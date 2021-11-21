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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Митьюлланд
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 10748
Брондбю
0'
1:0
13' Пенальти
Феррейра Эвандер
1:1
36' Гол
Уре Микаэль
1:2
41' Гол
Уре Микаэль
49' Желтая карточка
Бруус Андреас
56' Желтая карточка
Брумадо Жуниор
90' Желтая карточка
Маррони
90'+6
1
Лоссль
Йонас
14
Далсгор
Хенрик
28
Святченко
Эрик
73
Jose
Ferreira
6
Андерссон
Йоэль
37
Рафаэль
Онедика
10
Феррейра
Эвандер
44
Дюр
Николас
45
Исаксен
Густав
7
Систо
Пионе
74
Брумадо
Жуниор
30
Хермансен
Мадс
3
Хеггхейм
Хенрик
5
Махсо
Андреас
4
Рустед
Сигурд
17
Бруус
Андреас
25
Слимане
Анис
22
Радошевич
Йосип
19
Френнруп
Мортен
14
Менса
Кевин
11
Уре
Микаэль
27
Хедлунд
Симон
Митьюлланд
3-4-3
Брондбю
3-5-2

Ход матча

13'
Феррейра Эвандер
1:0
36'
1:1
Уре Микаэль
41'
1:2
Уре Микаэль
(Хедлунд Симон)
46'
Каюсте Йенс
Исаксен Густав
 
49'
 
Бруус Андреас
56'
Брумадо Жуниор
 
61'
Маррони
Брумадо Жуниор
 
72'
Линн Виктор
Систо Пионе
 
74'
 
Греве Матиас
Слимане Анис
74'
 
Риверос Блас
Бруус Андреас
74'
 
Дивкович Марко
Хедлунд Симон
84'
Шарлес
Далсгор Хенрик
 
84'
Коолс Дион
Андерссон Йоэль
 
85'
 
Павлович Андрия
Уре Микаэль
87'
 
Шиембе Кевин
Хеггхейм Хенрик
90'
Маррони
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

История личных встреч

Митьюлланд
Брондбю

23 матча

73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.3%
34.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед

29 матчей

24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 22 победы

Первый тайм

51.7%
48.3%
0 побед 15 ничьих 20 побед

Второй тайм

37.9%
62.1%
0 побед 11 ничьих 15 побед

52 матча

32.7%
25%
42.3%
17 побед 13 ничьих 22 победы

Первый тайм

17.3%
44.2%
38.5%
9 побед 23 ничьи 20 побед

Второй тайм

34.6%
36.5%
28.9%
18 побед 19 ничьих 15 побед

История матчей

СД
2:0
СДЧГ
3:1
СДЧГ
1:0
СД
1:0
СД
2:3
СДЧГ
1:1
СД
0:0
СД
1:2
СД
1:0
СДЧГ
4:1
К
1:1
СДЧГ
1:2
СД
3:2
СД
2:2
СД
0:1
К
3:1
СД
2:3
СД
0:1
СД
4:0
СД
4:2
К
1:2
СД
3:2
СД
2:1
СД
3:3
СД
2:0
СД
2:1
СД
0:0
СД
2:3
СД
1:1
СД
3:1
СД
3:1
СД
0:1
СД
5:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:1
С
0:2
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
1:0
СЛ
2:2
СЛ
1:0
СЛ
2:4
СЛ
1:1
СЛ
3:1
СЛ
2:4
СЛ
1:1
СЛ
3:0
СЛ
1:1
К
0:2
К
3:0
СЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брумадо Жуниор 7 (1) 0.44
Феррейра Эвандер 5 (2) 0.31
Дрейер Андерс 3 0.19
Святченко Эрик 3 0.19
Линн Виктор 3 0.19
Систо Пионе 2 0.13
Исаксен Густав 2 0.13
Рафаэль Онедика 2 0.13
Мабиль Авер 1 0.06
Паулиньо VI 1 0.06
Хансен Мадс 1 0.06
Андерссон Йоэль 0 0
Олафссон Элиас-Рафн 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уре Микаэль 10 0.63
Каппис Кристиан 3 0.19
Френнруп Мортен 2 0.13
Хедлунд Симон 1 0.06
Слимане Анис 1 0.06
Радошевич Йосип 1 0.06
Рустед Сигурд 1 0.06
Бруус Андреас 1 0.06
Менса Кевин 1 0.06
Бёркеейет Тобиас 1 0.06
Махсо Андреас 1 (1) 0.06
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Греве Матиас 0 0
Риверос Блас 0 0
Дивкович Марко 0 0

