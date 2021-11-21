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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Волеренга
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 4822
Тромсё
0'
14' Желтая карточка
Псише Кристоф
1:0
52' Гол
Олдруп-Йенсен Фредрик
66' Желтая карточка
Амундсен Исак
77' Желтая карточка
Гундерсен Йостейн
1:1
81' Гол
Арнарсон Адам
90'+4
1
Хауг
Кьетил
8
Бьёрдаль
Хенрик
4
Толлос
Йонатан
22
Несберг
Иван
5
Жута
Леонард
15
Хольм
Один
Тьяго
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
17
Кристенсен
Тобиас
26
Сахрауи
Осам
14
Удаль
Хенрик
11
Лаюни
Амор
1
Карлстрём
Якоб
6
Амундсен
Исак
28
Псише
Кристоф
4
Гундерсен
Йостейн
25
Нильсен
Лассе
III
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
21
Китолано
Эрик
19
Вестерлунн
Никлас
14
Миккельсен
Эугуст
9
Эспейор
Рунар
Волеренга
4-3-3
Тромсё
3-5-2

Ход матча

14'
 
Псише Кристоф
46'
 
Арнарсон Адам
Нильсен Лассе
52'
Олдруп-Йенсен Фредрик
(Кристенсен Тобиас)
1:0
62'
 
Эбийе Мозес
Эспейор Рунар
62'
Ятта Сиди
Удаль Хенрик
 
66'
 
Амундсен Исак
77'
 
Гундерсен Йостейн
80'
 
Эйванн Каспер
Псише Кристоф
80'
 
Ондрашек Зденек
Миккельсен Эугуст
80'
 
Бернтсен Даниэль
Опсал Сакариас
81'
1:1
Арнарсон Адам
82'
Борхгревинк Кристиан
Хольм Один Тьяго
 
85'
Томсен Николай
Лаюни Амор
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

История личных встреч

Волеренга
Тромсё

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
21.1%
15.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

33 матча

51.5%
15.2%
33.3%
17 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
12 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.4%
33.3%
30.3%
12 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

Т
1:1
ТМК
3:4
Т
0:0
Т
4:1
ТМК
2:0
Т
3:0
К
3:3
Т
3:0
ТМК
0:3
Т
0:0
Т
2:4
Т
0:3
Т
4:0
Т
1:0
Т
4:5
Т
2:2
Т
2:0
Т
1:0
Т
3:1
Т
4:1
Т
2:0
ТМС
0:2
Т
3:0
Т
2:1
ТМС
2:1
КН
4:3
Т
2:0
Т
2:4
ТМС
1:2
Т
0:0
КН
0:2
Т
2:0
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доннум Арон 6 (2) 0.22
Удаль Хенрик 5 0.19
Кьяртанссон Видар 5 0.19
Лаюни Амор 3 0.11
Бьёрдаль Хенрик 3 (1) 0.11
Борхгревинк Кристиан 3 0.11
Кристенсен Тобиас 3 0.11
Толлос Йонатан 3 0.11
Сахрауи Осам 2 0.07
Хольм Один Тьяго 2 0.07
Ятта Сиди 2 0.07
Олдруп-Йенсен Фредрик 1 0.04
Томсен Николай 1 0.04
Жута Леонард 1 0.04
Клаессон Кристоффер 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбийе Мозес 8 0.3
Миккельсен Эугуст 7 0.26
Тотлэнд Томас 5 0.19
Китолано Эрик 4 0.15
Вестерлунн Никлас 2 0.07
Ондрашек Зденек 1 0.04
Арнарсон Адам 1 0.04
Антонсен Кент-Аре 1 0.04
Енссен Андерс 1 0.04
Амундсен Исак 1 0.04
Эспейор Рунар 0 0
Йенсен Рубен 0 0
Опсал Сакариас 0 0
Карлстрём Якоб 0 0

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаюни Амор 4 0
Борхгревинк Кристиан 4 0
Кристенсен Тобиас 3 0
Толлос Йонатан 3 0
Жута Леонард 2 0
Бьёрдаль Хенрик 2 0
Несберг Иван 2 0
Адекугбе Сэм 2 0
Доннум Арон 2 0
Клаессон Кристоффер 1 0
Сахрауи Осам 1 0
Хольм Один Тьяго 1 0
Мёрфельт Альбин 1 0
Скарет Браге 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гундерсен Йостейн 7 0
Йенсен Рубен 4 0
Енссен Андерс 2 1
Псише Кристоф 3 0
Амундсен Исак 3 0
Антонсен Кент-Аре 2 0
Нильсен Лассе III 2 0
Тотлэнд Томас 2 0
Бернтсен Даниэль 2 0
Вестерлунн Никлас 2 0
Миккельсен Эугуст 2 0
Арнарсон Адам 1 0
Китолано Эрик 1 0
Карлстрём Якоб 1 0
Опсал Сакариас 1 0
Винтер Феликс 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
17
9 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
4
16%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
5
20%
3
18%
31-45
5
20%
3
18%
46-60
6
24%
1
6%
61-75
5
20%
4
24%
76-90

Пропущено

14
22
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
0
0%
3
14%
1-15
1
7%
4
18%
16-30
7
50%
3
14%
31-45
2
14%
3
14%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
3
21%
6
27%
76-90

Забито

17
15
3 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
3
20%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
2
12%
3
20%
46-60
6
35%
3
20%
61-75
6
35%
2
13%
76-90

Пропущено

19
20
5 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
0
0%
4
20%
1-15
2
11%
3
15%
16-30
3
16%
3
15%
31-45
6
32%
2
10%
46-60
4
21%
5
25%
61-75
4
21%
3
15%
76-90

