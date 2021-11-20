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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Хераклес
2:1
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Фортуна Ситтард
0'
1:0
6' Гол
Аззауи Исмаил
1:1
9' Гол
Флемминг Зиан
27' Желтая карточка
Анга-Лётшер Мартин
2:1
30' Гол
Аззауи Исмаил
41' Желтая карточка
Ринстра Бен
45'+3
1
Бласвих
Янис
23
Фадига
Ноа
5
Ренте
Марко
13
Кнустер
Матс
12
Роскен
Рубен
15
Схоофс
Лукас
14
Де
ла
Торре
Лука
18
Аззауи
Исмаил
8
Сиерра
Элиас
16
Сирхейс
Кай
37
Бюргзорг
Делано
1
Ван
Осх
Яник
25
Тирпан
Микаэль
2
Анга-Лётшер
Мартин
4
Янссен
Рул
35
Кокс
Джордж
14
Теки
Тесфальдет
23
Ринстра
Бен
77
Tijjani
Noslin
19
Ферати
Арианит
10
Сёнтьенс
Матс
8
Флемминг
Зиан
Хераклес
4-2-3-1
Фортуна Ситтард
4-2-3-1

Ход матча

6'
Аззауи Исмаил
(Сиерра Элиас)
1:0
9'
1:1
Флемминг Зиан
(Ринстра Бен)
27'
 
Анга-Лётшер Мартин
30'
Аззауи Исмаил
2:1
41'
 
Ринстра Бен

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

История личных встреч

Хераклес
Фортуна Ситтард

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

Э
0:1
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:1
Э
6:0
Э
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюргзорг Делано 4 0.33
Аззауи Исмаил 3 0.25
Влут Рай 3 (1) 0.25
Сирхейс Кай 1 0.08
Бакыш Синан 1 0.08
Ренте Марко 1 0.08
Сиерра Элиас 0 0
Кваглиата Джакомо 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сёнтьенс Матс 6 (1) 0.5
Теки Тесфальдет 1 0.08
Флемминг Зиан 1 0.08
Toshio Lake 1 0.08
Ринстра Бен 1 0.08
Кокс Джордж 1 0.08
Samy Baghdadi 1 0.08
Tijjani Noslin 1 0.08

Карточки

Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фадига Ноа 4 0
Кваглиата Джакомо 4 0
Влут Рай 3 0
Бакыш Синан 1 1
Де ла Торре Лука 2 0
Бюргзорг Делано 2 0
Бласвих Янис 1 0
Басачикоглу Билал 1 0
Кнустер Матс 1 0
Киомурцоглу Орестис 1 0
Сирхейс Кай 1 0
Ренте Марко 1 0
Бакбоорд Навайо 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анга-Лётшер Мартин 3 0
Дуарте Дерой 3 0
Янссен Рул 2 0
Сёнтьенс Матс 2 0
Самбу Бассала 2 0
Флемминг Зиан 2 0
Теки Тесфальдет 1 0
Тирпан Микаэль 1 0
Samy Baghdadi 1 0
Йоханссон Райан 1 0
Кокс Джордж 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
3
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Пропущено

8
16
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
1
6%
1-15
2
25%
3
19%
16-30
1
13%
4
25%
31-45
1
13%
3
19%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
2
25%
3
19%
76-90

Забито

12
12
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
3
25%
3
25%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
4
33%
2
17%
76-90

