Норвегия: Типпелиген 2021
2:0
Конец матча
Стадион: Аспмира Стадион Зрители: 4141
5' Желтая карточкаMagnus Knudsen
1:0
30' ГолФет Сондре
2:0
45' ГолБотхейм Эрик
90' Желтая карточкаПеттерссон Том
90' Желтая карточкаХейбротен Мариус
90' Желтая карточкаХайкин Никита
90' Желтая карточкаОльсен Томас
18
Мо
Бреде
19
Фет
Сондре
10
Ветлесен
Уго
20
Ботхейм
Эрик
30
Огбу
Иго
25
Эд
Эскил
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Нападающий
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Смитс ДжошуаВратарь
- Защитник
-
26 Квиле СигурЗащитник
- Полузащитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Нападающий
-
24 Нордас ЛассеНападающий
- Нападающий
-
32 Joel Mvuka
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
-
25 Эд ЭскилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Осен ЙермундНападающий
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бакке Гейр
Ход матча
30'
1:0
45'
2:0
90'
90'
90'
90'
90'
90'
90'
91'
Статистика матча
-
16 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 3
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
История личных встреч
Будё-Глимт
Лиллестрём
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
18 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ботхейм Эрик
|14
|0.52
|Салтнес Ульрик
|7
|0.26
|Сольбаккен Ола
|6 (1)
|0.22
|Ветлесен Уго
|5
|0.19
|Пеллегрино Амаль
|5 (1)
|0.19
|Фет Сондре
|3
|0.11
|Сёрли Сондре
|3
|0.11
|Берг Патрик
|3 (1)
|0.11
|Нордас Лассе
|2
|0.07
|Бьоркан Фредерик
|1
|0.04
|Мо Бреде
|1
|0.04
|Кумсан Джилберт
|1
|0.04
|Хейбротен Мариус
|1
|0.04
|Линдаль Аксель
|1
|0.04
|Сампстед Альфонс
|0
|0
|Конрадсен Мортен
|0
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Томас
|22 (3)
|0.81
|Петтерссон Том
|3
|0.11
|Мэтью Ифиний
|2
|0.07
|Густавссон Даниэль
|2
|0.07
|Гарнас Эспен
|2
|0.07
|Рангер Ларс
|2
|0.07
|Осен Йермунд
|1
|0.04
|Кайринен Каан
|1
|0.04
|Хелланн Поль-Андре
|1
|0.04
|Крогстад Фредрик
|1
|0.04
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0.04
|Огбу Иго
|1
|0.04
|Драгснес Ветле
|0
|0
|Эд Эскил
|0
|0
|Эриксен Кент Хавард
|0
|0
Карточки
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берг Патрик
|5
|0
|Пеллегрино Амаль
|3
|0
|Мо Бреде
|2
|0
|Салтнес Ульрик
|2
|0
|Лоде Мариус
|2
|0
|Фет Сондре
|2
|0
|Ботхейм Эрик
|2
|0
|Сольбаккен Ола
|2
|0
|Хаген Элиас
|2
|0
|Линдаль Аксель
|2
|0
|Бьоркан Фредерик
|2
|0
|Хайкин Никита
|1
|0
|Хейбротен Мариус
|1
|0
|Конрадсен Мортен
|1
|0
|Сёрли Сондре
|1
|0
|Сампстед Альфонс
|1
|0
|Конгсро Вегар
|1
|0
|Ветлесен Уго
|1
|0
|Joel Mvuka
|1
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рангер Ларс
|7
|0
|Огбу Иго
|5
|1
|Гарнас Эспен
|5
|0
|Ольсен Томас
|3
|0
|Мэтью Ифиний
|3
|0
|Эд Эскил
|3
|0
|Густавссон Даниэль
|2
|0
|Хелланн Поль-Андре
|2
|0
|Драгснес Ветле
|2
|0
|Петтерссон Том
|1
|0
|Крогстад Фредрик
|1
|0
|Свендсен Тобиас
|1
|0
|Кайринен Каан
|1
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0
|Magnus Knudsen
|1
|0
|Слёрдаль Филип
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
31
22
18 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
8
26%
2
9%
1-15
3
10%
5
23%
16-30
7
23%
2
9%
31-45
2
6%
5
23%
46-60
5
16%
5
23%
61-75
6
19%
3
14%
76-90
Пропущено
12
25
3 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 14
0
0%
4
16%
1-15
1
8%
5
20%
16-30
2
17%
2
8%
31-45
2
17%
5
20%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
7
58%
6
24%
76-90
Забито
22
17
3 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
1
5%
1
6%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
1
5%
2
12%
31-45
5
23%
4
24%
46-60
5
23%
4
24%
61-75
9
41%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
12
12
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
4
33%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
4
33%
3
25%
61-75
2
17%
3
25%
76-90
Забито
53
39
21 В 1-м тайме 13
32 Во 2-м тайме 26
20 Забивали первыми 9
3 Не забивали 5
9
17%
3
8%
1-15
4
8%
6
15%
16-30
8
15%
4
10%
31-45
7
13%
9
23%
46-60
10
19%
9
23%
61-75
15
28%
8
21%
76-90
Пропущено
24
37
7 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 16
17 Не пропускали 21
3
13%
4
11%
1-15
2
8%
9
24%
16-30
2
8%
4
11%
31-45
4
17%
5
14%
46-60
4
17%
6
16%
61-75
9
38%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Хёугесунн - Будё-Глимт 2:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:0 Мольде - Будё-Глимт 0:2
Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Рома 6:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:1 Стабек - Будё-Глимт 0:3 ЦСКА София - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - Волеренга 1:0 Альта - Будё-Глимт 1:2 Викинг - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Заря 3:1 Будё-Глимт - Одд 1:1 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Жальгирис 1:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 3:0 Жальгирис - Будё-Глимт 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Приштина 2:0
Лиллестрём
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лиллестрём - Волеренга 0:0 Русенборг - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Стабек 3:0 Викинг - Лиллестрём 5:1
Лиллестрём - Кристиансунд 0:0 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Тромсё 1:2 Гроруд - Лиллестрём 2:3 Одд - Лиллестрём 2:3 Лиллестрём - Бранн 2:3 Мьёндален - Лиллестрём 1:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:3 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:1 Скейд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:0 Фуннефосс/Вормсунн - Лиллестрём 0:4 Стабек - Лиллестрём 2:3 Лиллестрём - Мольде 1:1 Волеренга - Лиллестрём 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|27
|17
|7
|3
|54 - 23
|58
|2.
|Мольде
|Заявка
|27
|16
|5
|6
|64 - 36
|53
|3.
|Викинг
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|52 - 44
|48
|4.
|Кристиансунд
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|35 - 39
|43
|5.
|Русенборг
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|53 - 39
|43
|6.
|Лиллестрём
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|40 - 36
|42
|7.
|Волеренга
|Заявка
|27
|9
|12
|6
|41 - 34
|39
|8.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|35 - 40
|36
|9.
|Хёугесунн
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|44 - 41
|34
|10.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|40 - 37
|34
|11.
|Тромсё
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|32 - 42
|31
|12.
|Саннефьёрд
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|33 - 47
|30
|13.
|Одд
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|39 - 52
|30
|14.
|Стабек
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|33 - 56
|24
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|32 - 44
|22
|16.
|Бранн
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|34 - 51
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|43 - 15
|34
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|32 - 11
|33
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|23 - 12
|29
|4.
|Хёугесунн
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 13
|27
|5.
|Викинг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 21
|27
|6.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|33 - 12
|27
|7.
|Русенборг
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|33 - 17
|26
|8.
|Волеренга
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|25 - 14
|25
|9.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 13
|23
|10.
|Лиллестрём
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 12
|21
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 16
|20
|12.
|Одд
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|26 - 26
|16
|13.
|Стабек
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 24
|15
|14.
|Тромсё
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 19
|14
|15.
|Бранн
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 22
|14
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|2.
|Викинг
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 23
|21
|3.
|Лиллестрём
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 24
|21
|4.
|Мольде
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 21
|19
|5.
|Русенборг
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 22
|17
|6.
|Тромсё
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|16 - 23
|17
|7.
|Кристиансунд
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 27
|14
|8.
|Одд
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 26
|14
|9.
|Волеренга
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 20
|14
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 27
|13
|11.
|Мьёндален
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 28
|11
|12.
|Саннефьёрд
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|15 - 31
|10
|13.
|Стабек
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|17 - 32
|9
|14.
|Бранн
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 29
|8
|15.
|Хёугесунн
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|16 - 28
|7
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|7 - 25
|7