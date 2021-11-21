Дания: Суперлига Дании 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: МСХ Арена Зрители: 10748
1:0
13' ПенальтиФеррейра Эвандер
1:1
36' ГолУре Микаэль
1:2
41' ГолУре Микаэль
49' Желтая карточкаБруус Андреас
56' Желтая карточкаБрумадо Жуниор
90' Желтая карточкаМаррони
44
Дюр
Николас
25
Слимане
Анис
14
Менса
Кевин
11
Уре
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Дюр НиколасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
-
40 Каюсте ЙенсПолузащитник
-
38 МаррониНападающий
-
53 Линн ВикторНападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Полузащитник
-
15 Риверос БласПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
13'
1:0
36'
1:1
41'
1:2
49'
56'
84'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 4
-
2 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
История личных встреч
Митьюлланд
Брондбю
23 матча
73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.3%
34.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед
29 матчей
24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 22 победы
Первый тайм
51.7%
48.3%
0 побед 15 ничьих 20 побед
Второй тайм
37.9%
62.1%
0 побед 11 ничьих 15 побед
52 матча
32.7%
25%
42.3%
17 побед 13 ничьих 22 победы
Первый тайм
17.3%
44.2%
38.5%
9 побед 23 ничьи 20 побед
Второй тайм
34.6%
36.5%
28.9%
18 побед 19 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брумадо Жуниор
|7 (1)
|0.44
|Феррейра Эвандер
|5 (2)
|0.31
|Дрейер Андерс
|3
|0.19
|Святченко Эрик
|3
|0.19
|Линн Виктор
|3
|0.19
|Систо Пионе
|2
|0.13
|Исаксен Густав
|2
|0.13
|Рафаэль Онедика
|2
|0.13
|Мабиль Авер
|1
|0.06
|Паулиньо VI
|1
|0.06
|Хансен Мадс
|1
|0.06
|Андерссон Йоэль
|0
|0
|Олафссон Элиас-Рафн
|0
|0
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уре Микаэль
|10
|0.63
|Каппис Кристиан
|3
|0.19
|Френнруп Мортен
|2
|0.13
|Хедлунд Симон
|1
|0.06
|Слимане Анис
|1
|0.06
|Радошевич Йосип
|1
|0.06
|Рустед Сигурд
|1
|0.06
|Бруус Андреас
|1
|0.06
|Менса Кевин
|1
|0.06
|Бёркеейет Тобиас
|1
|0.06
|Махсо Андреас
|1 (1)
|0.06
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|Греве Матиас
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
|Дивкович Марко
|0
|0
Карточки
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брумадо Жуниор
|3
|1
|Паулиньо VI
|4
|0
|Рафаэль Онедика
|3
|0
|Феррейра Эвандер
|1
|1
|Святченко Эрик
|2
|0
|Систо Пионе
|2
|0
|Хег Даниэль
|1
|0
|Далсгор Хенрик
|1
|0
|Мабиль Авер
|1
|0
|Андерссон Йоэль
|1
|0
|Николаесен Расмус
|1
|0
|Шарлес
|1
|0
|Маррони
|1
|0
|Линн Виктор
|1
|0
|Олафссон Элиас-Рафн
|1
|0
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рустед Сигурд
|4
|0
|Бруус Андреас
|4
|0
|Менса Кевин
|3
|0
|Шиембе Кевин
|3
|0
|Слимане Анис
|3
|0
|Хедлунд Симон
|2
|0
|Махсо Андреас
|2
|0
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0
|Радошевич Йосип
|1
|0
|Греве Матиас
|1
|0
|Уре Микаэль
|1
|0
|Френнруп Мортен
|1
|0
|Каппис Кристиан
|1
|0
|Скиппер Антон
|1
|0
|Нильс Фредериксен
|1
|0
|Хеггхейм Хенрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
10
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
3
16%
2
20%
1-15
3
16%
1
10%
16-30
4
21%
4
40%
31-45
4
21%
1
10%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
21%
2
20%
76-90
Пропущено
7
13
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
29%
4
31%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
3
23%
31-45
1
14%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
29%
3
23%
76-90
Забито
11
13
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
3