Забито

42
32
12 В 1-м тайме 16
30 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 12
3 Не забивали 5
5
12%
4
13%
1-15
1
2%
7
22%
16-30
6
14%
5
16%
31-45
7
17%
6
19%
46-60
12
29%
4
13%
61-75
11
26%
6
19%
76-90

Пропущено

33
42
13 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 22
0
0%
7
17%
1-15
3
9%
7
17%
16-30
10
30%
6
14%
31-45
8
24%
5
12%
46-60
5
15%
8
19%
61-75
7
21%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лиллестрём - Волеренга 0:0 Волеренга - Бранн 1:0 Сарпсборг-08 - Волеренга 2:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1
Русенборг - Волеренга 2:2 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:0 Будё-Глимт - Волеренга 1:0 Волеренга - Одд 0:3 Волеренга - Мольде 1:1 Саннефьёрд - Волеренга 3:0 Волеренга - Фредрикстад 2:3 Волеренга - Стабек 3:1 Волеренга - Викинг 1:1 Тромсё - Волеренга 1:1 Уллерн - Волеренга 1:3 Волеренга - Гент 2:0 Люн - Волеренга 0:4 Гент - Волеренга 4:0 Хёугесунн - Волеренга 3:1 Волеренга - Лиллестрём 2:2
Тромсё
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Тромсё - Стрёмсгодсет 1:1 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Тромсё - Одд 2:0 Тромсё - Мьёндален 1:0
Мольде - Тромсё 3:0 Тромсё - Хёугесунн 2:0 Лиллестрём - Тромсё 1:2 Тромсё - Бранн 1:1 Русенборг - Тромсё 3:2 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Саннефьёрд - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:1 Мьёндален - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 3:1 Скаанланд - Тромсё 0:11 Тромсё - Русенборг 1:3 Бранн - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 3:0 Тромсё - Кристиансунд 0:0 Одд - Тромсё 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 2:0 Заявка 27 17 7 3 54 - 23 58
2. Мольде 0:0 Заявка 27 15 6 6 60 - 35 51
3. Викинг Заявка 27 14 6 7 52 - 44 48
4. Русенборг 0:0 Заявка 27 12 8 7 52 - 35 44
5. Кристиансунд Заявка 27 13 4 10 35 - 39 43
6. Лиллестрём 0:2 Заявка 27 12 6 9 40 - 36 42
7. Волеренга Заявка 27 9 12 6 41 - 34 39
8. Сарпсборг-08 Заявка 27 10 6 11 35 - 40 36
9. Хёугесунн Заявка 27 9 7 11 44 - 41 34
10. Стрёмсгодсет Заявка 27 9 7 11 40 - 37 34
11. Тромсё Заявка 27 7 10 10 32 - 42 31
12. Саннефьёрд Заявка 27 8 6 13 33 - 47 30
13. Одд Заявка 27 7 9 11 39 - 52 30
14. Стабек Заявка 27 6 6 15 33 - 56 24
15. Мьёндален Заявка 27 4 10 13 32 - 44 22
16. Бранн Заявка 27 4 10 13 34 - 51 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 2:0 Заявка 14 10 3 1 32 - 11 33
2. Мольде 0:0 Заявка 14 10 2 2 39 - 14 32
3. Кристиансунд Заявка 13 9 2 2 23 - 12 29
4. Хёугесунн Заявка 13 8 3 2 28 - 13 27
5. Викинг Заявка 14 8 3 3 31 - 21 27
6. Стрёмсгодсет Заявка 14 8 3 3 33 - 12 27
7. Русенборг 0:0 Заявка 13 8 2 3 33 - 17 26
8. Волеренга Заявка 14 6 7 1 25 - 14 25
9. Сарпсборг-08 Заявка 14 6 5 3 21 - 13 23
10. Лиллестрём 0:2 Заявка 13 6 3 4 17 - 12 21
11. Саннефьёрд Заявка 14 5 5 4 18 - 16 20
12. Одд Заявка 13 4 4 5 26 - 26 16
13. Стабек Заявка 14 4 3 7 16 - 24 15
14. Тромсё Заявка 13 3 5 5 16 - 19 14
15. Бранн Заявка 13 3 5 5 18 - 22 14
16. Мьёндален Заявка 13 2 5 6 18 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 2:0 Заявка 13 7 4 2 22 - 12 25
2. Викинг Заявка 13 6 3 4 21 - 23 21
3. Лиллестрём 0:2 Заявка 14 6 3 5 23 - 24 21
4. Мольде 0:0 Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
5. Русенборг 0:0 Заявка 14 4 6 4 19 - 18 18
6. Тромсё Заявка 14 4 5 5 16 - 23 17
7. Кристиансунд Заявка 14 4 2 8 12 - 27 14
8. Одд Заявка 14 3 5 6 13 - 26 14
9. Волеренга Заявка 13 3 5 5 16 - 20 14
10. Сарпсборг-08 Заявка 13 4 1 8 14 - 27 13
11. Мьёндален Заявка 14 2 5 7 14 - 28 11
12. Саннефьёрд Заявка 13 3 1 9 15 - 31 10
13. Стабек Заявка 13 2 3 8 17 - 32 9
14. Бранн Заявка 14 1 5 8 16 - 29 8
15. Хёугесунн Заявка 14 1 4 9 16 - 28 7
16. Стрёмсгодсет Заявка 13 1 4 8 7 - 25 7
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    14'
    Псише Кристоф получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Волеренга 1:1 Тромсё онлайн


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