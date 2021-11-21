Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
Позже
- Основной состав
-
57 Свинов ИльяВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Аппаев ХызырНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
56 Седов МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Василенко Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Котов ПавелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Хубаев ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Котик АртёмНападающий
-
-
Главный тренер: Новиков Кирилл
История личных встреч
Факел
Нефтехимик
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Максимов Максим
|11 (1)
|0.48
|Акбашев Роман
|5
|0.22
|Аппаев Хызыр
|5
|0.22
|Разборов Андрей
|4
|0.17
|Мендель Андрей
|3
|0.13
|Черов Василий
|2
|0.09
|Брызгалов Сергей
|1
|0.04
|Суслов Кирилл
|1
|0.04
|Никитин Андрей Владимирович
|1
|0.04
|Шаваев Алихан
|1
|0.04
|Кулишев Артём
|1
|0.04
|Магаль Руслан
|1
|0.04
Нефтехимик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юшин Александр
|17
|0.74
|Емельянов Данила
|4
|0.17
|Уридия Мераби
|4 (2)
|0.17
|Шоркин Максим
|3
|0.13
|Хубаев Давид
|2
|0.09
|Москвичёв Владимир
|2
|0.09
|Ситдиков Марат
|1
|0.04
|Котов Павел
|1
|0.04
|Дворецков Филипп
|1
|0.04
|Денисов Роман
|1
|0.04
|Яковлев Михаил
|1
|0.04
|Потапов Лев
|1
|0.04
|Котик Артём
|1
|0.04
Карточки
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендель Андрей
|9
|0
|Акбашев Роман
|8
|0
|Мастерной Владислав
|4
|1
|Магаль Руслан
|5
|0
|Шаваев Алихан
|3
|1
|Пейчинович Неманья
|4
|0
|Дашаев Аслан
|4
|0
|Суслов Кирилл
|4
|0
|Никитин Андрей Владимирович
|4
|0
|Кулишев Артём
|3
|0
|Максимов Максим
|3
|0
|Дмитриев Олег
|3
|0
|Брызгалов Сергей
|2
|0
|Смирнов Михаил
|2
|0
|Аппаев Хызыр
|2
|0
|Черов Василий
|2
|0
|Шепилов Денис
|2
|0
|Грузнов Илья
|1
|0
Нефтехимик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хубаев Давид
|8
|1
|Москвичёв Владимир
|7
|0
|Ширяев Максим
|6
|0
|Шоркин Максим
|4
|0
|Калугин Никита
|4
|0
|Денисов Роман
|4
|0
|Котов Павел
|3
|0
|Емельянов Данила
|3
|0
|Бердников Алексей
|3
|0
|Талалай Денис
|3
|0
|Котик Артём
|3
|0
|Галиулин Вагиз
|1
|1
|Баранов Павел
|1
|1
|Родионов Кирилл
|2
|0
|Потапов Лев
|2
|0
|Ситдиков Марат
|1
|0
|Уридия Мераби
|1
|0
|Юшин Александр
|1
|0
|Голубев Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
15
12 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
8
42%
3
20%
16-30
4
21%
4
27%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
16%
3
20%
61-75
2
11%
5
33%
76-90
Пропущено
9
11
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
11%
2
18%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
3
33%
4
36%
76-90
Забито
17
24
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
1
6%
2
8%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
6
35%
7
29%
29%
31-45
2
12%
3
13%
46-60
2
12%
2
8%
61-75
5
29%
29%
6
25%
76-90
Пропущено
14
10
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
14%
1
10%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
5
36%
2
20%
61-75
4
29%
4
40%
76-90
Забито
36
39
20 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 13
7 Не забивали 7
1
3%
2
5%
1-15
9
25%
7
18%
16-30
10
28%
11
28%
31-45
4
11%
3
8%
46-60
5
14%
5
13%
61-75
7
19%
11
28%
76-90
Пропущено
23
21
7 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 14
3
13%
3
14%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
2
9%
2
10%
31-45
3
13%
3
14%
46-60
6
26%
3
14%
61-75
7
30%
8
38%
76-90
Результаты последних матчей
Факел
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Акрон - Факел 2:0 Факел - Оренбург 1:0 Томь - Факел 2:2 Велес Москва - Факел 0:4
Факел - Нижний Новгород 0:1 Факел - Металлург Липецк 3:2 Волгарь - Факел 0:2 Факел - СКА-Хабаровск 0:1 Олимп-Долгопрудный - Факел 2:0 Факел - Текстильщик 3:0 Алания - Факел 1:0 Факел - Спартак-2 3:0 ПФК Кубань - Факел 0:4 Факел - Енисей 3:1 Торпедо Москва - Факел 2:2 Факел - Краснодар-2 0:0 КАМАЗ - Факел 2:1 Динамо Барнаул - Факел 0:2 Факел - Ротор 1:0 Нефтехимик - Факел 3:0
Нефтехимик
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Нефтехимик - Балтика 0:0 Металлург Липецк - Нефтехимик 1:2 Нефтехимик - Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1
Нефтехимик - Текстильщик 3:1 Алания - Нефтехимик 2:3 Нефтехимик - Спартак-2 5:0 ПФК Кубань - Нефтехимик 0:2 Нефтехимик - Енисей 2:3 Торпедо Москва - Нефтехимик 1:1 Нефтехимик - Краснодар-2 4:1 КАМАЗ - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Ротор 1:3 Велес Москва - Нефтехимик 1:2 Акрон - Нефтехимик 1:3 Оренбург - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Томь 0:1 Нефтехимик - Факел 3:0 Балтика - Нефтехимик 0:0 КАМАЗ - Нефтехимик 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|2:1 Заявка
|24
|16
|2
|6
|37 - 17
|50
|2.
