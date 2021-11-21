Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

95' Томаш Суслов из команды Гронинген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

95' Томаш Суслов из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...

95' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

95' Эль-Ханкури Мохамед навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Крамер Йорис получает вторую желтую карточку

92' Сверко Марин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Плохо сыграл Леувенбург Петер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

92' Леувенбург Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Матч возобновлен

89' Те Вирик Мик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Муленга Джейкоб получил желтую карточку от судьи

88' Эль-Ханкури Мохамед из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

88' Сверко Марин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Леувенбург Петер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Дейл Матс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Дуарте Ларос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' Томаш Суслов из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...

82' Сверко Марин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Должен был быть гол! Мартин Берден имел отличный шанс, но Петер Леувенбург не дал голу состоятся!

82' Отличные скиллы показывает Мартин Берден , обводя своих соперников

81' Хорошую попытку сделал Де Леув Михаэль . Удар в створ, но вратарь начеку

81' Ван Хинтум Барт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

80' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Матч возобновлен

79' Брауэрс Люк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Крамер Йорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Ирандуст Далехо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

77' Матч возобновлен

77' Касанвирджо Нерайшо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Гронинген выполняет удар от ворот.

75' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Касанвирджо Нерайшо из команды Гронинген

75' Томаш Суслов имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

74' Даммерс Вессель нанес удар головой, но Уорнер Хан спокойно отбил мяч.

73' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Ларсен Йорген нанес удар, мяч был парирован, но Уорнер Хан не удержал его в руках.

71' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Матч возобновлен

70' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

70' Дуарте Ларос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Томаш Суслов из команды Гронинген делает отличный кросс...

67' Томаш Суслов из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...

67' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Матч возобновлен

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Томаш Суслов из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...

59' Матч возобновлен

57' Кордоба Иньиго получает желтую карточку за нырок

57' Матч остановлен

57' Кордоба Иньиго упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

57' ШАНС! Кордоба Иньиго вышел один на один с голкипером...

57' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Крамер Йорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Томаш Суслов не смог попасть в створ ударом издали

54' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Томаш Суслов получил желтую карточку от судьи

53' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

51' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

50' Дуарте Ларос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Люкассен Бойд предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Крамер Йорис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля