Норвегия: Типпелиген 2021
4' Желтая карточкаХенриксен Маркус
1:0
29' ГолОмойджуфано Охи
2:0
39' ГолЭйкрем Магнус
49' Желтая карточкаШелбред Пер-Сильян
2:1
56' ГолИсламович Дино
3:1
61' ГолСинюан Шерифф
69' Желтая карточкаИсламович Дино
4:1
89' ГолБрейвик Эмиль
16
Хуссейн
Эцаз
23
Вагич
Павле
16
Ховланд
Эвен
11
Хольсе
Карло
18
Хольм
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Фофана ДатроНападающий
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Вагич ПавлеЗащитник
-
16 Ховланд ЭвенЗащитник
-
11 Хольсе КарлоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Хольм НоаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
43 Ростен ХаконЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Харейде Оге
Ход матча
29'
1:0
39'
2:0
56'
2:1
61'
3:1
69'
89'
4:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 2
-
9 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
История личных встреч
Мольде
Русенборг
13 матчей
100%
13 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
84.6%
53.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 13 побед
31 матч
41.9%
9.7%
48.4%
13 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
35.5%
41.9%
22.6%
11 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
29%
29%
42%
9 побед 9 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омойджуфано Охи
|25
|0.93
|Андерсен Эйрик Улланд
|6
|0.22
|Хёуген Кристоффер
|6
|0.22
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0.15
|Эйкрем Магнус
|3
|0.11
|Бьорнбак Мартин
|3
|0.11
|Синюан Шерифф
|3
|0.11
|Хуссейн Эцаз
|2
|0.07
|Хестад Эйрик
|2
|0.07
|Риса Бирк
|2
|0.07
|Эллингсен Мартин
|2 (2)
|0.07
|Эурснес Фредрик
|1
|0.04
|Брейвик Эмиль
|1
|0.04
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.04
|Грёдем Магнус
|1
|0.04
|Грегерсен Стиан
|1
|0.04
|Зехнини Рафик
|0
|0
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|Sivert Heggheim Mannsverk
|0
|0
|Фофана Датро
|0
|0
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Веккья Стефано
|10
|0.37
|Захариассен Кристоффер
|8
|0.3
|Хольсе Карло
|6
|0.22
|Сейде Эмиль Конрадсен
|5
|0.19
|Исламович Дино
|5
|0.19
|Хольм Ноа
|3
|0.11
|Видесхейм-Пауль Расмус
|3
|0.11
|Молинс Гильермо
|2
|0.07
|Ховланд Эвен
|2
|0.07
|Эйолфссон Холмар Эрн
|2
|0.07
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0.04
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|0.04
|Скарсем Олаус
|1
|0.04
|Тагсет Эдвард
|1
|0.04
|Хенриксен Маркус
|1
|0.04
|Конрадсен Андрес
|1
|0.04
|Шербечич Бесим
|1
|0.04
|Хофф Вебьёрн
|0
|0
|Андерссон Адам
|0
|0
|Аугустинссон Йонатан
|0
|0
Карточки
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Риса Бирк
|3
|1
|Хуссейн Эцаз
|4
|0
|Бьорнбак Мартин
|2
|1
|Омойджуфано Охи
|3
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|3
|0
|Хёуген Кристоффер
|3
|0
|Линде Андреас
|2
|0
|Синюан Шерифф
|2
|0
|Sivert Heggheim Mannsverk
|2
|0
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|2
|0
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|Эйкрем Магнус
|1
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Эллингсен Мартин
|1
|0
|Грегерсен Стиан
|1
|0
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0
|Брейвик Эмиль
|1
|0
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерссон Адам
|3
|1
|Шелбред Пер-Сильян
|4
|0
|Захариассен Кристоффер
|4
|0
|Эйолфссон Холмар Эрн
|4
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|4
|0
|Хенриксен Маркус
|2
|1
|Исламович Дино
|3
|0
|Хофф Вебьёрн
|3
|0
|Тетти Александер
|2
|0
|Аугустинссон Йонатан
|2
|0
|Сейде Эмиль Конрадсен
|2
|0
|Тагсет Эдвард
|2
|0
|Хольм Ноа
|2
|0
|Молинс Гильермо
|1
|0
|Ховланд Эвен
|1
|0
|Шербечич Бесим
|1
|0
|Вагич Павле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
43
21
26 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 8
14 Не забивали 16
8
19%
1
5%
1-15
9
21%
4
19%
16-30
9
21%
8
38%
31-45
7
16%
4
19%
46-60
3
7%
1
5%
61-75
7
16%
3
14%
76-90
Пропущено
15
21
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 12
2
13%
3
14%
1-15
2
13%
4
19%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
3
20%
3
14%
46-60
4
27%
4
19%
61-75
4
27%
5
24%
76-90
Забито
21
33
12 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
3
14%
6
18%
1-15
4
19%
8
24%
16-30
5
24%
2
6%
31-45
3
14%
4
12%
46-60
2
10%
6
18%
61-75
4
19%
7
21%
76-90
Пропущено
21
17
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
1
5%
2
12%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
6
29%
1
6%
31-45
2
10%
4
24%
46-60
5
24%
4
24%
61-75
5
24%
5
29%
29%
76-90
Забито
64
54
38 В 1-м тайме 29
26 Во 2-м тайме 25
19 Забивали первыми 16
5 Не забивали 5
11
17%
7
13%
1-15
13
20%
12
22%
16-30
14
22%
10
19%
31-45
10
16%
8
15%
46-60
5
8%
7
13%
61-75
11
17%
10
19%
76-90
Пропущено
36
38
13 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 25