|Торпедо Москва
|0:0 Заявка
|24
|11
|11
|2
|45 - 28
|44
|3.
|Факел
|Заявка
|23
|13
|4
|6
|38 - 21
|43
|4.
|СКА-Хабаровск
|0:0 Заявка
|24
|12
|5
|7
|28 - 22
|41
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|39 - 21
|40
|6.
|Алания
|Заявка
|23
|11
|7
|5
|51 - 31
|40
|7.
|Акрон
|2:3 Заявка
|24
|10
|5
|9
|28 - 26
|35
|8.
|Балтика
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|29 - 19
|34
|9.
|Велес Москва
|1:2 Заявка
|24
|10
|3
|11
|27 - 29
|33
|10.
|КАМАЗ
|1:0 Заявка
|24
|8
|8
|8
|23 - 23
|32
|11.
|Томь
|3:2 Заявка
|24
|9
|5
|10
|32 - 39
|32
|12.
|Енисей
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|33 - 36
|31
|13.
|Краснодар-2
|0:0 Заявка
|24
|8
|6
|10
|23 - 29
|30
|14.
|Спартак-2
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|22 - 38
|27
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|21 - 25
|25
|16.
|ПФК Кубань
|3:1 Заявка
|24
|7
|4
|13
|26 - 36
|25
|17.
|Ротор
|Заявка
|23
|4
|12
|7
|22 - 26
|24
|18.
|Волгарь
|0:0 Заявка
|24
|6
|5
|13
|14 - 25
|23
|19.
|Металлург Липецк
|0:1 Заявка
|24
|6
|3
|15
|19 - 49
|21
|20.
|Текстильщик
|1:3 Заявка
|24
|4
|7
|13
|21 - 38
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|2:1 Заявка
|14
|12
|0
|2
|26 - 9
|36
|2.
|Факел
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|21 - 7
|29
|3.
|Акрон
|2:3 Заявка
|13
|8
|2
|3
|19 - 11
|26
|4.
|Алания
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|27 - 10
|24
|5.
|Торпедо Москва
|0:0 Заявка
|12
|6
|6
|0
|27 - 11
|24
|6.
|СКА-Хабаровск
|0:0 Заявка
|11
|8
|0
|3
|16 - 9
|24
|7.
|КАМАЗ
|1:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 14
|22
|8.
|Томь
|3:2 Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 12
|21
|9.
|Велес Москва
|1:2 Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 19
|21
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|24 - 10
|20
|11.
|Енисей
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|12.
|Балтика
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|13 - 7
|18
|13.
|Краснодар-2
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|14.
|Спартак-2
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 13
|15
|15.
|Текстильщик
|1:3 Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|16.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 11
|15
|17.
|Металлург Липецк
|0:1 Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 19
|12
|18.
|Волгарь
|0:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|5 - 11
|11
|19.
|ПФК Кубань
|3:1 Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 22
|10
|20.
|Ротор
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|7 - 10
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нефтехимик
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 11
|20
|2.
|Торпедо Москва
|0:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 17
|20
|3.
|СКА-Хабаровск
|0:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 13
|17
|4.
|Алания
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|24 - 21
|16
|5.
|Балтика
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 12
|16
|6.
|ПФК Кубань
|3:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 14
|15
|7.
|Факел
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 14
|14
|8.
|Ротор
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|15 - 16
|14
|9.
|Оренбург
|2:1 Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 8
|14
|10.
|Енисей
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|17 - 24
|13
|11.
|Велес Москва
|1:2 Заявка
|11
|4
|0
|7
|8 - 10
|12
|12.
|Спартак-2
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|11 - 25
|12
|13.
|Краснодар-2
|0:0 Заявка
|14
|3
|3
|8
|8 - 19
|12
|14.
|Волгарь
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 14
|12
|15.
|Томь
|3:2 Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 27
|11
|16.
|КАМАЗ
|1:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|5 - 9
|10
|17.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 14
|10
|18.
|Акрон
|2:3 Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 15
|9
|19.
|Металлург Липецк
|0:1 Заявка
|11
|3
|0
|8
|9 - 30
|9
|20.
|Текстильщик
|1:3 Заявка
|11
|0
|4
|7
|2 - 18
|4
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Прогнозы на матч Факел - Нефтехимик
Исход игры
Факел
83.9% (115)
Ничья
12.4% (17)
Нефтехимик
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
44.03% (59)
Меньше
55.97% (75)
Обе команды забьют
Да
52.24% (70)
Нет
47.76% (64)
Популярный счёт
2:1 Факел
38% (52)
1:0 Факел
32.8% (45)
2:0 Факел
11.7% (16)
1:1 Ничья
8% (11)
1:2 Нефтехимик
2.2% (3)
0:0 Ничья
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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