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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Саннефьёрд
2:1
Первый тайм: 23'

Стадион:
Бранн
0'
0:1
6' Гол
Селанн-Хеггебе Эуне
14' Желтая карточка
Нильсен Сиверт
1:1
15' Гол
Йонссон Видар
2:1
17' Гол
Хансен Кристоффер
23'
1
Стуревик
Якоб
2
Вембангомо
Брис
17
Фосс
Сандер
Моэн
5
Кройцриглер
Мартин
4
Ian
Smeulers
19
Ордагич
Амер
24
Сингх
Хармет
18
Куртович
Виллиам
23
Йонссон
Видар
14
Тветер
Александер
Рууд
11
Хансен
Кристоффер
28
Грилль
Леннарт
8
Хорн
Майер
26
Сери
Яфет
27
Хове
Рунар
18
Мёллер
Вольфе
Давид
7
Расмуссен
Матиас
19
Нильсен
Сиверт
9
Странд
Петтер
11
Финне
Бор
20
Селанн-Хеггебе
Эуне
16
Тейлор
Роберт
Саннефьёрд
4-3-3
Бранн
4-3-3

Ход матча

6'
0:1
Селанн-Хеггебе Эуне
(Тейлор Роберт)
14'
 
Нильсен Сиверт
15'
Йонссон Видар
1:1
17'
Хансен Кристоффер
(Ордагич Амер)
2:1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

История личных встреч

Саннефьёрд
Бранн

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

11 матчей

18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

История матчей

Т
3:2
Т
3:3
Т
3:1
Т
1:1
Т
0:1
Т
0:1
Т
5:0
Т
1:4
Т
3:2
Т
0:1
Т
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонссон Видар 10 0.37
Хансен Кристоффер 7 0.26
Тветер Александер Рууд 5 0.19
Рисан Сандер 2 0.07
Фосс Сандер Моэн 2 0.07
Валес Марк 1 0.04
Куртович Виллиам 1 0.04
Бренден Эрик 1 0.04
Кройцриглер Мартин 1 0.04
Гуссиос Сиверт 1 0.04
Ордагич Амер 0 0
Вембангомо Брис 0 0
Хокенстад Матс 0 0
Ньенету Франклин 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селанн-Хеггебе Эуне 7 0.26
Тейлор Роберт 6 (1) 0.22
Бамба Дауда 6 0.22
Расмуссен Матиас 2 0.07
Финне Бор 2 0.07
Странд Петтер 1 0.04
Сконес Каспер 1 0.04
Кристиансен Рубен 1 0.04
Кнудсен Фредрик 1 0.04
Симба Мунга 1 0.04
Педерсен Даниэль 1 0.04
Твейта Йон-Хельге 1 0.04
Сери Яфет 1 0.04
Нильсен Сиверт 0 0

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фосс Сандер Моэн 6 0
Валес Марк 5 0
Кройцриглер Мартин 4 0
Йонссон Видар 4 0
Ian Smeulers 2 1
Куртович Виллиам 3 0
Вембангомо Брис 3 0
Зе Эдуардо де Араужо 3 0
Сингх Хармет 2 0
Хансен Кристоффер 2 0
Бренден Эрик 2 0
Сёдлунн Андре 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнудсен Фредрик 5 1
Нильсен Сиверт 4 0
Расмуссен Матиас 3 0
Форрен Вегард 2 0
Кристиансен Рубен 2 0
Сконес Каспер 2 0
Странд Петтер 2 0
Бамба Дауда 2 0
Eirik Horneland 1 0
Бармен Кристоффер 1 0
Хорн Майер 1 0
Кольскоген Оле 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Симба Мунга 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
15
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
1
7%
2
13%
1-15
1
7%
4
27%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
6
43%
2
13%
46-60
2
14%
5
33%
61-75
1
7%
1
7%
76-90

Пропущено

16
26
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
3
19%
2
8%
1-15
2
13%
4
15%
16-30
1
6%
4
15%
31-45
4
25%
4
15%
46-60
1
6%
8
31%
61-75
5
31%
4
15%
76-90

Забито

18
16
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
3
17%
1
6%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
5
28%
1
6%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
4
22%
8
50%
76-90

Пропущено

28
24
15 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
4
14%
0
0%
1-15
7
25%
8
33%
16-30
4
14%
3
13%
31-45
5
18%
2
8%
46-60
5
18%
4
17%
61-75
3
11%
7
29%
29%
76-90

Забито

32
31
14 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 8
6 Не забивали 7
4
13%
3
10%
1-15
2
6%
7
23%
16-30
8
25%
2
6%
31-45
9
28%
4
13%
46-60
4
13%
6
19%
61-75
5
16%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

