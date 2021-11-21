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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Нордшелланн
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 3110
Силькеборг
0'
11' Желтая карточка
Гояни Роберт
1:0
42' Гол
Вилладсен Оливер
42' Желтая карточка
Валлис Николай
45' Желтая карточка
Тюкосен Мадс
45' Желтая карточка
Саймон Адингра
45' Желтая карточка
Ларсен Николай
1:1
62' Гол
Валлис Николай
76' Желтая карточка
Садик Ибраим
90'+4
16
Emmanuel
Ogura
2
Тюкосен
Мадс
30
Jonas
Jensen-Abbew
39
Adamo
Nagalo
23
Вилладсен
Оливер
6
Кристенсен
Якоб
8
Андерсен
Магнус
II
5
Фресе
Мартин
14
Фрэнсис
Абу
22
Антман
Оливер
17
Саймон
Адингра
30
Ларсен
Николай
2
Карстенсен
Расмус
20
Tobias
Sahlquist
28
Чалышир
Андре
5
Oliver
Sonne
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
14
Бринк
Марк
22
Гояни
Роберт
27
Sebastian
Joergensen
7
Валлис
Николай
11
Хелениус
Никлас
Нордшелланн
3-4-1-2
Силькеборг
4-3-2-1

Ход матча

11'
 
Гояни Роберт
42'
Вилладсен Оливер
1:0
42'
 
Валлис Николай
45'
Тюкосен Мадс
 
45'
Саймон Адингра
 
45'
 
Ларсен Николай
46'
Andreas Schjelderup
Фрэнсис Абу
 
62'
1:1
Валлис Николай
(Гояни Роберт)
63'
Lasso Coulibaly
Антман Оливер
 
63'
Садик Ибраим
Саймон Адингра
 
76'
Садик Ибраим
 
80'
 
Тенгстедт Сёрен
Sebastian Joergensen
80'
 
Anders Klynge
Тордарсон Стефан-Тейтюр
80'
Хансен Киан
Jonas Jensen-Abbew
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 6
  • 1 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

История личных встреч

Нордшелланн
Силькеборг

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

52.9%
17.6%
29.5%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

23 матча

69.6%
17.4%
13%
16 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

39.1%
30.4%
30.5%
9 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

56.5%
26.1%
17.4%
13 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

СД
4:1
СД
0:2
СД
2:2
СД
3:1
СД
2:4
СД
5:1
СД
2:2
СД
1:0
СД
2:2
СД
1:2
СД
2:2
СД
3:0
СД
6:1
С
2:1
СЛ
1:2
СЛ
2:1
СЛ
3:2
СЛ
1:0
СЛ
4:1
СЛ
1:4
К
1:3
СЛ
0:1
СЛ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Адингра 5 0.31
Вилладсен Оливер 4 0.25
Антман Оливер 3 (1) 0.19
Andreas Schjelderup 3 (2) 0.19
Фресе Мартин 1 0.06
Хансен Киан 1 0.06
Тюкосен Мадс 1 0.06
Диоманде Мохаммед 1 0.06
Adamo Nagalo 1 0.06
Lasso Coulibaly 0 0
Воледзи Максвелл 0 0
Leo Walta 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валлис Николай 7 0.44
Sebastian Joergensen 6 0.38
Хелениус Никлас 6 (1) 0.38
Тордарсон Стефан-Тейтюр 2 0.13
Alexander Lind 1 0.06
Бринк Марк 1 0.06
Рёйкьер Никлас 1 0.06
Фредерик Карстенсен 1 0.06
Карстенсен Расмус 0 0
Гояни Роберт 0 0
Anders Klynge 0 0

Карточки

Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоманде Мохаммед 5 0
Фрэнсис Абу 2 1
Тюкосен Мадс 3 0
Lasso Coulibaly 3 0
Андерсен Магнус II 2 0
Фресе Мартин 2 0
Воледзи Максвелл 2 0
Ннамани Эмека 2 0
Adamo Nagalo 2 0
Саймон Адингра 2 0
Садик Ибраим 1 0
Кристенсен Якоб 1 0
Вилладсен Оливер 1 0
Бредаль Андреас 1 0
Andreas Schjelderup 1 0
Emmanuel Ogura 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалышир Андре 4 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 2 0
Tobias Sahlquist 2 0
Gustav Klitgaard Dahl 2 0
Mads Kaalund III 2 0
Валлис Николай 2 0
Ларсен Николай 1 0
Гояни Роберт 1 0
Феликс Йоэль 1 0
Sebastian Joergensen 1 0
Oliver Sonne 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
14
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
4
33%
0
0%
1-15
2
17%
4
29%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
1
8%
4
29%
61-75
2
17%
4
29%
76-90

