Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
Позже
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Галоян АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бацуев АюбПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Ежков ДанилаНападающий
-
Главный тренер: Куликов Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бреев СергейПолузащитник
-
17 Ковалёв ЮрийПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Личка Марцел
История личных встреч
Велес Москва
Оренбург
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Велес Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галоян Артур
|7
|0.3
|Бацуев Аюб
|3
|0.13
|Лопатин Даниил
|3
|0.13
|Кабахидзе Владимир
|3
|0.13
|Тарасов Дмитрий
|1
|0.04
|Кертанов Константин
|1
|0.04
|Смит Ариагнер
|1
|0.04
|Тарасов Николай
|1
|0.04
|Вульфов Александр
|1
|0.04
|Ежков Данила
|1
|0.04
|Kwari Abdullahi
|1
|0.04
|Filip Stamenkovic
|1
|0.04
|Джикия Темур
|1 (1)
|0.04
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фамейе Джоэль
|9 (3)
|0.39
|Миронов Алексей
|4 (1)
|0.17
|Титков Николай
|3 (2)
|0.13
|Сиваков Михаил
|2
|0.09
|Ковалёв Юрий
|2
|0.09
|Корян Аршак
|2
|0.09
|Гойкович Ренато
|2
|0.09
|Прудников Николай
|2
|0.09
|Сычевой Владимир
|2
|0.09
|Бреев Сергей
|1
|0.04
|Малых Андрей
|1
|0.04
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1
|0.04
|Эктов Александр
|1
|0.04
|Диалло Абдулай
|1
|0.04
|Капленко Кирилл
|1
|0.04
|Шаболин Артём
|1
|0.04
Карточки
Велес Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Осипов Александр
|6
|2
|Кабахидзе Владимир
|6
|1
|Тарасов Николай
|4
|2
|Кертанов Константин
|5
|0
|Кахидзе Александр
|5
|0
|Kwari Abdullahi
|2
|1
|Смит Ариагнер
|3
|0
|Косаревский Пётр
|3
|0
|Вульфов Александр
|3
|0
|Майга Мамаду
|3
|0
|Filip Stamenkovic
|3
|0
|Джикия Темур
|1
|1
|Макеев Евгений
|2
|0
|Лопатин Даниил
|2
|0
|Галоян Артур
|2
|0
|Ежков Данила
|2
|0
|Митришев Магомед
|1
|0
|Коротков Александр
|1
|0
|Бацуев Аюб
|1
|0
|Самылин Алексей
|1
|0
|Мальцев Руслан
|1
|0
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малых Андрей
|9
|1
|Эктов Александр
|7
|1
|Сиваков Михаил
|6
|1
|Миронов Алексей
|7
|0
|Гойкович Ренато
|5
|0
|Титков Николай
|5
|0
|Бреев Сергей
|4
|0
|Фамейе Джоэль
|4
|0
|Капленко Кирилл
|4
|0
|Аюпов Тимур
|3
|0
|Бидловский Давид
|3
|0
|Шаболин Артём
|3
|0
|Ковалёв Юрий
|2
|0
|Диалло Абдулай
|2
|0
|Полуяхтов Владимир
|1
|0
|Корян Аршак
|1
|0
|Прудников Николай
|1
|0
|Кеняйкин Алексей
|1
|0
|Стаматов Матео
|1
|0
|Сычевой Владимир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
10
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
3
30%
16-30
3
18%
2
20%
31-45
2
12%
1
10%
46-60
4
24%
1
10%
61-75
2
12%
3
30%
76-90
Пропущено
18
6
6 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
2
11%
1
17%
1-15
1
6%
1
17%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
4
22%
2
33%
61-75
3
17%
2
33%
76-90
Забито
9
26
5 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 11
17 Не забивали 11
3
33%
6
23%
1-15
1
11%
6
23%
16-30
1
11%
4
15%
31-45
2
22%
3
12%
46-60
1
11%
1
4%
61-75
1
11%
6
23%
76-90
Пропущено
9
9
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
22%
16-30
2
22%
3
33%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
22%
1
11%
76-90
Забито
26
36
14 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 15
8 Не забивали 5
6
23%
6
17%
1-15
4
15%
9
25%
16-30
4
15%
6
17%
31-45
4
15%
4
11%
46-60
5
19%
2
6%
61-75
3
12%
9
25%
76-90
Пропущено
27
15
11 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 11
3
11%
1
7%
1-15
3
11%
3
20%
16-30
5
19%
3
20%
31-45
7
26%
2
13%
46-60
4
15%
3
20%
61-75
5
19%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Москва
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Велес Москва - Спартак-2 2:1 Томь - Велес Москва 1:0 Велес Москва - ПФК Кубань 1:0 Велес Москва - Факел 0:4
Велес Москва - Арсенал Тула 1:1 Балтика - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Металлург Липецк - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Краснодар-2 3:1 Волгарь - Велес Москва 0:1 Велес Москва - КАМАЗ 0:0 СКА-Хабаровск - Велес Москва 2:0 Велес Москва - Ротор 3:1 Олимп-Долгопрудный - Велес Москва 0:2 Велес Москва - Нефтехимик 1:2 Текстильщик - Велес Москва 2:0 Велес Москва - Акрон 1:1 Динамо Брянск - Велес Москва 0:3 Велес Москва - Алания 2:2 Оренбург - Велес Москва 2:1
Оренбург
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Оренбург - Томь 2:1 Факел - Оренбург 1:0 Оренбург - Балтика 2:1 Металлург Липецк - Оренбург 1:0
Оренбург - Динамо Москва 0:3 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Олимп-Долгопрудный - Оренбург 0:0 Оренбург - Текстильщик 2:0 Алания - Оренбург 1:0 Оренбург - Спартак-2 2:1 ПФК Кубань - Оренбург 0:1 Оренбург - Енисей 2:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Оренбург 0:4 Оренбург - Ротор 0:3 Оренбург - Нефтехимик 1:0 Динамо Ставрополь - Оренбург 1:3 Оренбург - Акрон 1:0 Оренбург - Велес Москва 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|23
|15
|2
|6
|35 - 16
|47
|2.
