Дания: Суперлига Дании 2021-2022
4:1
Конец матча
Стадион: Cepheus Park Randers Зрители: 4014
1:0
37' ГолКамара Аль-Хаджи
1:1
45' ГолХанссон Халлюр
2:1
48' ГолКамара Аль-Хаджи
3:1
50' ГолАнкерсен Якоб
63' Желтая карточкаБундгаард Филип
65' Желтая карточкаСоуза Аллан
4:1
65' ГолПисингер Симон
88' Желтая карточкаЛауридсен Йеспер
11
Марксен
Эрик
90
Одей
Стивен
2
Heron
20
Скооп
Якоб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Марксен ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Одей СтивенНападающий
- Запасные игроки
-
25 Дакир ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Jeppe Kudsk
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
2 HeronЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Скооп ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Соуза АлланНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
53 Аднан АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петер Соренсен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
37'
1:0
45'
1:1
48'
50'
59'
63'
65'
65'
4:1
88'
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
10 Удары в створ 1
-
8 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
История личных встреч
Раннерс
Вайле
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
19 матчей
63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Аль-Хаджи
|6
|0.38
|Одей Стивен
|5
|0.31
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|5 (1)
|0.31
|Каллесеэ Миккель
|1
|0.06
|Кехинде Тосин
|1
|0.06
|Греве Матиас
|1
|0.06
|Писингер Симон
|1
|0.06
|Анкерсен Якоб
|1
|0.06
|Эгхо Марвин
|1
|0.06
|Марксен Эрик
|0
|0
|Тибблинг Симон
|0
|0
|Гравес Симон
|0
|0
|Йонсен Лассер Берг
|0
|0
|Клюснер Тобиас
|0
|0
|Бундгаард Оливер
|0
|0
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lukas Engel
|2
|0.13
|Эммануилидис Димитриос
|2
|0.13
|Фагир Вахид
|2
|0.13
|Понсе Андрес
|1
|0.06
|Соуза Аллан II
|1 (1)
|0.06
|Джорджевич Лука
|1
|0.06
|Ханссон Халлюр
|1
|0.06
|Колингер Денис
|1
|0.06
|Эзатолахи Саид
|1
|0.06
|Муколли Арбнор
|1
|0.06
|Скооп Якоб
|0
|0
|Ямга Кевин
|0
|0
|Хенриксен Тобиас
|0
|0
|Кустович Кевин
|0
|0
Карточки
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тибблинг Симон
|5
|0
|Писингер Симон
|3
|0
|Каллесеэ Миккель
|3
|0
|Камара Аль-Хаджи
|3
|0
|Йонсен Лассер Берг
|3
|0
|Лауридсен Йеспер
|2
|0
|Лауэнборг Фредерик
|2
|0
|Кехинде Тосин
|2
|0
|Марксен Эрик
|1
|0
|Копплин Бьорн
|1
|0
|Брок-Мадсен Николай
|1
|0
|Карлгрен Патрик
|1
|0
|Эгхо Марвин
|1
|0
|Греве Матиас
|1
|0
|Одей Стивен
|1
|0
|Гравес Симон
|1
|0
|Бундгаард Филип
|1
|0
Вайле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Колингер Денис
|7
|0
|Эзатолахи Саид
|5
|0
|Соуза Аллан II
|4
|0
|Муколли Арбнор
|4
|0
|Манджрекар Джеймс
|4
|0
|Опоку Джером
|2
|1
|Ханссон Халлюр
|3
|0
|Фагир Вахид
|2
|0
|Скооп Якоб
|1
|0
|Давидсен Вильормур
|1
|0
|Хенриксен Тобиас
|1
|0
|Lukas Engel
|1
|0
|Hans Hollsberg
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
5
9 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
1
20%
16-30
4
31%
1
20%
31-45
3
23%
3
60%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
25
9 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
4
36%
4
16%
1-15
2
18%
4
16%
16-30
3
27%
3
12%
31-45
1
9%
4
16%
46-60
1
9%
2
8%
61-75
0
0%
8
32%
76-90
Забито
10
8
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
0
0%
1
13%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
5
63%
31-45
4
40%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
7
