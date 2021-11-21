Норвегия: Типпелиген 2021
3:0
Конец матча
Стадион: Наддеруд
41' Желтая карточкаКартум Сандер Эрик
1:0
50' ГолСольбаккен Маркус
2:0
53' ГолХауген Фредрик
3:0
78' ГолЭдвардсен Оливер
17
Аземи
Фитим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Аземи ФитимНападающий
- Запасные игроки
-
18 Мое ЕппеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Eirik Kjoenoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мава МозесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Аскар АрминЗащитник
- Защитник
-
13 Бюэ БендикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Lagos Kunga
-
Главный тренер: Christian Michelsen
Ход матча
50'
53'
67'
78'
3:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 3
-
0 Угловые 8
-
3 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
История личных встреч
Стабек
Кристиансунд
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардсен Оливер
|7
|0.26
|Болли Матис
|3
|0.11
|Вангберг Симен
|3
|0.11
|Нуса Антонио
|3
|0.11
|Хансен Корнелиус
|2
|0.07
|Хауген Фредрик
|2
|0.07
|Геэльмуйден Херман
|2
|0.07
|Скютте Саммю
|2 (1)
|0.07
|Оттесен Стурла
|1
|0.04
|Киркеволд Пол
|1
|0.04
|Мое Еппе
|1
|0.04
|Аземи Фитим
|1
|0.04
|Аманква Яу
|1
|0.04
|Киносита Косуке
|1
|0.04
|Martin Hoeyland
|1
|0.04
|Сольбаккен Маркус
|1
|0.04
|Месик Иван
|1
|0.04
|Шала Херолинд
|0
|0
|Вернерссон Виктор
|0
|0
|Подставски Томаш
|0
|0
|Луманза Тортоль
|0
|0
|Костадинов Калоян
|0
|0
|Сабастин Уче
|0
|0
Кристиансунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нилсен Снорре
|6
|0.22
|Бюэ Бендик
|5 (2)
|0.19
|Ертсен Торгиль
|4
|0.15
|Муколли Агон
|4
|0.15
|Картум Сандер Эрик
|4
|0.15
|Мава Мозес
|4
|0.15
|Каллудра Лиридон
|2
|0.07
|Осбак Кристоффер
|1
|0.04
|Хопмарк Андреас
|1
|0.04
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.04
|Коли Алиу
|1
|0.04
|Сивертсен Оскар
|1
|0.04
|Аскар Армин
|0
|0
|Кастрати Фламур
|0
|0
|Скарсем Олаус
|0
|0
|Исаксен Йеспер
|0
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|0
|0
Карточки
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скютте Саммю
|4
|0
|Оттесен Стурла
|4
|0
|Сандберг Маркус
|2
|1
|Хансен Корнелиус
|2
|1
|Вангберг Симен
|3
|0
|Геэльмуйден Херман
|3
|0
|Месик Иван
|3
|0
|Мое Еппе
|3
|0
|Матс Солхеим
|2
|0
|Шала Херолинд
|2
|0
|Вернерссон Виктор
|2
|0
|Пигнатель-Енссен Николас
|2
|0
|Болли Матис
|1
|0
|Хауген Фредрик
|1
|0
|Подставски Томаш
|1
|0
|Аманква Яу
|1
|0
|Киносита Косуке
|1
|0
|Киркеволд Пол
|1
|0
|Martin Hoeyland
|1
|0
|Хобленко Алексей
|1
|0
|Сольбаккен Маркус
|1
|0
|Костадинов Калоян
|1
|0
|Эдвардсен Оливер
|1
|0
|Сабастин Уче
|1
|0
Кристиансунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Картум Сандер Эрик
|4
|0
|Каллудра Лиридон
|3
|0
|Ульвестад Дан Петер
|3
|0
|Коли Алиу
|3
|0
|Ертсен Торгиль
|3
|0
|Ульвестад Пол Эрик
|3
|0
|Нилсен Снорре
|3
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|3
|0
|Кастрати Фламур
|2
|0
|Сивертсен Эрленд
|2
|0
|Диоп Амиду
|2
|0
|Скарсем Олаус
|2
|0
|Исаксен Йеспер
|2
|0
|Муколли Агон
|2
|0
|Мумбанья Фарис
|2
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Осбак Кристоффер
|1
|0
|Сормо Бент
|1
|0
|Аскар Армин
|1
|0
|Сивертсен Оскар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
13
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 21
4
24%
1
8%
1-15
2
12%
2
15%
16-30
1
6%
3
23%
31-45
5
29%
29%
3
23%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
24%
4
31%
76-90
Пропущено
23
26
7 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
5
22%
3
12%
1-15
1
4%
2
8%
16-30
1
4%
3
12%
31-45
3
13%
4
15%
46-60
6
26%
6
23%
61-75
7
30%
8
31%
76-90
Забито
17
22
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
2
12%
2
9%
1-15
2
12%
2
9%
16-30
3
18%
3
14%
31-45
0
0%
6
27%
46-60
3
18%
2
9%
61-75
7
41%
7
32%
76-90
Пропущено
32
13
12 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
5
16%
2
15%
1-15
4
13%
4
31%
16-30
3
9%
1
8%
31-45
7
22%
1
8%
46-60
4
13%
3
23%
61-75
9
28%
2
15%
76-90
Забито
34
35
14 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 12
7 Не забивали 9
6
18%
3
9%
1-15
4
12%
4
11%
16-30
4
12%
6
17%
31-45
5
15%
9
26%
46-60
4
12%
2
6%
61-75
11
32%
11
31%
76-90
Пропущено
55
39
19 В 1-м тайме 15
36 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 19
10
18%
5
13%
1-15
5
9%
6
15%
16-30
4
7%
4
10%
31-45
10
18%
5
13%
46-60
10
18%
9
23%
61-75
16
29%
29%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Стабек
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сарпсборг-08 - Стабек 4:1 Стабек - Хёугесунн 2:1 Лиллестрём - Стабек 3:0 Стабек - Мольде 0:3
