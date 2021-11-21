  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2021-2022

Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Раннерс
4:1
Второй тайм: 82'

Стадион:
Вайле
0'
1:0
37' Гол
Камара Аль-Хаджи
1:1
45' Гол
Ханссон Халлюр
2:1
48' Гол
Камара Аль-Хаджи
3:1
50' Гол
Анкерсен Якоб
63' Желтая карточка
Бундгаард Филип
65' Желтая карточка
Соуза Аллан
4:1
65' Гол
Писингер Симон
82'
1
Карлгрен
Патрик
7
Каллесеэ
Миккель
8
Писингер
Симон
11
Марксен
Эрик
15
Копплин
Бьорн
9
Анкерсен
Якоб
6
Йонсен
Лассер
Берг
14
Лауэнборг
Фредерик
12
Тибблинг
Симон
99
Камара
Аль-Хаджи
90
Одей
Стивен
13
Грютебуст
Стен
2
Heron
6
Эзатолахи
Саид
4
Опоку
Джером
44
Хенриксен
Тобиас
20
Скооп
Якоб
15
Ханссон
Халлюр
8
Lukas
Engel
10
Соуза
Аллан
II
9
Понсе
Андрес
11
Муколли
Арбнор
Раннерс
4-4-2
Вайле
3-4-3

История личных встреч

Раннерс
Вайле

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

19 матчей

63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

СД
0:2
К
3:1
К
0:0
СД
3:1
СД
0:3
ТМС
1:0
ТМК
2:0
СД
2:0
СД
1:1
ТМК
1:1
ТМК
1:3
ТМК
2:1
ТМК
1:3
ТМК
1:0
ПД
3:0
ПД
4:1
СЛ
3:2
СЛ
1:1
СЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Аль-Хаджи 6 0.38
Одей Стивен 5 0.31
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 5 (1) 0.31
Каллесеэ Миккель 1 0.06
Кехинде Тосин 1 0.06
Греве Матиас 1 0.06
Писингер Симон 1 0.06
Анкерсен Якоб 1 0.06
Эгхо Марвин 1 0.06
Марксен Эрик 0 0
Тибблинг Симон 0 0
Гравес Симон 0 0
Йонсен Лассер Берг 0 0
Клюснер Тобиас 0 0
Бундгаард Оливер 0 0
Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lukas Engel 2 0.13
Эммануилидис Димитриос 2 0.13
Фагир Вахид 2 0.13
Понсе Андрес 1 0.06
Соуза Аллан II 1 (1) 0.06
Джорджевич Лука 1 0.06
Ханссон Халлюр 1 0.06
Колингер Денис 1 0.06
Эзатолахи Саид 1 0.06
Муколли Арбнор 1 0.06
Скооп Якоб 0 0
Ямга Кевин 0 0
Хенриксен Тобиас 0 0
Кустович Кевин 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тибблинг Симон 5 0
Писингер Симон 3 0
Каллесеэ Миккель 3 0
Камара Аль-Хаджи 3 0
Йонсен Лассер Берг 3 0
Лауэнборг Фредерик 2 0
Кехинде Тосин 2 0
Марксен Эрик 1 0
Копплин Бьорн 1 0
Лауридсен Йеспер 1 0
Брок-Мадсен Николай 1 0
Карлгрен Патрик 1 0
Эгхо Марвин 1 0
Греве Матиас 1 0
Одей Стивен 1 0
Гравес Симон 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Колингер Денис 7 0
Эзатолахи Саид 5 0
Соуза Аллан II 4 0
Муколли Арбнор 4 0
Манджрекар Джеймс 4 0
Опоку Джером 2 1
Ханссон Халлюр 3 0
Фагир Вахид 2 0
Скооп Якоб 1 0
Давидсен Вильормур 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0
Lukas Engel 1 0
Hans Hollsberg 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
4
8 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
21
8 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
4
40%
4
19%
1-15
2
20%
4
19%
16-30
2
20%
2
10%
31-45
1
10%
2
10%
46-60
1
10%
1
5%
61-75
0
0%
8
38%
76-90

Забито

10
8
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
1
13%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
5
63%
31-45
4
40%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

7
17
5 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
14%
2
12%
1-15
3
43%
6
35%
16-30
1
14%
3
18%
31-45
2
29%
1
6%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Забито

