Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Томаш Суслов не смог попасть в створ ударом издали

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Гронинген имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Ромменс Филипп получил желтую карточку от судьи

43' Де Леув Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Сверко Марин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

41' Сверко Марин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Ботос Яннис-Фивос нанес удар, мяч был парирован, но Петер Леувенбург не удержал его в руках.

40' Ирандуст Далехо из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

39' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Люкассен Бойд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Касанвирджо Нерайшо из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

37' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Томаш Суслов мяч отрикошетил от ворот

36' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Касанвирджо Нерайшо пробует нанести удар издали, но Уорнер Хан держит все под контролем

33' Отличные скиллы показывает Касанвирджо Нерайшо , обводя своих соперников

32' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

31' Наубер Геррит наказан за толчок Томаш Суслов

30' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Дуарте Ларос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Удар от ворот произведет Гронинген

29' Брауэрс Люк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Люкассен Бойд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Дуарте Ларос нанес удар издали, а Уорнер Хан отбил его обратно в игру!

26' После удара головой, который сделал Де Леув Михаэль мяч выносится вратарем на угловой

26' Томаш Суслов из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

26' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Матч возобновлен

25' Ох, нехорошо это выглядит. Дуарте Ларос получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Дуарте Ларос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

21' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Томаш Суслов из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

21' Томаш Суслов из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...

20' Томаш Суслов делает длинную передачу вперед

18' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Люкассен Бойд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Касанвирджо Нерайшо из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

17' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Матч возобновлен

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Томаш Суслов нанес удар издали, а Уорнер Хан отбил его обратно в игру!

10' Отличные скиллы показывает Эль-Ханкури Мохамед , обводя своих соперников

9' Хан Уорнер взял и забрал мяч на выходе

9' Эль-Ханкури Мохамед из команды Гронинген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

9' Дейл Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Ирандуст Далехо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

8' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Де Леув Михаэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Гронинген выполняет удар от ворот.

5' Хан Уорнер взял и забрал мяч на выходе

5' Отличные скиллы показывает Томаш Суслов, обводя своих соперников

5' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Гронинген начинает с центра поля