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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Фейеноорд
4:0
Конец матча

Стадион:
ПЕК Зволле
0'
1:0
6' Гол
Линссен Брайан
2:0
9' Гол
Синистерра Луис
3:0
31' Гол
Линссен Брайан
4:0
35' Гол
Тиль Гус
90'+3
1
Бейло
Юстин
2
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
18
Траунер
Гернот
4
Сенеси
Маркос
5
Маласиа
Тирелл
17
Эурснес
Фредрик
26
Тиль
Гус
10
Кекчю
Оркун
28
Тоорнстра
Йенс
11
Линссен
Брайан
7
Синистерра
Луис
1
Лампру
Костантинос
33
Rav
van
der
Berg
15
Керстен
Сэм
4
Накаяма
Юта
5
Паал
Кеннет
13
Штридер
Рико
6
Саймак
Мустафа
8
Хюйбертс
Дин
11
Аджич
Лука
9
Тедич
Слободан
34
Mees
de
Wit
Фейеноорд
4-3-3
ПЕК Зволле
4-3-3

Ход матча

6'
Линссен Брайан
(Кекчю Оркун)
1:0
9'
Синистерра Луис
(Маласиа Тирелл)
2:0
31'
Линссен Брайан
(Синистерра Луис)
3:0
35'
Тиль Гус
4:0
46'
 
Пабай Марк
Тедич Слободан
46'
 
Рейндерс Элиано
Хюйбертс Дин
61'
 
Ван Ден Белт Томас
Саймак Мустафа
61'
 
Кастанер Жервейн
Аджич Лука
66'
Дессерс Сириль
Линссен Брайан
 
67'
Гертрейда Лютсхарел
Педерсен Маркус Гольмгрен
 
67'
Джаханбакш Алиреза
Тоорнстра Йенс
 
67'
Нелсон Райс
Синистерра Луис
 
82'
Тейшейра Жоау
Тиль Гус
 

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 2
  • 3 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

История личных встреч

Фейеноорд
ПЕК Зволле

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

20 матчей

65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 побед

История матчей

Э
1:0
Э
0:2
Э
3:4
Э
1:0
Э
3:1
Э
3:0
Э
3:4
Э
0:0
Э
2:2
Э
3:0
Э
3:1
Э
2:0
К
3:0
Э
3:0
Э
2:0
Э
3:0
Э
2:1
Э
3:2
Э
2:0
К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линссен Брайан 8 0.67
Тиль Гус 8 0.67
Синистерра Луис 4 0.33
Дессерс Сириль 4 0.33
Тоорнстра Йенс 3 0.25
Кекчю Оркун 1 (1) 0.08
Маласиа Тирелл 1 0.08
Эурснес Фредрик 1 0.08
Баннис Науфаль 1 0.08
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Джаханбакш Алиреза 0 0
Сенеси Маркос 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Нелсон Райс 0 0
ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mees de Wit 2 0.15
Редан Дайшон 2 0.15
Саймак Мустафа 1 0.08
Хюйбертс Дин 1 0.08
Ван Полен Брам 1 (1) 0.08
Накаяма Юта 0 0
Пабай Марк 0 0
Штридер Рико 0 0
Паал Кеннет 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тоорнстра Йенс 2 0
Тиль Гус 2 0
Сенеси Маркос 2 0
Маласиа Тирелл 2 0
Кекчю Оркун 2 0
Джаханбакш Алиреза 1 0
Эурснес Фредрик 1 0
Линссен Брайан 1 0
Нелсон Райс 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Хендрикс Рамон 1 0
ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Керстен Сэм 2 1
Mees de Wit 3 0
Ван Полен Брам 2 0
Штридер Рико 2 0
Тедич Слободан 2 0
Хюйбертс Дин 2 0
Саймак Мустафа 1 0
Клемент Пелле 1 0
Накаяма Юта 1 0
Редан Дайшон 1 0
Ван Ден Белт Томас 1 0
Рейндерс Элиано 1 0
Пабай Марк 1 0
Вут Симен 1 0
Elikia Mbinga 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
4
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 2
6 Не забивали 10
4
24%
3
75%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
6
35%
0
0%
76-90

Пропущено

6
19
4 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
0
0%
5
26%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
67%
4
21%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
1
17%
2
11%
61-75
1
17%
5
26%
76-90

Забито

14
4
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
1
25%
61-75
4
29%
2
50%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
3
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
4
57%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

31
8
15 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 4
0 Не забивали 6
4
13%
4
50%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
6
19%
0
0%
31-45
5
16%
0
0%
46-60
1
3%
2
25%
61-75
10
32%
2
25%
76-90

