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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Митьюлланд
1:2
Второй тайм: 49'

Стадион:
Брондбю
0'
1:0
13' Пенальти
Феррейра Эвандер
1:1
36' Гол
Уре Микаэль
1:2
41' Гол
Уре Микаэль
49' Желтая карточка
Бруус Андреас
49'
1
Лоссль
Йонас
14
Далсгор
Хенрик
28
Святченко
Эрик
73
Jose
Ferreira
6
Андерссон
Йоэль
37
Рафаэль
Онедика
10
Феррейра
Эвандер
44
Дюр
Николас
45
Исаксен
Густав
7
Систо
Пионе
74
Брумадо
Жуниор
30
Хермансен
Мадс
3
Хеггхейм
Хенрик
5
Махсо
Андреас
4
Рустед
Сигурд
17
Бруус
Андреас
25
Слимане
Анис
22
Радошевич
Йосип
19
Френнруп
Мортен
14
Менса
Кевин
11
Уре
Микаэль
27
Хедлунд
Симон
Митьюлланд
3-4-3
Брондбю
3-5-2

Ход матча

13'
Феррейра Эвандер
1:0
36'
1:1
Уре Микаэль
41'
1:2
Уре Микаэль
(Хедлунд Симон)
46'
Каюсте Йенс
Исаксен Густав
 
49'
 
Бруус Андреас

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

История личных встреч

Митьюлланд
Брондбю

23 матча

73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.3%
34.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед

29 матчей

24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 22 победы

Первый тайм

51.7%
48.3%
0 побед 15 ничьих 20 побед

Второй тайм

37.9%
62.1%
0 побед 11 ничьих 15 побед

52 матча

32.7%
25%
42.3%
17 побед 13 ничьих 22 победы

Первый тайм

17.3%
44.2%
38.5%
9 побед 23 ничьи 20 побед

Второй тайм

34.6%
36.5%
28.9%
18 побед 19 ничьих 15 побед

История матчей

СД
2:0
СДЧГ
3:1
СДЧГ
1:0
СД
1:0
СД
2:3
СДЧГ
1:1
СД
0:0
СД
1:2
СД
1:0
СДЧГ
4:1
К
1:1
СДЧГ
1:2
СД
3:2
СД
2:2
СД
0:1
К
3:1
СД
2:3
СД
0:1
СД
4:0
СД
4:2
К
1:2
СД
3:2
СД
2:1
СД
3:3
СД
2:0
СД
2:1
СД
0:0
СД
2:3
СД
1:1
СД
3:1
СД
3:1
СД
0:1
СД
5:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:1
С
0:2
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
1:0
СЛ
2:2
СЛ
1:0
СЛ
2:4
СЛ
1:1
СЛ
3:1
СЛ
2:4
СЛ
1:1
СЛ
3:0
СЛ
1:1
К
0:2
К
3:0
СЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брумадо Жуниор 7 (1) 0.44
Феррейра Эвандер 5 (2) 0.31
Дрейер Андерс 3 0.19
Святченко Эрик 3 0.19
Линн Виктор 3 0.19
Систо Пионе 2 0.13
Исаксен Густав 2 0.13
Рафаэль Онедика 2 0.13
Мабиль Авер 1 0.06
Паулиньо VI 1 0.06
Хансен Мадс 1 0.06
Андерссон Йоэль 0 0
Олафссон Элиас-Рафн 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уре Микаэль 10 0.63
Каппис Кристиан 3 0.19
Френнруп Мортен 2 0.13
Хедлунд Симон 1 0.06
Слимане Анис 1 0.06
Радошевич Йосип 1 0.06
Рустед Сигурд 1 0.06
Бруус Андреас 1 0.06
Менса Кевин 1 0.06
Бёркеейет Тобиас 1 0.06
Махсо Андреас 1 (1) 0.06
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Греве Матиас 0 0
Риверос Блас 0 0
Дивкович Марко 0 0

Карточки

Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулиньо VI 4 0
Брумадо Жуниор 2 1
Рафаэль Онедика 3 0
Феррейра Эвандер 1 1
Святченко Эрик 2 0
Систо Пионе 2 0
Хег Даниэль 1 0
Далсгор Хенрик 1 0
Мабиль Авер 1 0
Андерссон Йоэль 1 0
Николаесен Расмус 1 0
Шарлес 1 0
Линн Виктор 1 0
Олафссон Элиас-Рафн 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рустед Сигурд 4 0
Менса Кевин 3 0
Бруус Андреас 3 0
Шиембе Кевин 3 0
Слимане Анис 3 0
Хедлунд Симон 2 0
Махсо Андреас 2 0
Бёркеейет Тобиас 2 0
Радошевич Йосип 1 0
Греве Матиас 1 0
Уре Микаэль 1 0
Френнруп Мортен 1 0
Каппис Кристиан 1 0
Скиппер Антон 1 0
Нильс Фредериксен 1 0
Хеггхейм Хенрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
8
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
11%
2
25%
1-15
3
17%
1
13%
16-30
4
22%
2
25%
31-45
4
22%
1
13%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
22%
2
25%
76-90

