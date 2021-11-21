Дания: Суперлига Дании 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Right To Dream Park Зрители: 3110
11' Желтая карточкаГояни Роберт
1:0
42' ГолВилладсен Оливер
42' Желтая карточкаВаллис Николай
45' Желтая карточкаТюкосен Мадс
45' Желтая карточкаСаймон Адингра
45' Желтая карточкаЛарсен Николай
1:1
62' ГолВаллис Николай
76' Желтая карточкаСадик Ибраим
39
Adamo
Nagalo
14
Фрэнсис
Абу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Adamo NagaloЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Садик ИбраимНападающий
-
-
-
33 Leo Walta
-
Главный тренер: Flemming Pedersen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
-
22 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
11'
42'
1:0
42'
45'
45'
45'
62'
1:1
76'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 8
-
2 Угловые 6
-
1 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
История личных встреч
Нордшелланн
Силькеборг
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
52.9%
17.6%
29.5%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
23 матча
69.6%
17.4%
13%
16 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
39.1%
30.4%
30.5%
9 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
56.5%
26.1%
17.4%
13 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нордшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саймон Адингра
|5
|0.31
|Вилладсен Оливер
|4
|0.25
|Антман Оливер
|3 (1)
|0.19
|Andreas Schjelderup
|3 (2)
|0.19
|Фресе Мартин
|1
|0.06
|Хансен Киан
|1
|0.06
|Тюкосен Мадс
|1
|0.06
|Диоманде Мохаммед
|1
|0.06
|Adamo Nagalo
|1
|0.06
|Lasso Coulibaly
|0
|0
|Воледзи Максвелл
|0
|0
|Leo Walta
|0
|0
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валлис Николай
|7
|0.44
|Sebastian Joergensen
|6
|0.38
|Хелениус Никлас
|6 (1)
|0.38
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|2
|0.13
|Alexander Lind
|1
|0.06
|Бринк Марк
|1
|0.06
|Рёйкьер Никлас
|1
|0.06
|Фредерик Карстенсен
|1
|0.06
|Карстенсен Расмус
|0
|0
|Гояни Роберт
|0
|0
|Anders Klynge
|0
|0
Карточки
Нордшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диоманде Мохаммед
|5
|0
|Фрэнсис Абу
|2
|1
|Тюкосен Мадс
|3
|0
|Lasso Coulibaly
|3
|0
|Андерсен Магнус II
|2
|0
|Фресе Мартин
|2
|0
|Воледзи Максвелл
|2
|0
|Ннамани Эмека
|2
|0
|Adamo Nagalo
|2
|0
|Саймон Адингра
|2
|0
|Садик Ибраим
|1
|0
|Кристенсен Якоб
|1
|0
|Вилладсен Оливер
|1
|0
|Бредаль Андреас
|1
|0
|Andreas Schjelderup
|1
|0
|Emmanuel Ogura
|1
|0
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалышир Андре
|4
|0
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|2
|0
|Tobias Sahlquist
|2
|0
|Gustav Klitgaard Dahl
|2
|0
|Mads Kaalund III
|2
|0
|Валлис Николай
|2
|0
|Ларсен Николай
|1
|0
|Гояни Роберт
|1
|0
|Феликс Йоэль
|1
|0
|Sebastian Joergensen
|1
|0
|Oliver Sonne
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
14
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
4
33%
0
0%
1-15
2
17%
4
29%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
1
8%
4
29%
61-75
2
17%
4
29%
76-90
Пропущено
13
9
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
4
44%
31-45
5
38%
1
11%
46-60
4
31%
2
22%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Забито
10
11
8 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
2
20%
2
18%
1-15
4
40%
1
9%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
10%
3
27%
76-90
Пропущено
14
6
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
5
36%
0
0%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
1
17%
