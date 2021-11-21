Второй тайм начался

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Жуниньо из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.

48' Феррейра Эвандер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Уре Микаэль из команды Брондбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

47' Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Жуниньо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Дюр Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Радошевич Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Исаксен Густав пробует нанести удар издали, но Мэдс Хермансен держит все под контролем

44' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Брондбю выполняет удар от ворот.

43' Исаксен Густав оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Отличная индивидуальная работа от Уре Микаэль , гол забит с изяществом.

41' Г О О О О Л - Уре Микаэль правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

41' Брондбю выполняет удар от ворот.

41' Систо Пионе решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

38' Хеггхейм Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Г О О О О Л - Уре Микаэль забивает ударом с правой ноги!

36' Плохо сыграл Рафаэль Онедика - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

36' Феррейра Эвандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Хедлунд Симон пробил со штрафного прямо в стенку

35' Матч возобновлен

35' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

34' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

33' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Жуниньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Радошевич Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Матч возобновлен

31' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

29' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

29' Френнруп Мортен из команды Брондбю наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

28' Хермансен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Феррейра Эвандер имел все шансы забить, но Мэдс Хермансен сделал отличный сейв!

24' Отличные скиллы показывает Феррейра Эвандер , обводя своих соперников

23' Далсгор Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Хеггхейм Хенрик из команды Брондбю

22' Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

22' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Жуниньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Андерссон Йоэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Феррейра Эвандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Хермансен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Г О О О О О Л - Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Мэдс Хермансен прыгнул не в ту сторону.

13' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

12' После проверки VAR судья изменил решение - Митьюлланд пробьет пенальти!

11' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

11' Отличные скиллы показывает Исаксен Густав , обводя своих соперников

9' Брондбю выполняет удар от ворот.

9' Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

9' Хеггхейм Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

8' ШАНС! Это должен был быть гол. Далсгор Хенрик упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!

8' Феррейра Эвандер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Брондбю выполняет удар от ворот.

6' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

5' Плохо сыграл Жуниньо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

5' Жуниньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Игрок Хедлунд Симон из команды Брондбю неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

4' Брондбю выполняет удар от ворот.

3' Уре Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Брондбю выполняет удар от ворот.

2' Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

1' Андерссон Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Митьюлланд начинает с центра поля