  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Херенвен
2:1
Конец матча

Стадион:
Виллем II
0'
13' Желтая карточка
Мусаба Антони
21' Вторая желтая карточка
Мусаба Антони
36' Желтая карточка
Кайб Рами
0:1
69' Гол
Нуннели Че
1:1
70' Гол
Стеванович Филип
75' Желтая карточка
Нелом Микел
2:1
76' Гол
Баккер Ник
78' Вторая желтая карточка
Нелом Микел
82' Желтая карточка
Стеванович Филип
90' Желтая карточка
Дрешевич Ибрахим
90'+5
22
Маус
Ксавье
27
Ван
Эвейк
Милан
14
Дрешевич
Ибрахим
15
Баккер
Ник
13
Кайб
Рами
29
Мадсен
Николас
10
Халилович
Тибор
20
Верман
Йоэй
11
Мусаба
Антони
9
Верман
Хенк
7
Стеванович
Филип
21
Велленройтер
Тимон
13
Овюсу
Лерой
25
Михелис
Николаос
4
Йенссен
Ульрик
27
Кён
Деррик
17
Саддики
Дрейс
15
Свенссон
Макс
20
Румерату
Годфрид
7
Нуннели
Че
9
Вридт
Квази
11
Кёлерт
Матс
Херенвен
4-3-3
Виллем II
4-3-3

Ход матча

13'
Мусаба Антони
 
21'
Мусаба Антони
 
36'
Кайб Рами
 
46'
Вауденберг Лукас
Кайб Рами
 
64'
 
Мервелд Ринго
Свенссон Макс
64'
 
Нелом Микел
Кён Деррик
66'
Конголо Родни
Мадсен Николас
 
69'
0:1
Нуннели Че
(Мервелд Ринго)
70'
Стеванович Филип
(Верман Йоэй)
1:1
75'
 
Нелом Микел
76'
Баккер Ник
(Верман Йоэй)
2:1
78'
 
Нелом Микел
82'
Стеванович Филип
 
83'
 
Замора Джон
Нуннели Че
83'
 
Саглам Геркем
Саддики Дрейс
85'
Хаяль Рами
Стеванович Филип
 
88'
 
Кампецис Анаргирос
Йенссен Ульрик
90'
Дрешевич Ибрахим
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 8
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 8
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 1
  • 3 Замены 5
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

История личных встреч

Херенвен
Виллем II

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

24 матча

58.3%
8.3%
33.4%
14 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.8%
29.2%
25%
11 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

45.8%
20.8%
33.4%
11 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

Э
3:1
Э
2:0
К
2:2
Э
1:2
Э
4:2
Э
1:5
Э
2:0
К
2:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
2:1
Э
3:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:2
Э
3:1
Э
4:3
Э
5:0
Э
4:2
Э
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верман Хенк 5 (1) 0.38
Халилович Тибор 3 0.23
Верман Йоэй 2 0.15
Стеванович Филип 1 0.08
Баккер Ник 1 0.08
Ван Эвейк Милан 1 0.08
Конголо Родни 0 0
Ван дер Хейде Арьен 0 0
Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вридт Квази 4 0.31
Нуннели Че 4 0.31
Кёлерт Матс 3 0.23
Саглам Геркем 1 0.08
Свенссон Макс 1 0.08
Саддики Дрейс 1 0.08
Спиерингс Уэсли 1 0.08
Кампецис Анаргирос 0 0
Мервелд Ринго 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрешевич Ибрахим 3 1
Мусаба Антони 3 1
Ван Эвейк Милан 3 0
Кайб Рами 2 0
Мадсен Николас 2 0
Стеванович Филип 2 0
Ван Бик Свен 1 0
Вауденберг Лукас 1 0
Конголо Родни 1 0
Халилович Тибор 1 0
Верман Йоэй 1 0
Ван дер Хейде Арьен 1 0
Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вридт Квази 3 0
Нелом Микел 1 1
Кён Деррик 1 1
Льонч Поль 2 0
Велленройтер Тимон 2 0
Йенссен Ульрик 2 0
Саддики Дрейс 2 0
Бергстрём Эмиль 0 1
Брондел Йорн 0 1
Овюсу Лерой 1 0
Саглам Геркем 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Кабангу Элтон 1 0
Свенссон Макс 1 0
Нуннели Че 1 0
Fred Grim 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
10
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
30%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
2
20%
2
20%
76-90

Пропущено

13
12
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
15%
2
17%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
4
31%
2
17%
61-75
3
23%
5
42%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

9
11
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
6
55%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
2
22%
2
18%
76-90

Забито

14
15
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
4
29%
1
7%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
3
21%
2
13%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
3
21%
3
20%
76-90

