Норвегия: Типпелиген 2021
0:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Аспмира Стадион
5' Желтая карточкаMagnus Knudsen
18
Мо
Бреде
19
Фет
Сондре
10
Ветлесен
Уго
20
Ботхейм
Эрик
30
Огбу
Иго
25
Эд
Эскил
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Нападающий
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Смитс ДжошуаВратарь
- Защитник
-
26 Квиле СигурЗащитник
- Полузащитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Нападающий
-
24 Нордас ЛассеНападающий
- Нападающий
-
32 Joel Mvuka
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
-
25 Эд ЭскилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Осен ЙермундНападающий
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бакке Гейр
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
История личных встреч
Будё-Глимт
Лиллестрём
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
18 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ботхейм Эрик
|13
|0.48
|Салтнес Ульрик
|7
|0.26
|Сольбаккен Ола
|6 (1)
|0.22
|Ветлесен Уго
|5
|0.19
|Пеллегрино Амаль
|5 (1)
|0.19
|Сёрли Сондре
|3
|0.11
|Берг Патрик
|3 (1)
|0.11
|Фет Сондре
|2
|0.07
|Нордас Лассе
|2
|0.07
|Бьоркан Фредерик
|1
|0.04
|Мо Бреде
|1
|0.04
|Кумсан Джилберт
|1
|0.04
|Хейбротен Мариус
|1
|0.04
|Линдаль Аксель
|1
|0.04
|Сампстед Альфонс
|0
|0
|Конрадсен Мортен
|0
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Томас
|22 (3)
|0.81
|Петтерссон Том
|3
|0.11
|Мэтью Ифиний
|2
|0.07
|Густавссон Даниэль
|2
|0.07
|Гарнас Эспен
|2
|0.07
|Рангер Ларс
|2
|0.07
|Осен Йермунд
|1
|0.04
|Кайринен Каан
|1
|0.04
|Хелланн Поль-Андре
|1
|0.04
|Крогстад Фредрик
|1
|0.04
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0.04
|Огбу Иго
|1
|0.04
|Драгснес Ветле
|0
|0
|Эд Эскил
|0
|0
|Эриксен Кент Хавард
|0
|0
Карточки
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берг Патрик
|5
|0
|Пеллегрино Амаль
|3
|0
|Мо Бреде
|2
|0
|Салтнес Ульрик
|2
|0
|Лоде Мариус
|2
|0
|Фет Сондре
|2
|0
|Ботхейм Эрик
|2
|0
|Сольбаккен Ола
|2
|0
|Хаген Элиас
|2
|0
|Линдаль Аксель
|2
|0
|Бьоркан Фредерик
|2
|0
|Конрадсен Мортен
|1
|0
|Сёрли Сондре
|1
|0
|Сампстед Альфонс
|1
|0
|Конгсро Вегар
|1
|0
|Ветлесен Уго
|1
|0
|Joel Mvuka
|1
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рангер Ларс
|7
|0
|Огбу Иго
|5
|1
|Гарнас Эспен
|5
|0
|Мэтью Ифиний
|3
|0
|Эд Эскил
|3
|0
|Ольсен Томас
|2
|0
|Густавссон Даниэль
|2
|0
|Хелланн Поль-Андре
|2
|0
|Драгснес Ветле
|2
|0
|Крогстад Фредрик
|1
|0
|Свендсен Тобиас
|1
|0
|Кайринен Каан
|1
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0
|Magnus Knudsen
|1
|0
|Слёрдаль Филип
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
29
22
16 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
8
28%
2
9%
1-15
2
7%
5
23%
16-30
6
21%
2
9%
31-45
2
7%
5
23%
46-60
5
17%
5
23%
61-75
6
21%
3
14%
76-90
Пропущено
12
23
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 13
0
0%
4
17%
1-15
1
8%
4
17%
16-30
2
17%
1
4%
31-45
2
17%
5
22%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
7
58%
6
26%
76-90
Забито
22
17
3 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
1
5%
1
6%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
1
5%
2
12%
31-45
5
23%
4
24%
46-60
5
23%
4
24%
61-75
9
41%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
12
12
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
4
33%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
4
33%
3
25%
61-75
2
17%
3
25%
76-90
Забито
51
39
19 В 1-м тайме 13
32 Во 2-м тайме 26
19 Забивали первыми 9
3 Не забивали 4
9
18%
3
8%
1-15
3
6%
6
15%
16-30
7
14%
4
10%
31-45
7
14%
9
23%
46-60
10
20%
9
23%
61-75
15
29%
29%
8
21%
76-90
Пропущено
24
35
7 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 20
3
13%
4
11%
1-15
2
8%
8
23%
16-30
2
8%
3
9%
31-45
4
17%
5
14%
46-60
4
17%
6
17%
61-75
9
38%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Хёугесунн - Будё-Глимт 2:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:0 Мольде - Будё-Глимт 0:2
Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Рома 6:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:1 Стабек - Будё-Глимт 0:3 ЦСКА София - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - Волеренга 1:0 Альта - Будё-Глимт 1:2 Викинг - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Заря 3:1 Будё-Глимт - Одд 1:1 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Жальгирис 1:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 3:0 Жальгирис - Будё-Глимт 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Приштина 2:0
