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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Фейеноорд
4:0
Второй тайм: 52'

Стадион:
ПЕК Зволле
0'
1:0
6' Гол
Линссен Брайан
2:0
9' Гол
Синистерра Луис
3:0
31' Гол
Линссен Брайан
4:0
35' Гол
Тиль Гус
52'
1
Бейло
Юстин
2
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
18
Траунер
Гернот
4
Сенеси
Маркос
5
Маласиа
Тирелл
17
Эурснес
Фредрик
26
Тиль
Гус
10
Кекчю
Оркун
28
Тоорнстра
Йенс
11
Линссен
Брайан
7
Синистерра
Луис
1
Лампру
Костантинос
33
Rav
van
der
Berg
15
Керстен
Сэм
4
Накаяма
Юта
5
Паал
Кеннет
13
Штридер
Рико
6
Саймак
Мустафа
8
Хюйбертс
Дин
11
Аджич
Лука
9
Тедич
Слободан
34
Mees
de
Wit
Фейеноорд
4-3-3
ПЕК Зволле
4-3-3

Ход матча

6'
Линссен Брайан
(Кекчю Оркун)
1:0
9'
Синистерра Луис
(Маласиа Тирелл)
2:0
31'
Линссен Брайан
(Синистерра Луис)
3:0
35'
Тиль Гус
4:0
46'
 
Пабай Марк
Тедич Слободан
46'
 
Рейндерс Элиано
Хюйбертс Дин

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

История личных встреч

Фейеноорд
ПЕК Зволле

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

20 матчей

65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 побед

История матчей

Э
1:0
Э
0:2
Э
3:4
Э
1:0
Э
3:1
Э
3:0
Э
3:4
Э
0:0
Э
2:2
Э
3:0
Э
3:1
Э
2:0
К
3:0
Э
3:0
Э
2:0
Э
3:0
Э
2:1
Э
3:2
Э
2:0
К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линссен Брайан 8 0.67
Тиль Гус 8 0.67
Синистерра Луис 4 0.33
Дессерс Сириль 4 0.33
Тоорнстра Йенс 3 0.25
Кекчю Оркун 1 (1) 0.08
Маласиа Тирелл 1 0.08
Эурснес Фредрик 1 0.08
Баннис Науфаль 1 0.08
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Джаханбакш Алиреза 0 0
Сенеси Маркос 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Нелсон Райс 0 0
ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mees de Wit 2 0.15
Редан Дайшон 2 0.15
Саймак Мустафа 1 0.08
Хюйбертс Дин 1 0.08
Ван Полен Брам 1 (1) 0.08
Накаяма Юта 0 0
Пабай Марк 0 0
Штридер Рико 0 0
Паал Кеннет 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тоорнстра Йенс 2 0
Тиль Гус 2 0
Сенеси Маркос 2 0
Маласиа Тирелл 2 0
Кекчю Оркун 2 0
Джаханбакш Алиреза 1 0
Эурснес Фредрик 1 0
Линссен Брайан 1 0
Нелсон Райс 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Хендрикс Рамон 1 0
ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Керстен Сэм 2 1
Mees de Wit 3 0
Ван Полен Брам 2 0
Штридер Рико 2 0
Тедич Слободан 2 0
Хюйбертс Дин 2 0
Саймак Мустафа 1 0
Клемент Пелле 1 0
Накаяма Юта 1 0
Редан Дайшон 1 0
Ван Ден Белт Томас 1 0
Рейндерс Элиано 1 0
Пабай Марк 1 0
Вут Симен 1 0
Elikia Mbinga 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
4
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
2
15%
3
75%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
6
46%
0
0%
76-90

Пропущено

6
15
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
67%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
1
17%
5
33%
76-90

Забито

14
4
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
1
25%
61-75
4
29%
2
50%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
3
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
4
57%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

27
8
11 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 4
0 Не забивали 5
2
7%
4
50%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
1
4%
2
25%
61-75
10
37%
2
25%
76-90