Пропущено

13
25
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 11
1
8%
6
24%
1-15
1
8%
3
12%
16-30
5
38%
4
16%
31-45
4
31%
4
16%
46-60
1
8%
3
12%
61-75
1
8%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Камбюр - Фейеноорд 2:3
Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Витесс - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Славия Прага 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 ПСВ - Фейеноорд 0:4 Маккаби Хайфа - Фейеноорд 0:0 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Эльфсборг - Фейеноорд 3:1 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Эльфсборг 5:0 Виллем II - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Люцерн 3:0 Фейеноорд - Атлетико М 2:1 Люцерн - Фейеноорд 0:3
ПЕК Зволле
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 4:1 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0
ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Виллем II - ПЕК Зволле 1:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - Витесс 0:1 Хераклес - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:2 Фенербахче - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Камбюр 2:1 ПЕК Зволле - Хелмонд Спорт 3:0 ПЕК Зволле - Волендам 0:2 ПЕК Зволле - Боруссия-2 Д 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 13 9 3 1 38 - 2 30
2. ПСВ 13 10 0 3 33 - 20 30
3. Фейеноорд 12 9 1 2 31 - 13 28
4. Утрехт 12 7 2 3 27 - 14 23
5. Витесс 13 7 1 5 14 - 21 22
6. Твенте 13 6 3 4 20 - 18 21
7. НЕК Неймеген 13 5 4 4 17 - 19 19
8. Камбюр 12 6 0 6 21 - 26 18
9. Виллем II 13 5 3 5 16 - 22 18
10. Херенвен 13 5 2 6 16 - 20 17
11. Гоу Эхед Иглс 13 5 2 6 17 - 23 17
12. АЗ Алкмаар 12 5 1 6 23 - 19 16
13. Хераклес 12 4 2 6 14 - 17 14
14. Гронинген 13 3 5 5 12 - 19 14
15. Ваалвейк 0:1 13 2 5 6 14 - 18 11
16. Спарта Роттердам 13 2 4 7 11 - 20 10
17. Фортуна Ситтард 12 2 3 7 14 - 28 9
18. ПЕК Зволле 13 1 1 11 7 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 7 6 0 1 21 - 11 18
2. Утрехт 6 5 1 0 21 - 6 16
3. Фейеноорд 6 5 1 0 17 - 6 16
4. Аякс 1:0 7 5 1 1 27 - 1 16
5. Хераклес 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Гоу Эхед Иглс 7 4 0 3 12 - 9 12
7. Твенте 6 3 2 1 8 - 5 11
8. АЗ Алкмаар 5 3 1 1 14 - 7 10
9. Виллем II 6 3 1 2 6 - 10 10
10. Камбюр 6 3 0 3 13 - 11 9
11. Херенвен 7 3 0 4 10 - 13 9
12. НЕК Неймеген 6 2 2 2 6 - 5 8
13. Ваалвейк 0:1 7 2 1 4 5 - 7 7
14. Фортуна Ситтард 6 2 1 3 7 - 15 7
15. Витесс 6 2 1 3 7 - 12 7
16. Гронинген 6 1 4 1 5 - 4 7
17. Спарта Роттердам 7 1 3 3 6 - 10 6
18. ПЕК Зволле 6 1 1 4 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 7 5 0 2 7 - 9 15
2. Аякс 1:0 6 4 2 0 11 - 1 14
3. Фейеноорд 6 4 0 2 14 - 7 12
4. ПСВ 6 4 0 2 12 - 9 12
5. НЕК Неймеген 7 3 2 2 11 - 14 11
6. Твенте 7 3 1 3 12 - 13 10
7. Камбюр 6 3 0 3 8 - 15 9
8. Херенвен 6 2 2 2 6 - 7 8
9. Виллем II 7 2 2 3 10 - 12 8
10. Утрехт 6 2 1 3 6 - 8 7
11. Гронинген 7 2 1 4 7 - 15 7
12. АЗ Алкмаар 7 2 0 5 9 - 12 6
13. Гоу Эхед Иглс 6 1 2 3 5 - 14 5
14. Ваалвейк 0:1 6 0 4 2 9 - 11 4
15. Спарта Роттердам 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Фортуна Ситтард 6 0 2 4 7 - 13 2
17. Хераклес 5 0 1 4 4 - 9 1
18. ПЕК Зволле 7 0 0 7 4 - 19 0
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Фейеноорд 4:0 ПЕК Зволле онлайн


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