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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Мольде
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Русенборг
0'
4' Желтая карточка
Хенриксен Маркус
9'
1
Линде
Андреас
21
Линнес
Мартин
5
Синюан
Шерифф
2
Бьорнбак
Мартин
28
Хёуген
Кристоффер
27
Sivert
Heggheim
Mannsverk
16
Хуссейн
Эцаз
17
Зехнини
Рафик
7
Эйкрем
Магнус
22
Брюнхильдсен
Ола
9
Омойджуфано
Охи
1
Хансен
Андре
25
Андерссон
Адам
23
Вагич
Павле
16
Ховланд
Эвен
11
Хольсе
Карло
5
Шелбред
Пер-Сильян
7
Хенриксен
Маркус
20
Тагсет
Эдвард
21
Скарсем
Олаус
9
Исламович
Дино
18
Хольм
Ноа
Мольде
4-2-3-1
Русенборг
4-3-3

Ход матча

4'
 
Хенриксен Маркус

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

История личных встреч

Мольде
Русенборг

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

84.6%
53.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 13 побед

31 матч

41.9%
9.7%
48.4%
13 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

35.5%
41.9%
22.6%
11 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

29%
29%
42%
9 побед 9 ничьих 13 побед

История матчей

Т
2:3
Т
3:1
Т
1:0
Т
3:1
Т
3:0
ТМК
0:1
Т
1:0
Т
4:0
Т
1:2
Т
2:1
Т
1:3
Т
3:1
Т
1:0
Т
1:1
Т
3:1
Т
0:2
КН
4:2
Т
1:0
Т
0:0
Т
2:0
Т
1:0
КН
3:4
Т
3:1
Т
0:2
Т
1:2
ТМС
1:0
Т
0:2
КН
5:0
Т
2:2
Т
3:1
Т
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омойджуфано Охи 24 0.89
Андерсен Эйрик Улланд 6 0.22
Хёуген Кристоффер 6 0.22
Брюнхильдсен Ола 4 0.15
Бьорнбак Мартин 3 0.11
Эйкрем Магнус 2 0.07
Хуссейн Эцаз 2 0.07
Хестад Эйрик 2 0.07
Синюан Шерифф 2 0.07
Риса Бирк 2 0.07
Эллингсен Мартин 2 (2) 0.07
Эурснес Фредрик 1 0.04
Кнутсон Эрлинг 1 0.04
Грёдем Магнус 1 0.04
Грегерсен Стиан 1 0.04
Брейвик Эмиль 0 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Зехнини Рафик 0 0
Sivert Heggheim Mannsverk 0 0
Фофана Датро 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Веккья Стефано 10 0.37
Захариассен Кристоффер 8 0.3
Хольсе Карло 6 0.22
Сейде Эмиль Конрадсен 5 0.19
Исламович Дино 4 0.15
Хольм Ноа 3 0.11
Видесхейм-Пауль Расмус 3 0.11
Молинс Гильермо 2 0.07
Ховланд Эвен 2 0.07
Эйолфссон Холмар Эрн 2 0.07
Рейтан Эрленд Даль 1 0.04
Шелбред Пер-Сильян 1 0.04
Скарсем Олаус 1 0.04
Тагсет Эдвард 1 0.04
Хенриксен Маркус 1 0.04
Конрадсен Андрес 1 0.04
Шербечич Бесим 1 0.04
Хофф Вебьёрн 0 0
Андерссон Адам 0 0
Аугустинссон Йонатан 0 0

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риса Бирк 3 1
Хуссейн Эцаз 4 0
Бьорнбак Мартин 2 1
Омойджуфано Охи 3 0
Андерсен Эйрик Улланд 3 0
Хёуген Кристоффер 3 0
Линде Андреас 2 0
Синюан Шерифф 2 0
Sivert Heggheim Mannsverk 2 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 2 0
Кнутсон Эрлинг 1 0
Эйкрем Магнус 1 0
Линнес Мартин 1 0
Эурснес Фредрик 1 0
Эллингсен Мартин 1 0
Грегерсен Стиан 1 0
Брюнхильдсен Ола 1 0
Брейвик Эмиль 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерссон Адам 3 1
Захариассен Кристоффер 4 0
Эйолфссон Холмар Эрн 4 0
Рейтан Эрленд Даль 4 0
Хенриксен Маркус 2 1
Шелбред Пер-Сильян 3 0
Хофф Вебьёрн 3 0
Тетти Александер 2 0
Исламович Дино 2 0
Аугустинссон Йонатан 2 0
Сейде Эмиль Конрадсен 2 0
Тагсет Эдвард 2 0
Хольм Ноа 2 0
Молинс Гильермо 1 0
Ховланд Эвен 1 0
Шербечич Бесим 1 0
Вагич Павле 1 0

Голы по времени матча

Забито

39
20
24 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 8
14 Не забивали 16
8
21%
1
5%
1-15
8
21%
4
20%
16-30
8
21%
8
40%
31-45
7
18%
3
15%
46-60
2
5%
1
5%
61-75
6
15%
3
15%
76-90

Пропущено

14
17
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 11
2
14%
3
18%
1-15
2
14%
3
18%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
14%
3
18%
46-60
4
29%
3
18%
61-75
4
29%
4
24%
76-90

Забито

21
33
12 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
3
14%
6
18%
1-15
4
19%
8
24%
16-30
5
24%
2
6%
31-45
3
14%
4
12%
46-60
2
10%
6
18%
61-75
4
19%
7
21%
76-90

Пропущено

21
17
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
1
5%
2
12%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
6
29%
1
6%
31-45
2
10%
4
24%
46-60
5
24%
4
24%
61-75
5
24%
5
29%
29%
76-90

