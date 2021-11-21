Торпедо Москва

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Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 24-го тура российской Футбольной национальной лиги, в котором московское "Торпедо" сыграет дома с дальневосточным "СКА-Хабаровском".

Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!