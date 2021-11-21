  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2021

Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Будё-Глимт
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Лиллестрём
0'
5' Желтая карточка
Magnus Knudsen
24'
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
18
Мо
Бреде
2
Лоде
Мариус
5
Бьоркан
Фредерик
19
Фет
Сондре
7
Берг
Патрик
10
Ветлесен
Уго
9
Сольбаккен
Ола
20
Ботхейм
Эрик
11
Пеллегрино
Амаль
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
30
Огбу
Иго
24
Петтерссон
Том
25
Эд
Эскил
8
Мэтью
Ифиний
21
Magnus
Knudsen
5
Драгснес
Ветле
90
Густавссон
Даниэль
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
Будё-Глимт
4-3-3
Лиллестрём
3-4-3

Ход матча

5'
 
Magnus Knudsen

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

История личных встреч

Будё-Глимт
Лиллестрём

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

18 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

Т
0:1
ТМК
1:4
Т
0:0
Т
4:0
Т
1:1
Т
3:1
Т
1:1
Т
1:1
ТМК
0:1
Т
0:3
Т
3:0
Т
4:0
Т
1:2
КН
0:4
Т
2:2
Т
1:1
Т
3:0
Т
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ботхейм Эрик 13 0.48
Салтнес Ульрик 7 0.26
Сольбаккен Ола 6 (1) 0.22
Ветлесен Уго 5 0.19
Пеллегрино Амаль 5 (1) 0.19
Сёрли Сондре 3 0.11
Берг Патрик 3 (1) 0.11
Фет Сондре 2 0.07
Нордас Лассе 2 0.07
Бьоркан Фредерик 1 0.04
Мо Бреде 1 0.04
Кумсан Джилберт 1 0.04
Хейбротен Мариус 1 0.04
Линдаль Аксель 1 0.04
Сампстед Альфонс 0 0
Конрадсен Мортен 0 0
Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Томас 22 (3) 0.81
Петтерссон Том 3 0.11
Мэтью Ифиний 2 0.07
Густавссон Даниэль 2 0.07
Гарнас Эспен 2 0.07
Рангер Ларс 2 0.07
Осен Йермунд 1 0.04
Кайринен Каан 1 0.04
Хелланн Поль-Андре 1 0.04
Крогстад Фредрик 1 0.04
Браут-Брюнес Джонатан 1 0.04
Огбу Иго 1 0.04
Драгснес Ветле 0 0
Эд Эскил 0 0
Эриксен Кент Хавард 0 0

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берг Патрик 5 0
Пеллегрино Амаль 3 0
Мо Бреде 2 0
Салтнес Ульрик 2 0
Лоде Мариус 2 0
Фет Сондре 2 0
Ботхейм Эрик 2 0
Сольбаккен Ола 2 0
Хаген Элиас 2 0
Линдаль Аксель 2 0
Бьоркан Фредерик 2 0
Конрадсен Мортен 1 0
Сёрли Сондре 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Конгсро Вегар 1 0
Ветлесен Уго 1 0
Joel Mvuka 1 0
Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рангер Ларс 7 0
Огбу Иго 5 1
Гарнас Эспен 5 0
Мэтью Ифиний 3 0
Эд Эскил 3 0
Ольсен Томас 2 0
Густавссон Даниэль 2 0
Хелланн Поль-Андре 2 0
Драгснес Ветле 2 0
Крогстад Фредрик 1 0
Свендсен Тобиас 1 0
Кайринен Каан 1 0
Браут-Брюнес Джонатан 1 0
Magnus Knudsen 1 0
Слёрдаль Филип 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
22
16 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
8
28%
2
9%
1-15
2
7%
5
23%
16-30
6
21%
2
9%
31-45
2
7%
5
23%
46-60
5
17%
5
23%
61-75
6
21%
3
14%
76-90

Пропущено

12
23
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 13
0
0%
4
17%
1-15
1
8%
4
17%
16-30
2
17%
1
4%
31-45
2
17%
5
22%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
7
58%
6
26%
76-90

Забито

22
17
3 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
1
5%
1
6%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
1
5%
2
12%
31-45
5
23%
4
24%
46-60
5
23%
4
24%
61-75
9
41%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

12
12
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
4
33%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
4
33%
3
25%
61-75
2
17%
3
25%
76-90

Забито

51
39
19 В 1-м тайме 13
32 Во 2-м тайме 26
19 Забивали первыми 9
3 Не забивали 4
9
18%
3
8%
1-15
3
6%
6
15%
16-30
7
14%
4
10%
31-45
7
14%
9
23%
46-60
10
20%
9
23%
61-75
15
29%
29%
8
21%
76-90

