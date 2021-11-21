Второй тайм начался

ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Расмус Карстенсен и попал в перекладину!

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Норшеланн выполняет удар от ворот.

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Первый тайм

49' Команда Норшеланн имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Матч возобновлен

48' Ларсен Николай грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

48' Силькеборг выполняет удар от ворот.

47' Саймон Адингра получает желтую карточку за неспортивное поведение

47' Тюкосен Мадс грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

46' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Кристенсен Якоб наказан за толчок Расмус Карстенсен

45' Норшеланн контролирует мяч.

44' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Валлис Николай получает желтую карточку за неспортивное поведение

42' Г О О О О Л - Вилладсен Оливер первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

42' Вилладсен Оливер имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

42' ШАНС! Вилладсен Оливер вышел один на один с голкипером...

41' Саймон Адингра из команды Норшеланн в офсайде

41' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Силькеборг выполняет удар от ворот.

39' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Николай Ларсен не дал случится голу! Фресе Мартин должен был забивать, но Николай Ларсен сделал отличный сейв

39' Антман Оливер из команды Норшеланн делает пас партнеру.

38' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Фресе Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Бринк Марк пробует нанести удар издали, но Emmanuel Ogura держит все под контролем

36' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Силькеборг пробьет пенальти!

35' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

33' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Норшеланн контролирует мяч.

32' Силькеборг выполняет удар от ворот.

32' Антман Оливер из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

31' Фресе Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Кристенсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Головой пробил Оливер Сонн , но голкипер отбил его в поле!

29' Антман Оливер из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

29' Фрэнсис Абу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Должен был быть гол! Валлис Николай имел отличный шанс, но Emmanuel Ogura не дал голу состоятся!

28' ШАНС! Хелениус Никлас вышел один на один с голкипером...

28' Хелениус Никлас разрезает оборону соперника отличным пасом

28' Норшеланн выполняет удар от ворот.

27' Игрок Расмус Карстенсен из команды Силькеборг неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

27' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Вилладсен Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Норшеланн контролирует мяч.

23' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Норшеланн контролирует мяч.

20' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Удар от ворот произведет Норшеланн

20' Хелениус Никлас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Норшеланн контролирует мяч.

17' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Норшеланн пытается что-то создать.

15' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Силькеборг выполняет удар от ворот.

12' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Гояни Роберт - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

10' Силькеборг выполняет удар от ворот.

10' Саймон Адингра оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Саймон Адингра из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...

10' Антман Оливер из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

9' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Матч возобновится спорным мячом

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Норшеланн контролирует мяч.

5' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Гояни Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

5' Андерсен Магнус II из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.

4' Тордарсон Стефан-Тейтюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Фресе Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Удар от ворот произведет Силькеборг

3' Фресе Мартин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Саймон Адингра из команды Норшеланн делает пас партнеру.

3' Антман Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

2' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Норшеланн выполняет удар от ворот.

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Норшеланн начинает с центра поля