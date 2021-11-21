Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:1
Второй тайм: 77'
Стадион: Де Аделарсхорст
43' Желтая карточкаРомменс Филипп
0:1
51' ГолЛарсен Йорген
54' Желтая карточкаСуслов Томаш
58' Желтая карточкаКордоба Иньиго
70' Желтая карточкаКрамер Йорис
76' Вторая желтая карточкаКордоба Иньиго
20
Дейл
Матс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Дейл МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Схюрман ЙобВратарь
- Защитник
-
26 Баккер ЮстинЗащитник
- Полузащитник
-
24 Буран ЯсинПолузащитник
-
17 Росс ФренсисНападающий
-
22 Дюмай КвирмоНападающий
- Нападающий
-
25 Semir Ozturk
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Сверко МаринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Хукстра ЯнВратарь
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Нгонж СирильНападающий
- Нападающий
-
40 Bjorn Meijer
-
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
43'
51'
0:1
54'
58'
70'
76'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 9
-
3 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 3
-
3 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
История личных встреч
Гоу Эхед Иглс
Гронинген
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Иньиго
|5
|0.38
|Брауэрс Люк
|5 (1)
|0.38
|Ботос Яннис-Фивос
|2
|0.15
|Крамер Йорис
|1
|0.08
|Дейл Матс
|1
|0.08
|Баккер Юстин
|1 (1)
|0.08
|Кардона Марк
|1
|0.08
|Ромменс Филипп
|0
|0
|Оратмангун Рагнар
|0
|0
|Кюйперс Бас
|0
|0
|Люкассен Бойд
|0
|0
|Ogechika Heil
|0
|0
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгонж Сириль
|6
|0.46
|Ларсен Йорген
|3
|0.23
|Суслов Томаш
|1
|0.08
|Де Леув Михаэль
|1
|0.08
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0.08
|Эль-Ханкури Мохамед
|0
|0
|Даммерс Вессель
|0
|0
|Данкерлёй Дамил
|0
|0
Карточки
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лидберг Исак
|2
|1
|Ботос Яннис-Фивос
|1
|1
|Наубер Геррит
|2
|0
|Кюйперс Бас
|2
|0
|Кордоба Иньиго
|2
|0
|Дейл Матс
|2
|0
|Люкассен Бойд
|2
|0
|Хан Уорнер
|1
|0
|Крамер Йорис
|1
|0
|Ромменс Филипп
|1
|0
|Идзес Джей
|1
|0
|Ogechika Heil
|1
|0
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Суслов Томаш
|5
|0
|Те Вирик Мик
|1
|2
|Нгонж Сириль
|4
|0
|Ван Хинтум Барт
|3
|0
|Ван Кам Даниэль
|0
|1
|Даммерс Вессель
|1
|0
|Дуарте Ларос
|1
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
7
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
9%
1
14%
1-15
1
9%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
4
36%
1
14%
76-90
Пропущено
9
14
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
3
33%
2
14%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
1
11%
4
29%
31-45
2
22%
3
21%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
1
11%
3
21%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Пропущено
14
4
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
14%
1
25%
1-15
1
7%
1
25%
16-30
1
7%
1
25%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
1
7%
1
25%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Забито
16
12
4 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
2
13%
2
17%
1-15
1
6%
4
33%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
6
38%
2
17%
76-90
Пропущено
23
18
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
5
22%
3
17%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
2
9%
5
28%
31-45
7
30%
3
17%
46-60
2
9%
2
11%
61-75
5
22%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Меппен - Гоу Эхед Иглс 0:3 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:2
Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ломмель 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 0:1 Гоу Эхед Иглс - Эммен 1:2 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 1:1
Гронинген
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Гронинген - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Гронинген - Хелмонд Спорт 4:0 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0
Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Аякс - Гронинген 3:0 Гронинген - Витесс 0:1 Виллем II - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 1:1 ПСВ - Гронинген 5:2 Гронинген - Утрехт 0:0 Камбюр - Гронинген 1:2 Гронинген - Венеция 0:0 Боруссия М - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 2:1 Оснабрюк - Гронинген 0:1 Ферль - Гронинген 3:2 Генк - Гронинген 1:1 Пеликан-С - Гронинген 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|13
|10
|0
|3
|33 - 20
|30
|2.
|Аякс
|12
|8
|3
|1
|37 - 2
|27
|3.
|Фейеноорд
|11
|8
|1
|2
|27 - 13
|25
|4.
|Утрехт
|12
|7
|2
|3
|27 - 14
|23
|5.
|Витесс
|13
|7
|1
|5
|14 - 21
|22
|6.
|Твенте
|13
|6
|3
|4
|20 - 18
|21
|7.
|НЕК Неймеген
|13
|5
|4
|4
|17 - 19
|19
|8.
|Камбюр
|12
|6
|0
|6
|21 - 26
|18
|9.
|Виллем II
|12
|5
|3
|4
|15 - 20
|18
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|0:1
|13
|5
|2
|6
|17 - 23
|17
|11.
|АЗ Алкмаар
|12
|5
|1
|6
|23 - 19
|16
|12.
|Хераклес
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|14
|13.
|Херенвен
|12
|4
|2
|6
|14 - 19
|14
|14.
|Гронинген
|1:0
|13
|3
|5
|5
|12 - 19
|14
|15.
|Ваалвейк
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|16.
|Спарта Роттердам
|13
|2
|4
|7
|11 - 20
|10
|17.
|Фортуна Ситтард
|12
|2
|3
|7
|14 - 28
|9
|18.
|ПЕК Зволле
|12
|1
|1
|10
|7 - 22
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|7
|6
|0
|1
|21 - 11
|18
|2.
|Утрехт
|6
|5
|1
|0
|21 - 6
|16
|3.
|Аякс
|7
|5
|1
|1
|27 - 1
|16
|4.
|Фейеноорд
|5
|4
|1
|0
|13 - 6
|13
|5.
|Хераклес
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Гоу Эхед Иглс
|0:1
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|7.
|Твенте
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|8.
|АЗ Алкмаар
|5
|3
|1
|1
|14 - 7
|10
|9.
|Виллем II
|6
|3
|1
|2
|6 - 10
|10
|10.
|Камбюр
|6
|3
|0
|3
|13 - 11
|9
|11.
|НЕК Неймеген
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|12.
|Ваалвейк
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|13.
|Фортуна Ситтард
|6
|2
|1
|3
|7 - 15
|7
|14.
|Витесс
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|15.
|Гронинген
|1:0
|6
|1
|4
|1
|5 - 4
|7
|16.
|Херенвен
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|17.
|Спарта Роттердам
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|18.
|ПЕК Зволле
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|7
|5
|0
|2
|7 - 9
|15
|2.
|Фейеноорд
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|3.
|ПСВ
|6
|4
|0
|2
|12 - 9
|12
|4.
|Аякс
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|5.
|НЕК Неймеген
|7
|3
|2
|2
|11 - 14
|11
|6.
|Твенте
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|7.
|Камбюр
|6
|3
|0
|3
|8 - 15
|9
|8.
|Херенвен
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|9.
|Виллем II
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|10.
|Утрехт
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|11.
|Гронинген
|1:0
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|12.
|АЗ Алкмаар
|7
|2
|0
|5
|9 - 12
|6
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|0:1
|6
|1
|2
|3
|5 - 14
|5
|14.
|Ваалвейк
|6
|0
|4
|2
|9 - 11
|4
|15.
|Спарта Роттердам
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Фортуна Ситтард
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2
|17.
|Хераклес
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|6
|0
|0
|6
|4 - 15
|0