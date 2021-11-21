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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Стабек
3:0
Конец матча

Стадион:
Кристиансунд
0'
41' Желтая карточка
Картум Сандер Эрик
1:0
50' Гол
Сольбаккен Маркус
2:0
53' Гол
Хауген Фредрик
3:0
78' Гол
Эдвардсен Оливер
90'+5
12
Сандберг
Маркус
2
Педерсен
Каспер
4
Вангберг
Симен
5
Месик
Иван
15
Оттесен
Стурла
8
Хауген
Фредрик
26
Подставски
Томаш
10
Сольбаккен
Маркус
19
Вернерссон
Виктор
23
Эдвардсен
Оливер
17
Аземи
Фитим
1
Макдермот
Шон
2
Нилсен
Снорре
19
Коли
Алиу
5
Ульвестад
Дан
Петер
15
Сивертсен
Эрленд
7
Исаксен
Йеспер
8
Картум
Сандер
Эрик
25
Ертсен
Торгиль
10
Каллудра
Лиридон
9
Муколли
Агон
11
Мава
Мозес
Стабек
3-5-2
Кристиансунд
4-2-3-1

История личных встреч

Стабек
Кристиансунд

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

Т
5:1
Т
2:2
Т
1:2
Т
2:0
Т
0:1
Т
0:1
Т
1:0
Т
1:0
Т
1:4
ПД
1:2
ПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Оливер 7 0.26
Болли Матис 3 0.11
Вангберг Симен 3 0.11
Нуса Антонио 3 0.11
Хансен Корнелиус 2 0.07
Хауген Фредрик 2 0.07
Геэльмуйден Херман 2 0.07
Скютте Саммю 2 (1) 0.07
Оттесен Стурла 1 0.04
Киркеволд Пол 1 0.04
Мое Еппе 1 0.04
Аземи Фитим 1 0.04
Аманква Яу 1 0.04
Киносита Косуке 1 0.04
Martin Hoeyland 1 0.04
Сольбаккен Маркус 1 0.04
Месик Иван 1 0.04
Шала Херолинд 0 0
Вернерссон Виктор 0 0
Подставски Томаш 0 0
Луманза Тортоль 0 0
Костадинов Калоян 0 0
Сабастин Уче 0 0
Кристиансунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нилсен Снорре 6 0.22
Бюэ Бендик 5 (2) 0.19
Ертсен Торгиль 4 0.15
Муколли Агон 4 0.15
Картум Сандер Эрик 4 0.15
Мава Мозес 4 0.15
Каллудра Лиридон 2 0.07
Осбак Кристоффер 1 0.04
Хопмарк Андреас 1 0.04
Ульвестад Дан Петер 1 0.04
Коли Алиу 1 0.04
Сивертсен Оскар 1 0.04
Аскар Армин 0 0
Кастрати Фламур 0 0
Скарсем Олаус 0 0
Исаксен Йеспер 0 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 0 0

Карточки

Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скютте Саммю 4 0
Оттесен Стурла 4 0
Сандберг Маркус 2 1
Хансен Корнелиус 2 1
Вангберг Симен 3 0
Геэльмуйден Херман 3 0
Месик Иван 3 0
Мое Еппе 3 0
Матс Солхеим 2 0
Шала Херолинд 2 0
Вернерссон Виктор 2 0
Пигнатель-Енссен Николас 2 0
Болли Матис 1 0
Хауген Фредрик 1 0
Подставски Томаш 1 0
Аманква Яу 1 0
Киносита Косуке 1 0
Киркеволд Пол 1 0
Martin Hoeyland 1 0
Хобленко Алексей 1 0
Сольбаккен Маркус 1 0
Костадинов Калоян 1 0
Эдвардсен Оливер 1 0
Сабастин Уче 1 0
Кристиансунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Картум Сандер Эрик 4 0
Каллудра Лиридон 3 0
Ульвестад Дан Петер 3 0
Коли Алиу 3 0
Ертсен Торгиль 3 0
Ульвестад Пол Эрик 3 0
Нилсен Снорре 3 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 3 0
Кастрати Фламур 2 0
Сивертсен Эрленд 2 0
Диоп Амиду 2 0
Скарсем Олаус 2 0
Исаксен Йеспер 2 0
Муколли Агон 2 0
Мумбанья Фарис 2 0
Хопмарк Андреас 1 0
Осбак Кристоффер 1 0
Сормо Бент 1 0
Аскар Армин 1 0
Сивертсен Оскар 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
13
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 21
4
24%
1
8%
1-15
2
12%
2
15%
16-30
1
6%
3
23%
31-45
5
29%
29%
3
23%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
24%
4
31%
76-90

Пропущено

23
26
7 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
5
22%
3
12%
1-15
1
4%
2
8%
16-30
1
4%
3
12%
31-45
3
13%
4
15%
46-60
6
26%
6
23%
61-75
7
30%
8
31%
76-90

Забито

17
22
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
2
12%
2
9%
1-15
2
12%
2
9%
16-30
3
18%
3
14%
31-45
0
0%
6
27%
46-60
3
18%
2
9%
61-75
7
41%
7
32%
76-90

Пропущено

32
13
12 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
5
16%
2
15%
1-15
4
13%
4
31%
16-30
3
9%
1
8%
31-45
7
22%
1
8%
46-60
4
13%
3
23%
61-75
9
28%
2
15%
76-90

Забито

34
35
14 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 12
7 Не забивали 9
6
18%
3
9%
1-15
4
12%
4
11%
16-30
4
12%
6
17%
31-45
5
15%
9
26%
46-60
4
12%
2
6%
61-75
11
32%
11
31%
76-90

