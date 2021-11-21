Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Де Аделарсхорст
43' Желтая карточкаРомменс Филипп
0:1
50' ГолЛарсен Йорген
54' Желтая карточкаСуслов Томаш
57' Желтая карточкаКордоба Иньиго
70' Желтая карточкаКрамер Йорис
76' Вторая желтая карточкаКордоба Иньиго
89' Желтая карточкаМуленга Джейкоб
90' Вторая желтая карточкаКрамер Йорис
20
Дейл
Матс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Дейл МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Схюрман ЙобВратарь
- Защитник
-
26 Баккер ЮстинЗащитник
- Полузащитник
-
24 Буран ЯсинПолузащитник
-
17 Росс ФренсисНападающий
-
22 Дюмай КвирмоНападающий
- Нападающий
-
25 Semir Ozturk
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Сверко МаринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Хукстра ЯнВратарь
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Нгонж СирильНападающий
- Нападающий
-
40 Bjorn Meijer
-
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
43'
50'
0:1
54'
57'
70'
76'
89'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 10
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 7
-
4 Жёлтые карточки 1
-
2 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
История личных встреч
Гоу Эхед Иглс
Гронинген
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Иньиго
|5
|0.38
|Брауэрс Люк
|5 (1)
|0.38
|Ботос Яннис-Фивос
|2
|0.15
|Крамер Йорис
|1
|0.08
|Дейл Матс
|1
|0.08
|Баккер Юстин
|1 (1)
|0.08
|Кардона Марк
|1
|0.08
|Ромменс Филипп
|0
|0
|Оратмангун Рагнар
|0
|0
|Кюйперс Бас
|0
|0
|Люкассен Бойд
|0
|0
|Ogechika Heil
|0
|0
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгонж Сириль
|6
|0.46
|Ларсен Йорген
|3
|0.23
|Суслов Томаш
|1
|0.08
|Де Леув Михаэль
|1
|0.08
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0.08
|Эль-Ханкури Мохамед
|0
|0
|Даммерс Вессель
|0
|0
|Данкерлёй Дамил
|0
|0
Карточки
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кордоба Иньиго
|2
|1
|Крамер Йорис
|2
|1
|Лидберг Исак
|2
|1
|Ботос Яннис-Фивос
|1
|1
|Наубер Геррит
|2
|0
|Кюйперс Бас
|2
|0
|Дейл Матс
|2
|0
|Люкассен Бойд
|2
|0
|Муленга Джейкоб
|1
|0
|Хан Уорнер
|1
|0
|Ромменс Филипп
|1
|0
|Идзес Джей
|1
|0
|Ogechika Heil
|1
|0
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Суслов Томаш
|5
|0
|Те Вирик Мик
|1
|2
|Нгонж Сириль
|4
|0
|Ван Хинтум Барт
|3
|0
|Ван Кам Даниэль
|0
|1
|Даммерс Вессель
|1
|0
|Дуарте Ларос
|1
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
8
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
9%
1
13%
1-15
1
9%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
4
36%
1
13%
76-90
Пропущено
10
14
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
3
30%
2
14%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
1
10%
4
29%
31-45
3
30%
3
21%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
1
10%
3
21%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Пропущено
14
4
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
14%
1
25%
1-15
1
7%
1
25%
16-30
1
7%
1
25%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
1
7%
1
25%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Забито
16
13
4 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
2
13%
2
15%
1-15
1
6%
4
31%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
4
25%
1
8%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
6
38%
2
15%
76-90
Пропущено
24
18
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
5
21%
3
17%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
2
8%
5
28%
31-45
8
33%
3
17%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
5
21%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Меппен - Гоу Эхед Иглс 0:3 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:2
Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ломмель 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 0:1 Гоу Эхед Иглс - Эммен 1:2 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 1:1
Гронинген
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Гронинген - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Гронинген - Хелмонд Спорт 4:0 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0
Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Аякс - Гронинген 3:0 Гронинген - Витесс 0:1 Виллем II - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 1:1 ПСВ - Гронинген 5:2 Гронинген - Утрехт 0:0 Камбюр - Гронинген 1:2 Гронинген - Венеция 0:0 Боруссия М - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 2:1 Оснабрюк - Гронинген 0:1 Ферль - Гронинген 3:2 Генк - Гронинген 1:1 Пеликан-С - Гронинген 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|13
|10
|0
|3
|33 - 20
|30
|2.
