Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Г О О О О Л - Лерагер Лукас из команды Копенгаген правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

46' Удар от ворот произведет Орхус

45' Roony Bardghji имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

44' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Орхус

44' Уильям Бовинг из команды Копенгаген наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

42' Удар от ворот произведет Орхус

42' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Матч возобновлен

40' Бойлесен Николай получает желтую карточку за неспортивное поведение

40' Лунд Оливер получает желтую карточку за неспортивное поведение

40' Ох, нехорошо это выглядит. Поульсен Николай получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Поульсен Николай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Винд Жонас получил желтую карточку от судьи

39' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

38' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

37' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

36' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Уильям Бовинг из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...

35' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Матч возобновлен

31' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

31' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Поульсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' КАКОЙ ПРОМАХ! Стаге Йенс упускает момент. Он пробил с лета в штангу!

30' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Орхус выполняет удар от ворот.

28' Бойлесен Николай оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Лунд Оливер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

26' Отличные скиллы показывает Roony Bardghji , обводя своих соперников

26' Габриэльсен Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Торстейнссон Йон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Мортенсен Патрик из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

23' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Йеспер Хансен не дал случится голу! Винд Жонас должен был забивать, но Йеспер Хансен сделал отличный сейв

23' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

22' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Удар от ворот произведет Копенгаген

20' Фредерик Брандоф оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Торстейнссон Йон из команды Орхус направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

17' Бунду Мустафа из команды Орхус делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

16' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Орхус

15' Как он промахнулся? Уильям Бовинг имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

14' Матч возобновлен

14' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

13' Удар от ворот произведет Орхус

12' Грабара Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Габриэльсен Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Камиль Грабара не дал случится голу! Андерсон Микаэль должен был забивать, но Камиль Грабара сделал отличный сейв

10' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Винд Жонас из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

9' Биэл Пеп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Матч возобновлен

9' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

8' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Стаге Йенс получил желтую карточку от судьи

6' Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе

6' Лерагер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

5' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе

2' Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Хауснер Себастиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Уильям Бовинг из команды Копенгаген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

2' Уильям Бовинг из команды Копенгаген идет с мячом вперед на обострение...

2' Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Орхус начинает с центра поля