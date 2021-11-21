Норвегия: Типпелиген 2021
1:1
Конец матча
Стадион: Intility Arena Зрители: 4822
14' Желтая карточкаПсише Кристоф
1:0
52' ГолОлдруп-Йенсен Фредрик
66' Желтая карточкаАмундсен Исак
77' Желтая карточкаГундерсен Йостейн
1:1
81' ГолАрнарсон Адам
22
Несберг
Иван
26
Сахрауи
Осам
14
Удаль
Хенрик
11
Лаюни
Амор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Несберг ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Сахрауи ОсамНападающий
-
14 Удаль ХенрикНападающий
-
11 Лаюни АморНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ятта СидиНападающий
-
27 Jacob Eng
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Эбийе МозесНападающий
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
Ход матча
14'
52'
66'
81'
1:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 7
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
История личных встреч
Волеренга
Тромсё
19 матчей
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.2%
21.1%
15.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед
33 матча
51.5%
15.2%
33.3%
17 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
12 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
36.4%
33.3%
30.3%
12 побед 11 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доннум Арон
|6 (2)
|0.22
|Удаль Хенрик
|5
|0.19
|Кьяртанссон Видар
|5
|0.19
|Лаюни Амор
|3
|0.11
|Бьёрдаль Хенрик
|3 (1)
|0.11
|Борхгревинк Кристиан
|3
|0.11
|Кристенсен Тобиас
|3
|0.11
|Толлос Йонатан
|3
|0.11
|Сахрауи Осам
|2
|0.07
|Хольм Один Тьяго
|2
|0.07
|Ятта Сиди
|2
|0.07
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1
|0.04
|Томсен Николай
|1
|0.04
|Жута Леонард
|1
|0.04
|Клаессон Кристоффер
|0
|0
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эбийе Мозес
|8
|0.3
|Миккельсен Эугуст
|7
|0.26
|Тотлэнд Томас
|5
|0.19
|Китолано Эрик
|4
|0.15
|Вестерлунн Никлас
|2
|0.07
|Ондрашек Зденек
|1
|0.04
|Арнарсон Адам
|1
|0.04
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.04
|Енссен Андерс
|1
|0.04
|Амундсен Исак
|1
|0.04
|Эспейор Рунар
|0
|0
|Йенсен Рубен
|0
|0
|Опсал Сакариас
|0
|0
|Карлстрём Якоб
|0
|0
Карточки
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаюни Амор
|4
|0
|Борхгревинк Кристиан
|4
|0
|Кристенсен Тобиас
|3
|0
|Толлос Йонатан
|3
|0
|Жута Леонард
|2
|0
|Бьёрдаль Хенрик
|2
|0
|Несберг Иван
|2
|0
|Адекугбе Сэм
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Клаессон Кристоффер
|1
|0
|Сахрауи Осам
|1
|0
|Хольм Один Тьяго
|1
|0
|Мёрфельт Альбин
|1
|0
|Скарет Браге
|1
|0
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гундерсен Йостейн
|7
|0
|Йенсен Рубен
|4
|0
|Енссен Андерс
|2
|1
|Псише Кристоф
|3
|0
|Амундсен Исак
|3
|0
|Антонсен Кент-Аре
|2
|0
|Нильсен Лассе III
|2
|0
|Тотлэнд Томас
|2
|0
|Бернтсен Даниэль
|2
|0
|Вестерлунн Никлас
|2
|0
|Миккельсен Эугуст
|2
|0
|Арнарсон Адам
|1
|0
|Китолано Эрик
|1
|0
|Карлстрём Якоб
|1
|0
|Опсал Сакариас
|1
|0
|Винтер Феликс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
17
9 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
4
16%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
5
20%
3
18%
31-45
5
20%
3
18%
46-60
6
24%
1
6%
61-75
5
20%
4
24%
76-90
Пропущено
14
22
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
0
0%
3
14%
1-15
1
7%
4
18%
16-30
7
50%
3
14%
31-45
2
14%
3
14%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
3
21%
6
27%
76-90
Забито
17
15
3 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
3
20%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
2
12%
3
20%
46-60
6
35%
3
20%
61-75
6
35%
2
13%
76-90
Пропущено
19
20
5 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
0
0%
4
20%
1-15
2
11%
3
15%
16-30
3
16%
3
15%
31-45
6
32%
2
10%
46-60
4
21%
5
25%
61-75
4
21%
3
15%
76-90
Забито
42
32
12 В 1-м тайме 16
30 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 12
3 Не забивали 5
5
12%
4
13%
1-15
1
2%
7
22%
16-30
6
14%
5
16%
31-45
7
17%
6
19%
46-60
12
29%
4
13%
61-75
11
26%
6
19%
76-90
Пропущено
33
42
13 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 22
0
0%
7
17%
1-15
3
9%
7
17%
16-30
10
30%
6
14%
31-45
8
24%
5
12%
46-60
5
15%
8
19%
61-75
7
21%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Волеренга
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лиллестрём - Волеренга 0:0 Волеренга - Бранн 1:0 Сарпсборг-08 - Волеренга 2:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1