Лиллестрём
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лиллестрём - Волеренга 0:0 Русенборг - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Стабек 3:0 Викинг - Лиллестрём 5:1
Лиллестрём - Кристиансунд 0:0 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Тромсё 1:2 Гроруд - Лиллестрём 2:3 Одд - Лиллестрём 2:3 Лиллестрём - Бранн 2:3 Мьёндален - Лиллестрём 1:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:3 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:1 Скейд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:0 Фуннефосс/Вормсунн - Лиллестрём 0:4 Стабек - Лиллестрём 2:3 Лиллестрём - Мольде 1:1 Волеренга - Лиллестрём 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|0:0 Заявка
|27
|16
|8
|3
|52 - 23
|56
|2.
|Мольде
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|60 - 35
|50
|3.
|Викинг
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|52 - 44
|48
|4.
|Кристиансунд
|0:0 Заявка
|27
|13
|5
|9
|35 - 36
|44
|5.
|Лиллестрём
|0:0 Заявка
|27
|12
|7
|8
|40 - 34
|43
|6.
|Русенборг
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|52 - 35
|43
|7.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|27
|9
|12
|6
|40 - 33
|39
|8.
|Сарпсборг-08
|0:0 Заявка
|27
|10
|6
|11
|34 - 39
|36
|9.
|Хёугесунн
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|44 - 41
|34
|10.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|40 - 37
|34
|11.
|Саннефьёрд
|2:1 Заявка
|27
|9
|5
|13
|33 - 46
|32
|12.
|Тромсё
|0:0 Заявка
|27
|7
|10
|10
|31 - 41
|31
|13.
|Одд
|0:0 Заявка
|27
|7
|9
|11
|38 - 51
|30
|14.
|Стабек
|0:0 Заявка
|27
|5
|7
|15
|30 - 56
|22
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|32 - 44
|22
|16.
|Бранн
|1:2 Заявка
|27
|4
|9
|14
|33 - 51
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|39 - 14
|31
|2.
|Будё-Глимт
|0:0 Заявка
|14
|9
|4
|1
|30 - 11
|31
|3.
|Кристиансунд
|0:0 Заявка
|13
|9
|2
|2
|23 - 12
|29
|4.
|Хёугесунн
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 13
|27
|5.
|Викинг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 21
|27
|6.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|33 - 12
|27
|7.
|Русенборг
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|33 - 17
|26
|8.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|14
|6
|7
|1
|24 - 13
|25
|9.
|Сарпсборг-08
|0:0 Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 12
|23
|10.
|Саннефьёрд
|2:1 Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 15
|22
|11.
|Лиллестрём
|0:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 12
|21
|12.
|Одд
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|26 - 26
|16
|13.
|Тромсё
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 19
|14
|14.
|Бранн
|1:2 Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 22
|14
|15.
|Стабек
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 24
|13
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|0:0 Заявка
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|2.
|Лиллестрём
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 22
|22
|3.
|Викинг
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 23
|21
|4.
|Мольде
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 21
|19
|5.
|Русенборг
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 18
|17
|6.
|Тромсё
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 22
|17
|7.
|Кристиансунд
|0:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 24
|15
|8.
|Одд
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|12 - 25
|14
|9.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 20
|14
|10.
|Сарпсборг-08
|0:0 Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 27
|13
|11.
|Мьёндален
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 28
|11
|12.
|Саннефьёрд
|2:1 Заявка
|13
|3
|1
|9
|15 - 31
|10
|13.
|Стабек
|0:0 Заявка
|13
|2
|3
|8
|17 - 32
|9
|14.
|Хёугесунн
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|16 - 28
|7
|15.
|Бранн
|1:2 Заявка
|14
|1
|4
|9
|15 - 29
|7
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|7 - 25
|7