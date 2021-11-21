Голландия: Эредивизие 2021-2022
4:0
Конец матча
Стадион: Де Кёйп
1:0
6' ГолЛинссен Брайан
2:0
9' ГолСинистерра Луис
3:0
31' ГолЛинссен Брайан
4:0
35' ГолТиль Гус
26
Тиль
Гус
10
Кекчю
Оркун
15
Керстен
Сэм
13
Штридер
Рико
11
Аджич
Лука
34
Mees
de
Wit
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Тиль ГусПолузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Янсен ТейсВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Нелсон РайсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Керстен СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Штридер РикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Аджич ЛукаНападающий
- Нападающий
-
34 Mees de WitНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Пабай МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
45 Chardi Landu
-
Главный тренер: Dick Schreuder
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
6'
1:0
9'
31'
35'
4:0
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
7 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 3
-
6 Угловые 2
-
3 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
История личных встреч
Фейеноорд
ПЕК Зволле
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
20 матчей
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линссен Брайан
|8
|0.67
|Тиль Гус
|8
|0.67
|Синистерра Луис
|4
|0.33
|Дессерс Сириль
|4
|0.33
|Тоорнстра Йенс
|3
|0.25
|Кекчю Оркун
|1 (1)
|0.08
|Маласиа Тирелл
|1
|0.08
|Эурснес Фредрик
|1
|0.08
|Баннис Науфаль
|1
|0.08
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
|Сенеси Маркос
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Нелсон Райс
|0
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mees de Wit
|2
|0.15
|Редан Дайшон
|2
|0.15
|Саймак Мустафа
|1
|0.08
|Хюйбертс Дин
|1
|0.08
|Ван Полен Брам
|1 (1)
|0.08
|Накаяма Юта
|0
|0
|Пабай Марк
|0
|0
|Штридер Рико
|0
|0
|Паал Кеннет
|0
|0
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тоорнстра Йенс
|2
|0
|Тиль Гус
|2
|0
|Сенеси Маркос
|2
|0
|Маласиа Тирелл
|2
|0
|Кекчю Оркун
|2
|0
|Джаханбакш Алиреза
|1
|0
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Линссен Брайан
|1
|0
|Нелсон Райс
|1
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Хендрикс Рамон
|1
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Керстен Сэм
|2
|1
|Mees de Wit
|3
|0
|Ван Полен Брам
|2
|0
|Штридер Рико
|2
|0
|Тедич Слободан
|2
|0
|Хюйбертс Дин
|2
|0
|Саймак Мустафа
|1
|0
|Клемент Пелле
|1
|0
|Накаяма Юта
|1
|0
|Редан Дайшон
|1
|0
|Ван Ден Белт Томас
|1
|0
|Рейндерс Элиано
|1
|0
|Пабай Марк
|1
|0
|Вут Симен
|1
|0
|Elikia Mbinga
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
4
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 2
6 Не забивали 10
4
24%
3
75%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
6
35%
0
0%
76-90
Пропущено
6
19
4 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
0
0%
5
26%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
67%
4
21%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
1
17%
2
11%
61-75
1
17%
5
26%
76-90
Забито
14
4
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
1
25%
61-75
4
29%
2
50%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
3
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
4
57%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
31
8
15 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 4
0 Не забивали 6
4
13%
4
50%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
6
19%
0
0%
31-45
5
16%
0
0%
46-60
1
3%
2
25%
61-75
10
32%
2
25%
76-90
Пропущено
13
25
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 11
1
8%
6
24%
1-15
1
8%
3
12%
16-30
5
38%
4
16%
31-45
4
31%
4
16%
46-60
1
8%
3
12%
61-75
1
8%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Камбюр - Фейеноорд 2:3
Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Витесс - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Славия Прага 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 ПСВ - Фейеноорд 0:4 Маккаби Хайфа - Фейеноорд 0:0 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Эльфсборг - Фейеноорд 3:1 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Эльфсборг 5:0 Виллем II - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Люцерн 3:0 Фейеноорд - Атлетико М 2:1 Люцерн - Фейеноорд 0:3
ПЕК Зволле
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 4:1 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0
ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Виллем II - ПЕК Зволле 1:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - Витесс 0:1 Хераклес - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:2 Фенербахче - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Камбюр 2:1 ПЕК Зволле - Хелмонд Спорт 3:0 ПЕК Зволле - Волендам 0:2 ПЕК Зволле - Боруссия-2 Д 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1:0
|13
|9
|3
|1
|38 - 2
|30
|2.
