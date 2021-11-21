Первый тайм

46' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Шмидт Доке выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Утрехт выполняет удар от ворот.

44' Отличный пас сделал Шмидт Доке из команды Камбюр . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

43' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Игрок из команды Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

40' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Утрехт выполняет удар от ворот.

36' Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Худемакерс Меес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Бауссайд Отман нанес удар, мяч был парирован, но Сонни Стивенс не удержал его в руках.

33' Удар от ворот произведет Утрехт

33' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Бауссайд Отман получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Бауссайд Отман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Самбисса Давид из команды Камбюр сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

31' Матч возобновлен

31' Самбисса Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Камбюр выполняет удар от ворот.

29' Какой промах! Бауссайд Отман имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

29' Пас Мартен взял и забрал мяч на выходе

29' Худемакерс Меес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Игрок Рамселар Барт из команды Утрехт неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

25' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Утрехт выполняет удар от ворот.

21' Игрок Робертс Улдрикис из команды Камбюр неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

20' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Матч возобновлен

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Каллон Исса пробует нанести удар издали, но Маартен Паес держит все под контролем

13' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Игрок Дувикас Анастасиос из команды Утрехт неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

12' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Матч возобновится спорным мячом

9' Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.

9' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе

6' Хорошую попытку сделал Дувикас Анастасиос . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Ван Оверем Йорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Вормердам Дьянго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Матч возобновится спорным мячом

1' Матч приостановлен из-за петард на поле

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Утрехт начинает с центра поля