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Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Факел
 
Позже
Нефтехимик
Факел
Нефтехимик

История личных встреч

Факел
Нефтехимик

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ФПД
3:0
ФПД
1:1
ФПД
3:1
ФПД
1:0
ФПД
3:2
ФПД
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Максимов Максим 11 (1) 0.48
Акбашев Роман 5 0.22
Аппаев Хызыр 5 0.22
Разборов Андрей 4 0.17
Мендель Андрей 3 0.13
Черов Василий 2 0.09
Брызгалов Сергей 1 0.04
Суслов Кирилл 1 0.04
Никитин Андрей Владимирович 1 0.04
Шаваев Алихан 1 0.04
Кулишев Артём 1 0.04
Магаль Руслан 1 0.04
Нефтехимик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юшин Александр 17 0.74
Емельянов Данила 4 0.17
Уридия Мераби 4 (2) 0.17
Шоркин Максим 3 0.13
Хубаев Давид 2 0.09
Москвичёв Владимир 2 0.09
Ситдиков Марат 1 0.04
Котов Павел 1 0.04
Дворецков Филипп 1 0.04
Денисов Роман 1 0.04
Яковлев Михаил 1 0.04
Потапов Лев 1 0.04
Котик Артём 1 0.04

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендель Андрей 9 0
Акбашев Роман 8 0
Мастерной Владислав 4 1
Магаль Руслан 5 0
Шаваев Алихан 3 1
Пейчинович Неманья 4 0
Дашаев Аслан 4 0
Суслов Кирилл 4 0
Никитин Андрей Владимирович 4 0
Кулишев Артём 3 0
Максимов Максим 3 0
Дмитриев Олег 3 0
Брызгалов Сергей 2 0
Смирнов Михаил 2 0
Аппаев Хызыр 2 0
Черов Василий 2 0
Шепилов Денис 2 0
Грузнов Илья 1 0
Нефтехимик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хубаев Давид 8 1
Москвичёв Владимир 7 0
Ширяев Максим 6 0
Шоркин Максим 4 0
Калугин Никита 4 0
Денисов Роман 4 0
Котов Павел 3 0
Емельянов Данила 3 0
Бердников Алексей 3 0
Талалай Денис 3 0
Котик Артём 3 0
Галиулин Вагиз 1 1
Баранов Павел 1 1
Родионов Кирилл 2 0
Потапов Лев 2 0
Ситдиков Марат 1 0
Уридия Мераби 1 0
Юшин Александр 1 0
Голубев Андрей 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
15
12 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
8
42%
3
20%
16-30
4
21%
4
27%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
16%
3
20%
61-75
2
11%
5
33%
76-90

Пропущено

9
11
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
11%
2
18%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
3
33%
4
36%
76-90

Забито

17
24
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
1
6%
2
8%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
6
35%
7
29%
29%
31-45
2
12%
3
13%
46-60
2
12%
2
8%
61-75
5
29%
29%
6
25%
76-90

Пропущено

14
10
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
14%
1
10%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
5
36%
2
20%
61-75
4
29%
4
40%
76-90

Забито

36
39
20 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 13
7 Не забивали 7
1
3%
2
5%
1-15
9
25%
7
18%
16-30
10
28%
11
28%
31-45
4
11%
3
8%
46-60
5
14%
5
13%
61-75
7
19%
11
28%
76-90

