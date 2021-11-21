Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

97' Бунду Мустафа из команды Орхус пасует мяч, но его одноклубник не добежал до мяча вовремя.

95' Г О О О О О Л - Мортенсен Патрик из команды Орхус забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Камиль Грабара прыгнул вправо!

95' После проверки VAR судья не изменил решения - Орхус пробьет пенальти!

95' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

94' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Как он промахнулся? Анкерсен Петер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

92' Игрок команды Орхус совершает фол

92' Каль Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Удар от ворот произведет Орхус

91' Ойконому Мариос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Стаге Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

89' Хёйлунн Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Альберт Гроенбек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

88' Тактическая замена. Уильям Бовинг уходит с поля и его заменяет Ойконому Мариос

88' Хёйлунн Расмус получил желтую карточку от судьи

88' Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Альберт Гроенбек из команды Орхус отправил кросс в штрафную...

87' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Габриэльсен Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Поульсен Николай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Рефери не любит споров - именно за это Джесс Торуп сейчас получил желтую

85' Матч возобновится спорным мячом

85' Матч возобновлен

85' Ох, нехорошо это выглядит. Анкерсен Петер получил травму и медбригада забирает его с поля.

85' Анкерсен Петер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Стаге Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Габриэльсен Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

83' Альберт Гроенбек из команды Орхус фолит на Лерагер Лукас , но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!

83' Хауснер Себастиан из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

83' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

83' Альберт Гроенбек нанес удар, но тот был заблокирован.

82' Каль Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

81' Фальк Расмус - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

81' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

80' Грабара Камил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

79' Мортенсен Патрик получил желтую карточку от судьи

79' Почти гол! Мортенсен Патрик пробил головой по воротам, но Камиль Грабара спас!

78' Сегодняшная посещаемость составляет 25814 болельщиков

78' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Бойлесен Николай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

77' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

75' Удар от ворот произведет Орхус

75' Тактическая замена. Фредерик Брандоф уходит с поля и его заменяет Альберт Гроенбек

75' Уильям Бовинг из команды Копенгаген сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Винд Жонас не смог удачно сыграть.

74' Орхус выполняет удар от ворот.

74' Как он промахнулся? Биэл Пеп имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

74' Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Каль Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

73' Уильям Бовинг из команды Копенгаген делает пас партнеру.

72' Удар от ворот произведет Орхус

72' Биэл Пеп оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Удар от ворот произведет Копенгаген

70' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Габриэльсен Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Удар от ворот произведет Орхус

69' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Лерагер Лукас из команды Копенгаген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

66' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Удар от ворот произведет Копенгаген

65' Мортенсен Патрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Йеспер Хансен не дал случится голу! Биэл Пеп должен был забивать, но Йеспер Хансен сделал отличный сейв

64' Матч возобновлен

64' Ох, нехорошо это выглядит. Roony Bardghji получил травму и медбригада забирает его с поля.

63' Roony Bardghji на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Винд Жонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Торстейнссон Йон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Удар от ворот произведет Копенгаген

58' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Удар от ворот произведет Копенгаген

57' Д'Альберто Антони из команды Орхус навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

56' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Roony Bardghji из команды Копенгаген делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

55' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Биэл Пеп имел все шансы забить, но Йеспер Хансен сделал отличный сейв!

54' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Хауснер Себастиан получил желтую карточку от судьи

52' Удар от ворот произведет Орхус

51' Биэл Пеп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Удар от ворот произведет Копенгаген

48' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе

47' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Каль Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Винд Жонас из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

46' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля