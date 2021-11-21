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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Копенгаген
1:0
Второй тайм: 64'

Стадион:
Орхус
0'
6' Желтая карточка
Стаге Йенс
39' Желтая карточка
Винд Жонас
40' Желтая карточка
Лунд Оливер
40' Желтая карточка
Бойлесен Николай
1:0
45' Гол
Лерагер Лукас
52' Желтая карточка
Хауснер Себастиан
64'
1
Грабара
Камил
22
Анкерсен
Петер
4
Габриэльсен
Рубен
20
Бойлесен
Николай
34
Кристансен
Виктор
12
Лерагер
Лукас
6
Стаге
Йенс
40
Roony
Bardghji
16
Биэл
Пеп
24
Бовинг
Виллиам
23
Винд
Жонас
1
Хансен
Йеспер
26
Д'Альберто
Антони
37
Хауснер
Себастиан
5
Тингагер
Фредерик
15
Лунд
Оливер
6
Поульсен
Николай
7
Бунду
Мустафа
29
Frederik
Brandhof
8
Андерсон
Микаэль
17
Торстейнссон
Йон
9
Мортенсен
Патрик
Копенгаген
4-2-3-1
Орхус
4-1-4-1

Ход матча

6'
Стаге Йенс
 
39'
Винд Жонас
 
40'
 
Лунд Оливер
40'
Бойлесен Николай
 
45'
Лерагер Лукас
(Стаге Йенс)
1:0
46'
 
Каль Эрик
Лунд Оливер
52'
 
Хауснер Себастиан

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

История личных встреч

Копенгаген
Орхус

30 матчей

76.7%
23.3%
23 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
15 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
15 побед 9 ничьих 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 10 ничьих 6 побед

40 матчей

57.5%
30%
12.5%
23 победы 12 ничьих 5 побед

Первый тайм

37.5%
52.5%
10%
15 побед 21 ничья 4 победы

Второй тайм

37.5%
47.5%
15%
15 побед 19 ничьих 6 побед

История матчей

СД
1:3
СДЧГ
3:2
СДЧГ
1:2
СД
3:3
ТМК
6:1
СД
0:1
СДЧГ
2:4
СД
1:0
КА
0:1
СД
1:2
СД
2:1
СД
4:2
СД
1:1
СДЛЕ
4:1
СД
0:1
СД
4:0
К
2:1
СД
0:1
СД
2:0
СД
2:1
К
1:2
СД
0:0
СД
2:2
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
0:0
СД
0:2
СД
3:0
С
0:0
СЛ
0:0
СЛ
1:1
СЛ
0:0
СЛ
5:0
СЛ
0:1
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
1:0
СЛ
1:1
СЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биэл Пеп 7 0.44
Винд Жонас 6 (1) 0.38
Стаге Йенс 5 0.31
Дикс Кевин 2 0.13
Лерагер Лукас 2 0.13
Дарами Мохаммед 2 0.13
Бовинг Виллиам 1 0.06
Зека Карлос 1 0.06
Хочолава Давид 1 0.06
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.06
Вильчек Камиль 1 0.06
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0.06
Кристансен Виктор 0 0
Фальк Расмус 0 0
Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андерсон Микаэль 3 0.19
Каль Эрик 2 0.13
Мортенсен Патрик 2 (1) 0.13
Торстейнссон Йон 2 0.13
Frederik Brandhof 1 0.06
Бунду Мустафа 1 0.06
Биссек Янн-Аурель 1 0.06
Курминовски Давид 1 0.06
Грёнбек Альберт 0 0
Ольсен Патрик 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хочолава Давид 7 0
Бойлесен Николай 4 1
Зека Карлос 4 0
Лерагер Лукас 4 0
Стаге Йенс 3 0
Винд Жонас 3 0
Дикс Кевин 2 0
Биэл Пеп 2 0
Анкерсен Петер 1 0
Нельссон Виктор 1 0
Грабара Камил 1 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Кристансен Виктор 1 0
Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 6 0
Торстейнссон Йон 6 0
Лунд Оливер 4 0
Андерсон Микаэль 4 0
Биссек Янн-Аурель 3 0
Грёнбек Альберт 3 0
Мортенсен Патрик 2 0
Frederik Brandhof 2 0
Линкс Гифт 2 0
Хауснер Себастиан 2 0
Йулсгор Йеспер 1 0
Тингагер Фредерик 1 0
Бунду Мустафа 1 0
Тенгстедт Сёрен 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
3
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
33%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
2
67%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
4
50%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

