Голландия: Эредивизие 2021-2022
2:1
Первый тайм: 45+'
Стадион: Erve Asito
1:0
6' ГолАззауи Исмаил
1:1
9' ГолФлемминг Зиан
27' Желтая карточкаАнга-Лётшер Мартин
2:1
30' ГолАззауи Исмаил
41' Желтая карточкаРинстра Бен
23
Фадига
Ноа
13
Кнустер
Матс
12
Роскен
Рубен
15
Схоофс
Лукас
16
Сирхейс
Кай
35
Кокс
Джордж
23
Ринстра
Бен
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
-
13 Кнустер МатсЗащитник
-
12 Роскен РубенЗащитник
-
15 Схоофс ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сирхейс КайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Букер КунВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Лес МатеоЗащитник
-
25 Поллей РобинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Агка РохатПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Кокс ДжорджЗащитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Мусаба РичиНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
39 Toshio Lake
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
6'
1:0
9'
1:1
30'
2:1
41'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
1 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
История личных встреч
Хераклес
Фортуна Ситтард
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюргзорг Делано
|4
|0.33
|Аззауи Исмаил
|3
|0.25
|Влут Рай
|3 (1)
|0.25
|Сирхейс Кай
|1
|0.08
|Бакыш Синан
|1
|0.08
|Ренте Марко
|1
|0.08
|Сиерра Элиас
|0
|0
|Кваглиата Джакомо
|0
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сёнтьенс Матс
|6 (1)
|0.5
|Теки Тесфальдет
|1
|0.08
|Флемминг Зиан
|1
|0.08
|Toshio Lake
|1
|0.08
|Ринстра Бен
|1
|0.08
|Кокс Джордж
|1
|0.08
|Samy Baghdadi
|1
|0.08
|Tijjani Noslin
|1
|0.08
Карточки
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фадига Ноа
|4
|0
|Кваглиата Джакомо
|4
|0
|Влут Рай
|3
|0
|Бакыш Синан
|1
|1
|Де ла Торре Лука
|2
|0
|Бюргзорг Делано
|2
|0
|Бласвих Янис
|1
|0
|Басачикоглу Билал
|1
|0
|Кнустер Матс
|1
|0
|Киомурцоглу Орестис
|1
|0
|Сирхейс Кай
|1
|0
|Ренте Марко
|1
|0
|Бакбоорд Навайо
|1
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анга-Лётшер Мартин
|3
|0
|Дуарте Дерой
|3
|0
|Янссен Рул
|2
|0
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|Самбу Бассала
|2
|0
|Флемминг Зиан
|2
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Тирпан Микаэль
|1
|0
|Samy Baghdadi
|1
|0
|Йоханссон Райан
|1
|0
|Кокс Джордж
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
3
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
7
10
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
2
29%
2
20%
76-90
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
Пропущено
8
16
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
1
6%
1-15
2
25%
3
19%
16-30
1
13%
4
25%
31-45
1
13%
3
19%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
2
25%
3
19%
76-90
Забито
12
12
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
3
25%
3
25%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
4
33%
2
17%
76-90
Пропущено
15
26
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
7%
2
8%
1-15
3
20%
5
19%
16-30
2
13%
4
15%
31-45
2
13%
6
23%
46-60
3
20%
4
15%
61-75
4
27%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Хераклес
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Фортуна - Хераклес 2:1 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Аякс 0:0 АСВХ - Хераклес 1:3
ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Хераклес - Виллем II 3:2 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Камбюр - Хераклес 2:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2 Вердер - Хераклес 2:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 Спарта Роттердам - Хераклес 1:1 Хераклес - ПСВ 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 3:1 Хераклес - ХСК-21 7:0 Хераклес - Де Графсхап 2:2 Хераклес - Ваалвейк 4:1 Эммен - Хераклес 4:1 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Фортуна Ситтард - Осс 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1
Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Фортуна Ситтард - Твенте 2:1 Утрехт - Фортуна Ситтард 7:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 2:3 Дордрехт - Фортуна Ситтард 0:0 Штрален - Фортуна Ситтард 3:4 Фортуна Ситтард - ОФИ 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 1:1 Виллем II - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Витесс 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|13
|10
|0
|3
|33 - 20
|30
|2.
