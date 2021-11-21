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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Копенгаген
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 25814
Орхус
0'
6' Желтая карточка
Стаге Йенс
39' Желтая карточка
Винд Жонас
40' Желтая карточка
Лунд Оливер
40' Желтая карточка
Бойлесен Николай
1:0
45' Гол
Лерагер Лукас
52' Желтая карточка
Хауснер Себастиан
79' Желтая карточка
Мортенсен Патрик
81' Желтая карточка
Фальк Расмус
86' Желтая карточка
Джесс Торуп
88' Желтая карточка
Хёйлунн Расмус
1:1
90' Пенальти
Мортенсен Патрик
90'+7
1
Грабара
Камил
22
Анкерсен
Петер
4
Габриэльсен
Рубен
20
Бойлесен
Николай
34
Кристансен
Виктор
12
Лерагер
Лукас
6
Стаге
Йенс
40
Roony
Bardghji
16
Биэл
Пеп
24
Бовинг
Виллиам
23
Винд
Жонас
1
Хансен
Йеспер
26
Д'Альберто
Антони
37
Хауснер
Себастиан
5
Тингагер
Фредерик
15
Лунд
Оливер
6
Поульсен
Николай
7
Бунду
Мустафа
29
Frederik
Brandhof
8
Андерсон
Микаэль
17
Торстейнссон
Йон
9
Мортенсен
Патрик
Копенгаген
4-2-3-1
Орхус
4-1-4-1

Ход матча

6'
Стаге Йенс
 
39'
Винд Жонас
 
40'
 
Лунд Оливер
40'
Бойлесен Николай
 
45'
Лерагер Лукас
(Стаге Йенс)
1:0
46'
 
Каль Эрик
Лунд Оливер
52'
 
Хауснер Себастиан
65'
Фальк Расмус
Roony Bardghji
 
68'
 
Линкс Гифт
Торстейнссон Йон
75'
 
Грёнбек Альберт
Frederik Brandhof
77'
Хёйлунн Расмус
Винд Жонас
 
79'
 
Мортенсен Патрик
81'
Фальк Расмус
 
86'
Джесс Торуп
 
88'
Хёйлунн Расмус
 
88'
Ойконому Мариос
Бовинг Виллиам
 
89'
 
Биссек Янн-Аурель
Хауснер Себастиан
89'
 
Курминовски Давид
Поульсен Николай
90'
1:1
Мортенсен Патрик

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 17
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

История личных встреч

Копенгаген
Орхус

30 матчей

76.7%
23.3%
23 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
15 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
15 побед 9 ничьих 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 10 ничьих 6 побед

40 матчей

57.5%
30%
12.5%
23 победы 12 ничьих 5 побед

Первый тайм

37.5%
52.5%
10%
15 побед 21 ничья 4 победы

Второй тайм

37.5%
47.5%
15%
15 побед 19 ничьих 6 побед

История матчей

СД
1:3
СДЧГ
3:2
СДЧГ
1:2
СД
3:3
ТМК
6:1
СД
0:1
СДЧГ
2:4
СД
1:0
КА
0:1
СД
1:2
СД
2:1
СД
4:2
СД
1:1
СДЛЕ
4:1
СД
0:1
СД
4:0
К
2:1
СД
0:1
СД
2:0
СД
2:1
К
1:2
СД
0:0
СД
2:2
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
0:0
СД
0:2
СД
3:0
С
0:0
СЛ
0:0
СЛ
1:1
СЛ
0:0
СЛ
5:0
СЛ
0:1
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
1:0
СЛ
1:1
СЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биэл Пеп 7 0.44
Винд Жонас 6 (1) 0.38
Стаге Йенс 5 0.31
Дикс Кевин 2 0.13
Лерагер Лукас 2 0.13
Дарами Мохаммед 2 0.13
Бовинг Виллиам 1 0.06
Зека Карлос 1 0.06
Хочолава Давид 1 0.06
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.06
Вильчек Камиль 1 0.06
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0.06
Кристансен Виктор 0 0
Фальк Расмус 0 0
Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 3 (2) 0.19
Андерсон Микаэль 3 0.19
Каль Эрик 2 0.13
Торстейнссон Йон 2 0.13
Frederik Brandhof 1 0.06
Бунду Мустафа 1 0.06
Биссек Янн-Аурель 1 0.06
Курминовски Давид 1 0.06
Грёнбек Альберт 0 0
Ольсен Патрик 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хочолава Давид 7 0
Бойлесен Николай 4 1
Зека Карлос 4 0
Лерагер Лукас 4 0
Стаге Йенс 3 0
Винд Жонас 3 0
Дикс Кевин 2 0
Биэл Пеп 2 0
Анкерсен Петер 1 0
Фальк Расмус 1 0
Нельссон Виктор 1 0
Грабара Камил 1 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Хёйлунн Расмус 1 0
Кристансен Виктор 1 0
Джесс Торуп 1 0
Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 6 0
Торстейнссон Йон 6 0
Лунд Оливер 4 0
Андерсон Микаэль 4 0
Мортенсен Патрик 3 0
Хауснер Себастиан 3 0
Биссек Янн-Аурель 3 0
Грёнбек Альберт 3 0
Frederik Brandhof 2 0
Линкс Гифт 2 0
Йулсгор Йеспер 1 0
Тингагер Фредерик 1 0
Бунду Мустафа 1 0
Тенгстедт Сёрен 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
4
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
25%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
2
50%
61-75
3
21%
1
25%
76-90