46-60
1
7%
2
33%
61-75
3
21%
2
33%
76-90
Забито
22
25
15 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 7
3 Не забивали 6
6
27%
2
8%
1-15
6
27%
5
20%
16-30
3
14%
2
8%
31-45
3
14%
2
8%
46-60
1
5%
7
28%
61-75
3
14%
7
28%
76-90
Пропущено
27
15
11 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
5
19%
2
13%
1-15
2
7%
1
7%
16-30
4
15%
4
27%
31-45
7
26%
2
13%
46-60
5
19%
4
27%
61-75
4
15%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Нордшелланн
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Гамбург - Нордшелланн 7:4 Виборг - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Ольборг 0:2 Нордшелланн - Оденсе 1:4
Вайле - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Силькеборг - Нордшелланн 4:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5 ВСК Орхус - Нордшелланн 1:2 Раннерс - Нордшелланн 3:2 Митьюлланд - Нордшелланн 2:0 Ольборг - Нордшелланн 2:1 Нордшелланн - Вайле 3:1 Брондбю - Нордшелланн 0:1 Нордшелланн - Оденсе 3:1 Сённерйюск - Нордшелланн 0:2 Нордшелланн - Орхус 0:0 Нордшелланн - Виборг 1:2 Витесс - Нордшелланн 0:5 Орхус - Нордшелланн 0:1
Силькеборг
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Силькеборг - Копенгаген 0:0 Сённерйюск - Силькеборг 0:6 Силькеборг - Оденсе 1:1 Виборг - Силькеборг 1:1
Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Нордшелланн 4:1 Вайле - Силькеборг 2:4 Хорсенс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Орхус 0:2 Брондбю - Силькеборг 1:1 Скиве - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Раннерс 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Оденсе - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Виборг 4:1 Силькеборг - Ольборг 0:0 Копенгаген - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Сённерйюск 0:0 Гамбург - Силькеборг 1:0 Силькеборг - Видовре 5:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|15
|11
|1
|3
|29 - 13
|34
|2.
|Копенгаген
|1:0
|16
|9
|5
|2
|31 - 11
|32
|3.
|Раннерс
|16
|8
|4
|4
|23 - 18
|28
|4.
|Ольборг
|15
|7
|4
|4
|23 - 16
|25
|5.
|Силькеборг
|16
|5
|9
|2
|25 - 15
|24
|6.
|Брондбю
|15
|6
|6
|3
|22 - 19
|24
|7.
|Виборг
|16
|4
|7
|5
|25 - 26
|19
|8.
|Орхус
|0:1
|16
|5
|4
|7
|13 - 18
|19
|9.
|Нордшелланн
|16
|4
|4
|8
|20 - 29
|16
|10.
|Оденсе
|16
|3
|7
|6
|23 - 24
|16
|11.
|Сённерйюск
|15
|2
|3
|10
|9 - 29
|9
|12.
|Вайле
|16
|2
|2
|12
|15 - 40
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|7
|6
|0
|1
|18 - 5
|18
|2.
|Брондбю
|8
|5
|2
|1
|13 - 8
|17
|3.
|Копенгаген
|1:0
|8
|4
|3
|1
|13 - 6
|15
|4.
|Раннерс
|9
|4
|3
|2
|13 - 11
|15
|5.
|Орхус
|0:1
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|6.
|Ольборг
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|7.
|Силькеборг
|8
|3
|4
|1
|11 - 6
|13
|8.
|Нордшелланн
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|9.
|Оденсе
|8
|2
|3
|3
|14 - 11
|9
|10.
|Вайле
|8
|2
|2
|4
|10 - 15
|8
|11.
|Сённерйюск
|7
|2
|2
|3
|5 - 13
|8
|12.
|Виборг
|8
|1
|3
|4
|9 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|1:0
|8
|5
|2
|1
|18 - 5
|17
|2.
|Митьюлланд
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|3.
|Раннерс
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|4.
|Виборг
|8
|3
|4
|1
|16 - 14
|13
|5.
|Ольборг
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|6.
|Силькеборг
|8
|2
|5
|1
|14 - 9
|11
|7.
|Нордшелланн
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|8.
|Брондбю
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|9.
|Оденсе
|8
|1
|4
|3
|9 - 13
|7
|10.
|Орхус
|0:1
|8
|1
|2
|5
|2 - 10
|5
|11.
|Сённерйюск
|8
|0
|1
|7
|4 - 16
|1
|12.
|Вайле
|8
|0
|0
|8
|5 - 25
|0