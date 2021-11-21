Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Сегодняшная посещаемость составляет 3110 болельщиков

93' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Удар от ворот произведет Силькеборг

93' Как он промахнулся? Садик Ибраим имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

93' Лассо Кулибали из команды Норшеланн делает пас партнеру.

93' Отличные скиллы показывает Лассо Кулибали , обводя своих соперников

92' Лассо Кулибали из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Расмус Карстенсен пострадал.

92' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Лассо Кулибали из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...

91' Силькеборг выполняет удар от ворот.

91' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает неудачный навес.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Гояни Роберт из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

90' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Удар от ворот произведет Силькеборг

89' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

89' Адамо Нагало из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

89' Чалышир Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн навешивает в штрафную с рикошетом.

88' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Норшеланн контролирует мяч.

87' Садик Ибраим из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

86' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Норшеланн контролирует мяч.

80' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Тактическая замена. Себастьян Йоргенсен уходит с поля и его заменяет Серен Тенгстедт

78' Силькеборг выполняет удар от ворот.

78' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Валлис Николай оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Себастьян Йоргенсен нанес удар, мяч был парирован, но Emmanuel Ogura не удержал его в руках.

76' Матч возобновлен

76' Садик Ибраим грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

75' Бринк Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

74' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

74' Адамо Нагало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Тордарсон Стефан-Тейтюр нанес удар, мяч был парирован, но Emmanuel Ogura не удержал его в руках.

73' Гояни Роберт нанес удар, мяч был парирован, но Emmanuel Ogura не удержал его в руках.

72' Фресе Мартин из команды Норшеланн сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.

72' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Садик Ибраим из команды Норшеланн делает пас партнеру.

71' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Силькеборг выполняет удар от ворот.

65' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Андерсен Магнус II из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

65' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Г О О О О Л - Валлис Николай забивает с правой ноги!

61' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

59' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Хорошую попытку сделал Валлис Николай . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...

57' Норшеланн выполняет удар от ворот.

57' Валлис Николай из команды Силькеборг делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

57' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

54' Расмус Карстенсен наказан за толчок Саймон Адингра

54' Фресе Мартин наказан за толчок Расмус Карстенсен

53' Николай Ларсен не дал случится голу! Вилладсен Оливер должен был забивать, но Николай Ларсен сделал отличный сейв

53' Саймон Адингра из команды Норшеланн делает пас партнеру.

52' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Андерсен Магнус II навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Расмус Карстенсен и попал в перекладину!

47' Emmanuel Ogura взял и забрал мяч на выходе