Пропущено

5
12
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
2
40%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
20%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
40%
3
25%
76-90

Забито

11
13
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
3
23%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
3
27%
1
8%
61-75
2
18%
4
31%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
13%
1
13%
1-15
3
38%
3
38%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

29
21
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
4
14%
2
10%
1-15
4
14%
4
19%
16-30
5
17%
4
19%
31-45
6
21%
4
19%
46-60
4
14%
1
5%
61-75
6
21%
6
29%
76-90

Пропущено

13
20
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 13
3
23%
4
20%
1-15
3
23%
3
15%
16-30
1
8%
3
15%
31-45
3
23%
4
20%
46-60
1
8%
3
15%
61-75
2
15%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Митьюлланд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Орхус - Митьюлланд 3:0 Црвена Звезда - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 3:1
Митьюлланд - Сённерйюск 3:2 Митьюлланд - Црвена Звезда 1:1 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Митьюлланд - Орхус 4:0 Брага - Митьюлланд 3:1 Митьюлланд - Раннерс 1:0 Кьеллеруп - Митьюлланд 0:5 Копенгаген - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Лудогорец 1:1 Митьюлланд - Нордшелланн 2:0 Брондбю - Митьюлланд 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Сённерйюск - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - ПСВ 0:1 Митьюлланд - Вайле 4:1 ПСВ - Митьюлланд 3:0
Брондбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Брондбю - Оденсе 2:1 Брондбю - Глазго Рейнджерс 1:1 Виборг - Брондбю 0:1 Ольборг Фрея - Брондбю 0:3
Брондбю - Копенгаген 2:1 Глазго Рейнджерс - Брондбю 2:0 Брондбю - Вайле 3:2 Раннерс - Брондбю 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Брондбю - Ольборг 2:1 Аллерёд - Брондбю 1:8 Сённерйюск - Брондбю 1:0 Брондбю - Спарта Прага 0:0 Брондбю - Силькеборг 1:1 Брондбю - Митьюлланд 2:0 Брондбю - Ред Булл Зальцбург 1:2 Оденсе - Брондбю 2:2 Ред Булл Зальцбург - Брондбю 2:1 Брондбю - Нордшелланн 0:1 Копенгаген - Брондбю 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 1:2 16 11 1 4 30 - 15 34
2. Копенгаген 16 8 6 2 31 - 12 30
3. Раннерс 16 8 4 4 23 - 18 28
4. Брондбю 2:1 16 7 6 3 24 - 20 27
5. Ольборг 15 7 4 4 23 - 16 25
6. Силькеборг 16 5 9 2 25 - 15 24
7. Орхус 16 5 5 6 14 - 18 20
8. Виборг 16 4 7 5 25 - 26 19
9. Нордшелланн 16 4 4 8 20 - 29 16
10. Оденсе 16 3 7 6 23 - 24 16
11. Сённерйюск 15 2 3 10 9 - 29 9
12. Вайле 16 2 2 12 15 - 40 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 1:2 8 6 0 2 19 - 7 18
2. Брондбю 2:1 8 5 2 1 13 - 8 17
3. Раннерс 9 4 3 2 13 - 11 15
4. Орхус 8 4 2 2 11 - 8 14
5. Ольборг 7 4 1 2 13 - 8 13
6. Копенгаген 8 3 4 1 13 - 7 13
7. Силькеборг 8 3 4 1 11 - 6 13
8. Нордшелланн 8 2 3 3 11 - 14 9
9. Оденсе 8 2 3 3 14 - 11 9
10. Вайле 8 2 2 4 10 - 15 8
11. Сённерйюск 7 2 2 3 5 - 13 8
12. Виборг 8 1 3 4 9 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 8 5 2 1 18 - 5 17
2. Митьюлланд 1:2 8 5 1 2 11 - 8 16
3. Раннерс 7 4 1 2 10 - 7 13
4. Виборг 8 3 4 1 16 - 14 13
5. Ольборг 8 3 3 2 10 - 8 12
6. Силькеборг 8 2 5 1 14 - 9 11
7. Брондбю 2:1 8 2 4 2 11 - 12 10
8. Нордшелланн 8 2 1 5 9 - 15 7
9. Оденсе 8 1 4 3 9 - 13 7
10. Орхус 8 1 3 4 3 - 10 6
11. Сённерйюск 8 0 1 7 4 - 16 1
12. Вайле 8 0 0 8 5 - 25 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Митьюлланд
Ничья
Брондбю
5.50
3.88
4.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Митьюлланд 1:2 Брондбю онлайн


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