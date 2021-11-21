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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Волеренга
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Тромсё
0'
14' Желтая карточка
Псише Кристоф
24'
1
Хауг
Кьетил
8
Бьёрдаль
Хенрик
4
Толлос
Йонатан
22
Несберг
Иван
5
Жута
Леонард
15
Хольм
Один
Тьяго
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
17
Кристенсен
Тобиас
26
Сахрауи
Осам
14
Удаль
Хенрик
11
Лаюни
Амор
1
Карлстрём
Якоб
6
Амундсен
Исак
28
Псише
Кристоф
4
Гундерсен
Йостейн
25
Нильсен
Лассе
III
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
21
Китолано
Эрик
19
Вестерлунн
Никлас
14
Миккельсен
Эугуст
9
Эспейор
Рунар
Волеренга
4-3-3
Тромсё
3-5-2

Ход матча

14'
 
Псише Кристоф

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

История личных встреч

Волеренга
Тромсё

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
21.1%
15.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

33 матча

51.5%
15.2%
33.3%
17 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
12 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.4%
33.3%
30.3%
12 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

Т
1:1
ТМК
3:4
Т
0:0
Т
4:1
ТМК
2:0
Т
3:0
К
3:3
Т
3:0
ТМК
0:3
Т
0:0
Т
2:4
Т
0:3
Т
4:0
Т
1:0
Т
4:5
Т
2:2
Т
2:0
Т
1:0
Т
3:1
Т
4:1
Т
2:0
ТМС
0:2
Т
3:0
Т
2:1
ТМС
2:1
КН
4:3
Т
2:0
Т
2:4
ТМС
1:2
Т
0:0
КН
0:2
Т
2:0
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доннум Арон 6 (2) 0.22
Удаль Хенрик 5 0.19
Кьяртанссон Видар 5 0.19
Лаюни Амор 3 0.11
Бьёрдаль Хенрик 3 (1) 0.11
Борхгревинк Кристиан 3 0.11
Толлос Йонатан 3 0.11
Кристенсен Тобиас 3 0.11
Сахрауи Осам 2 0.07
Хольм Один Тьяго 2 0.07
Ятта Сиди 2 0.07
Томсен Николай 1 0.04
Жута Леонард 1 0.04
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Клаессон Кристоффер 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбийе Мозес 8 0.3
Миккельсен Эугуст 7 0.26
Тотлэнд Томас 5 0.19
Китолано Эрик 4 0.15
Вестерлунн Никлас 2 0.07
Ондрашек Зденек 1 0.04
Антонсен Кент-Аре 1 0.04
Енссен Андерс 1 0.04
Амундсен Исак 1 0.04
Эспейор Рунар 0 0
Йенсен Рубен 0 0
Опсал Сакариас 0 0
Арнарсон Адам 0 0
Карлстрём Якоб 0 0

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаюни Амор 4 0
Борхгревинк Кристиан 4 0
Кристенсен Тобиас 3 0
Толлос Йонатан 3 0
Жута Леонард 2 0
Бьёрдаль Хенрик 2 0
Несберг Иван 2 0
Адекугбе Сэм 2 0
Доннум Арон 2 0
Клаессон Кристоффер 1 0
Сахрауи Осам 1 0
Хольм Один Тьяго 1 0
Мёрфельт Альбин 1 0
Скарет Браге 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гундерсен Йостейн 6 0
Йенсен Рубен 4 0
Енссен Андерс 2 1
Псише Кристоф 3 0
Антонсен Кент-Аре 2 0
Нильсен Лассе III 2 0
Тотлэнд Томас 2 0
Бернтсен Даниэль 2 0
Вестерлунн Никлас 2 0
Миккельсен Эугуст 2 0
Амундсен Исак 2 0
Арнарсон Адам 1 0
Китолано Эрик 1 0
Карлстрём Якоб 1 0
Опсал Сакариас 1 0
Винтер Феликс 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
16
9 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
4
17%
2
13%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
5
21%
3
19%
31-45
4
17%
3
19%
46-60
6
25%
1
6%
61-75
5
21%
3
19%
76-90

Пропущено

13
21
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
0
0%
3
14%
1-15
1
8%
4
19%
16-30
7
54%
3
14%
31-45
2
15%
2
10%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
2
15%
6
29%
76-90

Забито

17
15
3 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
3
20%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
2
12%
3
20%
46-60
6
35%
3
20%
61-75
6
35%
2
13%
76-90

Пропущено

19
20
5 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
0
0%
4
20%
1-15
2
11%
3
15%
16-30
3
16%
3
15%
31-45
6
32%
2
10%
46-60
4
21%
5
25%
61-75
4
21%
3
15%
76-90

Забито

41
31
12 В 1-м тайме 16
29 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 12
3 Не забивали 5
5
12%
4
13%
1-15
1
2%
7
23%
16-30
6
15%
5
16%
31-45
6
15%
6
19%
46-60
12
29%
29%
4
13%
61-75
11
27%
5
16%
76-90

Пропущено

32
41
13 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 21
0
0%
7
17%
1-15
3
9%
7
17%
16-30
10
31%
6
15%
31-45
8
25%
4
10%
46-60
5
16%
8
20%
61-75
6
19%
9
22%
76-90