Бранн - Стабек 1:1 Стабек - Будё-Глимт 0:3 Стабек - Стрёмсгодсет 0:0 Саннефьёрд - Стабек 0:3 Стрёмсгодсет - Стабек 5:1 Стабек - Викинг 1:3 Волеренга - Стабек 3:1 Стабек - Мьёндален 1:1 Кристиансунд - Стабек 5:1 Стабек - Сарпсборг-08 3:1 Улленсакер-Киса - Стабек 0:1 Мьёндален - Стабек 1:2 Фолло - Стабек 0:1 Стабек - Лиллестрём 2:3 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Стабек - Саннефьёрд 0:2
Кристиансунд
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Одд - Кристиансунд 2:4 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Мьёндален - Кристиансунд 5:0 Кристиансунд - Сарпсборг-08 1:3
Лиллестрём - Кристиансунд 0:0 Кристиансунд - Русенборг 1:0 Бранн - Кристиансунд 3:1 КФУМ - Кристиансунд 3:1 Кристиансунд - Хёугесунн 3:2 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 1:2 Кристиансунд - Мольде 2:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Стабек 5:1 Викинг - Кристиансунд 3:2 Тиллербьен - Кристиансунд 1:5 Волда - Кристиансунд 2:4 Кристиансунд - Саннефьёрд 2:0 Русенборг - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Бранн 3:2 Тромсё - Кристиансунд 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|2:0 Заявка
|27
|17
|7
|3
|54 - 23
|58
|2.
|Мольде
|0:0 Заявка
|27
|15
|6
|6
|60 - 35
|51
|3.
|Викинг
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|52 - 44
|48
|4.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|27
|12
|8
|7
|52 - 35
|44
|5.
|Кристиансунд
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|35 - 39
|43
|6.
|Лиллестрём
|0:2 Заявка
|27
|12
|6
|9
|40 - 36
|42
|7.
|Волеренга
|Заявка
|27
|9
|12
|6
|41 - 34
|39
|8.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|35 - 40
|36
|9.
|Хёугесунн
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|44 - 41
|34
|10.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|40 - 37
|34
|11.
|Тромсё
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|32 - 42
|31
|12.
|Саннефьёрд
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|33 - 47
|30
|13.
|Одд
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|39 - 52
|30
|14.
|Стабек
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|33 - 56
|24
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|32 - 44
|22
|16.
|Бранн
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|34 - 51
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|2:0 Заявка
|14
|10
|3
|1
|32 - 11
|33
|2.
|Мольде
|0:0 Заявка
|14
|10
|2
|2
|39 - 14
|32
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|23 - 12
|29
|4.
|Хёугесунн
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 13
|27
|5.
|Викинг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 21
|27
|6.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|33 - 12
|27
|7.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|33 - 17
|26
|8.
|Волеренга
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|25 - 14
|25
|9.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 13
|23
|10.
|Лиллестрём
|0:2 Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 12
|21
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 16
|20
|12.
|Одд
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|26 - 26
|16
|13.
|Стабек
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 24
|15
|14.
|Тромсё
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 19
|14
|15.
|Бранн
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 22
|14
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|2:0 Заявка
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|2.
|Викинг
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 23
|21
|3.
|Лиллестрём
|0:2 Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 24
|21
|4.
|Мольде
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 21
|19
|5.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|19 - 18
|18
|6.
|Тромсё
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|16 - 23
|17
|7.
|Кристиансунд
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 27
|14
|8.
|Одд
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 26
|14
|9.
|Волеренга
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 20
|14
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 27
|13
|11.
|Мьёндален
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 28
|11
|12.
|Саннефьёрд
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|15 - 31
|10
|13.
|Стабек
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|17 - 32
|9
|14.
|Бранн
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 29
|8
|15.
|Хёугесунн
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|16 - 28
|7
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|7 - 25
|7