Пропущено

23
21
7 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 14
3
13%
3
14%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
2
9%
2
10%
31-45
3
13%
3
14%
46-60
6
26%
3
14%
61-75
7
30%
8
38%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Акрон - Факел 2:0 Факел - Оренбург 1:0 Томь - Факел 2:2 Велес Москва - Факел 0:4
Факел - Нижний Новгород 0:1 Факел - Металлург Липецк 3:2 Волгарь - Факел 0:2 Факел - СКА-Хабаровск 0:1 Олимп-Долгопрудный - Факел 2:0 Факел - Текстильщик 3:0 Алания - Факел 1:0 Факел - Спартак-2 3:0 ПФК Кубань - Факел 0:4 Факел - Енисей 3:1 Торпедо Москва - Факел 2:2 Факел - Краснодар-2 0:0 КАМАЗ - Факел 2:1 Динамо Барнаул - Факел 0:2 Факел - Ротор 1:0 Нефтехимик - Факел 3:0
Нефтехимик
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Нефтехимик - Балтика 0:0 Металлург Липецк - Нефтехимик 1:2 Нефтехимик - Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1
Нефтехимик - Текстильщик 3:1 Алания - Нефтехимик 2:3 Нефтехимик - Спартак-2 5:0 ПФК Кубань - Нефтехимик 0:2 Нефтехимик - Енисей 2:3 Торпедо Москва - Нефтехимик 1:1 Нефтехимик - Краснодар-2 4:1 КАМАЗ - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Ротор 1:3 Велес Москва - Нефтехимик 1:2 Акрон - Нефтехимик 1:3 Оренбург - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Томь 0:1 Нефтехимик - Факел 3:0 Балтика - Нефтехимик 0:0 КАМАЗ - Нефтехимик 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург 2:1 Заявка 24 16 2 6 37 - 17 50
2. Торпедо Москва 0:0 Заявка 24 11 11 2 45 - 28 44
3. Факел Заявка 23 13 4 6 38 - 21 43
4. СКА-Хабаровск 0:0 Заявка 24 12 5 7 28 - 22 41
5. Нефтехимик Заявка 23 12 4 7 39 - 21 40
6. Алания Заявка 23 11 7 5 51 - 31 40
7. Акрон 2:3 Заявка 24 10 5 9 28 - 26 35
8. Балтика Заявка 23 8 10 5 29 - 19 34
9. Велес Москва 1:2 Заявка 24 10 3 11 27 - 29 33
10. КАМАЗ 1:0 Заявка 24 8 8 8 23 - 23 32
11. Томь 3:2 Заявка 24 9 5 10 32 - 39 32
12. Енисей Заявка 23 9 4 10 33 - 36 31
13. Краснодар-2 0:0 Заявка 24 8 6 10 23 - 29 30
14. Спартак-2 Заявка 23 8 3 12 22 - 38 27
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 23 5 10 8 21 - 25 25
16. ПФК Кубань 3:1 Заявка 24 7 4 13 26 - 36 25
17. Ротор Заявка 23 4 12 7 22 - 26 24
18. Волгарь 0:0 Заявка 24 6 5 13 14 - 25 23
19. Металлург Липецк 0:1 Заявка 24 6 3 15 19 - 49 21
20. Текстильщик 1:3 Заявка 24 4 7 13 21 - 38 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург 2:1 Заявка 14 12 0 2 26 - 9 36
2. Факел Заявка 12 9 2 1 21 - 7 29
3. Акрон 2:3 Заявка 13 8 2 3 19 - 11 26
4. Алания Заявка 10 8 0 2 27 - 10 24
5. Торпедо Москва 0:0 Заявка 12 6 6 0 27 - 11 24
6. СКА-Хабаровск 0:0 Заявка 11 8 0 3 16 - 9 24
7. КАМАЗ 1:0 Заявка 14 6 4 4 18 - 14 22
8. Томь 3:2 Заявка 11 6 3 2 15 - 12 21
9. Велес Москва 1:2 Заявка 13 6 3 4 19 - 19 21
10. Нефтехимик Заявка 12 6 2 4 24 - 10 20
11. Енисей Заявка 10 5 3 2 16 - 12 18
12. Балтика Заявка 11 4 6 1 13 - 7 18
13. Краснодар-2 0:0 Заявка 10 5 3 2 15 - 10 18
14. Спартак-2 Заявка 12 4 3 5 11 - 13 15
15. Текстильщик 1:3 Заявка 13 4 3 6 19 - 20 15
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 11 3 6 2 12 - 11 15
17. Металлург Липецк 0:1 Заявка 13 3 3 7 10 - 19 12
18. Волгарь 0:0 Заявка 12 3 2 7 5 - 11 11
19. ПФК Кубань 3:1 Заявка 11 3 1 7 11 - 22 10
20. Ротор Заявка 11 1 7 3 7 - 10 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нефтехимик Заявка 11 6 2 3 15 - 11 20
2. Торпедо Москва 0:0 Заявка 12 5 5 2 18 - 17 20
3. СКА-Хабаровск 0:0 Заявка 13 4 5 4 12 - 13 17
4. Алания Заявка 13 3 7 3 24 - 21 16
5. Балтика Заявка 12 4 4 4 16 - 12 16
6. ПФК Кубань 3:1 Заявка 13 4 3 6 15 - 14 15
7. Факел Заявка 11 4 2 5 17 - 14 14
8. Ротор Заявка 12 3 5 4 15 - 16 14
9. Оренбург 2:1 Заявка 10 4 2 4 11 - 8 14
10. Енисей Заявка 13 4 1 8 17 - 24 13
11. Велес Москва 1:2 Заявка 11 4 0 7 8 - 10 12
12. Спартак-2 Заявка 11 4 0 7 11 - 25 12
13. Краснодар-2 0:0 Заявка 14 3 3 8 8 - 19 12
14. Волгарь 0:0 Заявка 12 3 3 6 9 - 14 12
15. Томь 3:2 Заявка 13 3 2 8 17 - 27 11
16. КАМАЗ 1:0 Заявка 10 2 4 4 5 - 9 10
17. Олимп-Долгопрудный Заявка 12 2 4 6 9 - 14 10
18. Акрон 2:3 Заявка 11 2 3 6 9 - 15 9
19. Металлург Липецк 0:1 Заявка 11 3 0 8 9 - 30 9
20. Текстильщик 1:3 Заявка 11 0 4 7 2 - 18 4
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    Текстовая онлайн трансляция матча Факел - Нефтехимик от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 ноября 2021, осталось 9 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 137
    Факел 83.9% (115)
    X 12.4% (17)
    Нефтехимик 3.6% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Факел
    Ничья
    Нефтехимик
    2.00
    3.52
    4.16
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Факел - Нефтехимик онлайн


    Прогнозы на матч Факел - Нефтехимик

    Исход игры
    Факел
    83.9% (115)
    Ничья
    12.4% (17)
    Нефтехимик
    3.6% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.03% (59)
    Меньше
    55.97% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    52.24% (70)
    Нет
    47.76% (64)
    Популярный счёт
    2:1 Факел
    38% (52)
    1:0 Факел
    32.8% (45)
    2:0 Факел
    11.7% (16)
    1:1 Ничья
    8% (11)
    1:2 Нефтехимик
    2.2% (3)
    0:0 Ничья
    2.2% (3)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
    8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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