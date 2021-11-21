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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Камбюр
2:1
Конец матча

Стадион:
Утрехт
0'
1:0
21' Гол
Робертс Улдрикис
1:1
32' Гол
Силла Мусса
47' Желтая карточка
Вормердам Дьянго
2:1
54' Гол
Якобс Ями
90' Желтая карточка
Ван дер Марел Марк
90'+4
1
Стивенс
Сонни
5
Шмидт
Доке
3
Макинтош
Келвин
4
Схаутен
Эрик
16
Бангура
Алекс
6
Худемакерс
Меес
18
Самбисса
Давид
8
Якобс
Ями
10
Паулиссен
Митчелл
7
Каллон
Исса
28
Робертс
Улдрикис
1
Пас
Мартен
5
Тер
Авест
Хидде
2
Ван
дер
Марел
Марк
14
Янссен
Виллем
21
Вормердам
Дьянго
8
Ван
Оверем
Йорис
27
Тимбер
Квинтен
29
Силла
Мусса
23
Рамселар
Барт
26
Бауссайд
Отман
18
Дувикас
Анастасиос
Камбюр
4-1-4-1
Утрехт
4-2-3-1

Ход матча

21'
Робертс Улдрикис
(Якобс Ями)
1:0
32'
1:1
Силла Мусса
46'
Брей Майкл
Паулиссен Митчелл
 
47'
 
Вормердам Дьянго
54'
Якобс Ями
2:1
69'
 
Ван де Стрек Сандер
Бауссайд Отман
80'
 
Remco Balk
Силла Мусса
80'
 
Махи Мимаун
Тимбер Квинтен
86'
Яспер тер Хейде
Якобс Ями
 
90'
Гюллит Максим
Самбисса Давид
 
90'
 
Ван дер Марел Марк

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 11
  • 1 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

История личных встреч

Камбюр
Утрехт

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

К
2:2
Э
0:2
ТМК
1:0
Э
3:3
Э
3:1
Э
1:3
Э
1:0
К
0:2
Э
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якобс Ями 4 0.31
Каллон Исса 3 0.23
Tom Boere 3 0.23
Маулун Робин 2 0.15
Самбисса Давид 2 0.15
Робертс Улдрикис 2 0.15
Худемакерс Меес 2 0.15
Бангура Алекс 2 0.15
Брей Майкл 1 0.08
Тол Марко 1 0.08
Киш Тамаш 1 0.08
Шмидт Доке 0 0
Доодеман Ник 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамселар Барт 6 (1) 0.46
Силла Мусса 4 0.31
Дувикас Анастасиос 4 (2) 0.31
Густафссон Симон 3 (2) 0.23
Янссен Виллем 2 0.15
Вормердам Дьянго 1 0.08
Тимбер Квинтен 1 0.08
Махер Адам 1 0.08
Махи Мимаун 1 0.08
Ван дер Марел Марк 1 0.08
Ван де Стрек Сандер 1 0.08
Ван Оверем Йорис 1 0.08
Маллахи Мохамед 1 0.08
Загре Артур 1 0.08
Ван дер Хорн Майк 0 0
Тер Авест Хидде 0 0
Бауссайд Отман 0 0
Моконо Сильян 0 0
Remco Balk 0 0

Карточки

Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бангура Алекс 3 1
Макинтош Келвин 3 0
Каллон Исса 2 0
Маулун Робин 2 0
Схаутен Эрик 1 0
Паулиссен Митчелл 1 0
Самбисса Давид 1 0
Робертс Улдрикис 1 0
Якобс Ями 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Брей Майкл 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Марел Марк 6 0
Махер Адам 5 0
Янссен Виллем 4 0
Вормердам Дьянго 3 0
Тимбер Квинтен 2 0
Тер Авест Хидде 1 0
Керк Джирано 1 0
Пас Мартен 1 0
Силла Мусса 1 0
Маллахи Мохамед 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
7
4 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
6
40%
0
0%
46-60
4
27%
1
14%
61-75
1
7%
4
57%
76-90

Пропущено

12
10
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
0
0%
3
30%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
5
42%
2
20%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
2
20%
76-90

Забито

8
22
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
4
18%
1-15
1
13%
3
14%
16-30
1
13%
1
5%
31-45
1
13%
4
18%
46-60
4
50%
5
23%
61-75
1
13%
5
23%
76-90

Пропущено

15
5
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
5
33%
1
20%
16-30
1
7%
3
60%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
1
20%
61-75
5
33%
0
0%
76-90

Забито

23
29
6 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
0
0%
5
17%
1-15
4
17%
3
10%
16-30
2
9%
2
7%
31-45
7
30%
4
14%
46-60
8
35%
6
21%
61-75
2
9%
9
31%
76-90