44
50
21 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 29
13 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 25
7
16%
2
4%
1-15
9
20%
12
24%
16-30
5
11%
7
14%
31-45
9
20%
6
12%
46-60
6
14%
12
24%
61-75
8
18%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мольде - Саннефьёрд 3:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Русенборг - Саннефьёрд 4:1
Саннефьёрд - Одд 0:0 Викинг - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Стабек 0:3 Мьёндален - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Волеренга 3:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 5:0 Саннефьёрд - Тромсё 1:1 Бранн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:1 Арендал - Саннефьёрд 5:4 Одд - Саннефьёрд 2:3 Порс Гренланд - Саннефьёрд 1:4 Саннефьёрд - Хёугесунн 1:1 Кристиансунд - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 2:0 Стабек - Саннефьёрд 0:2
Бранн
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Бранн - Русенборг 2:2 Волеренга - Бранн 1:0 Бранн - Викинг 0:2 Одд - Бранн 3:3
Бранн - Стабек 1:1 Мьёндален - Бранн 1:1 Бранн - Кристиансунд 3:1 Харстад - Бранн 0:5 Тромсё - Бранн 1:1 Лиллестрём - Бранн 2:3 Бранн - Хёугесунн 1:3 Стрёмсгодсет - Бранн 3:1 Бранн - Саннефьёрд 3:2 Фанна - Бранн 0:3 Бьярг - Бранн 0:5 Бранн - Мьёндален 1:1 Бранн - Тромсё 1:1 Кристиансунд - Бранн 3:2 Бранн - Лиллестрём 1:1 Хёугесунн - Бранн 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0:0 Заявка 27 16 8 3 52 - 23 56
2. Мольде Заявка 26 15 5 6 60 - 35 50
3. Викинг Заявка 27 14 6 7 52 - 44 48
4. Кристиансунд 0:0 Заявка 27 13 5 9 35 - 36 44
5. Лиллестрём 0:0 Заявка 27 12 7 8 40 - 34 43
6. Русенборг Заявка 26 12 7 7 52 - 35 43
7. Волеренга 0:0 Заявка 27 9 12 6 40 - 33 39
8. Сарпсборг-08 0:0 Заявка 27 10 6 11 34 - 39 36
9. Хёугесунн Заявка 27 9 7 11 44 - 41 34
10. Стрёмсгодсет Заявка 27 9 7 11 40 - 37 34
11. Саннефьёрд 2:1 Заявка 27 9 5 13 33 - 46 32
12. Тромсё 0:0 Заявка 27 7 10 10 31 - 41 31
13. Одд 0:0 Заявка 27 7 9 11 38 - 51 30
14. Стабек 0:0 Заявка 27 5 7 15 30 - 56 22
15. Мьёндален Заявка 27 4 10 13 32 - 44 22
16. Бранн 1:2 Заявка 27 4 9 14 33 - 51 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 13 10 1 2 39 - 14 31
2. Будё-Глимт 0:0 Заявка 14 9 4 1 30 - 11 31
3. Кристиансунд 0:0 Заявка 13 9 2 2 23 - 12 29
4. Хёугесунн Заявка 13 8 3 2 28 - 13 27
5. Викинг Заявка 14 8 3 3 31 - 21 27
6. Стрёмсгодсет Заявка 14 8 3 3 33 - 12 27
7. Русенборг Заявка 13 8 2 3 33 - 17 26
8. Волеренга 0:0 Заявка 14 6 7 1 24 - 13 25
9. Сарпсборг-08 0:0 Заявка 14 6 5 3 20 - 12 23
10. Саннефьёрд 2:1 Заявка 14 6 4 4 18 - 15 22
11. Лиллестрём 0:0 Заявка 13 6 3 4 17 - 12 21
12. Одд 0:0 Заявка 13 4 4 5 26 - 26 16
13. Тромсё 0:0 Заявка 13 3 5 5 16 - 19 14
14. Бранн 1:2 Заявка 13 3 5 5 18 - 22 14
15. Стабек 0:0 Заявка 14 3 4 7 13 - 24 13
16. Мьёндален Заявка 13 2 5 6 18 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0:0 Заявка 13 7 4 2 22 - 12 25
2. Лиллестрём 0:0 Заявка 14 6 4 4 23 - 22 22
3. Викинг Заявка 13 6 3 4 21 - 23 21
4. Мольде Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
5. Русенборг Заявка 13 4 5 4 19 - 18 17
6. Тромсё 0:0 Заявка 14 4 5 5 15 - 22 17
7. Кристиансунд 0:0 Заявка 14 4 3 7 12 - 24 15
8. Одд 0:0 Заявка 14 3 5 6 12 - 25 14
9. Волеренга 0:0 Заявка 13 3 5 5 16 - 20 14
10. Сарпсборг-08 0:0 Заявка 13 4 1 8 14 - 27 13
11. Мьёндален Заявка 14 2 5 7 14 - 28 11
12. Саннефьёрд 2:1 Заявка 13 3 1 9 15 - 31 10
13. Стабек 0:0 Заявка 13 2 3 8 17 - 32 9
14. Хёугесунн Заявка 14 1 4 9 16 - 28 7
15. Бранн 1:2 Заявка 14 1 4 9 15 - 29 7
16. Стрёмсгодсет Заявка 13 1 4 8 7 - 25 7
Лучшие коэффициенты
Саннефьёрд
Ничья
Бранн
3.05
3.89
5.97
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Саннефьёрд 2:1 Бранн онлайн


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