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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Камбюр
1:1
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Утрехт
0'
1:0
23' Гол
Робертс Улдрикис
1:1
34' Гол
Силла Мусса
45'+4
1
Стивенс
Сонни
5
Шмидт
Доке
3
Макинтош
Келвин
4
Схаутен
Эрик
16
Бангура
Алекс
6
Худемакерс
Меес
18
Самбисса
Давид
8
Якобс
Ями
10
Паулиссен
Митчелл
7
Каллон
Исса
28
Робертс
Улдрикис
1
Пас
Мартен
5
Тер
Авест
Хидде
2
Ван
дер
Марел
Марк
14
Янссен
Виллем
21
Вормердам
Дьянго
8
Ван
Оверем
Йорис
27
Тимбер
Квинтен
29
Силла
Мусса
23
Рамселар
Барт
26
Бауссайд
Отман
18
Дувикас
Анастасиос
Камбюр
4-1-4-1
Утрехт
4-2-3-1

Ход матча

23'
Робертс Улдрикис
(Якобс Ями)
1:0
34'
1:1
Силла Мусса

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

История личных встреч

Камбюр
Утрехт

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

К
2:2
Э
0:2
ТМК
1:0
Э
3:3
Э
3:1
Э
1:3
Э
1:0
К
0:2
Э
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каллон Исса 3 0.23
Якобс Ями 3 0.23
Tom Boere 3 0.23
Маулун Робин 2 0.15
Самбисса Давид 2 0.15
Робертс Улдрикис 2 0.15
Худемакерс Меес 2 0.15
Бангура Алекс 2 0.15
Брей Майкл 1 0.08
Тол Марко 1 0.08
Киш Тамаш 1 0.08
Шмидт Доке 0 0
Доодеман Ник 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамселар Барт 6 (1) 0.46
Силла Мусса 4 0.31
Дувикас Анастасиос 4 (2) 0.31
Густафссон Симон 3 (2) 0.23
Янссен Виллем 2 0.15
Вормердам Дьянго 1 0.08
Тимбер Квинтен 1 0.08
Махер Адам 1 0.08
Махи Мимаун 1 0.08
Ван дер Марел Марк 1 0.08
Ван де Стрек Сандер 1 0.08
Ван Оверем Йорис 1 0.08
Маллахи Мохамед 1 0.08
Загре Артур 1 0.08
Ван дер Хорн Майк 0 0
Тер Авест Хидде 0 0
Бауссайд Отман 0 0
Моконо Сильян 0 0
Remco Balk 0 0

Карточки

Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бангура Алекс 3 1
Макинтош Келвин 3 0
Каллон Исса 2 0
Маулун Робин 2 0
Схаутен Эрик 1 0
Паулиссен Митчелл 1 0
Самбисса Давид 1 0
Робертс Улдрикис 1 0
Якобс Ями 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Брей Майкл 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Марел Марк 5 0
Махер Адам 5 0
Янссен Виллем 4 0
Вормердам Дьянго 2 0
Тимбер Квинтен 2 0
Тер Авест Хидде 1 0
Керк Джирано 1 0
Пас Мартен 1 0
Силла Мусса 1 0
Маллахи Мохамед 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
6
3 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
4
31%
1
17%
61-75
1
8%
4
67%
76-90

Пропущено

11
8
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
3
38%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
2
25%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
2
25%
76-90

Забито

8
22
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
0
0%
4
18%
1-15
1
13%
3
14%
16-30
1
13%
1
5%
31-45
1
13%
4
18%
46-60
4
50%
5
23%
61-75
1
13%
5
23%
76-90

Пропущено

15
5
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
5
33%
1
20%
16-30
1
7%
3
60%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
1
20%
61-75
5
33%
0
0%
76-90

Забито

21
28
5 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
0
0%
5
18%
1-15
3
14%
3
11%
16-30
2
10%
1
4%
31-45
6
29%
4
14%
46-60
8
38%
6
21%
61-75
2
10%
9
32%
76-90