7 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 21
3
8%
5
13%
1-15
4
11%
5
13%
16-30
6
17%
3
8%
31-45
5
14%
7
18%
46-60
9
25%
8
21%
61-75
9
25%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Мольде
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мольде - Саннефьёрд 3:1 Стрёмсгодсет - Мольде 6:0 Мольде - Будё-Глимт 0:2 Стабек - Мольде 0:3
Мольде - Тромсё 3:0 Одд - Мольде 1:3 Мольде - Викинг 2:2 Брюне - Мольде 1:4 Волеренга - Мольде 1:1 Мольде - Мьёндален 4:0 Кристиансунд - Мольде 2:0 Викинг - Мольде 3:2 Мольде - Трабзонспор 1:1 Мольде - Хёугесунн 5:4 Трабзонспор - Мольде 3:3 Хёдд - Мольде 1:2 Серветт - Мольде 2:0 Спьелкавик - Мольде 1:4 Мольде - Серветт 3:0 Лиллестрём - Мольде 1:1
Русенборг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бранн - Русенборг 2:2 Русенборг - Лиллестрём 1:3 Хёугесунн - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 4:1
Русенборг - Волеренга 2:2 Кристиансунд - Русенборг 1:0 Русенборг - Мьёндален 3:1 Викинг - Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:3 Русенборг - Тромсё 3:2 Викинг - Русенборг 2:1 Русенборг - Ренн 1:3 Русенборг - Одд 5:0 Ренн - Русенборг 2:0 Мьёндален - Русенборг 1:2 Домжале - Русенборг 1:2 Русенборг - Домжале 6:1 Оркла - Русенборг 1:11 Русенборг - Хабнарфьордюр 4:1 Мелхус - Русенборг 0:7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|27
|17
|7
|3
|54 - 23
|58
|2.
|Мольде
|Заявка
|27
|16
|5
|6
|64 - 36
|53
|3.
|Викинг
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|52 - 44
|48
|4.
|Кристиансунд
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|35 - 39
|43
|5.
|Русенборг
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|53 - 39
|43
|6.
|Лиллестрём
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|40 - 36
|42
|7.
|Волеренга
|Заявка
|27
|9
|12
|6
|41 - 34
|39
|8.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|35 - 40
|36
|9.
|Хёугесунн
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|44 - 41
|34
|10.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|40 - 37
|34
|11.
|Тромсё
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|32 - 42
|31
|12.
|Саннефьёрд
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|33 - 47
|30
|13.
|Одд
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|39 - 52
|30
|14.
|Стабек
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|33 - 56
|24
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|32 - 44
|22
|16.
|Бранн
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|34 - 51
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|43 - 15
|34
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|32 - 11
|33
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|23 - 12
|29
|4.
|Хёугесунн
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 13
|27
|5.
|Викинг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 21
|27
|6.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|33 - 12
|27
|7.
|Русенборг
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|33 - 17
|26
|8.
|Волеренга
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|25 - 14
|25
|9.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 13
|23
|10.
|Лиллестрём
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 12
|21
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 16
|20
|12.
|Одд
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|26 - 26
|16
|13.
|Стабек
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 24
|15
|14.
|Тромсё
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 19
|14
|15.
|Бранн
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 22
|14
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|2.
|Викинг
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 23
|21
|3.
|Лиллестрём
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 24
|21
|4.
|Мольде
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 21
|19
|5.
|Русенборг
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 22
|17
|6.
|Тромсё
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|16 - 23
|17
|7.
|Кристиансунд
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 27
|14
|8.
|Одд
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 26
|14
|9.
|Волеренга
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 20
|14
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 27
|13
|11.
|Мьёндален
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 28
|11
|12.
|Саннефьёрд
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|15 - 31
|10
|13.
|Стабек
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|17 - 32
|9
|14.
|Бранн
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 29
|8
|15.
|Хёугесунн
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|16 - 28
|7
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|7 - 25
|7