Русенборг - Волеренга 2:2 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:0 Будё-Глимт - Волеренга 1:0 Волеренга - Одд 0:3 Волеренга - Мольде 1:1 Саннефьёрд - Волеренга 3:0 Волеренга - Фредрикстад 2:3 Волеренга - Стабек 3:1 Волеренга - Викинг 1:1 Тромсё - Волеренга 1:1 Уллерн - Волеренга 1:3 Волеренга - Гент 2:0 Люн - Волеренга 0:4 Гент - Волеренга 4:0 Хёугесунн - Волеренга 3:1 Волеренга - Лиллестрём 2:2
Тромсё
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Тромсё - Стрёмсгодсет 1:1 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Тромсё - Одд 2:0 Тромсё - Мьёндален 1:0
Мольде - Тромсё 3:0 Тромсё - Хёугесунн 2:0 Лиллестрём - Тромсё 1:2 Тромсё - Бранн 1:1 Русенборг - Тромсё 3:2 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Саннефьёрд - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:1 Мьёндален - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 3:1 Скаанланд - Тромсё 0:11 Тромсё - Русенборг 1:3 Бранн - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 3:0 Тромсё - Кристиансунд 0:0 Одд - Тромсё 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|2:0 Заявка
|27
|17
|7
|3
|54 - 23
|58
|2.
|Мольде
|0:0 Заявка
|27
|15
|6
|6
|60 - 35
|51
|3.
|Викинг
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|52 - 44
|48
|4.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|27
|12
|8
|7
|52 - 35
|44
|5.
|Кристиансунд
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|35 - 39
|43
|6.
|Лиллестрём
|0:2 Заявка
|27
|12
|6
|9
|40 - 36
|42
|7.
|Волеренга
|Заявка
|27
|9
|12
|6
|41 - 34
|39
|8.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|35 - 40
|36
|9.
|Хёугесунн
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|44 - 41
|34
|10.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|40 - 37
|34
|11.
|Тромсё
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|32 - 42
|31
|12.
|Саннефьёрд
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|33 - 47
|30
|13.
|Одд
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|39 - 52
|30
|14.
|Стабек
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|33 - 56
|24
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|32 - 44
|22
|16.
|Бранн
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|34 - 51
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|2:0 Заявка
|14
|10
|3
|1
|32 - 11
|33
|2.
|Мольде
|0:0 Заявка
|14
|10
|2
|2
|39 - 14
|32
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|23 - 12
|29
|4.
|Хёугесунн
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 13
|27
|5.
|Викинг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 21
|27
|6.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|33 - 12
|27
|7.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|33 - 17
|26
|8.
|Волеренга
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|25 - 14
|25
|9.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 13
|23
|10.
|Лиллестрём
|0:2 Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 12
|21
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 16
|20
|12.
|Одд
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|26 - 26
|16
|13.
|Стабек
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 24
|15
|14.
|Тромсё
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 19
|14
|15.
|Бранн
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 22
|14
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|2:0 Заявка
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|2.
|Викинг
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 23
|21
|3.
|Лиллестрём
|0:2 Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 24
|21
|4.
|Мольде
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 21
|19
|5.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|19 - 18
|18
|6.
|Тромсё
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|16 - 23
|17
|7.
|Кристиансунд
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 27
|14
|8.
|Одд
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 26
|14
|9.
|Волеренга
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 20
|14
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 27
|13
|11.
|Мьёндален
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 28
|11
|12.
|Саннефьёрд
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|15 - 31
|10
|13.
|Стабек
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|17 - 32
|9
|14.
|Бранн
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 29
|8
|15.
|Хёугесунн
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|16 - 28
|7
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|7 - 25
|7