Дания: Суперлига Дании 2021-2022
1:0
Второй тайм: 64'
Стадион: Паркен
6' Желтая карточкаСтаге Йенс
39' Желтая карточкаВинд Жонас
40' Желтая карточкаЛунд Оливер
40' Желтая карточкаБойлесен Николай
1:0
45' ГолЛерагер Лукас
52' Желтая карточкаХауснер Себастиан
16
Биэл
Пеп
23
Винд
Жонас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Биэл ПепПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Винд ЖонасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лунд ОливерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
6'
39'
40'
40'
45'
1:0
46'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
История личных встреч
Копенгаген
Орхус
30 матчей
76.7%
23.3%
23 победы 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
15 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
15 побед 9 ничьих 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
90%
10%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 10 ничьих 6 побед
40 матчей
57.5%
30%
12.5%
23 победы 12 ничьих 5 побед
Первый тайм
37.5%
52.5%
10%
15 побед 21 ничья 4 победы
Второй тайм
37.5%
47.5%
15%
15 побед 19 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Биэл Пеп
|7
|0.44
|Винд Жонас
|6 (1)
|0.38
|Стаге Йенс
|5
|0.31
|Дикс Кевин
|2
|0.13
|Лерагер Лукас
|2
|0.13
|Дарами Мохаммед
|2
|0.13
|Бовинг Виллиам
|1
|0.06
|Зека Карлос
|1
|0.06
|Хочолава Давид
|1
|0.06
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0.06
|Вильчек Камиль
|1
|0.06
|Харальдссон Хакон-Арнар
|1
|0.06
|Кристансен Виктор
|0
|0
|Фальк Расмус
|0
|0
Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андерсон Микаэль
|3
|0.19
|Каль Эрик
|2
|0.13
|Мортенсен Патрик
|2 (1)
|0.13
|Торстейнссон Йон
|2
|0.13
|Frederik Brandhof
|1
|0.06
|Бунду Мустафа
|1
|0.06
|Биссек Янн-Аурель
|1
|0.06
|Курминовски Давид
|1
|0.06
|Грёнбек Альберт
|0
|0
|Ольсен Патрик
|0
|0
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хочолава Давид
|7
|0
|Бойлесен Николай
|4
|1
|Зека Карлос
|4
|0
|Лерагер Лукас
|4
|0
|Стаге Йенс
|3
|0
|Винд Жонас
|3
|0
|Дикс Кевин
|2
|0
|Биэл Пеп
|2
|0
|Анкерсен Петер
|1
|0
|Нельссон Виктор
|1
|0
|Грабара Камил
|1
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
|Кристансен Виктор
|1
|0
Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|6
|0
|Торстейнссон Йон
|6
|0
|Лунд Оливер
|4
|0
|Андерсон Микаэль
|4
|0
|Биссек Янн-Аурель
|3
|0
|Грёнбек Альберт
|3
|0
|Мортенсен Патрик
|2
|0
|Frederik Brandhof
|2
|0
|Линкс Гифт
|2
|0
|Хауснер Себастиан
|2
|0
|Йулсгор Йеспер
|1
|0
|Тингагер Фредерик
|1
|0
|Бунду Мустафа
|1
|0
|Тенгстедт Сёрен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
3
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
33%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
2
67%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
4
50%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
17
11
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
2
12%
2
18%
1-15
4
24%
3
27%
16-30
1
6%
3
27%
31-45
5
29%
29%
3
27%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
2
12%
0
0%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
4
67%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
30
14
12 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
3
10%
2
14%
1-15
6