|Факел
|Заявка
|23
|13
|4
|6
|38 - 21
|43
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|23
|11
|10
|2
|45 - 28
|43
|4.
|Алания
|Заявка
|23
|11
|7
|5
|51 - 31
|40
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|28 - 22
|40
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|39 - 21
|40
|7.
|Акрон
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|26 - 23
|35
|8.
|Балтика
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|29 - 19
|34
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|26 - 27
|33
|10.
|Енисей
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|33 - 36
|31
|11.
|КАМАЗ
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|22 - 23
|29
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|23 - 29
|29
|13.
|Томь
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|29 - 37
|29
|14.
|Спартак-2
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|22 - 38
|27
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|21 - 25
|25
|16.
|Ротор
|Заявка
|23
|4
|12
|7
|22 - 26
|24
|17.
|ПФК Кубань
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|23 - 35
|22
|18.
|Волгарь
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|14 - 25
|22
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|19 - 48
|21
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|23
|4
|7
|12
|20 - 35
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|14
|12
|0
|2
|26 - 9
|36
|2.
|Факел
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|21 - 7
|29
|3.
|Акрон
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|17 - 8
|26
|4.
|Алания
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|27 - 10
|24
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|16 - 9
|24
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|27 - 11
|23
|7.
|КАМАЗ
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 14
|22
|8.
|Томь
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 12
|21
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 17
|21
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|24 - 10
|20
|11.
|Енисей
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|12.
|Балтика
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|13 - 7
|18
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 11
|15
|15.
|Спартак-2
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 13
|15
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 17
|15
|17.
|Металлург Липецк
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 18
|12
|18.
|ПФК Кубань
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 22
|10
|19.
|Волгарь
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|5 - 11
|10
|20.
|Ротор
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|7 - 10
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нефтехимик
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 11
|20
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 17
|20
|3.
|Алания
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|24 - 21
|16
|4.
|Балтика
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 12
|16
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|6.
|Факел
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 14
|14
|7.
|Ротор
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|15 - 16
|14
|8.
|Енисей
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|17 - 24
|13
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|8 - 10
|12
|10.
|Спартак-2
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|11 - 25
|12
|11.
|ПФК Кубань
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 13
|12
|12.
|Волгарь
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 14
|12
|13.
|Оренбург
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 7
|11
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|8 - 19
|11
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 14
|10
|16.
|Акрон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 15
|9
|17.
|Металлург Липецк
|Заявка
|11
|3
|0
|8
|9 - 30
|9
|18.
|Томь
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|14 - 25
|8
|19.
|КАМАЗ
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 9
|7
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|2 - 18
|4
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Прогнозы на матч Велес Москва - Оренбург
Исход игры
Велес Москва
9.6% (13)
Ничья
20.7% (28)
Оренбург
69.6% (94)
Тотал 2.5
Больше
48.12% (64)
Меньше
51.88% (69)
Обе команды забьют
Да
64.66% (86)
Нет
35.34% (47)
Популярный счёт
1:2 Оренбург
35.6% (48)
0:1 Оренбург
23.7% (32)
1:1 Ничья
17% (23)
2:1 Велес Москва
5.9% (8)
0:2 Оренбург
4.4% (6)
1:3 Оренбург
3.7% (5)
1:0 Велес Москва
3% (4)
0:0 Ничья
2.2% (3)
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