17
11
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
2
12%
2
18%
1-15
4
24%
3
27%
16-30
1
6%
3
27%
31-45
5
29%
29%
3
27%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
2
12%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
4
67%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

30
14
12 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
3
10%
2
14%
1-15
6
20%
4
29%
16-30
3
10%
3
21%
31-45
7
23%
3
21%
46-60
6
20%
2
14%
61-75
5
17%
0
0%
76-90

Пропущено

11
16
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
2
18%
6
38%
16-30
2
18%
4
25%
31-45
6
55%
3
19%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
0
0%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Силькеборг - Копенгаген 0:0 ПАОК - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Вайле 3:0 Брондбю - Копенгаген 2:1
Копенгаген - ПАОК 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Виборг 1:1 Копенгаген - Линкольн 3:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5 Нюкёбинг - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Митьюлланд 0:1 Слован Братислава - Копенгаген 1:3 Раннерс - Копенгаген 0:2 Вайле - Копенгаген 0:4 Копенгаген - Сивасспор 5:0 Копенгаген - Сённерйюск 2:0 Сивасспор - Копенгаген 1:2 Орхус - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Локомотив Пловдив 4:2 Копенгаген - Брондбю 4:2
Орхус
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эсбьерг - Орхус 2:1 Орхус - Митьюлланд 3:0 Оденсе - Орхус 0:0 Орхус - Сённерйюск 0:2
Раннерс - Орхус 1:0 Орхус - Ольборг 1:0 Митьюлланд - Орхус 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0 Фрем - Орхус 0:3 Силькеборг - Орхус 0:2 Орхус - Вайле 1:0 Орхус - Оденсе 2:2 Виборг - Орхус 2:0 Орхус - Копенгаген 1:3 Ольборг - Орхус 2:0 Орхус - Раннерс 1:2 Орхус - Ларн 1:1 Нордшелланн - Орхус 0:0 Ларн - Орхус 2:1 Орхус - Брондбю 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 15 11 1 3 29 - 13 34
2. Копенгаген 1:0 16 9 5 2 31 - 11 32
3. Раннерс 16 8 4 4 23 - 18 28
4. Ольборг 15 7 4 4 23 - 16 25
5. Силькеборг 16 5 9 2 25 - 15 24
6. Брондбю 15 6 6 3 22 - 19 24
7. Виборг 16 4 7 5 25 - 26 19
8. Орхус 0:1 16 5 4 7 13 - 18 19
9. Нордшелланн 16 4 4 8 20 - 29 16
10. Оденсе 16 3 7 6 23 - 24 16
11. Сённерйюск 15 2 3 10 9 - 29 9
12. Вайле 16 2 2 12 15 - 40 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 7 6 0 1 18 - 5 18
2. Брондбю 8 5 2 1 13 - 8 17
3. Копенгаген 1:0 8 4 3 1 13 - 6 15
4. Раннерс 9 4 3 2 13 - 11 15
5. Орхус 0:1 8 4 2 2 11 - 8 14
6. Ольборг 7 4 1 2 13 - 8 13
7. Силькеборг 8 3 4 1 11 - 6 13
8. Нордшелланн 8 2 3 3 11 - 14 9
9. Оденсе 8 2 3 3 14 - 11 9
10. Вайле 8 2 2 4 10 - 15 8
11. Сённерйюск 7 2 2 3 5 - 13 8
12. Виборг 8 1 3 4 9 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 1:0 8 5 2 1 18 - 5 17
2. Митьюлланд 8 5 1 2 11 - 8 16
3. Раннерс 7 4 1 2 10 - 7 13
4. Виборг 8 3 4 1 16 - 14 13
5. Ольборг 8 3 3 2 10 - 8 12
6. Силькеборг 8 2 5 1 14 - 9 11
7. Нордшелланн 8 2 1 5 9 - 15 7
8. Брондбю 7 1 4 2 9 - 11 7
9. Оденсе 8 1 4 3 9 - 13 7
10. Орхус 0:1 8 1 2 5 2 - 10 5
11. Сённерйюск 8 0 1 7 4 - 16 1
12. Вайле 8 0 0 8 5 - 25 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
Орхус
1.88
5.10
4.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Копенгаген 1:0 Орхус онлайн


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