Пропущено

6
9
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
4
44%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

17
11
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
2
12%
2
18%
1-15
4
24%
3
27%
16-30
1
6%
3
27%
31-45
5
29%
29%
3
27%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
2
12%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
4
67%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

31
15
13 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
3
10%
2
13%
1-15
6
19%
4
27%
16-30
4
13%
3
20%
31-45
7
23%
3
20%
46-60
6
19%
2
13%
61-75
5
16%
1
7%
76-90

Пропущено

12
17
4 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
0
0%
2
12%
1-15
2
17%
6
35%
16-30
2
17%
5
29%
29%
31-45
6
50%
3
18%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Силькеборг - Копенгаген 0:0 ПАОК - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Вайле 3:0 Брондбю - Копенгаген 2:1
Копенгаген - ПАОК 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Виборг 1:1 Копенгаген - Линкольн 3:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5 Нюкёбинг - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Митьюлланд 0:1 Слован Братислава - Копенгаген 1:3 Раннерс - Копенгаген 0:2 Вайле - Копенгаген 0:4 Копенгаген - Сивасспор 5:0 Копенгаген - Сённерйюск 2:0 Сивасспор - Копенгаген 1:2 Орхус - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Локомотив Пловдив 4:2 Копенгаген - Брондбю 4:2
Орхус
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эсбьерг - Орхус 2:1 Орхус - Митьюлланд 3:0 Оденсе - Орхус 0:0 Орхус - Сённерйюск 0:2
Раннерс - Орхус 1:0 Орхус - Ольборг 1:0 Митьюлланд - Орхус 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0 Фрем - Орхус 0:3 Силькеборг - Орхус 0:2 Орхус - Вайле 1:0 Орхус - Оденсе 2:2 Виборг - Орхус 2:0 Орхус - Копенгаген 1:3 Ольборг - Орхус 2:0 Орхус - Раннерс 1:2 Орхус - Ларн 1:1 Нордшелланн - Орхус 0:0 Ларн - Орхус 2:1 Орхус - Брондбю 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 1:2 16 11 1 4 30 - 15 34
2. Копенгаген 16 8 6 2 31 - 12 30
3. Раннерс 16 8 4 4 23 - 18 28
4. Брондбю 2:1 16 7 6 3 24 - 20 27
5. Ольборг 15 7 4 4 23 - 16 25
6. Силькеборг 16 5 9 2 25 - 15 24
7. Орхус 16 5 5 6 14 - 18 20
8. Виборг 16 4 7 5 25 - 26 19
9. Нордшелланн 16 4 4 8 20 - 29 16
10. Оденсе 16 3 7 6 23 - 24 16
11. Сённерйюск 15 2 3 10 9 - 29 9
12. Вайле 16 2 2 12 15 - 40 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 1:2 8 6 0 2 19 - 7 18
2. Брондбю 2:1 8 5 2 1 13 - 8 17
3. Раннерс 9 4 3 2 13 - 11 15
4. Орхус 8 4 2 2 11 - 8 14
5. Ольборг 7 4 1 2 13 - 8 13
6. Копенгаген 8 3 4 1 13 - 7 13
7. Силькеборг 8 3 4 1 11 - 6 13
8. Нордшелланн 8 2 3 3 11 - 14 9
9. Оденсе 8 2 3 3 14 - 11 9
10. Вайле 8 2 2 4 10 - 15 8
11. Сённерйюск 7 2 2 3 5 - 13 8
12. Виборг 8 1 3 4 9 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 8 5 2 1 18 - 5 17
2. Митьюлланд 1:2 8 5 1 2 11 - 8 16
3. Раннерс 7 4 1 2 10 - 7 13
4. Виборг 8 3 4 1 16 - 14 13
5. Ольборг 8 3 3 2 10 - 8 12
6. Силькеборг 8 2 5 1 14 - 9 11
7. Брондбю 2:1 8 2 4 2 11 - 12 10
8. Нордшелланн 8 2 1 5 9 - 15 7
9. Оденсе 8 1 4 3 9 - 13 7
10. Орхус 8 1 3 4 3 - 10 6
11. Сённерйюск 8 0 1 7 4 - 16 1
12. Вайле 8 0 0 8 5 - 25 0
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Где смотреть матч Копенгаген 1:1 Орхус онлайн


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