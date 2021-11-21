Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

45' Команда Виллем II имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

45' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Херенвен выполняет удар от ворот.

43' Вридт Квази из команды Виллем II сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

42' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

39' Кён Деррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

39' Удар от ворот произведет Херенвен

38' Овюсу Лерой оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Как он промахнулся? Стеванович Филип имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

37' ШАНС! Стеванович Филип вышел один на один с голкипером...

36' Маус Ксавье взял и забрал мяч на выходе

36' Свенссон Макс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Кайб Рами - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

35' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

33' Кён Деррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Должен был быть гол! Верман Хенк имел отличный шанс, но Тимон Велленройтер не дал голу состоятся!

32' Игрок команды Херенвен делает подачу своему товарищу по команде.

32' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Румерату Годфрид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Маус Ксавье взял и забрал мяч на выходе

29' Румерату Годфрид нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

28' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Дрешевич Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Верман Хенк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Кайб Рами предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

26' Дрешевич Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Ван Эвейк Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Игрок из команды Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

23' Ван Эвейк Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Кён Деррик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Маус Ксавье взял и забрал мяч на выходе

15' Херенвен выполняет удар от ворот.

14' Верман Йоэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Саддики Дрейс видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

14' Отличная возможность! Вридт Квази упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!

14' Свенссон Макс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Мусаба Антони - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

10' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Херенвен выполняет удар от ворот.

9' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Ван Эвейк Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Матч возобновлен

6' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

5' Хорошую попытку сделал Вридт Квази . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Игрок Стеванович Филип из команды Херенвен неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

2' Овюсу Лерой выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Херенвен начинает с центра поля