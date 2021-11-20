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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
АЗ Алкмаар
1:1
Конец матча

Стадион:
НЕК Неймеген
0'
0:1
9' Гол
Брюин Джорди
85' Желтая карточка
Инди Мартинс
1:1
90' Гол
Абухлал Закария
90'+5
1
Виндаль-Йенсен
Петер
2
Сугавара
Юкинари
3
Хацидиакос
Пантелис
4
Инди
Мартинс
5
Вайндал
Оуэн
6
Мидтше
Фредрик
20
Класи
Йорди
28
Гудмундссон
Альберт
10
Де
Вит
Дани
11
Карлссон
Йеспер
III
9
Павлидис
Вангелис
1
Брандерхорст
Маттейс
28
Ван
Рой
Барт
4
Маркес
Иван
26
Одентал
Кас
16
Эль-Каруани
Суфьян
20
Шоне
Лассе
10
Окита
Жонатан
8
Баррето
Эдгар
6
Брюин
Джорди
11
Маттссон
Магнус
9
Ali
Akman
АЗ Алкмаар
4-2-3-1
НЕК Неймеген
4-1-4-1

Ход матча

9'
0:1
Брюин Джорди
64'
 
Pedro Ruiz
Ali Akman
64'
Рейндерс Тиджани
Гудмундссон Альберт
 
65'
Эвьен Хэкон
Мидтше Фредрик
 
72'
 
Пропер Дирк
Баррето Эдгар
72'
 
Вет Хавьер
Брюин Джорди
77'
Витри Аслак Фонн
Сугавара Юкинари
 
83'
Бёкема Сэм
Хацидиакос Пантелис
 
83'
Абухлал Закария
Павлидис Вангелис
 
83'
 
Вердонк Калвин
Маттссон Магнус
85'
Инди Мартинс
 
90'
Абухлал Закария
(Эвьен Хэкон)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 11 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 1
  • 15 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

История личных встреч

АЗ Алкмаар
НЕК Неймеген

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

20 матчей

45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
4:1
Э
2:1
Э
2:0
Э
0:3
Э
2:4
К
2:1
Э
1:1
Э
3:2
Э
1:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
4:0
Э
2:2
Э
0:1
Э
0:0
Э
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
5:2
ПЛ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Вит Дани 6 0.5
Павлидис Вангелис 4 0.33
Карлссон Йеспер III 4 (1) 0.33
Рейндерс Тиджани 2 0.17
Гудмундссон Альберт 2 (1) 0.17
Абухлал Закария 2 0.17
Вайндал Оуэн 1 0.08
Класи Йорди 1 0.08
Витри Аслак Фонн 1 0.08
Мидтше Фредрик 0 0
Сугавара Юкинари 0 0
Эвьен Хэкон 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 4 0.31
Ali Akman 4 0.31
Тавшан Элаис 3 0.23
Брюин Джорди 2 0.15
Вет Хавьер 1 0.08
Вердонк Калвин 1 0.08
Маттссон Магнус 1 0.08
Одентал Кас 1 0.08
Дуэлунд Миккель 0 0
Ван Рой Барт 0 0
Эль-Каруани Суфьян 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудмундссон Альберт 4 0
Мидтше Фредрик 3 0
Хацидиакос Пантелис 3 0
Инди Мартинс 2 0
Павлидис Вангелис 2 0
Де Вит Дани 2 0
Вайндал Оуэн 2 0
Сугавара Юкинари 2 0
Класи Йорди 0 1
Летсерт Тимо 1 0
Абухлал Закария 1 0
Рейндерс Тиджани 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Окита Жонатан 3 0
Маркес Иван 3 0
Баррето Эдгар 2 0
Ван Рой Барт 2 0
Одентал Кас 2 0
Эль-Каруани Суфьян 2 0
Мейер Роджер 1 0
Шоне Лассе 1 0
Брандерхорст Маттейс 1 0
Вет Хавьер 1 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Брюин Джорди 1 0
Ali Akman 1 0
Тавшан Элаис 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
12
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
4
29%
2
17%
1-15
1
7%
3
25%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
2
14%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
36%
1
8%
76-90

Пропущено

7
13
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
4
57%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
4
31%
76-90

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
11%
1
17%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Пропущено

12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
2
17%
1
20%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
25%
2
40%
61-75
3
25%
1
20%
76-90

