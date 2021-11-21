Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:0
21' ГолРобертс Улдрикис
1:1
32' ГолСилла Мусса
47' Желтая карточкаВормердам Дьянго
2:1
54' ГолЯкобс Ями
90' Желтая карточкаВан дер Марел Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Бос ПитерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Брей МайклПолузащитник
-
21 Киш ТамашНападающий
- Нападающий
-
17 Доодеман НикНападающий
-
19 Хендрикс СэмНападающий
-
Главный тренер: Де Йонг Хенк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Силла МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
20 Загре АртурЗащитник
-
46 Мейссен РикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Махи МимаунНападающий
- Нападающий
-
30 Remco Balk
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
21'
1:0
32'
1:1
47'
54'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 5
-
6 Угловые 11
-
1 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
История личных встреч
Камбюр
Утрехт
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Камбюр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якобс Ями
|4
|0.31
|Каллон Исса
|3
|0.23
|Tom Boere
|3
|0.23
|Маулун Робин
|2
|0.15
|Самбисса Давид
|2
|0.15
|Робертс Улдрикис
|2
|0.15
|Худемакерс Меес
|2
|0.15
|Бангура Алекс
|2
|0.15
|Брей Майкл
|1
|0.08
|Тол Марко
|1
|0.08
|Киш Тамаш
|1
|0.08
|Шмидт Доке
|0
|0
|Доодеман Ник
|0
|0
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамселар Барт
|6 (1)
|0.46
|Силла Мусса
|4
|0.31
|Дувикас Анастасиос
|4 (2)
|0.31
|Густафссон Симон
|3 (2)
|0.23
|Янссен Виллем
|2
|0.15
|Вормердам Дьянго
|1
|0.08
|Тимбер Квинтен
|1
|0.08
|Махер Адам
|1
|0.08
|Махи Мимаун
|1
|0.08
|Ван дер Марел Марк
|1
|0.08
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0.08
|Ван Оверем Йорис
|1
|0.08
|Маллахи Мохамед
|1
|0.08
|Загре Артур
|1
|0.08
|Ван дер Хорн Майк
|0
|0
|Тер Авест Хидде
|0
|0
|Бауссайд Отман
|0
|0
|Моконо Сильян
|0
|0
|Remco Balk
|0
|0
Карточки
Камбюр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бангура Алекс
|3
|1
|Макинтош Келвин
|3
|0
|Каллон Исса
|2
|0
|Маулун Робин
|2
|0
|Схаутен Эрик
|1
|0
|Паулиссен Митчелл
|1
|0
|Самбисса Давид
|1
|0
|Робертс Улдрикис
|1
|0
|Якобс Ями
|1
|0
|Худемакерс Меес
|1
|0
|Брей Майкл
|1
|0
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Марел Марк
|6
|0
|Махер Адам
|5
|0
|Янссен Виллем
|4
|0
|Вормердам Дьянго
|3
|0
|Тимбер Квинтен
|2
|0
|Тер Авест Хидде
|1
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Пас Мартен
|1
|0
|Силла Мусса
|1
|0
|Маллахи Мохамед
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
7
4 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
6
40%
0
0%
46-60
4
27%
1
14%
61-75
1
7%
4
57%
76-90
Пропущено
12
10
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
0
0%
3
30%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
5
42%
2
20%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
2
20%
76-90
Забито
8
22
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
4
18%
1-15
1
13%
3
14%
16-30
1
13%
1
5%
31-45
1
13%
4
18%
46-60
4
50%
5
23%
61-75
1
13%
5
23%
76-90
Пропущено
15
5
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
5
33%
1
20%
16-30
1
7%
3
60%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
1
20%
61-75
5
33%
0
0%
76-90
Забито
23
29
6 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
0
0%
5
17%
1-15
4
17%
3
10%
16-30
2
9%
2
7%
31-45
7
30%
4
14%
46-60
8
35%
6
21%
61-75
2
9%
9
31%
76-90
Пропущено
27
15
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
0
0%
3
20%
1-15
7
26%
2
13%
16-30
6
22%
5
33%
31-45
4
15%
2
13%
46-60
2
7%
1
7%
61-75
8
30%
30%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Камбюр
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Аякс (аматоры) - Камбюр 0:5 Камбюр - Фейеноорд 2:3
Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3 Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Камбюр - Хераклес 2:1 Аякс - Камбюр 9:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2 Камбюр - Твенте 2:0 ПСВ - Камбюр 4:1 Камбюр - Гронинген 1:2 ПЕК Зволле - Камбюр 2:1 Моленбек - Камбюр 0:1 Камбюр - Телстар 6:0 Камбюр - НАК Бреда 3:2 Дордрехт - Камбюр 0:1 Камбюр - Де Графсхап 1:1 АЗ-2 Алкмаар - Камбюр 2:4
Утрехт
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Витесс - Утрехт 2:1 Утрехт - Виллем II 5:1 СтеДоКо - Утрехт 0:5 Утрехт - Херенвен 2:1
АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 Аякс - Утрехт 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Твенте - Утрехт 1:0 Утрехт - Серкль Брюгге 3:1 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Гронинген - Утрехт 0:0 Утрехт - Спарта Роттердам 4:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 7:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 2:3 Утрехт - Венеция 2:3 Бохум - Утрехт 0:2 Байер Л - Утрехт 1:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|13
|9
|3
|1
|42 - 2
|30
|2.
