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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Гоу Эхед Иглс
0:1
Второй тайм: 77'

Стадион:
Гронинген
0'
43' Желтая карточка
Ромменс Филипп
0:1
51' Гол
Ларсен Йорген
54' Желтая карточка
Суслов Томаш
58' Желтая карточка
Кордоба Иньиго
70' Желтая карточка
Крамер Йорис
76' Вторая желтая карточка
Кордоба Иньиго
77'
1
Хан
Уорнер
2
Люкассен
Бойд
3
Наубер
Геррит
4
Крамер
Йорис
20
Дейл
Матс
10
Ромменс
Филипп
8
Брауэрс
Люк
21
Кордоба
Иньиго
30
Ботос
Яннис-Фивос
9
Лидберг
Исак
11
Оратмангун
Рагнар
1
Леувенбург
Петер
21
Касанвирджо
Нерайшо
4
Даммерс
Вессель
20
Сверко
Марин
3
Ван
Хинтум
Барт
11
Эль-Ханкури
Мохамед
6
Дуарте
Ларос
7
Суслов
Томаш
10
Ирандуст
Далехо
8
Де
Леув
Михаэль
9
Ларсен
Йорген
Гоу Эхед Иглс
4-3-3
Гронинген
4-3-1-2

Ход матча

43'
Ромменс Филипп
 
51'
0:1
Ларсен Йорген
(Даммерс Вессель)
54'
 
Суслов Томаш
58'
Кордоба Иньиго
 
59'
Martjin Berden
Ботос Яннис-Фивос
 
70'
Крамер Йорис
 
76'
Кордоба Иньиго
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 9
  • 3 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 3
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
Гронинген

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

Э
2:3
Э
1:1
Э
2:0
Э
2:3
Э
1:0
Э
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Иньиго 5 0.38
Брауэрс Люк 5 (1) 0.38
Ботос Яннис-Фивос 2 0.15
Крамер Йорис 1 0.08
Дейл Матс 1 0.08
Баккер Юстин 1 (1) 0.08
Кардона Марк 1 0.08
Ромменс Филипп 0 0
Оратмангун Рагнар 0 0
Кюйперс Бас 0 0
Люкассен Бойд 0 0
Ogechika Heil 0 0
Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 6 0.46
Ларсен Йорген 3 0.23
Суслов Томаш 1 0.08
Де Леув Михаэль 1 0.08
Эль-Мессауди Ахмед 1 0.08
Эль-Ханкури Мохамед 0 0
Даммерс Вессель 0 0
Данкерлёй Дамил 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лидберг Исак 2 1
Ботос Яннис-Фивос 1 1
Наубер Геррит 2 0
Кюйперс Бас 2 0
Кордоба Иньиго 2 0
Дейл Матс 2 0
Люкассен Бойд 2 0
Хан Уорнер 1 0
Крамер Йорис 1 0
Ромменс Филипп 1 0
Идзес Джей 1 0
Ogechika Heil 1 0
Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Суслов Томаш 5 0
Те Вирик Мик 1 2
Нгонж Сириль 4 0
Ван Хинтум Барт 3 0
Ван Кам Даниэль 0 1
Даммерс Вессель 1 0
Дуарте Ларос 1 0
Эль-Ханкури Мохамед 1 0
Матусива Азор 1 0
Касанвирджо Нерайшо 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
7
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
9%
1
14%
1-15
1
9%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
4
36%
1
14%
76-90

Пропущено

9
14
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
3
33%
2
14%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
1
11%
4
29%
31-45
2
22%
3
21%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
1
11%
3
21%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Пропущено

14
4
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
14%
1
25%
1-15
1
7%
1
25%
16-30
1
7%
1
25%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
1
7%
1
25%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Забито

16
12
4 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
2
13%
2
17%
1-15
1
6%
4
33%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
6
38%
2
17%
76-90