Пропущено

22
23
7 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
14%
2
9%
1-15
3
14%
7
30%
16-30
1
5%
1
4%
31-45
4
18%
3
13%
46-60
6
27%
3
13%
61-75
5
23%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Оснабрюк - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:2 Амстердамсхе - Херенвен 1:2
Утрехт - Херенвен 2:1 Херенвен - Аякс 0:2 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Твенте 2:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Гронинген - Херенвен 1:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Ваалвейк 3:2 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 0:1 Херенвен - Лечче 1:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:2 Гронинген - Херенвен 2:1 Херенвен - Осс 3:2 Херенвен - Маккаби Тель-Авив 0:2 Херенвен - Кортрейк 2:2
Виллем II
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Утрехт - Виллем II 5:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1
Твенте - Виллем II 1:1 Хераклес - Виллем II 3:2 Виллем II - ПСВ 2:1 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Виллем II - Гронинген 2:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Виллем II - Мехелен 1:4 Виллем II - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - Виллем II 0:3 Виллем II - Фейеноорд 0:4 Виллем II - Виртон 2:1 Виллем II - Льерс Кемпензонен 4:1 Виллем II - Эксельсиор 2:0 Квик Бойс - Виллем II 2:5 РКДСФ - Виллем II 0:11 Йонг Виллем II - Виллем II 0:20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 13 9 3 1 38 - 2 30
2. ПСВ 13 10 0 3 33 - 20 30
3. Фейеноорд 12 9 1 2 31 - 13 28
4. Утрехт 12 7 2 3 27 - 14 23
5. Витесс 13 7 1 5 14 - 21 22
6. Твенте 13 6 3 4 20 - 18 21
7. НЕК Неймеген 13 5 4 4 17 - 19 19
8. Камбюр 12 6 0 6 21 - 26 18
9. Виллем II 13 5 3 5 16 - 22 18
10. Херенвен 13 5 2 6 16 - 20 17
11. Гоу Эхед Иглс 13 5 2 6 17 - 23 17
12. АЗ Алкмаар 12 5 1 6 23 - 19 16
13. Хераклес 12 4 2 6 14 - 17 14
14. Гронинген 13 3 5 5 12 - 19 14
15. Ваалвейк 0:1 13 2 5 6 14 - 18 11
16. Спарта Роттердам 13 2 4 7 11 - 20 10
17. Фортуна Ситтард 12 2 3 7 14 - 28 9
18. ПЕК Зволле 13 1 1 11 7 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 7 6 0 1 21 - 11 18
2. Утрехт 6 5 1 0 21 - 6 16
3. Фейеноорд 6 5 1 0 17 - 6 16
4. Аякс 1:0 7 5 1 1 27 - 1 16
5. Хераклес 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Гоу Эхед Иглс 7 4 0 3 12 - 9 12
7. Твенте 6 3 2 1 8 - 5 11
8. АЗ Алкмаар 5 3 1 1 14 - 7 10
9. Виллем II 6 3 1 2 6 - 10 10
10. Камбюр 6 3 0 3 13 - 11 9
11. Херенвен 7 3 0 4 10 - 13 9
12. НЕК Неймеген 6 2 2 2 6 - 5 8
13. Ваалвейк 0:1 7 2 1 4 5 - 7 7
14. Фортуна Ситтард 6 2 1 3 7 - 15 7
15. Витесс 6 2 1 3 7 - 12 7
16. Гронинген 6 1 4 1 5 - 4 7
17. Спарта Роттердам 7 1 3 3 6 - 10 6
18. ПЕК Зволле 6 1 1 4 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 7 5 0 2 7 - 9 15
2. Аякс 1:0 6 4 2 0 11 - 1 14
3. Фейеноорд 6 4 0 2 14 - 7 12
4. ПСВ 6 4 0 2 12 - 9 12
5. НЕК Неймеген 7 3 2 2 11 - 14 11
6. Твенте 7 3 1 3 12 - 13 10
7. Камбюр 6 3 0 3 8 - 15 9
8. Херенвен 6 2 2 2 6 - 7 8
9. Виллем II 7 2 2 3 10 - 12 8
10. Утрехт 6 2 1 3 6 - 8 7
11. Гронинген 7 2 1 4 7 - 15 7
12. АЗ Алкмаар 7 2 0 5 9 - 12 6
13. Гоу Эхед Иглс 6 1 2 3 5 - 14 5
14. Ваалвейк 0:1 6 0 4 2 9 - 11 4
15. Спарта Роттердам 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Фортуна Ситтард 6 0 2 4 7 - 13 2
17. Хераклес 5 0 1 4 4 - 9 1
18. ПЕК Зволле 7 0 0 7 4 - 19 0
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Херенвен 2:1 Виллем II онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 