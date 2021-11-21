Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Отличный командный гол!

45' Г О О О О Л - Ханссон Халлюр забивает с правой ноги!

45' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Лауэнборг Фредерик пробует нанести удар издали, но Стен Грютебуст ловит мяч

43' Херон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Джером Опоку выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Анкерсен Якоб из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

41' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Хорошую попытку сделал Каллесеэ Миккель . Удар в створ, но вратарь начеку

40' ШАНС! Каллесеэ Миккель вышел один на один с голкипером...

39' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Удар от ворот произведет Вайле

36' Грютебуст Стен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

36' Хенриксен Тобиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе

33' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Удар от ворот произведет Раннерс

32' Эзатолахи Саид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Джером Опоку выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Эзатолахи Саид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Удар от ворот произведет Раннерс

26' Херон из команды Вайле наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

26' Понсе Андрес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Удар от ворот произведет Вайле

24' Раннерс выполняет удар от ворот.

24' Как он промахнулся? Понсе Андрес имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

24' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Стен Грютебуст не дал случится голу! Анкерсен Якоб должен был забивать, но Стен Грютебуст сделал отличный сейв

22' ШАНС! Анкерсен Якоб вышел один на один с голкипером...

22' Тибблинг Симон разрезает оборону соперника отличным пасом

22' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Джером Опоку из команды Вайле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

19' Копплин Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Понсе Андрес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Марксен Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Джером Опоку выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Удар от ворот произведет Вайле

14' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Вайле

11' Как он промахнулся? Камара Аль-Хаджи имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

10' Камара Аль-Хаджи имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

8' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Понсе Андрес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Соуза Аллан II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Вайле начинает с центра поля