23%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
3
27%
1
8%
61-75
2
18%
4
31%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
13%
1
13%
1-15
3
38%
3
38%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
30
23
14 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
5
17%
2
9%
1-15
4
13%
4
17%
16-30
5
17%
6
26%
31-45
6
20%
4
17%
46-60
4
13%
1
4%
61-75
6
20%
6
26%
76-90
Пропущено
15
21
9 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 14
3
20%
5
24%
1-15
3
20%
3
14%
16-30
3
20%
3
14%
31-45
3
20%
4
19%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
2
13%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Митьюлланд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Орхус - Митьюлланд 3:0 Црвена Звезда - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 3:1
Митьюлланд - Сённерйюск 3:2 Митьюлланд - Црвена Звезда 1:1 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Митьюлланд - Орхус 4:0 Брага - Митьюлланд 3:1 Митьюлланд - Раннерс 1:0 Кьеллеруп - Митьюлланд 0:5 Копенгаген - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Лудогорец 1:1 Митьюлланд - Нордшелланн 2:0 Брондбю - Митьюлланд 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Сённерйюск - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - ПСВ 0:1 Митьюлланд - Вайле 4:1 ПСВ - Митьюлланд 3:0
Брондбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Брондбю - Оденсе 2:1 Брондбю - Глазго Рейнджерс 1:1 Виборг - Брондбю 0:1 Ольборг Фрея - Брондбю 0:3
Брондбю - Копенгаген 2:1 Глазго Рейнджерс - Брондбю 2:0 Брондбю - Вайле 3:2 Раннерс - Брондбю 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Брондбю - Ольборг 2:1 Аллерёд - Брондбю 1:8 Сённерйюск - Брондбю 1:0 Брондбю - Спарта Прага 0:0 Брондбю - Силькеборг 1:1 Брондбю - Митьюлланд 2:0 Брондбю - Ред Булл Зальцбург 1:2 Оденсе - Брондбю 2:2 Ред Булл Зальцбург - Брондбю 2:1 Брондбю - Нордшелланн 0:1 Копенгаген - Брондбю 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|16
|11
|1
|4
|30 - 15
|34
|2.
|Копенгаген
|16
|8
|6
|2
|31 - 12
|30
|3.
|Раннерс
|16
|8
|4
|4
|23 - 18
|28
|4.
|Брондбю
|16
|7
|6
|3
|24 - 20
|27
|5.
|Ольборг
|15
|7
|4
|4
|23 - 16
|25
|6.
|Силькеборг
|16
|5
|9
|2
|25 - 15
|24
|7.
|Орхус
|16
|5
|5
|6
|14 - 18
|20
|8.
|Виборг
|16
|4
|7
|5
|25 - 26
|19
|9.
|Нордшелланн
|16
|4
|4
|8
|20 - 29
|16
|10.
|Оденсе
|16
|3
|7
|6
|23 - 24
|16
|11.
|Сённерйюск
|15
|2
|3
|10
|9 - 29
|9
|12.
|Вайле
|16
|2
|2
|12
|15 - 40
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|8
|6
|0
|2
|19 - 7
|18
|2.
|Брондбю
|8
|5
|2
|1
|13 - 8
|17
|3.
|Раннерс
|9
|4
|3
|2
|13 - 11
|15
|4.
|Орхус
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|5.
|Ольборг
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|6.
|Копенгаген
|8
|3
|4
|1
|13 - 7
|13
|7.
|Силькеборг
|8
|3
|4
|1
|11 - 6
|13
|8.
|Нордшелланн
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|9.
|Оденсе
|8
|2
|3
|3
|14 - 11
|9
|10.
|Вайле
|8
|2
|2
|4
|10 - 15
|8
|11.
|Сённерйюск
|7
|2
|2
|3
|5 - 13
|8
|12.
|Виборг
|8
|1
|3
|4
|9 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|8
|5
|2
|1
|18 - 5
|17
|2.
|Митьюлланд
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|3.
|Раннерс
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|4.
|Виборг
|8
|3
|4
|1
|16 - 14
|13
|5.
|Ольборг
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|6.
|Силькеборг
|8
|2
|5
|1
|14 - 9
|11
|7.
|Брондбю
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|8.
|Нордшелланн
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|9.
|Оденсе
|8
|1
|4
|3
|9 - 13
|7
|10.
|Орхус
|8
|1
|3
|4
|3 - 10
|6
|11.
|Сённерйюск
|8
|0
|1
|7
|4 - 16
|1
|12.
|Вайле
|8
|0
|0
|8
|5 - 25
|0