Забито

60
53
36 В 1-м тайме 29
24 Во 2-м тайме 24
18 Забивали первыми 16
5 Не забивали 5
11
18%
7
13%
1-15
12
20%
12
23%
16-30
13
22%
10
19%
31-45
10
17%
7
13%
46-60
4
7%
7
13%
61-75
10
17%
10
19%
76-90

Пропущено

35
34
13 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 20
3
9%
5
15%
1-15
4
11%
4
12%
16-30
6
17%
2
6%
31-45
4
11%
7
21%
46-60
9
26%
7
21%
61-75
9
26%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мольде - Саннефьёрд 3:1 Стрёмсгодсет - Мольде 6:0 Мольде - Будё-Глимт 0:2 Стабек - Мольде 0:3
Мольде - Тромсё 3:0 Одд - Мольде 1:3 Мольде - Викинг 2:2 Брюне - Мольде 1:4 Волеренга - Мольде 1:1 Мольде - Мьёндален 4:0 Кристиансунд - Мольде 2:0 Викинг - Мольде 3:2 Мольде - Трабзонспор 1:1 Мольде - Хёугесунн 5:4 Трабзонспор - Мольде 3:3 Хёдд - Мольде 1:2 Серветт - Мольде 2:0 Спьелкавик - Мольде 1:4 Мольде - Серветт 3:0 Лиллестрём - Мольде 1:1
Русенборг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бранн - Русенборг 2:2 Русенборг - Лиллестрём 1:3 Хёугесунн - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 4:1
Русенборг - Волеренга 2:2 Кристиансунд - Русенборг 1:0 Русенборг - Мьёндален 3:1 Викинг - Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:3 Русенборг - Тромсё 3:2 Викинг - Русенборг 2:1 Русенборг - Ренн 1:3 Русенборг - Одд 5:0 Ренн - Русенборг 2:0 Мьёндален - Русенборг 1:2 Домжале - Русенборг 1:2 Русенборг - Домжале 6:1 Оркла - Русенборг 1:11 Русенборг - Хабнарфьордюр 4:1 Мелхус - Русенборг 0:7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 2:0 Заявка 27 17 7 3 54 - 23 58
2. Мольде 0:0 Заявка 27 15 6 6 60 - 35 51
3. Викинг Заявка 27 14 6 7 52 - 44 48
4. Русенборг 0:0 Заявка 27 12 8 7 52 - 35 44
5. Кристиансунд Заявка 27 13 4 10 35 - 39 43
6. Лиллестрём 0:2 Заявка 27 12 6 9 40 - 36 42
7. Волеренга Заявка 27 9 12 6 41 - 34 39
8. Сарпсборг-08 Заявка 27 10 6 11 35 - 40 36
9. Хёугесунн Заявка 27 9 7 11 44 - 41 34
10. Стрёмсгодсет Заявка 27 9 7 11 40 - 37 34
11. Тромсё Заявка 27 7 10 10 32 - 42 31
12. Саннефьёрд Заявка 27 8 6 13 33 - 47 30
13. Одд Заявка 27 7 9 11 39 - 52 30
14. Стабек Заявка 27 6 6 15 33 - 56 24
15. Мьёндален Заявка 27 4 10 13 32 - 44 22
16. Бранн Заявка 27 4 10 13 34 - 51 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 2:0 Заявка 14 10 3 1 32 - 11 33
2. Мольде 0:0 Заявка 14 10 2 2 39 - 14 32
3. Кристиансунд Заявка 13 9 2 2 23 - 12 29
4. Хёугесунн Заявка 13 8 3 2 28 - 13 27
5. Викинг Заявка 14 8 3 3 31 - 21 27
6. Стрёмсгодсет Заявка 14 8 3 3 33 - 12 27
7. Русенборг 0:0 Заявка 13 8 2 3 33 - 17 26
8. Волеренга Заявка 14 6 7 1 25 - 14 25
9. Сарпсборг-08 Заявка 14 6 5 3 21 - 13 23
10. Лиллестрём 0:2 Заявка 13 6 3 4 17 - 12 21
11. Саннефьёрд Заявка 14 5 5 4 18 - 16 20
12. Одд Заявка 13 4 4 5 26 - 26 16
13. Стабек Заявка 14 4 3 7 16 - 24 15
14. Тромсё Заявка 13 3 5 5 16 - 19 14
15. Бранн Заявка 13 3 5 5 18 - 22 14
16. Мьёндален Заявка 13 2 5 6 18 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 2:0 Заявка 13 7 4 2 22 - 12 25
2. Викинг Заявка 13 6 3 4 21 - 23 21
3. Лиллестрём 0:2 Заявка 14 6 3 5 23 - 24 21
4. Мольде 0:0 Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
5. Русенборг 0:0 Заявка 14 4 6 4 19 - 18 18
6. Тромсё Заявка 14 4 5 5 16 - 23 17
7. Кристиансунд Заявка 14 4 2 8 12 - 27 14
8. Одд Заявка 14 3 5 6 13 - 26 14
9. Волеренга Заявка 13 3 5 5 16 - 20 14
10. Сарпсборг-08 Заявка 13 4 1 8 14 - 27 13
11. Мьёндален Заявка 14 2 5 7 14 - 28 11
12. Саннефьёрд Заявка 13 3 1 9 15 - 31 10
13. Стабек Заявка 13 2 3 8 17 - 32 9
14. Бранн Заявка 14 1 5 8 16 - 29 8
15. Хёугесунн Заявка 14 1 4 9 16 - 28 7
16. Стрёмсгодсет Заявка 13 1 4 8 7 - 25 7
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    4'
    Хенриксен Маркус получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мольде
Ничья
Русенборг
1.46
5.25
6.05
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мольде 0:0 Русенборг онлайн


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