|Фейеноорд
|4:0
|12
|9
|1
|2
|31 - 13
|28
|3.
|Аякс
|12
|8
|3
|1
|37 - 2
|27
|4.
|Утрехт
|12
|7
|2
|3
|27 - 14
|23
|5.
|Витесс
|13
|7
|1
|5
|14 - 21
|22
|6.
|Твенте
|13
|6
|3
|4
|20 - 18
|21
|7.
|НЕК Неймеген
|13
|5
|4
|4
|17 - 19
|19
|8.
|Виллем II
|0:0
|13
|5
|4
|4
|15 - 20
|19
|9.
|Камбюр
|12
|6
|0
|6
|21 - 26
|18
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|13
|5
|2
|6
|17 - 23
|17
|11.
|АЗ Алкмаар
|12
|5
|1
|6
|23 - 19
|16
|12.
|Херенвен
|0:0
|13
|4
|3
|6
|14 - 19
|15
|13.
|Хераклес
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|14
|14.
|Гронинген
|13
|3
|5
|5
|12 - 19
|14
|15.
|Ваалвейк
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|16.
|Спарта Роттердам
|13
|2
|4
|7
|11 - 20
|10
|17.
|Фортуна Ситтард
|12
|2
|3
|7
|14 - 28
|9
|18.
|ПЕК Зволле
|0:4
|13
|1
|1
|11
|7 - 26
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|7
|6
|0
|1
|21 - 11
|18
|2.
|Утрехт
|6
|5
|1
|0
|21 - 6
|16
|3.
|Фейеноорд
|4:0
|6
|5
|1
|0
|17 - 6
|16
|4.
|Аякс
|7
|5
|1
|1
|27 - 1
|16
|5.
|Хераклес
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|7.
|Твенте
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|8.
|АЗ Алкмаар
|5
|3
|1
|1
|14 - 7
|10
|9.
|Виллем II
|0:0
|6
|3
|1
|2
|6 - 10
|10
|10.
|Камбюр
|6
|3
|0
|3
|13 - 11
|9
|11.
|НЕК Неймеген
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|12.
|Херенвен
|0:0
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|13.
|Ваалвейк
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|14.
|Фортуна Ситтард
|6
|2
|1
|3
|7 - 15
|7
|15.
|Витесс
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|16.
|Гронинген
|6
|1
|4
|1
|5 - 4
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|18.
|ПЕК Зволле
|0:4
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|7
|5
|0
|2
|7 - 9
|15
|2.
|Фейеноорд
|4:0
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|3.
|ПСВ
|6
|4
|0
|2
|12 - 9
|12
|4.
|Аякс
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|5.
|НЕК Неймеген
|7
|3
|2
|2
|11 - 14
|11
|6.
|Твенте
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|7.
|Камбюр
|6
|3
|0
|3
|8 - 15
|9
|8.
|Виллем II
|0:0
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|9.
|Херенвен
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Утрехт
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|11.
|Гронинген
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|12.
|АЗ Алкмаар
|7
|2
|0
|5
|9 - 12
|6
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|1
|2
|3
|5 - 14
|5
|14.
|Ваалвейк
|6
|0
|4
|2
|9 - 11
|4
|15.
|Спарта Роттердам
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Фортуна Ситтард
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2
|17.
|Хераклес
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|0:4
|7
|0
|0
|7
|4 - 19
|0