Пропущено

27
15
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
0
0%
3
20%
1-15
7
26%
2
13%
16-30
6
22%
5
33%
31-45
4
15%
2
13%
46-60
2
7%
1
7%
61-75
8
30%
30%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Камбюр
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Аякс (аматоры) - Камбюр 0:5 Камбюр - Фейеноорд 2:3
Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3 Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Камбюр - Хераклес 2:1 Аякс - Камбюр 9:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2 Камбюр - Твенте 2:0 ПСВ - Камбюр 4:1 Камбюр - Гронинген 1:2 ПЕК Зволле - Камбюр 2:1 Моленбек - Камбюр 0:1 Камбюр - Телстар 6:0 Камбюр - НАК Бреда 3:2 Дордрехт - Камбюр 0:1 Камбюр - Де Графсхап 1:1 АЗ-2 Алкмаар - Камбюр 2:4
Утрехт
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Витесс - Утрехт 2:1 Утрехт - Виллем II 5:1 СтеДоКо - Утрехт 0:5 Утрехт - Херенвен 2:1
АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 Аякс - Утрехт 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Твенте - Утрехт 1:0 Утрехт - Серкль Брюгге 3:1 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Гронинген - Утрехт 0:0 Утрехт - Спарта Роттердам 4:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 7:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 2:3 Утрехт - Венеция 2:3 Бохум - Утрехт 0:2 Байер Л - Утрехт 1:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 9 3 1 42 - 2 30
2. ПСВ 13 10 0 3 33 - 20 30
3. Фейеноорд 12 9 1 2 31 - 13 28
4. Утрехт 13 7 2 4 28 - 16 23
5. Витесс 13 7 1 5 14 - 21 22
6. Камбюр 13 7 0 6 23 - 27 21
7. Твенте 13 6 3 4 20 - 18 21
8. НЕК Неймеген 13 5 4 4 17 - 19 19
9. Виллем II 13 5 3 5 16 - 22 18
10. Херенвен 13 5 2 6 16 - 20 17
11. Гоу Эхед Иглс 13 5 2 6 17 - 23 17
12. АЗ Алкмаар 12 5 1 6 23 - 19 16
13. Хераклес 12 4 2 6 14 - 17 14
14. Гронинген 13 3 5 5 12 - 19 14
15. Ваалвейк 13 2 5 6 14 - 22 11
16. Спарта Роттердам 13 2 4 7 11 - 20 10
17. Фортуна Ситтард 12 2 3 7 14 - 28 9
18. ПЕК Зволле 13 1 1 11 7 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 7 6 0 1 21 - 11 18
2. Утрехт 6 5 1 0 21 - 6 16
3. Фейеноорд 6 5 1 0 17 - 6 16
4. Аякс 7 5 1 1 27 - 1 16
5. Хераклес 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Камбюр 7 4 0 3 15 - 12 12
7. Гоу Эхед Иглс 7 4 0 3 12 - 9 12
8. Твенте 6 3 2 1 8 - 5 11
9. АЗ Алкмаар 5 3 1 1 14 - 7 10
10. Виллем II 6 3 1 2 6 - 10 10
11. Херенвен 7 3 0 4 10 - 13 9
12. НЕК Неймеген 6 2 2 2 6 - 5 8
13. Ваалвейк 7 2 1 4 5 - 11 7
14. Фортуна Ситтард 6 2 1 3 7 - 15 7
15. Витесс 6 2 1 3 7 - 12 7
16. Гронинген 6 1 4 1 5 - 4 7
17. Спарта Роттердам 7 1 3 3 6 - 10 6
18. ПЕК Зволле 6 1 1 4 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 7 5 0 2 7 - 9 15
2. Аякс 6 4 2 0 15 - 1 14
3. Фейеноорд 6 4 0 2 14 - 7 12
4. ПСВ 6 4 0 2 12 - 9 12
5. НЕК Неймеген 7 3 2 2 11 - 14 11
6. Твенте 7 3 1 3 12 - 13 10
7. Камбюр 6 3 0 3 8 - 15 9
8. Херенвен 6 2 2 2 6 - 7 8
9. Виллем II 7 2 2 3 10 - 12 8
10. Утрехт 7 2 1 4 7 - 10 7
11. Гронинген 7 2 1 4 7 - 15 7
12. АЗ Алкмаар 7 2 0 5 9 - 12 6
13. Гоу Эхед Иглс 6 1 2 3 5 - 14 5
14. Ваалвейк 6 0 4 2 9 - 11 4
15. Спарта Роттердам 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Фортуна Ситтард 6 0 2 4 7 - 13 2
17. Хераклес 5 0 1 4 4 - 9 1
18. ПЕК Зволле 7 0 0 7 4 - 19 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cambuur Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Камбюр 2:1 Утрехт онлайн


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