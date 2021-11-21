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Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Велес Москва
 
Позже
Оренбург
Велес Москва
Оренбург

История личных встреч

Велес Москва
Оренбург

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ФПД
2:1
ФПД
3:0
ФПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Велес Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галоян Артур 7 0.3
Бацуев Аюб 3 0.13
Лопатин Даниил 3 0.13
Кабахидзе Владимир 3 0.13
Тарасов Дмитрий 1 0.04
Кертанов Константин 1 0.04
Смит Ариагнер 1 0.04
Тарасов Николай 1 0.04
Вульфов Александр 1 0.04
Ежков Данила 1 0.04
Kwari Abdullahi 1 0.04
Filip Stamenkovic 1 0.04
Джикия Темур 1 (1) 0.04
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 9 (3) 0.39
Миронов Алексей 4 (1) 0.17
Титков Николай 3 (2) 0.13
Сиваков Михаил 2 0.09
Ковалёв Юрий 2 0.09
Корян Аршак 2 0.09
Гойкович Ренато 2 0.09
Прудников Николай 2 0.09
Сычевой Владимир 2 0.09
Бреев Сергей 1 0.04
Малых Андрей 1 0.04
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0.04
Эктов Александр 1 0.04
Диалло Абдулай 1 0.04
Капленко Кирилл 1 0.04
Шаболин Артём 1 0.04

Карточки

Велес Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осипов Александр 6 2
Кабахидзе Владимир 6 1
Тарасов Николай 4 2
Кертанов Константин 5 0
Кахидзе Александр 5 0
Kwari Abdullahi 2 1
Смит Ариагнер 3 0
Косаревский Пётр 3 0
Вульфов Александр 3 0
Майга Мамаду 3 0
Filip Stamenkovic 3 0
Джикия Темур 1 1
Макеев Евгений 2 0
Лопатин Даниил 2 0
Галоян Артур 2 0
Ежков Данила 2 0
Митришев Магомед 1 0
Коротков Александр 1 0
Бацуев Аюб 1 0
Самылин Алексей 1 0
Мальцев Руслан 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малых Андрей 9 1
Эктов Александр 7 1
Сиваков Михаил 6 1
Миронов Алексей 7 0
Гойкович Ренато 5 0
Титков Николай 5 0
Бреев Сергей 4 0
Фамейе Джоэль 4 0
Капленко Кирилл 4 0
Аюпов Тимур 3 0
Бидловский Давид 3 0
Шаболин Артём 3 0
Ковалёв Юрий 2 0
Диалло Абдулай 2 0
Полуяхтов Владимир 1 0
Корян Аршак 1 0
Прудников Николай 1 0
Кеняйкин Алексей 1 0
Стаматов Матео 1 0
Сычевой Владимир 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
10
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
3
30%
16-30
3
18%
2
20%
31-45
2
12%
1
10%
46-60
4
24%
1
10%
61-75
2
12%
3
30%
76-90

Пропущено

18
6
6 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
2
11%
1
17%
1-15
1
6%
1
17%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
4
22%
2
33%
61-75
3
17%
2
33%
76-90

Забито

9
26
5 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 11
17 Не забивали 11
3
33%
6
23%
1-15
1
11%
6
23%
16-30
1
11%
4
15%
31-45
2
22%
3
12%
46-60
1
11%
1
4%
61-75
1
11%
6
23%
76-90

Пропущено

9
9
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
22%
16-30
2
22%
3
33%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
22%
1
11%
76-90

Забито

26
36
14 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 15
8 Не забивали 5
6
23%
6
17%
1-15
4
15%
9
25%
16-30
4
15%
6
17%
31-45
4
15%
4
11%
46-60
5
19%
2
6%
61-75
3
12%
9
25%
76-90