17
5 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
14%
2
12%
1-15
3
43%
6
35%
16-30
1
14%
3
18%
31-45
2
29%
1
6%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
0
0%
4
24%
76-90
Забито
23
13
14 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
3 Не забивали 7
3
13%
1
8%
1-15
5
22%
1
8%
16-30
6
26%
6
46%
31-45
7
30%
5
38%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
1
4%
0
0%
76-90
Пропущено
18
42
14 В 1-м тайме 22
4 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 16
5
28%
6
14%
1-15
5
28%
10
24%
16-30
4
22%
6
14%
31-45
3
17%
5
12%
46-60
1
6%
3
7%
61-75
0
0%
12
29%
76-90
Результаты последних матчей
Раннерс
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ольборг - Раннерс 1:1 Раннерс - Яблонец 2:2 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Мидделфарт - Раннерс 0:4
Раннерс - Орхус 1:0 Яблонец - Раннерс 2:2 Оденсе - Раннерс 1:2 Раннерс - Брондбю 1:1 ЧФР Клуж - Раннерс 1:1 Митьюлланд - Раннерс 1:0 Фремад Амагер - Раннерс 2:3 Раннерс - Нордшелланн 3:2 Раннерс - АЗ Алкмаар 2:2 Раннерс - Копенгаген 0:2 Силькеборг - Раннерс 2:1 Галатасарай - Раннерс 2:1 Раннерс - Ольборг 1:1 Раннерс - Галатасарай 1:1 Виборг - Раннерс 1:2 Раннерс - Сённерйюск 1:0
Вайле
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Вайле - Сённерйюск 3:1 Копенгаген - Вайле 3:0 Хорсенс - Вайле 1:3 Вайле - Нордшелланн 2:0
Брондбю - Вайле 3:2 Оденсе - Вайле 6:0 Вайле - Силькеборг 2:4 Ванлоесе - Вайле 3:4 Вайле - Виборг 1:1 Орхус - Вайле 1:0 Vordingborg - Вайле 0:2 Хольштайн Киль - Вайле 1:2 Вайле - Копенгаген 0:4 Нордшелланн - Вайле 3:1 Вайле - Ольборг 0:1 Митьюлланд - Вайле 4:1 Вайле - Брондбю 2:2 Сённерйюск - Вайле 1:0 Вайле - Раннерс 0:2 Вайле - Любек 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|15
|11
|1
|3
|29 - 13
|34
|2.
|Копенгаген
|1:0
|16
|9
|5
|2
|31 - 11
|32
|3.
|Раннерс
|16
|8
|4
|4
|23 - 18
|28
|4.
|Ольборг
|15
|7
|4
|4
|23 - 16
|25
|5.
|Силькеборг
|16
|5
|9
|2
|25 - 15
|24
|6.
|Брондбю
|15
|6
|6
|3
|22 - 19
|24
|7.
|Виборг
|16
|4
|7
|5
|25 - 26
|19
|8.
|Орхус
|0:1
|16
|5
|4
|7
|13 - 18
|19
|9.
|Нордшелланн
|16
|4
|4
|8
|20 - 29
|16
|10.
|Оденсе
|16
|3
|7
|6
|23 - 24
|16
|11.
|Сённерйюск
|15
|2
|3
|10
|9 - 29
|9
|12.
|Вайле
|16
|2
|2
|12
|15 - 40
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|7
|6
|0
|1
|18 - 5
|18
|2.
|Брондбю
|8
|5
|2
|1
|13 - 8
|17
|3.
|Копенгаген
|1:0
|8
|4
|3
|1
|13 - 6
|15
|4.
|Раннерс
|9
|4
|3
|2
|13 - 11
|15
|5.
|Орхус
|0:1
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|6.
|Ольборг
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|7.
|Силькеборг
|8
|3
|4
|1
|11 - 6
|13
|8.
|Нордшелланн
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|9.
|Оденсе
|8
|2
|3
|3
|14 - 11
|9
|10.
|Вайле
|8
|2
|2
|4
|10 - 15
|8
|11.
|Сённерйюск
|7
|2
|2
|3
|5 - 13
|8
|12.
|Виборг
|8
|1
|3
|4
|9 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|1:0
|8
|5
|2
|1
|18 - 5
|17
|2.
|Митьюлланд
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|3.
|Раннерс
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|4.
|Виборг
|8
|3
|4
|1
|16 - 14
|13
|5.
|Ольборг
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|6.
|Силькеборг
|8
|2
|5
|1
|14 - 9
|11
|7.
|Нордшелланн
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|8.
|Брондбю
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|9.
|Оденсе
|8
|1
|4
|3
|9 - 13
|7
|10.
|Орхус
|0:1
|8
|1
|2
|5
|2 - 10
|5
|11.
|Сённерйюск
|8
|0
|1
|7
|4 - 16
|1
|12.
|Вайле
|8
|0
|0
|8
|5 - 25
|0