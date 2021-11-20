Второй тайм

94' Хераклес заслуженно побеждает в отличном матче

94' Аззауи Исмаил из команды Хераклес сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Хорошую попытку сделал Бюргзорг Делано . Удар в створ, но вратарь начеку

93' Яник ван Ош не дал случится голу! Бакыш Синан должен был забивать, но Яник ван Ош сделал отличный сейв

92' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Яник ван Ош не дал случится голу! Бюргзорг Делано должен был забивать, но Яник ван Ош сделал отличный сейв

92' Отличные скиллы показывает Бюргзорг Делано , обводя своих соперников

91' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

88' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Удар от ворот произведет Хераклес

85' Теки Тесфальдет не смог попасть в створ ударом издали

83' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Флемминг Зиан получил желтую карточку от судьи

80' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

79' Удар от ворот произведет Хераклес

78' Бюргзорг Делано получил желтую карточку от судьи

77' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Ренте Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Удар от ворот произведет Хераклес

74' Ринстра Бен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Игрок команды Фортуна Ситтард делает подачу своему товарищу по команде.

74' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

74' Роскен Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

74' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Ренте Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Флемминг Зиан из команды Фортуна Ситтард направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

70' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Удар от ворот произведет Хераклес

68' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Тактическая замена. Элиас Сиерра уходит с поля и его заменяет Лаурсен Николай

67' Г О О О О Л - Сирхейс Кай правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

66' О, нет. Из многообещающей позиции Роскен Рубен из команды Хераклес наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

66' Тиджани Нослин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Элиас Сиерра из команды Хераклес подал угловой справа.

65' Сирхейс Кай оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Яник ван Ош перевел мяч на угловой.

65' Элиас Сиерра из команды Хераклес подал угловой слева.

65' Тирпан Микаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

64' Матч возобновлен

64' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

63' Янссен Рул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Элиас Сиерра из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

59' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Удар от ворот произведет Хераклес

58' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Сирхейс Кай бьет со штрафного в створ, но Яник ван Ош держит все под контролем

56' Янссен Рул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Хераклес выполняет удар от ворот.

51' Теки Тесфальдет не смог попасть в створ ударом издали

49' Янссен Рул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Элиас Сиерра из команды Хераклес подал угловой справа.

48' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Кнустер Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Янссен Рул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.