Пропущено

13
21
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
1
8%
4
19%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
5
38%
2
10%
31-45
4
31%
4
19%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
1
8%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Камбюр - Фейеноорд 2:3
Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Витесс - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Славия Прага 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 ПСВ - Фейеноорд 0:4 Маккаби Хайфа - Фейеноорд 0:0 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Эльфсборг - Фейеноорд 3:1 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Эльфсборг 5:0 Виллем II - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Люцерн 3:0 Фейеноорд - Атлетико М 2:1 Люцерн - Фейеноорд 0:3
ПЕК Зволле
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 4:1 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0
ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Виллем II - ПЕК Зволле 1:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - Витесс 0:1 Хераклес - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:2 Фенербахче - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Камбюр 2:1 ПЕК Зволле - Хелмонд Спорт 3:0 ПЕК Зволле - Волендам 0:2 ПЕК Зволле - Боруссия-2 Д 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 13 10 0 3 33 - 20 30
2. Фейеноорд 4:0 12 9 1 2 31 - 13 28
3. Аякс 12 8 3 1 37 - 2 27
4. Утрехт 12 7 2 3 27 - 14 23
5. Витесс 13 7 1 5 14 - 21 22
6. Твенте 13 6 3 4 20 - 18 21
7. НЕК Неймеген 13 5 4 4 17 - 19 19
8. Виллем II 0:0 13 5 4 4 15 - 20 19
9. Камбюр 12 6 0 6 21 - 26 18
10. Гоу Эхед Иглс 13 5 2 6 17 - 23 17
11. АЗ Алкмаар 12 5 1 6 23 - 19 16
12. Херенвен 0:0 13 4 3 6 14 - 19 15
13. Хераклес 12 4 2 6 14 - 17 14
14. Гронинген 13 3 5 5 12 - 19 14
15. Ваалвейк 12 2 5 5 14 - 17 11
16. Спарта Роттердам 13 2 4 7 11 - 20 10
17. Фортуна Ситтард 12 2 3 7 14 - 28 9
18. ПЕК Зволле 0:4 13 1 1 11 7 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 7 6 0 1 21 - 11 18
2. Утрехт 6 5 1 0 21 - 6 16
3. Фейеноорд 4:0 6 5 1 0 17 - 6 16
4. Аякс 7 5 1 1 27 - 1 16
5. Хераклес 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Гоу Эхед Иглс 7 4 0 3 12 - 9 12
7. Твенте 6 3 2 1 8 - 5 11
8. АЗ Алкмаар 5 3 1 1 14 - 7 10
9. Виллем II 0:0 6 3 1 2 6 - 10 10
10. Камбюр 6 3 0 3 13 - 11 9
11. НЕК Неймеген 6 2 2 2 6 - 5 8
12. Херенвен 0:0 7 2 1 4 8 - 12 7
13. Ваалвейк 6 2 1 3 5 - 6 7
14. Фортуна Ситтард 6 2 1 3 7 - 15 7
15. Витесс 6 2 1 3 7 - 12 7
16. Гронинген 6 1 4 1 5 - 4 7
17. Спарта Роттердам 7 1 3 3 6 - 10 6
18. ПЕК Зволле 0:4 6 1 1 4 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 7 5 0 2 7 - 9 15
2. Фейеноорд 4:0 6 4 0 2 14 - 7 12
3. ПСВ 6 4 0 2 12 - 9 12
4. Аякс 5 3 2 0 10 - 1 11
5. НЕК Неймеген 7 3 2 2 11 - 14 11
6. Твенте 7 3 1 3 12 - 13 10
7. Камбюр 6 3 0 3 8 - 15 9
8. Виллем II 0:0 7 2 3 2 9 - 10 9
9. Херенвен 0:0 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Утрехт 6 2 1 3 6 - 8 7
11. Гронинген 7 2 1 4 7 - 15 7
12. АЗ Алкмаар 7 2 0 5 9 - 12 6
13. Гоу Эхед Иглс 6 1 2 3 5 - 14 5
14. Ваалвейк 6 0 4 2 9 - 11 4
15. Спарта Роттердам 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Фортуна Ситтард 6 0 2 4 7 - 13 2
17. Хераклес 5 0 1 4 4 - 9 1
18. ПЕК Зволле 0:4 7 0 0 7 4 - 19 0
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Фейеноорд
Ничья
ПЕК Зволле
1.21
7.29
41.57
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фейеноорд 4:0 ПЕК Зволле онлайн


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