|ПСВ
|13
|10
|0
|3
|33 - 20
|30
|3.
|Фейеноорд
|12
|9
|1
|2
|31 - 13
|28
|4.
|Утрехт
|12
|7
|2
|3
|27 - 14
|23
|5.
|Витесс
|13
|7
|1
|5
|14 - 21
|22
|6.
|Твенте
|13
|6
|3
|4
|20 - 18
|21
|7.
|НЕК Неймеген
|13
|5
|4
|4
|17 - 19
|19
|8.
|Камбюр
|12
|6
|0
|6
|21 - 26
|18
|9.
|Виллем II
|13
|5
|3
|5
|16 - 22
|18
|10.
|Херенвен
|13
|5
|2
|6
|16 - 20
|17
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|13
|5
|2
|6
|17 - 23
|17
|12.
|АЗ Алкмаар
|12
|5
|1
|6
|23 - 19
|16
|13.
|Хераклес
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|14
|14.
|Гронинген
|13
|3
|5
|5
|12 - 19
|14
|15.
|Ваалвейк
|0:1
|13
|2
|5
|6
|14 - 18
|11
|16.
|Спарта Роттердам
|13
|2
|4
|7
|11 - 20
|10
|17.
|Фортуна Ситтард
|12
|2
|3
|7
|14 - 28
|9
|18.
|ПЕК Зволле
|13
|1
|1
|11
|7 - 26
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|7
|6
|0
|1
|21 - 11
|18
|2.
|Утрехт
|6
|5
|1
|0
|21 - 6
|16
|3.
|Фейеноорд
|6
|5
|1
|0
|17 - 6
|16
|4.
|Аякс
|1:0
|7
|5
|1
|1
|27 - 1
|16
|5.
|Хераклес
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|7.
|Твенте
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|8.
|АЗ Алкмаар
|5
|3
|1
|1
|14 - 7
|10
|9.
|Виллем II
|6
|3
|1
|2
|6 - 10
|10
|10.
|Камбюр
|6
|3
|0
|3
|13 - 11
|9
|11.
|Херенвен
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|12.
|НЕК Неймеген
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|13.
|Ваалвейк
|0:1
|7
|2
|1
|4
|5 - 7
|7
|14.
|Фортуна Ситтард
|6
|2
|1
|3
|7 - 15
|7
|15.
|Витесс
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|16.
|Гронинген
|6
|1
|4
|1
|5 - 4
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|18.
|ПЕК Зволле
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|7
|5
|0
|2
|7 - 9
|15
|2.
|Аякс
|1:0
|6
|4
|2
|0
|11 - 1
|14
|3.
|Фейеноорд
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|4.
|ПСВ
|6
|4
|0
|2
|12 - 9
|12
|5.
|НЕК Неймеген
|7
|3
|2
|2
|11 - 14
|11
|6.
|Твенте
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|7.
|Камбюр
|6
|3
|0
|3
|8 - 15
|9
|8.
|Херенвен
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|9.
|Виллем II
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|10.
|Утрехт
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|11.
|Гронинген
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|12.
|АЗ Алкмаар
|7
|2
|0
|5
|9 - 12
|6
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|1
|2
|3
|5 - 14
|5
|14.
|Ваалвейк
|0:1
|6
|0
|4
|2
|9 - 11
|4
|15.
|Спарта Роттердам
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Фортуна Ситтард
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2
|17.
|Хераклес
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|7
|0
|0
|7
|4 - 19
|0