Пропущено

23
18
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
5
22%
3
17%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
2
9%
5
28%
31-45
7
30%
3
17%
46-60
2
9%
2
11%
61-75
5
22%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Меппен - Гоу Эхед Иглс 0:3 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:2
Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ломмель 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 0:1 Гоу Эхед Иглс - Эммен 1:2 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 1:1
Гронинген
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Гронинген - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Гронинген - Хелмонд Спорт 4:0 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0
Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Аякс - Гронинген 3:0 Гронинген - Витесс 0:1 Виллем II - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 1:1 ПСВ - Гронинген 5:2 Гронинген - Утрехт 0:0 Камбюр - Гронинген 1:2 Гронинген - Венеция 0:0 Боруссия М - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 2:1 Оснабрюк - Гронинген 0:1 Ферль - Гронинген 3:2 Генк - Гронинген 1:1 Пеликан-С - Гронинген 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 13 10 0 3 33 - 20 30
2. Аякс 12 8 3 1 37 - 2 27
3. Фейеноорд 11 8 1 2 27 - 13 25
4. Утрехт 12 7 2 3 27 - 14 23
5. Витесс 13 7 1 5 14 - 21 22
6. Твенте 13 6 3 4 20 - 18 21
7. НЕК Неймеген 13 5 4 4 17 - 19 19
8. Камбюр 12 6 0 6 21 - 26 18
9. Виллем II 12 5 3 4 15 - 20 18
10. Гоу Эхед Иглс 0:1 13 5 2 6 17 - 23 17
11. АЗ Алкмаар 12 5 1 6 23 - 19 16
12. Хераклес 12 4 2 6 14 - 17 14
13. Херенвен 12 4 2 6 14 - 19 14
14. Гронинген 1:0 13 3 5 5 12 - 19 14
15. Ваалвейк 12 2 5 5 14 - 17 11
16. Спарта Роттердам 13 2 4 7 11 - 20 10
17. Фортуна Ситтард 12 2 3 7 14 - 28 9
18. ПЕК Зволле 12 1 1 10 7 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 7 6 0 1 21 - 11 18
2. Утрехт 6 5 1 0 21 - 6 16
3. Аякс 7 5 1 1 27 - 1 16
4. Фейеноорд 5 4 1 0 13 - 6 13
5. Хераклес 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Гоу Эхед Иглс 0:1 7 4 0 3 12 - 9 12
7. Твенте 6 3 2 1 8 - 5 11
8. АЗ Алкмаар 5 3 1 1 14 - 7 10
9. Виллем II 6 3 1 2 6 - 10 10
10. Камбюр 6 3 0 3 13 - 11 9
11. НЕК Неймеген 6 2 2 2 6 - 5 8
12. Ваалвейк 6 2 1 3 5 - 6 7
13. Фортуна Ситтард 6 2 1 3 7 - 15 7
14. Витесс 6 2 1 3 7 - 12 7
15. Гронинген 1:0 6 1 4 1 5 - 4 7
16. Херенвен 6 2 0 4 8 - 12 6
17. Спарта Роттердам 7 1 3 3 6 - 10 6
18. ПЕК Зволле 6 1 1 4 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 7 5 0 2 7 - 9 15
2. Фейеноорд 6 4 0 2 14 - 7 12
3. ПСВ 6 4 0 2 12 - 9 12
4. Аякс 5 3 2 0 10 - 1 11
5. НЕК Неймеген 7 3 2 2 11 - 14 11
6. Твенте 7 3 1 3 12 - 13 10
7. Камбюр 6 3 0 3 8 - 15 9
8. Херенвен 6 2 2 2 6 - 7 8
9. Виллем II 6 2 2 2 9 - 10 8
10. Утрехт 6 2 1 3 6 - 8 7
11. Гронинген 1:0 7 2 1 4 7 - 15 7
12. АЗ Алкмаар 7 2 0 5 9 - 12 6
13. Гоу Эхед Иглс 0:1 6 1 2 3 5 - 14 5
14. Ваалвейк 6 0 4 2 9 - 11 4
15. Спарта Роттердам 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Фортуна Ситтард 6 0 2 4 7 - 13 2
17. Хераклес 5 0 1 4 4 - 9 1
18. ПЕК Зволле 6 0 0 6 4 - 15 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Adelaarshorst. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Гоу Эхед Иглс
Ничья
Гронинген
2.50
4.23
2.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гоу Эхед Иглс 0:1 Гронинген онлайн


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