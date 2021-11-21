Велес Москва

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Доброго времени суток вам, уважаемые поклонники российского футбола! Спортивный порталприветствует всех, кто неравнодушен к ФНЛ. В рамках одного из матчей 24-го тура лучшей лиги мира сойдутся лицом к лицу игроки «» и «». Встреча состоится в Домодедово, на стадионе «Авангард».Для вас текстовую трансляцию поединка проведет. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!