Карточки

Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брумадо Жуниор 3 1
Паулиньо VI 4 0
Рафаэль Онедика 3 0
Феррейра Эвандер 1 1
Святченко Эрик 2 0
Систо Пионе 2 0
Хег Даниэль 1 0
Далсгор Хенрик 1 0
Мабиль Авер 1 0
Андерссон Йоэль 1 0
Николаесен Расмус 1 0
Шарлес 1 0
Маррони 1 0
Линн Виктор 1 0
Олафссон Элиас-Рафн 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рустед Сигурд 4 0
Бруус Андреас 4 0
Менса Кевин 3 0
Шиембе Кевин 3 0
Слимане Анис 3 0
Хедлунд Симон 2 0
Махсо Андреас 2 0
Бёркеейет Тобиас 2 0
Радошевич Йосип 1 0
Греве Матиас 1 0
Уре Микаэль 1 0
Френнруп Мортен 1 0
Каппис Кристиан 1 0
Скиппер Антон 1 0
Нильс Фредериксен 1 0
Хеггхейм Хенрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
10
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
3
16%
2
20%
1-15
3
16%
1
10%
16-30
4
21%
4
40%
31-45
4
21%
1
10%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
21%
2
20%
76-90

Пропущено

7
13
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
29%
4
31%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
3
23%
31-45
1
14%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
29%
3
23%
76-90

Забито

11
13
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
3
23%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
3
27%
1
8%
61-75
2
18%
4
31%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
13%
1
13%
1-15
3
38%
3
38%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

30
23
14 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
5
17%
2
9%
1-15
4
13%
4
17%
16-30
5
17%
6
26%
31-45
6
20%
4
17%
46-60
4
13%
1
4%
61-75
6
20%
6
26%
76-90

Пропущено

15
21
9 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 14
3
20%
5
24%
1-15
3
20%
3
14%
16-30
3
20%
3
14%
31-45
3
20%
4
19%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
2
13%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Митьюлланд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Орхус - Митьюлланд 3:0 Црвена Звезда - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 3:1
Митьюлланд - Сённерйюск 3:2 Митьюлланд - Црвена Звезда 1:1 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Митьюлланд - Орхус 4:0 Брага - Митьюлланд 3:1 Митьюлланд - Раннерс 1:0 Кьеллеруп - Митьюлланд 0:5 Копенгаген - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Лудогорец 1:1 Митьюлланд - Нордшелланн 2:0 Брондбю - Митьюлланд 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Сённерйюск - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - ПСВ 0:1 Митьюлланд - Вайле 4:1 ПСВ - Митьюлланд 3:0
Брондбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Брондбю - Оденсе 2:1 Брондбю - Глазго Рейнджерс 1:1 Виборг - Брондбю 0:1 Ольборг Фрея - Брондбю 0:3
Брондбю - Копенгаген 2:1 Глазго Рейнджерс - Брондбю 2:0 Брондбю - Вайле 3:2 Раннерс - Брондбю 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Брондбю - Ольборг 2:1 Аллерёд - Брондбю 1:8 Сённерйюск - Брондбю 1:0 Брондбю - Спарта Прага 0:0 Брондбю - Силькеборг 1:1 Брондбю - Митьюлланд 2:0 Брондбю - Ред Булл Зальцбург 1:2 Оденсе - Брондбю 2:2 Ред Булл Зальцбург - Брондбю 2:1 Брондбю - Нордшелланн 0:1 Копенгаген - Брондбю 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 16 11 1 4 30 - 15 34
2. Копенгаген 16 8 6 2 31 - 12 30
3. Раннерс 16 8 4 4 23 - 18 28
4. Брондбю 16 7 6 3 24 - 20 27
5. Ольборг 15 7 4 4 23 - 16 25
6. Силькеборг 16 5 9 2 25 - 15 24
7. Орхус 16 5 5 6 14 - 18 20
8. Виборг 16 4 7 5 25 - 26 19
9. Нордшелланн 16 4 4 8 20 - 29 16
10. Оденсе 16 3 7 6 23 - 24 16
11. Сённерйюск 15 2 3 10 9 - 29 9
12. Вайле 16 2 2 12 15 - 40 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 8 6 0 2 19 - 7 18
2. Брондбю 8 5 2 1 13 - 8 17
3. Раннерс 9 4 3 2 13 - 11 15
4. Орхус 8 4 2 2 11 - 8 14
5. Ольборг 7 4 1 2 13 - 8 13
6. Копенгаген 8 3 4 1 13 - 7 13
7. Силькеборг 8 3 4 1 11 - 6 13
8. Нордшелланн 8 2 3 3 11 - 14 9
9. Оденсе 8 2 3 3 14 - 11 9
10. Вайле 8 2 2 4 10 - 15 8
11. Сённерйюск 7 2 2 3 5 - 13 8
12. Виборг 8 1 3 4 9 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 8 5 2 1 18 - 5 17
2. Митьюлланд 8 5 1 2 11 - 8 16
3. Раннерс 7 4 1 2 10 - 7 13
4. Виборг 8 3 4 1 16 - 14 13
5. Ольборг 8 3 3 2 10 - 8 12
6. Силькеборг 8 2 5 1 14 - 9 11
7. Брондбю 8 2 4 2 11 - 12 10
8. Нордшелланн 8 2 1 5 9 - 15 7
9. Оденсе 8 1 4 3 9 - 13 7
10. Орхус 8 1 3 4 3 - 10 6
11. Сённерйюск 8 0 1 7 4 - 16 1
12. Вайле 8 0 0 8 5 - 25 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Митьюлланд 1:2 Брондбю онлайн


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