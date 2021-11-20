Второй тайм

95' АЗ Алкмаар не смогла реализовать свои шансы, и матч закончился вничью.

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Бёкема Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!

93' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Отличные скиллы показывает Рейндерс Тиджани , обводя своих соперников

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Эль-Каруани Суфьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Одентал Кас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Вет Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Витри Аслак Фонн нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

85' Инди Мартинс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

84' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Одентал Кас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Карлссон Йеспер III не смог попасть в створ ударом издали

79' Маркес Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Брандерхорст Маттейс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

75' Эвьен Хэкон не смог попасть в створ ударом издали

75' Отличные скиллы показывает Эвьен Хэкон , обводя своих соперников

73' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Матч возобновлен

71' Баррето Эдгар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Команда НЕК Неймеген довольна результатом к этому моменту.

69' Шоне Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Инди Мартинс не смог попасть в створ ударом издали

68' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе

67' Хацидиакос Пантелис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

67' Отличные скиллы показывает Окита Жонатан , обводя своих соперников

66' Педро Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Тактическая замена. Али Акман уходит с поля и его заменяет Педро Руис

63' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Карлссон Йеспер III пробует нанести удар издали, но Маттийс Брандерхорст держит все под контролем

60' Маркес Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

58' Карлссон Йеспер III пробует нанести удар издали, но Маттийс Брандерхорст держит все под контролем

58' Ван Рой Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Матч возобновлен

52' Окита Жонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Одентал Кас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Одентал Кас выносит мяч и сбавляет давление на ворота