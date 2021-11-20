Голландия: Эредивизие 2021-2022
3:1
Конец матча
Стадион: Erve Asito
1:0
6' ГолАззауи Исмаил
1:1
9' ГолФлемминг Зиан
27' Желтая карточкаАнга-Лётшер Мартин
2:1
30' ГолАззауи Исмаил
41' Желтая карточкаРинстра Бен
42' Желтая карточкаФерати Арианит
3:1
67' ГолСирхейс Кай
78' Желтая карточкаБюргзорг Делано
81' Желтая карточкаФлемминг Зиан
23
Фадига
Ноа
13
Кнустер
Матс
12
Роскен
Рубен
15
Схоофс
Лукас
16
Сирхейс
Кай
35
Кокс
Джордж
23
Ринстра
Бен
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
-
13 Кнустер МатсЗащитник
-
12 Роскен РубенЗащитник
-
15 Схоофс ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сирхейс КайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Букер КунВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Лес МатеоЗащитник
-
25 Поллей РобинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Агка РохатПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Кокс ДжорджЗащитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Мусаба РичиНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
39 Toshio Lake
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
6'
1:0
9'
1:1
30'
2:1
41'
42'
67'
3:1
78'
81'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
3 Удары по воротам 8
-
9 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
История личных встреч
Хераклес
Фортуна Ситтард
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюргзорг Делано
|4
|0.33
|Аззауи Исмаил
|3
|0.25
|Влут Рай
|3 (1)
|0.25
|Сирхейс Кай
|2
|0.17
|Бакыш Синан
|1
|0.08
|Ренте Марко
|1
|0.08
|Сиерра Элиас
|0
|0
|Кваглиата Джакомо
|0
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сёнтьенс Матс
|6 (1)
|0.5
|Теки Тесфальдет
|1
|0.08
|Флемминг Зиан
|1
|0.08
|Toshio Lake
|1
|0.08
|Ринстра Бен
|1
|0.08
|Кокс Джордж
|1
|0.08
|Samy Baghdadi
|1
|0.08
|Tijjani Noslin
|1
|0.08
Карточки
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фадига Ноа
|4
|0
|Кваглиата Джакомо
|4
|0
|Влут Рай
|3
|0
|Бюргзорг Делано
|3
|0
|Бакыш Синан
|1
|1
|Де ла Торре Лука
|2
|0
|Бласвих Янис
|1
|0
|Басачикоглу Билал
|1
|0
|Кнустер Матс
|1
|0
|Киомурцоглу Орестис
|1
|0
|Сирхейс Кай
|1
|0
|Ренте Марко
|1
|0
|Бакбоорд Навайо
|1
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анга-Лётшер Мартин
|3
|0
|Дуарте Дерой
|3
|0
|Флемминг Зиан
|3
|0
|Янссен Рул
|2
|0
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|Самбу Бассала
|2
|0
|Ринстра Бен
|1
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Тирпан Микаэль
|1
|0
|Ферати Арианит
|1
|0
|Samy Baghdadi
|1
|0
|Йоханссон Райан
|1
|0
|Кокс Джордж
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
10%
3
43%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
3
43%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
8
13
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
13%
2
15%
1-15
1
13%
3
23%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
3
23%
46-60
2
25%
3
23%
61-75
2
25%
2
15%
76-90
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
Пропущено
8
16
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
1
6%
1-15
2
25%
3
19%
16-30
1
13%
4
25%
31-45
1
13%
3
19%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
2
25%
3
19%
76-90
Забито
15
13
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
1
7%
3
23%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
3
20%
3
23%
46-60
3
20%
2
15%
61-75
4
27%
2
15%
76-90
Пропущено
16
29
7 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
2
13%
3
10%
1-15
3
19%
6
21%
16-30
2
13%
4
14%
31-45
2
13%
6
21%
46-60
3
19%
5
17%
61-75
4
25%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Хераклес
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Фортуна - Хераклес 2:1 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Аякс 0:0 АСВХ - Хераклес 1:3
ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Хераклес - Виллем II 3:2 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Камбюр - Хераклес 2:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2 Вердер - Хераклес 2:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 Спарта Роттердам - Хераклес 1:1 Хераклес - ПСВ 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 3:1 Хераклес - ХСК-21 7:0 Хераклес - Де Графсхап 2:2 Хераклес - Ваалвейк 4:1 Эммен - Хераклес 4:1 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Фортуна Ситтард - Осс 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1
Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Фортуна Ситтард - Твенте 2:1 Утрехт - Фортуна Ситтард 7:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 2:3 Дордрехт - Фортуна Ситтард 0:0 Штрален - Фортуна Ситтард 3:4 Фортуна Ситтард - ОФИ 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 1:1 Виллем II - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Витесс 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|13
|10
|0
|3
|33 - 20
|30
|2.