|Аякс
|12
|8
|3
|1
|37 - 2
|27
|3.
|Фейеноорд
|11
|8
|1
|2
|27 - 13
|25
|4.
|Утрехт
|12
|7
|2
|3
|27 - 14
|23
|5.
|Витесс
|13
|7
|1
|5
|14 - 21
|22
|6.
|НЕК Неймеген
|1:0
|13
|6
|3
|4
|17 - 18
|21
|7.
|Твенте
|13
|6
|3
|4
|20 - 18
|21
|8.
|Камбюр
|12
|6
|0
|6
|21 - 26
|18
|9.
|Виллем II
|12
|5
|3
|4
|15 - 20
|18
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|12
|5
|2
|5
|17 - 22
|17
|11.
|АЗ Алкмаар
|0:1
|12
|5
|0
|7
|22 - 19
|15
|12.
|Хераклес
|2:1
|12
|4
|2
|6
|13 - 17
|14
|13.
|Херенвен
|12
|4
|2
|6
|14 - 19
|14
|14.
|Ваалвейк
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|15.
|Гронинген
|12
|2
|5
|5
|11 - 19
|11
|16.
|Спарта Роттердам
|13
|2
|4
|7
|11 - 20
|10
|17.
|Фортуна Ситтард
|1:2
|12
|2
|3
|7
|14 - 27
|9
|18.
|ПЕК Зволле
|12
|1
|1
|10
|7 - 22
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|7
|6
|0
|1
|21 - 11
|18
|2.
|Утрехт
|6
|5
|1
|0
|21 - 6
|16
|3.
|Аякс
|7
|5
|1
|1
|27 - 1
|16
|4.
|Фейеноорд
|5
|4
|1
|0
|13 - 6
|13
|5.
|Хераклес
|2:1
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|6.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|7.
|Твенте
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|8.
|Виллем II
|6
|3
|1
|2
|6 - 10
|10
|9.
|АЗ Алкмаар
|0:1
|5
|3
|0
|2
|13 - 7
|9
|10.
|Камбюр
|6
|3
|0
|3
|13 - 11
|9
|11.
|НЕК Неймеген
|1:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|12.
|Фортуна Ситтард
|1:2
|6
|2
|1
|3
|7 - 15
|7
|13.
|Витесс
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|14.
|Ваалвейк
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|15.
|Гронинген
|6
|1
|4
|1
|5 - 4
|7
|16.
|Херенвен
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|17.
|Спарта Роттердам
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|18.
|ПЕК Зволле
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|7
|5
|0
|2
|7 - 9
|15
|2.
|НЕК Неймеген
|1:0
|7
|4
|1
|2
|11 - 13
|13
|3.
|Фейеноорд
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|4.
|ПСВ
|6
|4
|0
|2
|12 - 9
|12
|5.
|Аякс
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|6.
|Твенте
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|7.
|Камбюр
|6
|3
|0
|3
|8 - 15
|9
|8.
|Херенвен
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|9.
|Виллем II
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|10.
|Утрехт
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|11.
|АЗ Алкмаар
|0:1
|7
|2
|0
|5
|9 - 12
|6
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|1
|2
|3
|5 - 14
|5
|13.
|Ваалвейк
|6
|0
|4
|2
|9 - 11
|4
|14.
|Гронинген
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|15.
|Спарта Роттердам
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Фортуна Ситтард
|1:2
|6
|0
|2
|4
|7 - 12
|2
|17.
|Хераклес
|2:1
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|6
|0
|0
|6
|4 - 15
|0