Пропущено

26
13
12 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
0
0%
3
23%
1-15
7
27%
1
8%
16-30
5
19%
5
38%
31-45
4
15%
1
8%
46-60
2
8%
1
8%
61-75
8
31%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Камбюр
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Аякс (аматоры) - Камбюр 0:5 Камбюр - Фейеноорд 2:3
Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3 Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Камбюр - Хераклес 2:1 Аякс - Камбюр 9:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2 Камбюр - Твенте 2:0 ПСВ - Камбюр 4:1 Камбюр - Гронинген 1:2 ПЕК Зволле - Камбюр 2:1 Моленбек - Камбюр 0:1 Камбюр - Телстар 6:0 Камбюр - НАК Бреда 3:2 Дордрехт - Камбюр 0:1 Камбюр - Де Графсхап 1:1 АЗ-2 Алкмаар - Камбюр 2:4
Утрехт
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Витесс - Утрехт 2:1 Утрехт - Виллем II 5:1 СтеДоКо - Утрехт 0:5 Утрехт - Херенвен 2:1
АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 Аякс - Утрехт 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Твенте - Утрехт 1:0 Утрехт - Серкль Брюгге 3:1 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Гронинген - Утрехт 0:0 Утрехт - Спарта Роттердам 4:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 7:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 2:3 Утрехт - Венеция 2:3 Бохум - Утрехт 0:2 Байер Л - Утрехт 1:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 9 3 1 42 - 2 30
2. ПСВ 13 10 0 3 33 - 20 30
3. Фейеноорд 12 9 1 2 31 - 13 28
4. Утрехт 1:1 13 7 3 3 28 - 15 24
5. Витесс 13 7 1 5 14 - 21 22
6. Твенте 13 6 3 4 20 - 18 21
7. Камбюр 1:1 13 6 1 6 22 - 27 19
8. НЕК Неймеген 13 5 4 4 17 - 19 19
9. Виллем II 13 5 3 5 16 - 22 18
10. Херенвен 13 5 2 6 16 - 20 17
11. Гоу Эхед Иглс 13 5 2 6 17 - 23 17
12. АЗ Алкмаар 12 5 1 6 23 - 19 16
13. Хераклес 12 4 2 6 14 - 17 14
14. Гронинген 13 3 5 5 12 - 19 14
15. Ваалвейк 13 2 5 6 14 - 22 11
16. Спарта Роттердам 13 2 4 7 11 - 20 10
17. Фортуна Ситтард 12 2 3 7 14 - 28 9
18. ПЕК Зволле 13 1 1 11 7 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 7 6 0 1 21 - 11 18
2. Утрехт 1:1 6 5 1 0 21 - 6 16
3. Фейеноорд 6 5 1 0 17 - 6 16
4. Аякс 7 5 1 1 27 - 1 16
5. Хераклес 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Гоу Эхед Иглс 7 4 0 3 12 - 9 12
7. Твенте 6 3 2 1 8 - 5 11
8. АЗ Алкмаар 5 3 1 1 14 - 7 10
9. Виллем II 6 3 1 2 6 - 10 10
10. Камбюр 1:1 7 3 1 3 14 - 12 10
11. Херенвен 7 3 0 4 10 - 13 9
12. НЕК Неймеген 6 2 2 2 6 - 5 8
13. Ваалвейк 7 2 1 4 5 - 11 7
14. Фортуна Ситтард 6 2 1 3 7 - 15 7
15. Витесс 6 2 1 3 7 - 12 7
16. Гронинген 6 1 4 1 5 - 4 7
17. Спарта Роттердам 7 1 3 3 6 - 10 6
18. ПЕК Зволле 6 1 1 4 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 7 5 0 2 7 - 9 15
2. Аякс 6 4 2 0 15 - 1 14
3. Фейеноорд 6 4 0 2 14 - 7 12
4. ПСВ 6 4 0 2 12 - 9 12
5. НЕК Неймеген 7 3 2 2 11 - 14 11
6. Твенте 7 3 1 3 12 - 13 10
7. Камбюр 1:1 6 3 0 3 8 - 15 9
8. Утрехт 1:1 7 2 2 3 7 - 9 8
9. Херенвен 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Виллем II 7 2 2 3 10 - 12 8
11. Гронинген 7 2 1 4 7 - 15 7
12. АЗ Алкмаар 7 2 0 5 9 - 12 6
13. Гоу Эхед Иглс 6 1 2 3 5 - 14 5
14. Ваалвейк 6 0 4 2 9 - 11 4
15. Спарта Роттердам 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Фортуна Ситтард 6 0 2 4 7 - 13 2
17. Хераклес 5 0 1 4 4 - 9 1
18. ПЕК Зволле 7 0 0 7 4 - 19 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cambuur Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Камбюр
Ничья
Утрехт
3.62
3.82
4.30
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Где смотреть матч Камбюр 1:1 Утрехт онлайн


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