Пропущено

55
39
19 В 1-м тайме 15
36 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 19
10
18%
5
13%
1-15
5
9%
6
15%
16-30
4
7%
4
10%
31-45
10
18%
5
13%
46-60
10
18%
9
23%
61-75
16
29%
29%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Стабек
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сарпсборг-08 - Стабек 4:1 Стабек - Хёугесунн 2:1 Лиллестрём - Стабек 3:0 Стабек - Мольде 0:3
Бранн - Стабек 1:1 Стабек - Будё-Глимт 0:3 Стабек - Стрёмсгодсет 0:0 Саннефьёрд - Стабек 0:3 Стрёмсгодсет - Стабек 5:1 Стабек - Викинг 1:3 Волеренга - Стабек 3:1 Стабек - Мьёндален 1:1 Кристиансунд - Стабек 5:1 Стабек - Сарпсборг-08 3:1 Улленсакер-Киса - Стабек 0:1 Мьёндален - Стабек 1:2 Фолло - Стабек 0:1 Стабек - Лиллестрём 2:3 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Стабек - Саннефьёрд 0:2
Кристиансунд
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Одд - Кристиансунд 2:4 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Мьёндален - Кристиансунд 5:0 Кристиансунд - Сарпсборг-08 1:3
Лиллестрём - Кристиансунд 0:0 Кристиансунд - Русенборг 1:0 Бранн - Кристиансунд 3:1 КФУМ - Кристиансунд 3:1 Кристиансунд - Хёугесунн 3:2 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 1:2 Кристиансунд - Мольде 2:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Стабек 5:1 Викинг - Кристиансунд 3:2 Тиллербьен - Кристиансунд 1:5 Волда - Кристиансунд 2:4 Кристиансунд - Саннефьёрд 2:0 Русенборг - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Бранн 3:2 Тромсё - Кристиансунд 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 2:0 Заявка 27 17 7 3 54 - 23 58
2. Мольде 0:0 Заявка 27 15 6 6 60 - 35 51
3. Викинг Заявка 27 14 6 7 52 - 44 48
4. Русенборг 0:0 Заявка 27 12 8 7 52 - 35 44
5. Кристиансунд Заявка 27 13 4 10 35 - 39 43
6. Лиллестрём 0:2 Заявка 27 12 6 9 40 - 36 42
7. Волеренга Заявка 27 9 12 6 41 - 34 39
8. Сарпсборг-08 Заявка 27 10 6 11 35 - 40 36
9. Хёугесунн Заявка 27 9 7 11 44 - 41 34
10. Стрёмсгодсет Заявка 27 9 7 11 40 - 37 34
11. Тромсё Заявка 27 7 10 10 32 - 42 31
12. Саннефьёрд Заявка 27 8 6 13 33 - 47 30
13. Одд Заявка 27 7 9 11 39 - 52 30
14. Стабек Заявка 27 6 6 15 33 - 56 24
15. Мьёндален Заявка 27 4 10 13 32 - 44 22
16. Бранн Заявка 27 4 10 13 34 - 51 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 2:0 Заявка 14 10 3 1 32 - 11 33
2. Мольде 0:0 Заявка 14 10 2 2 39 - 14 32
3. Кристиансунд Заявка 13 9 2 2 23 - 12 29
4. Хёугесунн Заявка 13 8 3 2 28 - 13 27
5. Викинг Заявка 14 8 3 3 31 - 21 27
6. Стрёмсгодсет Заявка 14 8 3 3 33 - 12 27
7. Русенборг 0:0 Заявка 13 8 2 3 33 - 17 26
8. Волеренга Заявка 14 6 7 1 25 - 14 25
9. Сарпсборг-08 Заявка 14 6 5 3 21 - 13 23
10. Лиллестрём 0:2 Заявка 13 6 3 4 17 - 12 21
11. Саннефьёрд Заявка 14 5 5 4 18 - 16 20
12. Одд Заявка 13 4 4 5 26 - 26 16
13. Стабек Заявка 14 4 3 7 16 - 24 15
14. Тромсё Заявка 13 3 5 5 16 - 19 14
15. Бранн Заявка 13 3 5 5 18 - 22 14
16. Мьёндален Заявка 13 2 5 6 18 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 2:0 Заявка 13 7 4 2 22 - 12 25
2. Викинг Заявка 13 6 3 4 21 - 23 21
3. Лиллестрём 0:2 Заявка 14 6 3 5 23 - 24 21
4. Мольде 0:0 Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
5. Русенборг 0:0 Заявка 14 4 6 4 19 - 18 18
6. Тромсё Заявка 14 4 5 5 16 - 23 17
7. Кристиансунд Заявка 14 4 2 8 12 - 27 14
8. Одд Заявка 14 3 5 6 13 - 26 14
9. Волеренга Заявка 13 3 5 5 16 - 20 14
10. Сарпсборг-08 Заявка 13 4 1 8 14 - 27 13
11. Мьёндален Заявка 14 2 5 7 14 - 28 11
12. Саннефьёрд Заявка 13 3 1 9 15 - 31 10
13. Стабек Заявка 13 2 3 8 17 - 32 9
14. Бранн Заявка 14 1 5 8 16 - 29 8
15. Хёугесунн Заявка 14 1 4 9 16 - 28 7
16. Стрёмсгодсет Заявка 13 1 4 8 7 - 25 7
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Картум Сандер Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Стабек 3:0 Кристиансунд онлайн


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