Пропущено

13
9
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
4
44%
31-45
5
38%
1
11%
46-60
4
31%
2
22%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

10
11
8 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
2
20%
2
18%
1-15
4
40%
1
9%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
10%
3
27%
76-90

Пропущено

14
6
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
5
36%
0
0%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
1
17%
46-60
1
7%
2
33%
61-75
3
21%
2
33%
76-90

Забито

22
25
15 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 7
3 Не забивали 6
6
27%
2
8%
1-15
6
27%
5
20%
16-30
3
14%
2
8%
31-45
3
14%
2
8%
46-60
1
5%
7
28%
61-75
3
14%
7
28%
76-90

Пропущено

27
15
11 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
5
19%
2
13%
1-15
2
7%
1
7%
16-30
4
15%
4
27%
31-45
7
26%
2
13%
46-60
5
19%
4
27%
61-75
4
15%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Нордшелланн
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Гамбург - Нордшелланн 7:4 Виборг - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Ольборг 0:2 Нордшелланн - Оденсе 1:4
Вайле - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Силькеборг - Нордшелланн 4:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5 ВСК Орхус - Нордшелланн 1:2 Раннерс - Нордшелланн 3:2 Митьюлланд - Нордшелланн 2:0 Ольборг - Нордшелланн 2:1 Нордшелланн - Вайле 3:1 Брондбю - Нордшелланн 0:1 Нордшелланн - Оденсе 3:1 Сённерйюск - Нордшелланн 0:2 Нордшелланн - Орхус 0:0 Нордшелланн - Виборг 1:2 Витесс - Нордшелланн 0:5 Орхус - Нордшелланн 0:1
Силькеборг
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Силькеборг - Копенгаген 0:0 Сённерйюск - Силькеборг 0:6 Силькеборг - Оденсе 1:1 Виборг - Силькеборг 1:1
Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Нордшелланн 4:1 Вайле - Силькеборг 2:4 Хорсенс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Орхус 0:2 Брондбю - Силькеборг 1:1 Скиве - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Раннерс 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Оденсе - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Виборг 4:1 Силькеборг - Ольборг 0:0 Копенгаген - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Сённерйюск 0:0 Гамбург - Силькеборг 1:0 Силькеборг - Видовре 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 15 11 1 3 29 - 13 34
2. Копенгаген 1:0 16 9 5 2 31 - 11 32
3. Раннерс 16 8 4 4 23 - 18 28
4. Ольборг 15 7 4 4 23 - 16 25
5. Силькеборг 16 5 9 2 25 - 15 24
6. Брондбю 15 6 6 3 22 - 19 24
7. Виборг 16 4 7 5 25 - 26 19
8. Орхус 0:1 16 5 4 7 13 - 18 19
9. Нордшелланн 16 4 4 8 20 - 29 16
10. Оденсе 16 3 7 6 23 - 24 16
11. Сённерйюск 15 2 3 10 9 - 29 9
12. Вайле 16 2 2 12 15 - 40 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 7 6 0 1 18 - 5 18
2. Брондбю 8 5 2 1 13 - 8 17
3. Копенгаген 1:0 8 4 3 1 13 - 6 15
4. Раннерс 9 4 3 2 13 - 11 15
5. Орхус 0:1 8 4 2 2 11 - 8 14
6. Ольборг 7 4 1 2 13 - 8 13
7. Силькеборг 8 3 4 1 11 - 6 13
8. Нордшелланн 8 2 3 3 11 - 14 9
9. Оденсе 8 2 3 3 14 - 11 9
10. Вайле 8 2 2 4 10 - 15 8
11. Сённерйюск 7 2 2 3 5 - 13 8
12. Виборг 8 1 3 4 9 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 1:0 8 5 2 1 18 - 5 17
2. Митьюлланд 8 5 1 2 11 - 8 16
3. Раннерс 7 4 1 2 10 - 7 13
4. Виборг 8 3 4 1 16 - 14 13
5. Ольборг 8 3 3 2 10 - 8 12
6. Силькеборг 8 2 5 1 14 - 9 11
7. Нордшелланн 8 2 1 5 9 - 15 7
8. Брондбю 7 1 4 2 9 - 11 7
9. Оденсе 8 1 4 3 9 - 13 7
10. Орхус 0:1 8 1 2 5 2 - 10 5
11. Сённерйюск 8 0 1 7 4 - 16 1
12. Вайле 8 0 0 8 5 - 25 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Нордшелланн 1:1 Силькеборг онлайн


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