|Аякс
|12
|8
|3
|1
|37 - 2
|27
|3.
|Фейеноорд
|11
|8
|1
|2
|27 - 13
|25
|4.
|Утрехт
|12
|7
|2
|3
|27 - 14
|23
|5.
|Витесс
|13
|7
|1
|5
|14 - 21
|22
|6.
|Твенте
|13
|6
|3
|4
|20 - 18
|21
|7.
|НЕК Неймеген
|13
|5
|4
|4
|17 - 19
|19
|8.
|Камбюр
|12
|6
|0
|6
|21 - 26
|18
|9.
|Виллем II
|12
|5
|3
|4
|15 - 20
|18
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|12
|5
|2
|5
|17 - 22
|17
|11.
|АЗ Алкмаар
|12
|5
|1
|6
|23 - 19
|16
|12.
|Хераклес
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|14
|13.
|Херенвен
|12
|4
|2
|6
|14 - 19
|14
|14.
|Ваалвейк
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|15.
|Гронинген
|12
|2
|5
|5
|11 - 19
|11
|16.
|Спарта Роттердам
|13
|2
|4
|7
|11 - 20
|10
|17.
|Фортуна Ситтард
|12
|2
|3
|7
|14 - 28
|9
|18.
|ПЕК Зволле
|12
|1
|1
|10
|7 - 22
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|7
|6
|0
|1
|21 - 11
|18
|2.
|Утрехт
|6
|5
|1
|0
|21 - 6
|16
|3.
|Аякс
|7
|5
|1
|1
|27 - 1
|16
|4.
|Фейеноорд
|5
|4
|1
|0
|13 - 6
|13
|5.
|Хераклес
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|7.
|Твенте
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|8.
|АЗ Алкмаар
|5
|3
|1
|1
|14 - 7
|10
|9.
|Виллем II
|6
|3
|1
|2
|6 - 10
|10
|10.
|Камбюр
|6
|3
|0
|3
|13 - 11
|9
|11.
|НЕК Неймеген
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|12.
|Фортуна Ситтард
|6
|2
|1
|3
|7 - 15
|7
|13.
|Витесс
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|14.
|Ваалвейк
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|15.
|Гронинген
|6
|1
|4
|1
|5 - 4
|7
|16.
|Херенвен
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|17.
|Спарта Роттердам
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|18.
|ПЕК Зволле
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|7
|5
|0
|2
|7 - 9
|15
|2.
|Фейеноорд
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|3.
|ПСВ
|6
|4
|0
|2
|12 - 9
|12
|4.
|Аякс
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|5.
|НЕК Неймеген
|7
|3
|2
|2
|11 - 14
|11
|6.
|Твенте
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|7.
|Камбюр
|6
|3
|0
|3
|8 - 15
|9
|8.
|Херенвен
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|9.
|Виллем II
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|10.
|Утрехт
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|11.
|АЗ Алкмаар
|7
|2
|0
|5
|9 - 12
|6
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|1
|2
|3
|5 - 14
|5
|13.
|Ваалвейк
|6
|0
|4
|2
|9 - 11
|4
|14.
|Гронинген
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|15.
|Спарта Роттердам
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Фортуна Ситтард
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2
|17.
|Хераклес
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|6
|0
|0
|6
|4 - 15
|0