Пропущено

15
26
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
7%
2
8%
1-15
3
20%
5
19%
16-30
2
13%
4
15%
31-45
2
13%
6
23%
46-60
3
20%
4
15%
61-75
4
27%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Хераклес
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Фортуна - Хераклес 2:1 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Аякс 0:0 АСВХ - Хераклес 1:3
ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Хераклес - Виллем II 3:2 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Камбюр - Хераклес 2:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2 Вердер - Хераклес 2:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 Спарта Роттердам - Хераклес 1:1 Хераклес - ПСВ 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 3:1 Хераклес - ХСК-21 7:0 Хераклес - Де Графсхап 2:2 Хераклес - Ваалвейк 4:1 Эммен - Хераклес 4:1 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Фортуна Ситтард - Осс 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1
Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Фортуна Ситтард - Твенте 2:1 Утрехт - Фортуна Ситтард 7:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 2:3 Дордрехт - Фортуна Ситтард 0:0 Штрален - Фортуна Ситтард 3:4 Фортуна Ситтард - ОФИ 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 1:1 Виллем II - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Витесс 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 13 10 0 3 33 - 20 30
2. Аякс 12 8 3 1 37 - 2 27
3. Фейеноорд 11 8 1 2 27 - 13 25
4. Утрехт 12 7 2 3 27 - 14 23
5. Витесс 13 7 1 5 14 - 21 22
6. НЕК Неймеген 1:0 13 6 3 4 17 - 18 21
7. Твенте 13 6 3 4 20 - 18 21
8. Камбюр 12 6 0 6 21 - 26 18
9. Виллем II 12 5 3 4 15 - 20 18
10. Гоу Эхед Иглс 12 5 2 5 17 - 22 17
11. АЗ Алкмаар 0:1 12 5 0 7 22 - 19 15
12. Хераклес 2:1 12 4 2 6 13 - 17 14
13. Херенвен 12 4 2 6 14 - 19 14
14. Ваалвейк 12 2 5 5 14 - 17 11
15. Гронинген 12 2 5 5 11 - 19 11
16. Спарта Роттердам 13 2 4 7 11 - 20 10
17. Фортуна Ситтард 1:2 12 2 3 7 14 - 27 9
18. ПЕК Зволле 12 1 1 10 7 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 7 6 0 1 21 - 11 18
2. Утрехт 6 5 1 0 21 - 6 16
3. Аякс 7 5 1 1 27 - 1 16
4. Фейеноорд 5 4 1 0 13 - 6 13
5. Хераклес 2:1 7 4 1 2 9 - 8 13
6. Гоу Эхед Иглс 6 4 0 2 12 - 8 12
7. Твенте 6 3 2 1 8 - 5 11
8. Виллем II 6 3 1 2 6 - 10 10
9. АЗ Алкмаар 0:1 5 3 0 2 13 - 7 9
10. Камбюр 6 3 0 3 13 - 11 9
11. НЕК Неймеген 1:0 6 2 2 2 6 - 5 8
12. Фортуна Ситтард 1:2 6 2 1 3 7 - 15 7
13. Витесс 6 2 1 3 7 - 12 7
14. Ваалвейк 6 2 1 3 5 - 6 7
15. Гронинген 6 1 4 1 5 - 4 7
16. Херенвен 6 2 0 4 8 - 12 6
17. Спарта Роттердам 7 1 3 3 6 - 10 6
18. ПЕК Зволле 6 1 1 4 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 7 5 0 2 7 - 9 15
2. НЕК Неймеген 1:0 7 4 1 2 11 - 13 13
3. Фейеноорд 6 4 0 2 14 - 7 12
4. ПСВ 6 4 0 2 12 - 9 12
5. Аякс 5 3 2 0 10 - 1 11
6. Твенте 7 3 1 3 12 - 13 10
7. Камбюр 6 3 0 3 8 - 15 9
8. Херенвен 6 2 2 2 6 - 7 8
9. Виллем II 6 2 2 2 9 - 10 8
10. Утрехт 6 2 1 3 6 - 8 7
11. АЗ Алкмаар 0:1 7 2 0 5 9 - 12 6
12. Гоу Эхед Иглс 6 1 2 3 5 - 14 5
13. Ваалвейк 6 0 4 2 9 - 11 4
14. Гронинген 6 1 1 4 6 - 15 4
15. Спарта Роттердам 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Фортуна Ситтард 1:2 6 0 2 4 7 - 12 2
17. Хераклес 2:1 5 0 1 4 4 - 9 1
18. ПЕК Зволле 6 0 0 6 4 - 15 0
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Erve Asito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Хераклес
Ничья
Фортуна Ситтард
1.75
5.47
4.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хераклес 2:1 Фортуна Ситтард онлайн


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