекман ТомасНападающий
-
19 Pedro Ruiz
-
Главный тренер: Rogier Meijer
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
9'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
История личных встреч
АЗ Алкмаар
НЕК Неймеген
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
20 матчей
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Вит Дани
|6
|0.5
|Павлидис Вангелис
|4
|0.33
|Карлссон Йеспер III
|4 (1)
|0.33
|Рейндерс Тиджани
|2
|0.17
|Гудмундссон Альберт
|2 (1)
|0.17
|Вайндал Оуэн
|1
|0.08
|Класи Йорди
|1
|0.08
|Витри Аслак Фонн
|1
|0.08
|Абухлал Закария
|1
|0.08
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|Сугавара Юкинари
|0
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окита Жонатан
|4
|0.31
|Ali Akman
|4
|0.31
|Тавшан Элаис
|3
|0.23
|Брюин Джорди
|1
|0.08
|Вет Хавьер
|1
|0.08
|Вердонк Калвин
|1
|0.08
|Маттссон Магнус
|1
|0.08
|Одентал Кас
|1
|0.08
|Дуэлунд Миккель
|0
|0
|Ван Рой Барт
|0
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гудмундссон Альберт
|4
|0
|Мидтше Фредрик
|3
|0
|Хацидиакос Пантелис
|3
|0
|Павлидис Вангелис
|2
|0
|Де Вит Дани
|2
|0
|Вайндал Оуэн
|2
|0
|Сугавара Юкинари
|2
|0
|Класи Йорди
|0
|1
|Инди Мартинс
|1
|0
|Летсерт Тимо
|1
|0
|Абухлал Закария
|1
|0
|Рейндерс Тиджани
|1
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Окита Жонатан
|3
|0
|Маркес Иван
|3
|0
|Баррето Эдгар
|2
|0
|Ван Рой Барт
|2
|0
|Одентал Кас
|2
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|2
|0
|Мейер Роджер
|1
|0
|Шоне Лассе
|1
|0
|Брандерхорст Маттейс
|1
|0
|Вет Хавьер
|1
|0
|Дуэлунд Миккель
|1
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Ali Akman
|1
|0
|Тавшан Элаис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
11
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
4
31%
1
9%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
2
15%
2
18%
31-45
2
15%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
31%
1
9%
76-90
Пропущено
6
12
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
3
50%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
3
25%
76-90
Забито
9
6
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
11%
1
17%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Пропущено
12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
2
17%
1
20%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
25%
2
40%
61-75
3
25%
1
20%
76-90
Забито
22
17
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
5
23%
2
12%
1-15
3
14%
3
18%
16-30
4
18%
4
24%
31-45
4
18%
5
29%
29%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
6
27%
2
12%
76-90
Пропущено
18
17
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
5
28%
4
24%
1-15
2
11%
3
18%
16-30
2
11%
3
18%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
4
22%
2
12%
61-75
5
28%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - ЧФР Клуж 2:0 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0
ЧФР Клуж - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1 Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Яблонец 1:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2 Раннерс - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:3 Херенвен - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Селтик 2:1 Селтик - АЗ Алкмаар 2:0 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - Торино 2:1 АЗ Алкмаар - Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар - ОФИ 2:0
НЕК Неймеген
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Капелле - НЕК Неймеген 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 1:2
НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:0 Аякс - НЕК Неймеген 5:0 НЕК Неймеген - ОФИ 2:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:0 Амстердамсхе - НЕК Неймеген 2:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 4:1 НЕК Неймеген (аматоры) - НЕК Неймеген 1:13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|13
|10
|0
|3
|33 - 20
|30
|2.
|Аякс
|12
|8
|3
|1
|37 - 2
|27
|3.
|Фейеноорд
|11
|8
|1
|2
|27 - 13
|25
|4.
|Утрехт
|12
|7
|2
|3
|27 - 14
|23
|5.
|Витесс
|13
|7
|1
|5
|14 - 21
|22
|6.
|НЕК Неймеген
|1:0
|13
|6
|3
|4
|17 - 18
|21
|7.
|Твенте
|0:0
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|8.
|Камбюр
|12
|6
|0
|6
|21 - 26
|18
|9.
|Виллем II
|12
|5
|3
|4
|15 - 20
|18
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|12
|5
|2
|5
|17 - 22
|17
|11.
|АЗ Алкмаар
|0:1
|12
|5
|0
|7
|22 - 19
|15
|12.
|Херенвен
|12
|4
|2
|6
|14 - 19
|14
|13.
|Хераклес
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|14.
|Ваалвейк
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|15.
|Гронинген
|12
|2
|5
|5
|11 - 19
|11
|16.
|Спарта Роттердам
|0:0
|13
|2
|5
|6
|11 - 19
|11
|17.
|Фортуна Ситтард
|11
|2
|3
|6
|13 - 25
|9
|18.
|ПЕК Зволле
|12
|1
|1
|10
|7 - 22
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|7
|6
|0
|1
|21 - 11
|18
|2.
|Утрехт
|6
|5
|1
|0
|21 - 6
|16
|3.
|Аякс
|7
|5
|1
|1
|27 - 1
|16
|4.
|Фейеноорд
|5
|4
|1
|0
|13 - 6
|13
|5.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|6.
|Твенте
|0:0
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|7.
|Хераклес
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|8.
|Виллем II
|6
|3
|1
|2
|6 - 10
|10
|9.
|АЗ Алкмаар
|0:1
|5
|3
|0
|2
|13 - 7
|9
|10.
|Камбюр
|6
|3
|0
|3
|13 - 11
|9
|11.
|НЕК Неймеген
|1:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|12.
|Витесс
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|13.
|Ваалвейк
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|14.
|Гронинген
|6
|1
|4
|1
|5 - 4
|7
|15.
|Спарта Роттердам
|0:0
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|16.
|Фортуна Ситтард
|6
|2
|1
|3
|7 - 15
|7
|17.
|Херенвен
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|18.
|ПЕК Зволле
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|7
|5
|0
|2
|7 - 9
|15
|2.
|НЕК Неймеген
|1:0
|7
|4
|1
|2
|11 - 13
|13
|3.
|Фейеноорд
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|4.
|ПСВ
|6
|4
|0
|2
|12 - 9
|12
|5.
|Аякс
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|6.
|Камбюр
|6
|3
|0
|3
|8 - 15
|9
|7.
|Твенте
|0:0
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|8.
|Херенвен
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|9.
|Виллем II
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|10.
|Утрехт
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|11.
|АЗ Алкмаар
|0:1
|7
|2
|0
|5
|9 - 12
|6
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|1
|2
|3
|5 - 14
|5
|13.
|Ваалвейк
|6
|0
|4
|2
|9 - 11
|4
|14.
|Гронинген
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|15.
|Спарта Роттердам
|0:0
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Фортуна Ситтард
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|17.
|Хераклес
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|6
|0
|0
|6
|4 - 15
|0