19
12
13 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 7
3
16%
1
8%
1-15
5
26%
1
8%
16-30
5
26%
5
42%
31-45
5
26%
5
42%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
5%
0
0%
76-90

Пропущено

17
38
13 В 1-м тайме 21
4 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
5
29%
29%
6
16%
1-15
5
29%
29%
10
26%
16-30
3
18%
5
13%
31-45
3
18%
3
8%
46-60
1
6%
2
5%
61-75
0
0%
12
32%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ольборг - Раннерс 1:1 Раннерс - Яблонец 2:2 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Мидделфарт - Раннерс 0:4
Раннерс - Орхус 1:0 Яблонец - Раннерс 2:2 Оденсе - Раннерс 1:2 Раннерс - Брондбю 1:1 ЧФР Клуж - Раннерс 1:1 Митьюлланд - Раннерс 1:0 Фремад Амагер - Раннерс 2:3 Раннерс - Нордшелланн 3:2 Раннерс - АЗ Алкмаар 2:2 Раннерс - Копенгаген 0:2 Силькеборг - Раннерс 2:1 Галатасарай - Раннерс 2:1 Раннерс - Ольборг 1:1 Раннерс - Галатасарай 1:1 Виборг - Раннерс 1:2 Раннерс - Сённерйюск 1:0
Вайле
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Вайле - Сённерйюск 3:1 Копенгаген - Вайле 3:0 Хорсенс - Вайле 1:3 Вайле - Нордшелланн 2:0
Брондбю - Вайле 3:2 Оденсе - Вайле 6:0 Вайле - Силькеборг 2:4 Ванлоесе - Вайле 3:4 Вайле - Виборг 1:1 Орхус - Вайле 1:0 Vordingborg - Вайле 0:2 Хольштайн Киль - Вайле 1:2 Вайле - Копенгаген 0:4 Нордшелланн - Вайле 3:1 Вайле - Ольборг 0:1 Митьюлланд - Вайле 4:1 Вайле - Брондбю 2:2 Сённерйюск - Вайле 1:0 Вайле - Раннерс 0:2 Вайле - Любек 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 15 11 1 3 29 - 13 34
2. Копенгаген 15 8 5 2 30 - 11 29
3. Раннерс 4:1 16 8 4 4 23 - 18 28
4. Ольборг 15 7 4 4 23 - 16 25
5. Силькеборг 1:1 16 5 9 2 25 - 15 24
6. Брондбю 15 6 6 3 22 - 19 24
7. Виборг 16 4 7 5 25 - 26 19
8. Орхус 15 5 4 6 13 - 17 19
9. Нордшелланн 1:1 16 4 4 8 20 - 29 16
10. Оденсе 16 3 7 6 23 - 24 16
11. Сённерйюск 15 2 3 10 9 - 29 9
12. Вайле 1:4 16 2 2 12 15 - 40 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 7 6 0 1 18 - 5 18
2. Брондбю 8 5 2 1 13 - 8 17
3. Раннерс 4:1 9 4 3 2 13 - 11 15
4. Орхус 8 4 2 2 11 - 8 14
5. Ольборг 7 4 1 2 13 - 8 13
6. Силькеборг 1:1 8 3 4 1 11 - 6 13
7. Копенгаген 7 3 3 1 12 - 6 12
8. Нордшелланн 1:1 8 2 3 3 11 - 14 9
9. Оденсе 8 2 3 3 14 - 11 9
10. Вайле 1:4 8 2 2 4 10 - 15 8
11. Сённерйюск 7 2 2 3 5 - 13 8
12. Виборг 8 1 3 4 9 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 8 5 2 1 18 - 5 17
2. Митьюлланд 8 5 1 2 11 - 8 16
3. Раннерс 4:1 7 4 1 2 10 - 7 13
4. Виборг 8 3 4 1 16 - 14 13
5. Ольборг 8 3 3 2 10 - 8 12
6. Силькеборг 1:1 8 2 5 1 14 - 9 11
7. Нордшелланн 1:1 8 2 1 5 9 - 15 7
8. Брондбю 7 1 4 2 9 - 11 7
9. Оденсе 8 1 4 3 9 - 13 7
10. Орхус 7 1 2 4 2 - 9 5
11. Сённерйюск 8 0 1 7 4 - 16 1
12. Вайле 1:4 8 0 0 8 5 - 25 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cepheus Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Раннерс
Ничья
Вайле
1.56
4.70
6.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Раннерс 4:1 Вайле онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 