|ПСВ
|13
|10
|0
|3
|33 - 20
|30
|3.
|Фейеноорд
|12
|9
|1
|2
|31 - 13
|28
|4.
|Утрехт
|13
|7
|2
|4
|28 - 16
|23
|5.
|Витесс
|13
|7
|1
|5
|14 - 21
|22
|6.
|Камбюр
|13
|7
|0
|6
|23 - 27
|21
|7.
|Твенте
|13
|6
|3
|4
|20 - 18
|21
|8.
|НЕК Неймеген
|13
|5
|4
|4
|17 - 19
|19
|9.
|Виллем II
|13
|5
|3
|5
|16 - 22
|18
|10.
|Херенвен
|13
|5
|2
|6
|16 - 20
|17
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|13
|5
|2
|6
|17 - 23
|17
|12.
|АЗ Алкмаар
|12
|5
|1
|6
|23 - 19
|16
|13.
|Хераклес
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|14
|14.
|Гронинген
|13
|3
|5
|5
|12 - 19
|14
|15.
|Ваалвейк
|13
|2
|5
|6
|14 - 22
|11
|16.
|Спарта Роттердам
|13
|2
|4
|7
|11 - 20
|10
|17.
|Фортуна Ситтард
|12
|2
|3
|7
|14 - 28
|9
|18.
|ПЕК Зволле
|13
|1
|1
|11
|7 - 26
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|7
|6
|0
|1
|21 - 11
|18
|2.
|Утрехт
|6
|5
|1
|0
|21 - 6
|16
|3.
|Фейеноорд
|6
|5
|1
|0
|17 - 6
|16
|4.
|Аякс
|7
|5
|1
|1
|27 - 1
|16
|5.
|Хераклес
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Камбюр
|7
|4
|0
|3
|15 - 12
|12
|7.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|8.
|Твенте
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|9.
|АЗ Алкмаар
|5
|3
|1
|1
|14 - 7
|10
|10.
|Виллем II
|6
|3
|1
|2
|6 - 10
|10
|11.
|Херенвен
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|12.
|НЕК Неймеген
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|13.
|Ваалвейк
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|14.
|Фортуна Ситтард
|6
|2
|1
|3
|7 - 15
|7
|15.
|Витесс
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|16.
|Гронинген
|6
|1
|4
|1
|5 - 4
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|18.
|ПЕК Зволле
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|7
|5
|0
|2
|7 - 9
|15
|2.
|Аякс
|6
|4
|2
|0
|15 - 1
|14
|3.
|Фейеноорд
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|4.
|ПСВ
|6
|4
|0
|2
|12 - 9
|12
|5.
|НЕК Неймеген
|7
|3
|2
|2
|11 - 14
|11
|6.
|Твенте
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|7.
|Камбюр
|6
|3
|0
|3
|8 - 15
|9
|8.
|Херенвен
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|9.
|Виллем II
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|10.
|Утрехт
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|11.
|Гронинген
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|12.
|АЗ Алкмаар
|7
|2
|0
|5
|9 - 12
|6
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|1
|2
|3
|5 - 14
|5
|14.
|Ваалвейк
|6
|0
|4
|2
|9 - 11
|4
|15.
|Спарта Роттердам
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Фортуна Ситтард
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2
|17.
|Хераклес
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|7
|0
|0
|7
|4 - 19
|0