Забито

23
18
12 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
5
22%
3
17%
1-15
3
13%
3
17%
16-30
4
17%
4
22%
31-45
4
17%
5
28%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
7
30%
2
11%
76-90

Пропущено

19
18
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
6
32%
4
22%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
2
11%
3
17%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
4
21%
2
11%
61-75
5
26%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - ЧФР Клуж 2:0 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0
ЧФР Клуж - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1 Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Яблонец 1:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2 Раннерс - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:3 Херенвен - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Селтик 2:1 Селтик - АЗ Алкмаар 2:0 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - Торино 2:1 АЗ Алкмаар - Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар - ОФИ 2:0
НЕК Неймеген
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Капелле - НЕК Неймеген 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 1:2
НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:0 Аякс - НЕК Неймеген 5:0 НЕК Неймеген - ОФИ 2:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:0 Амстердамсхе - НЕК Неймеген 2:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 4:1 НЕК Неймеген (аматоры) - НЕК Неймеген 1:13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 13 10 0 3 33 - 20 30
2. Аякс 12 8 3 1 37 - 2 27
3. Фейеноорд 11 8 1 2 27 - 13 25
4. Утрехт 12 7 2 3 27 - 14 23
5. Витесс 13 7 1 5 14 - 21 22
6. Твенте 13 6 3 4 20 - 18 21
7. НЕК Неймеген 13 5 4 4 17 - 19 19
8. Камбюр 12 6 0 6 21 - 26 18
9. Виллем II 12 5 3 4 15 - 20 18
10. Гоу Эхед Иглс 12 5 2 5 17 - 22 17
11. АЗ Алкмаар 12 5 1 6 23 - 19 16
12. Хераклес 12 4 2 6 14 - 17 14
13. Херенвен 12 4 2 6 14 - 19 14
14. Ваалвейк 12 2 5 5 14 - 17 11
15. Гронинген 12 2 5 5 11 - 19 11
16. Спарта Роттердам 13 2 4 7 11 - 20 10
17. Фортуна Ситтард 12 2 3 7 14 - 28 9
18. ПЕК Зволле 12 1 1 10 7 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 7 6 0 1 21 - 11 18
2. Утрехт 6 5 1 0 21 - 6 16
3. Аякс 7 5 1 1 27 - 1 16
4. Фейеноорд 5 4 1 0 13 - 6 13
5. Хераклес 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Гоу Эхед Иглс 6 4 0 2 12 - 8 12
7. Твенте 6 3 2 1 8 - 5 11
8. АЗ Алкмаар 5 3 1 1 14 - 7 10
9. Виллем II 6 3 1 2 6 - 10 10
10. Камбюр 6 3 0 3 13 - 11 9
11. НЕК Неймеген 6 2 2 2 6 - 5 8
12. Фортуна Ситтард 6 2 1 3 7 - 15 7
13. Витесс 6 2 1 3 7 - 12 7
14. Ваалвейк 6 2 1 3 5 - 6 7
15. Гронинген 6 1 4 1 5 - 4 7
16. Херенвен 6 2 0 4 8 - 12 6
17. Спарта Роттердам 7 1 3 3 6 - 10 6
18. ПЕК Зволле 6 1 1 4 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 7 5 0 2 7 - 9 15
2. Фейеноорд 6 4 0 2 14 - 7 12
3. ПСВ 6 4 0 2 12 - 9 12
4. Аякс 5 3 2 0 10 - 1 11
5. НЕК Неймеген 7 3 2 2 11 - 14 11
6. Твенте 7 3 1 3 12 - 13 10
7. Камбюр 6 3 0 3 8 - 15 9
8. Херенвен 6 2 2 2 6 - 7 8
9. Виллем II 6 2 2 2 9 - 10 8
10. Утрехт 6 2 1 3 6 - 8 7
11. АЗ Алкмаар 7 2 0 5 9 - 12 6
12. Гоу Эхед Иглс 6 1 2 3 5 - 14 5
13. Ваалвейк 6 0 4 2 9 - 11 4
14. Гронинген 6 1 1 4 6 - 15 4
15. Спарта Роттердам 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Фортуна Ситтард 6 0 2 4 7 - 13 2
17. Хераклес 5 0 1 4 4 - 9 1
18. ПЕК Зволле 6 0 0 6 4 - 15 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч АЗ Алкмаар 1:1 НЕК Неймеген онлайн


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