Пропущено

27
15
11 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 11
3
11%
1
7%
1-15
3
11%
3
20%
16-30
5
19%
3
20%
31-45
7
26%
2
13%
46-60
4
15%
3
20%
61-75
5
19%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Москва
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Велес Москва - Спартак-2 2:1 Томь - Велес Москва 1:0 Велес Москва - ПФК Кубань 1:0 Велес Москва - Факел 0:4
Велес Москва - Арсенал Тула 1:1 Балтика - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Металлург Липецк - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Краснодар-2 3:1 Волгарь - Велес Москва 0:1 Велес Москва - КАМАЗ 0:0 СКА-Хабаровск - Велес Москва 2:0 Велес Москва - Ротор 3:1 Олимп-Долгопрудный - Велес Москва 0:2 Велес Москва - Нефтехимик 1:2 Текстильщик - Велес Москва 2:0 Велес Москва - Акрон 1:1 Динамо Брянск - Велес Москва 0:3 Велес Москва - Алания 2:2 Оренбург - Велес Москва 2:1
Оренбург
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Оренбург - Томь 2:1 Факел - Оренбург 1:0 Оренбург - Балтика 2:1 Металлург Липецк - Оренбург 1:0
Оренбург - Динамо Москва 0:3 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Олимп-Долгопрудный - Оренбург 0:0 Оренбург - Текстильщик 2:0 Алания - Оренбург 1:0 Оренбург - Спартак-2 2:1 ПФК Кубань - Оренбург 0:1 Оренбург - Енисей 2:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Оренбург 0:4 Оренбург - Ротор 0:3 Оренбург - Нефтехимик 1:0 Динамо Ставрополь - Оренбург 1:3 Оренбург - Акрон 1:0 Оренбург - Велес Москва 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 23 15 2 6 35 - 16 47
2. Факел Заявка 23 13 4 6 38 - 21 43
3. Торпедо Москва Заявка 23 11 10 2 45 - 28 43
4. Алания Заявка 23 11 7 5 51 - 31 40
5. СКА-Хабаровск Заявка 23 12 4 7 28 - 22 40
6. Нефтехимик Заявка 23 12 4 7 39 - 21 40
7. Акрон Заявка 23 10 5 8 26 - 23 35
8. Балтика Заявка 23 8 10 5 29 - 19 34
9. Велес Москва Заявка 23 10 3 10 26 - 27 33
10. Енисей Заявка 23 9 4 10 33 - 36 31
11. КАМАЗ Заявка 23 7 8 8 22 - 23 29
12. Краснодар-2 Заявка 23 8 5 10 23 - 29 29
13. Томь Заявка 23 8 5 10 29 - 37 29
14. Спартак-2 Заявка 23 8 3 12 22 - 38 27
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 23 5 10 8 21 - 25 25
16. Ротор Заявка 23 4 12 7 22 - 26 24
17. ПФК Кубань Заявка 23 6 4 13 23 - 35 22
18. Волгарь Заявка 23 6 4 13 14 - 25 22
19. Металлург Липецк Заявка 23 6 3 14 19 - 48 21
20. Текстильщик Заявка 23 4 7 12 20 - 35 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 14 12 0 2 26 - 9 36
2. Факел Заявка 12 9 2 1 21 - 7 29
3. Акрон Заявка 12 8 2 2 17 - 8 26
4. Алания Заявка 10 8 0 2 27 - 10 24
5. СКА-Хабаровск Заявка 11 8 0 3 16 - 9 24
6. Торпедо Москва Заявка 11 6 5 0 27 - 11 23
7. КАМАЗ Заявка 14 6 4 4 18 - 14 22
8. Томь Заявка 11 6 3 2 15 - 12 21
9. Велес Москва Заявка 12 6 3 3 18 - 17 21
10. Нефтехимик Заявка 12 6 2 4 24 - 10 20
11. Енисей Заявка 10 5 3 2 16 - 12 18
12. Балтика Заявка 11 4 6 1 13 - 7 18
13. Краснодар-2 Заявка 10 5 3 2 15 - 10 18
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 11 3 6 2 12 - 11 15
15. Спартак-2 Заявка 12 4 3 5 11 - 13 15
16. Текстильщик Заявка 12 4 3 5 18 - 17 15
17. Металлург Липецк Заявка 12 3 3 6 10 - 18 12
18. ПФК Кубань Заявка 11 3 1 7 11 - 22 10
19. Волгарь Заявка 11 3 1 7 5 - 11 10
20. Ротор Заявка 11 1 7 3 7 - 10 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нефтехимик Заявка 11 6 2 3 15 - 11 20
2. Торпедо Москва Заявка 12 5 5 2 18 - 17 20
3. Алания Заявка 13 3 7 3 24 - 21 16
4. Балтика Заявка 12 4 4 4 16 - 12 16
5. СКА-Хабаровск Заявка 12 4 4 4 12 - 13 16
6. Факел Заявка 11 4 2 5 17 - 14 14
7. Ротор Заявка 12 3 5 4 15 - 16 14
8. Енисей Заявка 13 4 1 8 17 - 24 13
9. Велес Москва Заявка 11 4 0 7 8 - 10 12
10. Спартак-2 Заявка 11 4 0 7 11 - 25 12
11. ПФК Кубань Заявка 12 3 3 6 12 - 13 12
12. Волгарь Заявка 12 3 3 6 9 - 14 12
13. Оренбург Заявка 9 3 2 4 9 - 7 11
14. Краснодар-2 Заявка 13 3 2 8 8 - 19 11
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 12 2 4 6 9 - 14 10
16. Акрон Заявка 11 2 3 6 9 - 15 9
17. Металлург Липецк Заявка 11 3 0 8 9 - 30 9
18. Томь Заявка 12 2 2 8 14 - 25 8
19. КАМАЗ Заявка 9 1 4 4 4 - 9 7
20. Текстильщик Заявка 11 0 4 7 2 - 18 4
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  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду рефери:

    Главный судья: Артур Фёдоров (Петрозаводск);
    Первый помощник: Дмитрий Семёнов (Петрозаводск);
    Второй помощник: Яков Клепцов (Ростов-на-Дону);
    Резервный судья: Дмитрий Смирнов (Москва);
    Инспектор: Сергей Талагаев (Мытищи);
    Делегат: Иван Егоров (Москва).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые поклонники российского футбола! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к ФНЛ. В рамках одного из матчей 24-го тура лучшей лиги мира сойдутся лицом к лицу игроки «Велеса» и «Оренбурга». Встреча состоится в Домодедово, на стадионе «Авангард».

    Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Велес Москва - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 ноября 2021, осталось 2 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 137
Велес Москва 10.2% (14)
X 20.4% (28)
Оренбург 69.3% (95)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Велес Москва
Ничья
Оренбург
4.75
3.62
1.83
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Велес Москва - Оренбург онлайн


Прогнозы на матч Велес Москва - Оренбург

Исход игры
Велес Москва
9.6% (13)
Ничья
20.7% (28)
Оренбург
69.6% (94)
Тотал 2.5
Больше
48.12% (64)
Меньше
51.88% (69)
Обе команды забьют
Да
64.66% (86)
Нет
35.34% (47)
Популярный счёт
1:2 Оренбург
35.6% (48)
0:1 Оренбург
23.7% (32)
1:1 Ничья
17% (23)
2:1 Велес Москва
5.9% (8)
0:2 Оренбург
4.4% (6)
1:3 Оренбург
3.7% (5)
1:0 Велес Москва
3% (4)
0:0 Ничья
2.2% (3)
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