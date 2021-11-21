Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:0
Второй тайм: 53'
Стадион: Абе Ленстра
13' Желтая карточкаМусаба Антони
21' Вторая желтая карточкаМусаба Антони
36' Желтая карточкаКайб Рами
22
Маус
Ксавье
15
Баккер
Ник
13
Кайб
Рами
20
Верман
Йоэй
13
Овюсу
Лерой
27
Кён
Деррик
11
Кёлерт
Матс
- Основной состав
-
22 Маус КсавьеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Баккер НикЗащитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Верман ЙоэйПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Хаяль РамиПолузащитник
-
19 Рас ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Кёлерт МатсНападающий
- Запасные игроки
-
26 Брондел ЙорнВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Нелом МикелЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Замора ДжонНападающий
-
Главный тренер: Грим Фред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
13'
21'
36'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
История личных встреч
Херенвен
Виллем II
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
24 матча
58.3%
8.3%
33.4%
14 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
45.8%
29.2%
25%
11 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
45.8%
20.8%
33.4%
11 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верман Хенк
|5 (1)
|0.38
|Халилович Тибор
|3
|0.23
|Верман Йоэй
|2
|0.15
|Ван Эвейк Милан
|1
|0.08
|Конголо Родни
|0
|0
|Ван дер Хейде Арьен
|0
|0
|Стеванович Филип
|0
|0
Виллем II
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вридт Квази
|4
|0.31
|Кёлерт Матс
|3
|0.23
|Нуннели Че
|3
|0.23
|Саглам Геркем
|1
|0.08
|Свенссон Макс
|1
|0.08
|Саддики Дрейс
|1
|0.08
|Спиерингс Уэсли
|1
|0.08
|Кампецис Анаргирос
|0
|0
Карточки
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мусаба Антони
|3
|1
|Дрешевич Ибрахим
|2
|1
|Ван Эвейк Милан
|3
|0
|Кайб Рами
|2
|0
|Мадсен Николас
|2
|0
|Ван Бик Свен
|1
|0
|Вауденберг Лукас
|1
|0
|Конголо Родни
|1
|0
|Халилович Тибор
|1
|0
|Верман Йоэй
|1
|0
|Ван дер Хейде Арьен
|1
|0
|Стеванович Филип
|1
|0
Виллем II
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вридт Квази
|3
|0
|Кён Деррик
|1
|1
|Льонч Поль
|2
|0
|Велленройтер Тимон
|2
|0
|Йенссен Ульрик
|2
|0
|Саддики Дрейс
|2
|0
|Бергстрём Эмиль
|0
|1
|Брондел Йорн
|0
|1
|Овюсу Лерой
|1
|0
|Саглам Геркем
|1
|0
|Кёлерт Матс
|1
|0
|Кабангу Элтон
|1
|0
|Свенссон Макс
|1
|0
|Нуннели Че
|1
|0
|Fred Grim
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
9
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
38%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
1
13%
2
22%
76-90
Пропущено
12
10
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
17%
2
20%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
3
25%
4
40%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
9
11
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
6
55%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
2
22%
2
18%
76-90
Забито
12
14
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
4
33%
1
7%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
3
25%
2
14%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
2
17%
3
21%
76-90
Пропущено
21
21
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
3
14%
2
10%
1-15
3
14%
7
33%
16-30
1
5%
1
5%
31-45
4
19%
3
14%
46-60
5
24%
2
10%
61-75
5
24%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Херенвен
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Оснабрюк - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:2 Амстердамсхе - Херенвен 1:2
Утрехт - Херенвен 2:1 Херенвен - Аякс 0:2 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Твенте 2:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Гронинген - Херенвен 1:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Ваалвейк 3:2 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 0:1 Херенвен - Лечче 1:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:2 Гронинген - Херенвен 2:1 Херенвен - Осс 3:2 Херенвен - Маккаби Тель-Авив 0:2 Херенвен - Кортрейк 2:2
Виллем II
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Утрехт - Виллем II 5:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1
Твенте - Виллем II 1:1 Хераклес - Виллем II 3:2 Виллем II - ПСВ 2:1 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Виллем II - Гронинген 2:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Виллем II - Мехелен 1:4 Виллем II - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - Виллем II 0:3 Виллем II - Фейеноорд 0:4 Виллем II - Виртон 2:1 Виллем II - Льерс Кемпензонен 4:1 Виллем II - Эксельсиор 2:0 Квик Бойс - Виллем II 2:5 РКДСФ - Виллем II 0:11 Йонг Виллем II - Виллем II 0:20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|13
|10
|0
|3
|33 - 20
|30
|2.
