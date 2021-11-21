Марк Пабаи нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Команда Фейеноорд играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Хюйбертс Дин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Керстен Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Паал Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Игрок Тиль Гус из команды Фейеноорд неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

44' Фейеноорд нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

42' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Линссен Брайан не смог попасть в створ ударом издали

39' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Г О О О О Л - Тиль Гус первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

35' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Г О О О О Л - Линссен Брайан забивает с левой ноги!

30' Матч возобновлен

30' Ох, нехорошо это выглядит. Накаяма Юта получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

27' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

25' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Игрок Кекчю Оркун из команды Фейеноорд неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

23' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Эурснес Фредрик пробует нанести удар издали, но Костас Лампроу держит все под контролем

22' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Матч возобновлен

20' Рав ван дер Берг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Маласиа Тирелл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Линссен Брайан имел все шансы забить, но Костас Лампроу сделал отличный сейв!

14' Штридер Рико бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв

14' Плохо сыграл Педерсен Маркус Гольмгрен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

13' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Игра в одни ворота сейчас. Фейеноорд доминирует и владеет мячом

11' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Фантастический гол, где все сам сделал Синистерра Луис

9' Г О О О О Л - Синистерра Луис забивает с левой ноги!

9' Отличные скиллы показывает Синистерра Луис , обводя своих соперников

9' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

8' Аджич Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Команда Фейеноорд забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

6' Г О О О О Л - Линссен Брайан забивает с правой ноги!

4' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Фейеноорд начинает с центра поля