20%
4
29%
16-30
3
10%
3
21%
31-45
7
23%
3
21%
46-60
6
20%
2
14%
61-75
5
17%
0
0%
76-90
Пропущено
11
16
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
2
18%
6
38%
16-30
2
18%
4
25%
31-45
6
55%
3
19%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
0
0%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Силькеборг - Копенгаген 0:0 ПАОК - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Вайле 3:0 Брондбю - Копенгаген 2:1
Копенгаген - ПАОК 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Виборг 1:1 Копенгаген - Линкольн 3:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5 Нюкёбинг - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Митьюлланд 0:1 Слован Братислава - Копенгаген 1:3 Раннерс - Копенгаген 0:2 Вайле - Копенгаген 0:4 Копенгаген - Сивасспор 5:0 Копенгаген - Сённерйюск 2:0 Сивасспор - Копенгаген 1:2 Орхус - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Локомотив Пловдив 4:2 Копенгаген - Брондбю 4:2
Орхус
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эсбьерг - Орхус 2:1 Орхус - Митьюлланд 3:0 Оденсе - Орхус 0:0 Орхус - Сённерйюск 0:2
Раннерс - Орхус 1:0 Орхус - Ольборг 1:0 Митьюлланд - Орхус 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0 Фрем - Орхус 0:3 Силькеборг - Орхус 0:2 Орхус - Вайле 1:0 Орхус - Оденсе 2:2 Виборг - Орхус 2:0 Орхус - Копенгаген 1:3 Ольборг - Орхус 2:0 Орхус - Раннерс 1:2 Орхус - Ларн 1:1 Нордшелланн - Орхус 0:0 Ларн - Орхус 2:1 Орхус - Брондбю 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|15
|11
|1
|3
|29 - 13
|34
|2.
|Копенгаген
|1:0
|16
|9
|5
|2
|31 - 11
|32
|3.
|Раннерс
|16
|8
|4
|4
|23 - 18
|28
|4.
|Ольборг
|15
|7
|4
|4
|23 - 16
|25
|5.
|Силькеборг
|16
|5
|9
|2
|25 - 15
|24
|6.
|Брондбю
|15
|6
|6
|3
|22 - 19
|24
|7.
|Виборг
|16
|4
|7
|5
|25 - 26
|19
|8.
|Орхус
|0:1
|16
|5
|4
|7
|13 - 18
|19
|9.
|Нордшелланн
|16
|4
|4
|8
|20 - 29
|16
|10.
|Оденсе
|16
|3
|7
|6
|23 - 24
|16
|11.
|Сённерйюск
|15
|2
|3
|10
|9 - 29
|9
|12.
|Вайле
|16
|2
|2
|12
|15 - 40
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|7
|6
|0
|1
|18 - 5
|18
|2.
|Брондбю
|8
|5
|2
|1
|13 - 8
|17
|3.
|Копенгаген
|1:0
|8
|4
|3
|1
|13 - 6
|15
|4.
|Раннерс
|9
|4
|3
|2
|13 - 11
|15
|5.
|Орхус
|0:1
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|6.
|Ольборг
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|7.
|Силькеборг
|8
|3
|4
|1
|11 - 6
|13
|8.
|Нордшелланн
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|9.
|Оденсе
|8
|2
|3
|3
|14 - 11
|9
|10.
|Вайле
|8
|2
|2
|4
|10 - 15
|8
|11.
|Сённерйюск
|7
|2
|2
|3
|5 - 13
|8
|12.
|Виборг
|8
|1
|3
|4
|9 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|1:0
|8
|5
|2
|1
|18 - 5
|17
|2.
|Митьюлланд
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|3.
|Раннерс
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|4.
|Виборг
|8
|3
|4
|1
|16 - 14
|13
|5.
|Ольборг
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|6.
|Силькеборг
|8
|2
|5
|1
|14 - 9
|11
|7.
|Нордшелланн
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|8.
|Брондбю
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|9.
|Оденсе
|8
|1
|4
|3
|9 - 13
|7
|10.
|Орхус
|0:1
|8
|1
|2
|5
|2 - 10
|5
|11.
|Сённерйюск
|8
|0
|1
|7
|4 - 16
|1
|12.
|Вайле
|8
|0
|0
|8
|5 - 25
|0