|Фейеноорд
|4:0
|12
|9
|1
|2
|31 - 13
|28
|3.
|Аякс
|12
|8
|3
|1
|37 - 2
|27
|4.
|Утрехт
|12
|7
|2
|3
|27 - 14
|23
|5.
|Витесс
|13
|7
|1
|5
|14 - 21
|22
|6.
|Твенте
|13
|6
|3
|4
|20 - 18
|21
|7.
|НЕК Неймеген
|13
|5
|4
|4
|17 - 19
|19
|8.
|Виллем II
|0:0
|13
|5
|4
|4
|15 - 20
|19
|9.
|Камбюр
|12
|6
|0
|6
|21 - 26
|18
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|13
|5
|2
|6
|17 - 23
|17
|11.
|АЗ Алкмаар
|12
|5
|1
|6
|23 - 19
|16
|12.
|Херенвен
|0:0
|13
|4
|3
|6
|14 - 19
|15
|13.
|Хераклес
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|14
|14.
|Гронинген
|13
|3
|5
|5
|12 - 19
|14
|15.
|Ваалвейк
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|16.
|Спарта Роттердам
|13
|2
|4
|7
|11 - 20
|10
|17.
|Фортуна Ситтард
|12
|2
|3
|7
|14 - 28
|9
|18.
|ПЕК Зволле
|0:4
|13
|1
|1
|11
|7 - 26
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|7
|6
|0
|1
|21 - 11
|18
|2.
|Утрехт
|6
|5
|1
|0
|21 - 6
|16
|3.
|Фейеноорд
|4:0
|6
|5
|1
|0
|17 - 6
|16
|4.
|Аякс
|7
|5
|1
|1
|27 - 1
|16
|5.
|Хераклес
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|7.
|Твенте
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|8.
|АЗ Алкмаар
|5
|3
|1
|1
|14 - 7
|10
|9.
|Виллем II
|0:0
|6
|3
|1
|2
|6 - 10
|10
|10.
|Камбюр
|6
|3
|0
|3
|13 - 11
|9
|11.
|НЕК Неймеген
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|12.
|Херенвен
|0:0
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|13.
|Ваалвейк
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|14.
|Фортуна Ситтард
|6
|2
|1
|3
|7 - 15
|7
|15.
|Витесс
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|16.
|Гронинген
|6
|1
|4
|1
|5 - 4
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|18.
|ПЕК Зволле
|0:4
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|7
|5
|0
|2
|7 - 9
|15
|2.
|Фейеноорд
|4:0
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|3.
|ПСВ
|6
|4
|0
|2
|12 - 9
|12
|4.
|Аякс
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|5.
|НЕК Неймеген
|7
|3
|2
|2
|11 - 14
|11
|6.
|Твенте
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|7.
|Камбюр
|6
|3
|0
|3
|8 - 15
|9
|8.
|Виллем II
|0:0
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|9.
|Херенвен
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Утрехт
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|11.
|Гронинген
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|12.
|АЗ Алкмаар
|7
|2
|0
|5
|9 - 12
|6
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|1
|2
|3
|5 - 14
|5
|14.
|Ваалвейк
|6
|0
|4
|2
|9 - 11
|4
|15.
|Спарта Роттердам
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Фортуна Ситтард
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2
|17.
|Хераклес
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|0:4
|7
|0
|0
|7
|4 - 19
|0