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лиллестрём - Волеренга 0:0 Волеренга - Бранн 1:0 Сарпсборг-08 - Волеренга 2:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1
Русенборг - Волеренга 2:2 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:0 Будё-Глимт - Волеренга 1:0 Волеренга - Одд 0:3 Волеренга - Мольде 1:1 Саннефьёрд - Волеренга 3:0 Волеренга - Фредрикстад 2:3 Волеренга - Стабек 3:1 Волеренга - Викинг 1:1 Тромсё - Волеренга 1:1 Уллерн - Волеренга 1:3 Волеренга - Гент 2:0 Люн - Волеренга 0:4 Гент - Волеренга 4:0 Хёугесунн - Волеренга 3:1 Волеренга - Лиллестрём 2:2
Тромсё
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Тромсё - Стрёмсгодсет 1:1 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Тромсё - Одд 2:0 Тромсё - Мьёндален 1:0
Мольде - Тромсё 3:0 Тромсё - Хёугесунн 2:0 Лиллестрём - Тромсё 1:2 Тромсё - Бранн 1:1 Русенборг - Тромсё 3:2 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Саннефьёрд - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:1 Мьёндален - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 3:1 Скаанланд - Тромсё 0:11 Тромсё - Русенборг 1:3 Бранн - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 3:0 Тромсё - Кристиансунд 0:0 Одд - Тромсё 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0:0 Заявка 27 16 8 3 52 - 23 56
2. Мольде Заявка 26 15 5 6 60 - 35 50
3. Викинг Заявка 27 14 6 7 52 - 44 48
4. Кристиансунд 0:0 Заявка 27 13 5 9 35 - 36 44
5. Лиллестрём 0:0 Заявка 27 12 7 8 40 - 34 43
6. Русенборг Заявка 26 12 7 7 52 - 35 43
7. Волеренга 0:0 Заявка 27 9 12 6 40 - 33 39
8. Сарпсборг-08 0:0 Заявка 27 10 6 11 34 - 39 36
9. Хёугесунн Заявка 27 9 7 11 44 - 41 34
10. Стрёмсгодсет Заявка 27 9 7 11 40 - 37 34
11. Саннефьёрд 2:1 Заявка 27 9 5 13 33 - 46 32
12. Тромсё 0:0 Заявка 27 7 10 10 31 - 41 31
13. Одд 0:0 Заявка 27 7 9 11 38 - 51 30
14. Стабек 0:0 Заявка 27 5 7 15 30 - 56 22
15. Мьёндален Заявка 27 4 10 13 32 - 44 22
16. Бранн 1:2 Заявка 27 4 9 14 33 - 51 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 13 10 1 2 39 - 14 31
2. Будё-Глимт 0:0 Заявка 14 9 4 1 30 - 11 31
3. Кристиансунд 0:0 Заявка 13 9 2 2 23 - 12 29
4. Хёугесунн Заявка 13 8 3 2 28 - 13 27
5. Викинг Заявка 14 8 3 3 31 - 21 27
6. Стрёмсгодсет Заявка 14 8 3 3 33 - 12 27
7. Русенборг Заявка 13 8 2 3 33 - 17 26
8. Волеренга 0:0 Заявка 14 6 7 1 24 - 13 25
9. Сарпсборг-08 0:0 Заявка 14 6 5 3 20 - 12 23
10. Саннефьёрд 2:1 Заявка 14 6 4 4 18 - 15 22
11. Лиллестрём 0:0 Заявка 13 6 3 4 17 - 12 21
12. Одд 0:0 Заявка 13 4 4 5 26 - 26 16
13. Тромсё 0:0 Заявка 13 3 5 5 16 - 19 14
14. Бранн 1:2 Заявка 13 3 5 5 18 - 22 14
15. Стабек 0:0 Заявка 14 3 4 7 13 - 24 13
16. Мьёндален Заявка 13 2 5 6 18 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0:0 Заявка 13 7 4 2 22 - 12 25
2. Лиллестрём 0:0 Заявка 14 6 4 4 23 - 22 22
3. Викинг Заявка 13 6 3 4 21 - 23 21
4. Мольде Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
5. Русенборг Заявка 13 4 5 4 19 - 18 17
6. Тромсё 0:0 Заявка 14 4 5 5 15 - 22 17
7. Кристиансунд 0:0 Заявка 14 4 3 7 12 - 24 15
8. Одд 0:0 Заявка 14 3 5 6 12 - 25 14
9. Волеренга 0:0 Заявка 13 3 5 5 16 - 20 14
10. Сарпсборг-08 0:0 Заявка 13 4 1 8 14 - 27 13
11. Мьёндален Заявка 14 2 5 7 14 - 28 11
12. Саннефьёрд 2:1 Заявка 13 3 1 9 15 - 31 10
13. Стабек 0:0 Заявка 13 2 3 8 17 - 32 9
14. Хёугесунн Заявка 14 1 4 9 16 - 28 7
15. Бранн 1:2 Заявка 14 1 4 9 15 - 29 7
16. Стрёмсгодсет Заявка 13 1 4 8 7 - 25 7
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    14'
    Псише Кристоф получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Волеренга
Ничья
Тромсё
1.94
3.72
4.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Волеренга 0:0 Тромсё онлайн


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