Пропущено

24
35
7 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 20
3
13%
4
11%
1-15
2
8%
8
23%
16-30
2
8%
3
9%
31-45
4
17%
5
14%
46-60
4
17%
6
17%
61-75
9
38%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Хёугесунн - Будё-Глимт 2:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:0 Мольде - Будё-Глимт 0:2
Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Рома 6:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:1 Стабек - Будё-Глимт 0:3 ЦСКА София - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - Волеренга 1:0 Альта - Будё-Глимт 1:2 Викинг - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Заря 3:1 Будё-Глимт - Одд 1:1 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Жальгирис 1:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 3:0 Жальгирис - Будё-Глимт 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Приштина 2:0
Лиллестрём
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лиллестрём - Волеренга 0:0 Русенборг - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Стабек 3:0 Викинг - Лиллестрём 5:1
Лиллестрём - Кристиансунд 0:0 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Тромсё 1:2 Гроруд - Лиллестрём 2:3 Одд - Лиллестрём 2:3 Лиллестрём - Бранн 2:3 Мьёндален - Лиллестрём 1:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:3 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:1 Скейд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:0 Фуннефосс/Вормсунн - Лиллестрём 0:4 Стабек - Лиллестрём 2:3 Лиллестрём - Мольде 1:1 Волеренга - Лиллестрём 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0:0 Заявка 27 16 8 3 52 - 23 56
2. Мольде Заявка 26 15 5 6 60 - 35 50
3. Викинг Заявка 27 14 6 7 52 - 44 48
4. Кристиансунд 0:0 Заявка 27 13 5 9 35 - 36 44
5. Лиллестрём 0:0 Заявка 27 12 7 8 40 - 34 43
6. Русенборг Заявка 26 12 7 7 52 - 35 43
7. Волеренга 0:0 Заявка 27 9 12 6 40 - 33 39
8. Сарпсборг-08 0:0 Заявка 27 10 6 11 34 - 39 36
9. Хёугесунн Заявка 27 9 7 11 44 - 41 34
10. Стрёмсгодсет Заявка 27 9 7 11 40 - 37 34
11. Саннефьёрд 2:1 Заявка 27 9 5 13 33 - 46 32
12. Тромсё 0:0 Заявка 27 7 10 10 31 - 41 31
13. Одд 0:0 Заявка 27 7 9 11 38 - 51 30
14. Стабек 0:0 Заявка 27 5 7 15 30 - 56 22
15. Мьёндален Заявка 27 4 10 13 32 - 44 22
16. Бранн 1:2 Заявка 27 4 9 14 33 - 51 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 13 10 1 2 39 - 14 31
2. Будё-Глимт 0:0 Заявка 14 9 4 1 30 - 11 31
3. Кристиансунд 0:0 Заявка 13 9 2 2 23 - 12 29
4. Хёугесунн Заявка 13 8 3 2 28 - 13 27
5. Викинг Заявка 14 8 3 3 31 - 21 27
6. Стрёмсгодсет Заявка 14 8 3 3 33 - 12 27
7. Русенборг Заявка 13 8 2 3 33 - 17 26
8. Волеренга 0:0 Заявка 14 6 7 1 24 - 13 25
9. Сарпсборг-08 0:0 Заявка 14 6 5 3 20 - 12 23
10. Саннефьёрд 2:1 Заявка 14 6 4 4 18 - 15 22
11. Лиллестрём 0:0 Заявка 13 6 3 4 17 - 12 21
12. Одд 0:0 Заявка 13 4 4 5 26 - 26 16
13. Тромсё 0:0 Заявка 13 3 5 5 16 - 19 14
14. Бранн 1:2 Заявка 13 3 5 5 18 - 22 14
15. Стабек 0:0 Заявка 14 3 4 7 13 - 24 13
16. Мьёндален Заявка 13 2 5 6 18 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0:0 Заявка 13 7 4 2 22 - 12 25
2. Лиллестрём 0:0 Заявка 14 6 4 4 23 - 22 22
3. Викинг Заявка 13 6 3 4 21 - 23 21
4. Мольде Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
5. Русенборг Заявка 13 4 5 4 19 - 18 17
6. Тромсё 0:0 Заявка 14 4 5 5 15 - 22 17
7. Кристиансунд 0:0 Заявка 14 4 3 7 12 - 24 15
8. Одд 0:0 Заявка 14 3 5 6 12 - 25 14
9. Волеренга 0:0 Заявка 13 3 5 5 16 - 20 14
10. Сарпсборг-08 0:0 Заявка 13 4 1 8 14 - 27 13
11. Мьёндален Заявка 14 2 5 7 14 - 28 11
12. Саннефьёрд 2:1 Заявка 13 3 1 9 15 - 31 10
13. Стабек 0:0 Заявка 13 2 3 8 17 - 32 9
14. Хёугесунн Заявка 14 1 4 9 16 - 28 7
15. Бранн 1:2 Заявка 14 1 4 9 15 - 29 7
16. Стрёмсгодсет Заявка 13 1 4 8 7 - 25 7
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    5'
    Magnus Knudsen получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
Лиллестрём
1.55
4.85
6.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Будё-Глимт 0:0 Лиллестрём онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 